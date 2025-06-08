У ТЦК переконують, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій "права на відстрочку не мав"
У Чернівецькому обласному ТЦК та СП запевняють, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Чернівецького обласного ТЦК та СП.
Як запевняють там, 4 червня, в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.
"Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби", - переконують у ТЦК.
В приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував, очікуючи на відправку.
"З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону.
5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.
Щодо скарг, висловлених громадянином – дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб", - йдеться у повідомленні.
Також у ТЦК зазначили, що додаткова інформація щодо даного випадку буде надана згодом.
Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.
Що відомо про Романа Замрія?
Роман Замрій став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до лав українського війська як бойовий медик. Він, зокрема, виконував завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу до амбулаторії на Хмельниччині, де проживає.
Як писали раніше "Суспільне" і "Радіо Свобода", Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій.
Указом президента від 22 січня 2024 року бойовий медик був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
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Саме такі гандони , яких покривають ГАНДОНИ З ОФІСУ ЗЕ ,- провалили мобілізацію в Україні .
Відео військового якій говорить :
ЛЮДИНУ ,ЯКУ ЗАПХАЛИ В БУС НОГАМИ - ВОЮВАТИ НЕ БУДЕ .
https://www.facebook.com/reel/725714473237697?locale=uk_UA
PS. Посполиті, не забудьте: головне заборонити Телеграм. І вам інтернет взагалі
Друге щодо так званих "підвальних" приміщень, взагалі є судячи з відео, що майбутні військові викладають в інтернеті , є закриті приміщення без вікон і фактично не придатні для перебування особового складу.
З цим необхідно навести порядок з облаштуванням приміщень, укриттів при тривозі і т.д. З якістю харчування, щоб якось згладити той весь негатив, що формується при примусовому затриманні. З совком треба зав'язувати, якщо є реальне бажання щось змінити у ході війни.
Фактично випадки СЗЧ починають формуватись, ще з відношення до військовослужбовців на етапі мобілізації.
Так що це, якщо не підстава для відсрочки?
Йде мобілізація, сотні тисяч вже мобілізовані, у 99, 999 відсотках проходить без скандалів.
Але це нікому не цікаво. От давай, щось таке, " в зраду пограємо", нєрви пощєкомо..
Скаргу подала людина? Подала.
З'ясується, що справді повинна бкла бути відстрочка?
А вона була належним чином оформлена?
Там десяток питань може бути, але всі вже бігають із " Шєф, всьо пропало"!
Ну і так, якщо відсрочки немає, то чому не перевірили. Побачили б, що є одиноким батьком і відпустили. Тим більше, людина ДЕМОБІЛІЗОВАНА! Достатньо просто підняти документи по демобілізації.
От розповім вам не іпсо - родич приїжджав у відпустку з фронту якось, він у штатському був і його ТЦК якогось дива забрало.
Виявилося, що він по базі даних ухилянт, а по факту - рік воює. Перевірили інфу, керівник ТЦК відчитав підлеглих, вибачилися перед військовим і його відпустили.
"протиправних дій стосовно громадянина не було, вони (тцкшники) діяли в межах закону"...
(дешевий адвокат або "чесний" суддя - справа буде програна 100%).
А ще спробуйте добитися справедливості, коли ви вже "там". Це Насіров може демобілізуватися, а не якийсь там медик.
Роман мобілізувався в 2014 і 2022, тому знає, про що говорить!
Їх би з такими знаннями життя та на вибори у 2019 році, можливо б, і Порошенко, не убивав свого брата, у тюрмі, щоб з'їсти??
А лайно, зкацаплених експьордів, понеслося по мережі, як у діарейних, не тримає у них сфінктер?!?
Слава Україні! Дотримуймося в головах, інформГігієни, під час московської війни та на виборах!
Смерть ****** з московітами!
я залишався безмовним. Я не був комуністом.
Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.
Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.
Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.
Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене.»
Мартін Німеллер