Колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку

Колишній бойовий медик із Хмельниччини Роман Замрій (Йода) заявив, що його затримали військовослужбовці ТЦК та СП на одному з блокпостів у Чернівецькій області та утримували три дні, незважаючи на наявність права на відстрочку.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чоловіка, інцидент стався 4 червня, коли його зупинили на блокпості поблизу Хотина в Чернівецькій області. Тоді представник ТЦК попросив підвезти його до військкомату, а після прибуття забрав у у нього телефон.

"На порозі військомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії (документів про наявність права на відтермінування, – ред.), але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні", - розповів Замрій.

Після цього Замрія доправили на проходження військово-лікарської комісії. За його словами, ВЛК "було цирком".

А далі, за словами медика, його "привезли вночі в кімнату, вікно якої виходить на якийсь темнющий склад і на ньому решітка", а двері зачинені зовні на замок. Замрій заявляв у військкоматі, що має бронювання, однак там йому відповіли, що "немає телефону, отже немає документів".

"Вдень перевезли в військомат. Стало зрозуміло, що мобілізують, пишуть тести, розпитують дані. Зі мною був ще офіцер. Він майор, служив в авіації з 2014 по 2019 роки. У нього було відношення до авіаційної бригади. Він просив зв'язатись з ними. Вони приїдуть і заберуть до себе, але ні. В тому ТЦК мали план і його дотримувались. Радянська система проникла так далеко на захід України! Я просив зв'язатись з 57 бригадою, називав дані, щоб мене відправили до моїх. Ніхто нічого не слухав. За одну годину, запихнули в бус і завезли в ту ж кімнату, закрили на замок. Наступні 2 дні повітря, чи щось за межами кімнатки ми не бачили", - розповів колишній бойовий медик.

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За три дні, за словами Замрія, їх доправили до військової частини. Однак там військові відмовилися брати до лав піхоти майора авіації, а також почали сваритися на військових ТЦК та СП, які мобілізували медика.

"Я зауважу, що не всі ТЦК такі. Дякую Богові, що далеко не всі. Ці слова: "Я спробую, почекай, я передзвоню". Досі лунають у моїй голові! Це нишпорення по кишенях, щоб нагодувати нас через більш ніж добу без їжі та води! Це щире враження від працівника ТЦК: "Цього не може бути". Є нормальні люди", - написав чоловік.

Він також додав, що не хоче нашкодити процесу мобілізації, бо без неї "ми програємо війну, і всі загинемо".

"Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо… Не в мобілізації справа, а в ваших методах", - написав Замрій.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП наразі не коментували цей інцидент.

Що відомо про Романа Замрія?

Роман Замрій став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до лав українського війська як бойовий медик. Він, зокрема, виконував завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу до амбулаторії на Хмельниччині, де проживає.

Як писали раніше "Суспільне" і "Радіо Свобода", Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій.

Указом президента від 22 січня 2024 року бойовий медик був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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