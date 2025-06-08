У ТЦК переконують, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій "права на відстрочку не мав"

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП запевняють, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Як запевняють там, 4 червня, в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

"Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби", - переконують у ТЦК.

Також читайте: Добровільна мобілізація у віці 60+ буде можлива тільки для обмеженого кола фахівців, - "слуга народу" Веніславський

В приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував, очікуючи на відправку.

"З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону.

5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.

Щодо скарг, висловлених громадянином – дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК зазначили, що додаткова інформація щодо даного випадку буде надана згодом.

Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.

Що відомо про Романа Замрія?

Роман Замрій став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до лав українського війська як бойовий медик. Він, зокрема, виконував завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу до амбулаторії на Хмельниччині, де проживає.

Як писали раніше "Суспільне" і "Радіо Свобода", Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій.

Указом президента від 22 січня 2024 року бойовий медик був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.