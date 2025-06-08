Колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку
Колишній бойовий медик із Хмельниччини Роман Замрій (Йода) заявив, що його затримали військовослужбовці ТЦК та СП на одному з блокпостів у Чернівецькій області та утримували три дні, незважаючи на наявність права на відстрочку.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами чоловіка, інцидент стався 4 червня, коли його зупинили на блокпості поблизу Хотина в Чернівецькій області. Тоді представник ТЦК попросив підвезти його до військкомату, а після прибуття забрав у у нього телефон.
"На порозі військомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії (документів про наявність права на відтермінування, – ред.), але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні", - розповів Замрій.
Після цього Замрія доправили на проходження військово-лікарської комісії. За його словами, ВЛК "було цирком".
А далі, за словами медика, його "привезли вночі в кімнату, вікно якої виходить на якийсь темнющий склад і на ньому решітка", а двері зачинені зовні на замок. Замрій заявляв у військкоматі, що має бронювання, однак там йому відповіли, що "немає телефону, отже немає документів".
"Вдень перевезли в військомат. Стало зрозуміло, що мобілізують, пишуть тести, розпитують дані. Зі мною був ще офіцер. Він майор, служив в авіації з 2014 по 2019 роки. У нього було відношення до авіаційної бригади. Він просив зв'язатись з ними. Вони приїдуть і заберуть до себе, але ні. В тому ТЦК мали план і його дотримувались. Радянська система проникла так далеко на захід України! Я просив зв'язатись з 57 бригадою, називав дані, щоб мене відправили до моїх. Ніхто нічого не слухав. За одну годину, запихнули в бус і завезли в ту ж кімнату, закрили на замок. Наступні 2 дні повітря, чи щось за межами кімнатки ми не бачили", - розповів колишній бойовий медик.
За три дні, за словами Замрія, їх доправили до військової частини. Однак там військові відмовилися брати до лав піхоти майора авіації, а також почали сваритися на військових ТЦК та СП, які мобілізували медика.
"Я зауважу, що не всі ТЦК такі. Дякую Богові, що далеко не всі. Ці слова: "Я спробую, почекай, я передзвоню". Досі лунають у моїй голові! Це нишпорення по кишенях, щоб нагодувати нас через більш ніж добу без їжі та води! Це щире враження від працівника ТЦК: "Цього не може бути". Є нормальні люди", - написав чоловік.
Він також додав, що не хоче нашкодити процесу мобілізації, бо без неї "ми програємо війну, і всі загинемо".
"Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо… Не в мобілізації справа, а в ваших методах", - написав Замрій.
У Чернівецькому обласному ТЦК та СП наразі не коментували цей інцидент.
Що відомо про Романа Замрія?
Роман Замрій став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до лав українського війська як бойовий медик. Він, зокрема, виконував завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу до амбулаторії на Хмельниччині, де проживає.
Як писали раніше "Суспільне" і "Радіо Свобода", Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій.
Указом президента від 22 січня 2024 року бойовий медик був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
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УП не побоялася і https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/7/7516134/index.amp написала :
Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо… Не в мобілізації справа, а в ваших методах", - зазначив Замрій.
Рекомендую усім 3 дні без телефону, інтернету, без всіх справ, без спілкування. Мені було так боляче за країну. А потім за моїх дітей, які втрачали мене на роки, поки я був впевнений, що роблю щось важливе. А воно виявилось нікому не потрібним. Я не розумів за що мене ув'язнили. Ніхто не розумів і не відповідав. Якби вкінці не позбавили їжі і води, міг бути навіть корисний досвід, щоб переосмислити пріоритети...
Зараз борюсь зі злістю...
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
Повний текст ганьби ТЦК тут
( До слова: Сьогодні розмовляв з представниками обласного Чернівецького ТЦК. Вони дуже вибачатись, за все що відбулось, просили не писати про підвал і що підвалу нема.)" - це ж просто суцільне ІПСО made in 20 Buryat's Fox.
Там ще й про ВЛК є - так би мовити, європейські стандарти, не то шо у бурятів всяких диких)
100% чисто кацапське ІПСО.
"Колишній бойовий медик"... ніхто та ніколи не троне УБД. Тихо та спокійно розібралися б.
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І не вірю, що в містечкових ТЦК є настільки відморожені паркетні ідіоти, що можуть зачепити ветерана. Навіть АТО. Їх не зрозуміють свої ж колеги з числа обмежено придатних, що з нуля.
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Знаю - в ТЦК вистачає от таких *********. Знайшли собі місце. Але таких мало і їх не поважать власні колеги з бойовим досвідом.
так що, якщо й бувають нездорові випадки, то це виключення з правил.
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ПРИВІТ З КОНСТАХИ, ЛУЗЕРИ!!!
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