Бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку
Бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий (Йода) заявил, что его задержали военнослужащие ТЦК и СП на одном из блокпостов в Черновицкой области и удерживали три дня, несмотря на наличие права на отсрочку.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
По словам мужчины, инцидент произошел 4 июня, когда его остановили на блокпосту вблизи Хотина в Черновицкой области. Тогда представитель ТЦК попросил подвезти его в военкомат, а по прибытии забрал у него телефон.
"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии (документов о наличии права на отсрочку, - ред.), но сразу забрал телефон и исчез. Этого работника я больше никогда не видел. Вышел офицер и сказал, что повезет на ВВК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, причем повторял, что все хорошо, просто проведут ВВК и отдадут документы, потому что основания им достаточны", - рассказал Замрий.
После этого Замрия доставили на прохождение военно-врачебной комиссии. По его словам, ВВК "было цирком".
А дальше, по словам медика, его "привезли ночью в комнату, окно которой выходит на какой-то темнеющий склад и на нем решетка", а дверь закрыта снаружи на замок. Замрий заявлял в военкомате, что имеет бронирование, однако там ему ответили, что "нет телефона, значит нет документов".
"Днем перевезли в военкомат. Стало понятно, что мобилизуют, пишут тесты, расспрашивают данные. Со мной был еще офицер. Он майор, служил в авиации с 2014 по 2019 годы. У него было отношение к авиационной бригаде. Он просил связаться с ними. Они приедут и заберут к себе, но нет. В том ТЦК имели план и его придерживались. Советская система проникла так далеко на запад Украины! Я просил связаться с 57 бригадой, называл данные, чтобы меня отправили к моим. Никто ничего не слушал. За один час, запихнули в бус и завезли в ту же комнату, закрыли на замок. Следующие 2 дня воздуха, или что-то за пределами комнатки мы не видели", - рассказал бывший боевой медик.
Через три дня, по словам Замрия, их доставили в воинскую часть. Однако там военные отказались брать в ряды пехоты майора авиации, а также начали ругаться на военных ТЦК и СП, которые мобилизовали медика.
"Я замечу, что не все ТЦК такие. Спасибо Богу, что далеко не все. Эти слова: "Я попробую, подожди, я перезвоню". До сих пор звучат в моей голове! Это рыскание по карманам, чтобы накормить нас через более чем сутки без еды и воды! Это искреннее впечатление от работника ТЦК: "Этого не может быть". Есть нормальные люди", - написал мужчина.
Он также добавил, что не хочет навредить процессу мобилизации, потому что без нее "мы проиграем войну, и все погибнем".
"Не в мобилизации дело! А в ваших методах", - подчеркнул он.
В Черновицком областном ТЦК и СП пока не комментировали этот инцидент.
Что известно о Романе Замрия?
Роман Замрий стал военным врачом еще в 2014 году. В 2022 году он присоединился к рядам украинской армии как боевой медик. Он, в частности, выполнял задачи на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В 2023 году он уволился из армии и устроился на работу в амбулаторию в Хмельницкой области, где проживает.
Как писали Суспільне и Радио Свобода, Замрий спас по меньшей мере 700 украинских солдат на передовой.
Указом президента от 22 января 2024 года был награжден орденом "За заслуги" III степени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.
Абсолютний деградант в усьому.
Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.