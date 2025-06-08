Бывший боевой медик Роман (Йода) Замрий заявил, что его три дня удерживали в ТЦК, несмотря на право на отсрочку

Бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий (Йода) заявил, что его задержали военнослужащие ТЦК и СП на одном из блокпостов в Черновицкой области и удерживали три дня, несмотря на наличие права на отсрочку.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам мужчины, инцидент произошел 4 июня, когда его остановили на блокпосту вблизи Хотина в Черновицкой области. Тогда представитель ТЦК попросил подвезти его в военкомат, а по прибытии забрал у него телефон.

"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии (документов о наличии права на отсрочку, - ред.), но сразу забрал телефон и исчез. Этого работника я больше никогда не видел. Вышел офицер и сказал, что повезет на ВВК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, причем повторял, что все хорошо, просто проведут ВВК и отдадут документы, потому что основания им достаточны", - рассказал Замрий.

После этого Замрия доставили на прохождение военно-врачебной комиссии. По его словам, ВВК "было цирком".

А дальше, по словам медика, его "привезли ночью в комнату, окно которой выходит на какой-то темнеющий склад и на нем решетка", а дверь закрыта снаружи на замок. Замрий заявлял в военкомате, что имеет бронирование, однако там ему ответили, что "нет телефона, значит нет документов".

"Днем перевезли в военкомат. Стало понятно, что мобилизуют, пишут тесты, расспрашивают данные. Со мной был еще офицер. Он майор, служил в авиации с 2014 по 2019 годы. У него было отношение к авиационной бригаде. Он просил связаться с ними. Они приедут и заберут к себе, но нет. В том ТЦК имели план и его придерживались. Советская система проникла так далеко на запад Украины! Я просил связаться с 57 бригадой, называл данные, чтобы меня отправили к моим. Никто ничего не слушал. За один час, запихнули в бус и завезли в ту же комнату, закрыли на замок. Следующие 2 дня воздуха, или что-то за пределами комнатки мы не видели", - рассказал бывший боевой медик.

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Через три дня, по словам Замрия, их доставили в воинскую часть. Однако там военные отказались брать в ряды пехоты майора авиации, а также начали ругаться на военных ТЦК и СП, которые мобилизовали медика.

"Я замечу, что не все ТЦК такие. Спасибо Богу, что далеко не все. Эти слова: "Я попробую, подожди, я перезвоню". До сих пор звучат в моей голове! Это рыскание по карманам, чтобы накормить нас через более чем сутки без еды и воды! Это искреннее впечатление от работника ТЦК: "Этого не может быть". Есть нормальные люди", - написал мужчина.

Он также добавил, что не хочет навредить процессу мобилизации, потому что без нее "мы проиграем войну, и все погибнем".

"Не в мобилизации дело! А в ваших методах", - подчеркнул он.

В Черновицком областном ТЦК и СП пока не комментировали этот инцидент.

Что известно о Романе Замрия?

Роман Замрий стал военным врачом еще в 2014 году. В 2022 году он присоединился к рядам украинской армии как боевой медик. Он, в частности, выполнял задачи на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. В 2023 году он уволился из армии и устроился на работу в амбулаторию в Хмельницкой области, где проживает.

Как писали Суспільне и Радио Свобода, Замрий спас по меньшей мере 700 украинских солдат на передовой.

Указом президента от 22 января 2024 года был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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