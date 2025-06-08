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Новини Конфлікт із ТЦК
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У ТЦК переконують, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій "права на відстрочку не мав"

Роман Замрій

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП запевняють, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Як запевняють там, 4 червня, в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

"Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби", - переконують у ТЦК.

Також читайте: Добровільна мобілізація у віці 60+ буде можлива тільки для обмеженого кола фахівців, - "слуга народу" Веніславський

В приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував, очікуючи на відправку.

"З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону.

5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.

Щодо скарг, висловлених громадянином – дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК зазначили, що додаткова інформація щодо даного випадку буде надана згодом.

Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.

Що відомо про Романа Замрія?

Роман Замрій став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до лав українського війська як бойовий медик. Він, зокрема, виконував завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу до амбулаторії на Хмельниччині, де проживає.

Як писали раніше "Суспільне" і "Радіо Свобода", Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій.

Указом президента від 22 січня 2024 року бойовий медик був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

тцк про Замрія скрін

Автор: 

мобілізація (3117) ТЦК та СП (656) Чернівецька область (38)


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Топ коментарі
+16
І саме тому його слід було відправити на підвал на три доби! Ну хоч не побили.
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08.06.2025 12:47 Відповісти
+12
усіх з ТЦК на передок окопи копати... без зброї, тільки лопати... візьмуть в полон - будуть знати, як воно, "з тієї сторони". кодло, яке натянуло піксель і бабло рубає на українцях...
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08.06.2025 12:49 Відповісти
+12
чорне то біле,а біле то чорне,хуцпа класична чекістська
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08.06.2025 12:51 Відповісти
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І саме тому його слід було відправити на підвал на три доби! Ну хоч не побили.
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08.06.2025 12:47 Відповісти
А скажи, у вас, на фермі якась домовленість, чи сам ведмедчук чергу встановлює, що б ПЕРШИМ " висловити думку", і потім першим в черзі до до каси?
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08.06.2025 13:06 Відповісти
усіх з ТЦК на передок окопи копати... без зброї, тільки лопати... візьмуть в полон - будуть знати, як воно, "з тієї сторони". кодло, яке натянуло піксель і бабло рубає на українцях...
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08.06.2025 12:49 Відповісти
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08.06.2025 12:50 Відповісти
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08.06.2025 12:55 Відповісти
чорне то біле,а біле то чорне,хуцпа класична чекістська
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08.06.2025 12:51 Відповісти
1. Он не должен был находиьться в примищенни роты охороны! Это уже залет ТЦК!
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08.06.2025 12:51 Відповісти
Взагалі, роти охорони тцк не має існувати. Рота - це 100 чоловік. І в роті явно не поранені та списані бійці (вони хіба з паперами можуть працювати за станом здоров'я). Якщо з кожного ТЦК роту прибрати (лишити 3-4 охоронці, щоб чергували там позмінно) і направити в піхоту, то скільки бригад можна доукомплектувати?
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08.06.2025 13:15 Відповісти
Я знаю и теорию и практику. Как это все начиналось, и как сейчас)
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08.06.2025 13:17 Відповісти
До речі так
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08.06.2025 13:22 Відповісти
Замість того ,щоб визнати - так були проYоби з нашої сторони - працюємо над помилками - ці ПІНДАРАСИ , саме так ПІНДАРАСИ з великої літери тупо брешуть .

Саме такі гандони , яких покривають ГАНДОНИ З ОФІСУ ЗЕ ,- провалили мобілізацію в Україні .

Відео військового якій говорить :

ЛЮДИНУ ,ЯКУ ЗАПХАЛИ В БУС НОГАМИ - ВОЮВАТИ НЕ БУДЕ .

https://www.facebook.com/reel/725714473237697?locale=uk_UA
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08.06.2025 12:57 Відповісти
Як вони гарно дають відписки,,був запрошений.А в тому тцк хоч один вояка воював.Неспроможна влада жити по законам України,а Ось обкрадати народ України вони вміють
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08.06.2025 13:01 Відповісти
2. Давайте теперь про избитого "майора". Там ст. УК для ТЦК будут еще "приятнее".
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08.06.2025 13:02 Відповісти
ВСП по факту, уже должна начать проверку!
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08.06.2025 13:06 Відповісти
думаю ні,тягнуть до останнього,як тільки буря вчхне зроблять вигляд що нічого не сталось,майора вже переправили куди по далі,і скоріш за все він більш не вспливе,у ОЗУ тцк є цікавий спосіб прибирати кінці під самогубство,пневмонію та позачасне ,,сзч,,
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08.06.2025 13:12 Відповісти
Удалил свой комментарий! Не могут старшего офицера отправить куда подальше! Раз вы такое пишите значит не знаете темы вообще!
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08.06.2025 13:22 Відповісти
Тобто, якщо немає відстрочки - можна скоювати злочини: забирати телефон, документи, катувати... У мене одне питання: це вже "буряти" чи ще ні? А, стоп, я зрозумів - воєнкомат захопили буряти, придбали "піксель" у воєнторзі і знімають постановочні відео. Ясна-панятна

PS. Посполиті, не забудьте: головне заборонити Телеграм. І вам інтернет взагалі
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08.06.2025 13:03 Відповісти
Коли прийли б буряти,то ось такі підуть одразу на службу до них,бо гроші не пахнуть,воювати не хочуть,виконувати злочинні накази та поводитися як тварини то не звикати(((
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08.06.2025 13:07 Відповісти
на практиці впершу чергу то корінних бурятів перебігають мистечкові князьки,депутва,чинуші,пластмасові мусора,вертухаї та інші посадові особи місцевих адміністрацій
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08.06.2025 13:15 Відповісти
"БУРЯТ" ,"Московит " - це не національність . Це ментальність - схильність до брехні ,вбивств ,катувань. Якщо виходити з цього визначення ,кожен може визначити - прийшли "буряти" чи ні
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08.06.2025 13:13 Відповісти
Якщо розібрати всі слова, то є публічна заява про злочин, тобто тут ДБР б мав коментувати як на мене, друге якщо медик не хоче писати заяву то всерівно ДБР має реагувати уже по іншій статті.

Друге щодо так званих "підвальних" приміщень, взагалі є судячи з відео, що майбутні військові викладають в інтернеті , є закриті приміщення без вікон і фактично не придатні для перебування особового складу.
З цим необхідно навести порядок з облаштуванням приміщень, укриттів при тривозі і т.д. З якістю харчування, щоб якось згладити той весь негатив, що формується при примусовому затриманні. З совком треба зав'язувати, якщо є реальне бажання щось змінити у ході війни.

Фактично випадки СЗЧ починають формуватись, ще з відношення до військовослужбовців на етапі мобілізації.
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08.06.2025 13:04 Відповісти
Дякую за коментар
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08.06.2025 13:14 Відповісти
ОЗУ тцк само уповноважило себе на скоєння,прибирання,розслідування-перевірки і винесення вироків.Вам це нічого не нагадує,ну окрім повалення та перебирання????
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08.06.2025 13:18 Відповісти
Цікаво, якщо за версією Дністровського РТЦК і СП (зацікавленої сторони) все відповідало закону і процедурам, то що це за "Щодо скарг, висловлених громадянином - дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб".??? 🤔
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08.06.2025 13:05 Відповісти
простими словами ,,ми обісралися знов,але як би ви не скавчали зупинятися не збираємось,, -в них такі гарантії що вони серуть на всіх не стесняючись,але у них великий шанс на зачистку та напуття звання цапвідбувайло
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08.06.2025 13:21 Відповісти
Як це все огидно(Димотивувати людей захищати свою землю- ц е перший пункт у ворога,й на це розраховував ***** і розраховує зараз(
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08.06.2025 13:05 Відповісти
Головдемотиватор-гундосик сидить на Банковій.Інколи шляється по світу і збирає собі незаслужені овації.
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08.06.2025 13:19 Відповісти
Так там виявилося, що він в 2023 звільнився із армії на законних підставах - за сімейними обставинами, бо сам виховує дітей...
Так що це, якщо не підстава для відсрочки?
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08.06.2025 13:06 Відповісти
Зрозміло чому росіяни активнічають у коментах, навіщо у цьому приймати участь?
Йде мобілізація, сотні тисяч вже мобілізовані, у 99, 999 відсотках проходить без скандалів.
Але це нікому не цікаво. От давай, щось таке, " в зраду пограємо", нєрви пощєкомо..
Скаргу подала людина? Подала.
З'ясується, що справді повинна бкла бути відстрочка?
А вона була належним чином оформлена?
Там десяток питань може бути, але всі вже бігають із " Шєф, всьо пропало"!
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08.06.2025 13:14 Відповісти
Ну якщо людина звільнилася із ЗСУ за сімейними обставинами, то з документами там має бути все ОК. Плюс, про це ж пишуть вже і авторитетні військові, а не якісь олєшки і пєтушарії (до речі, ви в Іспанії, може б завітали з акцією протесту під вілу пєтушарія?)

Ну і так, якщо відсрочки немає, то чому не перевірили. Побачили б, що є одиноким батьком і відпустили. Тим більше, людина ДЕМОБІЛІЗОВАНА! Достатньо просто підняти документи по демобілізації.
От розповім вам не іпсо - родич приїжджав у відпустку з фронту якось, він у штатському був і його ТЦК якогось дива забрало.
Виявилося, що він по базі даних ухилянт, а по факту - рік воює. Перевірили інфу, керівник ТЦК відчитав підлеглих, вибачилися перед військовим і його відпустили.
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08.06.2025 13:24 Відповісти
Якщо відібрати документи, телефон та провести процедуру "проходження ВЛК", то будь-яка відстрочка автоматично зникає.
"протиправних дій стосовно громадянина не було, вони (тцкшники) діяли в межах закону"...
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08.06.2025 13:17 Відповісти
і тому з ним можна поводитись як з худобою, хоча дійсно а чим він кращий за інших мешканців чернівецької області.
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08.06.2025 13:09 Відповісти
Якщо боєць вважає що було протизаконня хай наймає адвоката і звертається до суду. Якщо вітчизняні суди не відновлять справедливість, крапку поставить Європейський суд з прав людини. ЄСПЛ не керується телефонним правом. Тим паче з Києва.
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08.06.2025 13:09 Відповісти
Звідки у рядового громадянина гроші на дорогих адвокатів та продажних суддів?
(дешевий адвокат або "чесний" суддя - справа буде програна 100%).
А ще спробуйте добитися справедливості, коли ви вже "там". Це Насіров може демобілізуватися, а не якийсь там медик.
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08.06.2025 13:20 Відповісти
Ваша правда, це ж не звичайний прикордонник Марущак.
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08.06.2025 13:30 Відповісти
та в просто геній,єспч,адвокат,жалоби.....я б хотів би щоб ти скористався своєю порадою в тих самих умовах
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08.06.2025 13:25 Відповісти
Боюся, що у найближчі роки позовів у ЄСПЛ з України стане занадто багато... І компенсацію постраждалим прийдеться платити із держбюджету!
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08.06.2025 13:26 Відповісти
Ви це серйозно написали, чи це сарказм на межі розуміння?
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08.06.2025 13:29 Відповісти
Вже навіть якісь відмазки не вигадують. Одразу прямим текстом кажуть - так, ми викрадаємо, б'ємо, моремо голодом і тримаємо на підвалах кого хочемо і скільки хочемо. І нічого нам за це не буде. Бо існує криша з самого верху і дозвіл на будь-які злочини.
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08.06.2025 13:11 Відповісти
Роман сказал что поддерживает мобилизацию, но не нравятся методы. Он же не маленький и понимает что по другому это делать невозможно. ТЦК не ради веселья бьют и держат в подвалах.
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08.06.2025 13:12 Відповісти
Що значить по "іншому здійснювати мобілізацію неможливо "? Неможливо без - побиття ,викрадань ,катувань.? Все можливо - була б політична воля - здійснювати в рамках закону . Але якщо все буде в рамках закону - то вся зе-банда,,силовики -чиновники - ризикують потрапити на фронт . А от цього вони допустити не можуть
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08.06.2025 13:17 Відповісти
Тогда почему никто не требует Зеленского это сделать? Более того, народ проклинает ухилянтов которые не хотят на подвал.
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08.06.2025 13:25 Відповісти
Якщо не заради веселощів, тоді можна і бити і утримувати на підвалах. Зрозуміло.
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08.06.2025 13:25 Відповісти
Як це неможливо? Ти з-за порєбріка пишеш чи що? У нас взагалі-то в 2014-2016 чудово проводили мобілізацію без порушень і перегибів... І на початку 2022 все норм було.
Роман мобілізувався в 2014 і 2022, тому знає, про що говорить!
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08.06.2025 13:28 Відповісти
Зі свого досвіду .. Викрадати людей на вулицях це грязна , нервова робота. В бусіку стояв такий штин що не було чим дихати. Такого перегару я в свому житті ще не нюхав.. Мабуть ввечері після трудового , напруженого дня бухають до бестями. Заливають залишки совісті.
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08.06.2025 13:16 Відповісти
Он скільки «експертів сидячих» наглаголили по мережі!
Їх би з такими знаннями життя та на вибори у 2019 році, можливо б, і Порошенко, не убивав свого брата, у тюрмі, щоб з'їсти??
А лайно, зкацаплених експьордів, понеслося по мережі, як у діарейних, не тримає у них сфінктер?!?
Слава Україні! Дотримуймося в головах, інформГігієни, під час московської війни та на виборах!
Смерть ****** з московітами!
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08.06.2025 13:18 Відповісти
«Коли нацисти прийшли за комуністами,
я залишався безмовним. Я не був комуністом.

Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене.»

Мартін Німеллер
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08.06.2025 13:22 Відповісти
 
 