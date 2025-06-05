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Новини Контракт в ЗСУ для 60+ Добровільна мобілізація 60+
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Добровільна мобілізація у віці 60+ буде можлива тільки для обмеженого кола фахівців, - "слуга народу" Веніславський

добровільна мобілізація

Чоловіки віком від 60+ не зможуть масово укладати контракти на військову службу. Це стосується лише обмеженого кола спеціалістів.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"На засіданні комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+, і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові", - сказав Веніславський.

Зокрема, нардеп сказав, що Рада хоче не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років з метою "метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розглядає можливість дозволити чоловікам віком до 23-24 років виїжджати за кордон, - "слуга народу" Веніславський. ВIДЕО

Веніславський уточнив, що запобіжники будуть передбачені, і це буде дуже обмежене коло людей.

"До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони. Тобто не буде так, що кожен охочий віком 60+ зможе просто прийти та укласти контракт", — зазначив нардеп.

Нагадуємо, 4 червня Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років.

Автор: 

законопроєкт (3623) контракт (410) мобілізація (3117) Веніславський Федір (293)


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Топ коментарі
+11
Після 45 теж спочатку була добровільна
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05.06.2025 22:49 Відповісти
+6
Бойові пенсіонери цензора розстроєні - тільки хотіли мобілізуватися - і спіткала невдача...
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05.06.2025 23:48 Відповісти
+3
Тільки для штурмовиків, вгадав же?
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05.06.2025 23:11 Відповісти
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Після 45 теж спочатку була добровільна
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05.06.2025 22:49 Відповісти
Тихше! Мудрий нарід думає, що після 40 всі силовики, що пішли на пенсію не підлягають призову!
Не показуйте людям круглу землю!
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06.06.2025 00:00 Відповісти
Ачередное пакращення...хуже ні будет!
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05.06.2025 22:51 Відповісти
Бронюються професії та посади, для ЧОЛОВІКІВ військовозобов'язаних!!
Ну, то замініть на цих професіях та посадах, чоловіків на жінок!
Але ж веніславському, не до ЗНАННЯ і АНАЛІЗУ законодавства!
Він, тупо озвучує, дивні тексти, чиєїсь галіматні!
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05.06.2025 22:52 Відповісти
Офіцерам дати гроші зелена жаба давить? Чи сам вже в космічних військах служиш? Космодром у Монако?
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05.06.2025 22:58 Відповісти
Тільки для штурмовиків, вгадав же?
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05.06.2025 23:11 Відповісти
не хочуть генерали на пенсі.
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05.06.2025 23:16 Відповісти
Не займайтеся фігнею - в Україні армія контрактна, тому мобілізація може бути лише по контракту.
Ну могилізація може бути яка завгодно.
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05.06.2025 23:19 Відповісти
А в Ізраїлі те саме на цінні спеціальності після 41 року, зате мобілізація з 18. Це лише в зелених середній вік мобілізованих 43 роки...
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05.06.2025 23:33 Відповісти
В Ізраїлі народжуваність на одну жінку 2,89 дитини , в Україні на 2024 рік 0,89 дитини. Для того щоб пдітримувати сталим кількість населення потрібно хоча б 2,4 дитини на жінку .
Так що якщо мобілізуємо молодь і ще кілька років повоюємо - то виборемо незалежну Україну - правда без українців....
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05.06.2025 23:52 Відповісти
Не треба *******, 2,89 дитини там може бути хіба серед палестинок! В Ізраїлі (якщо не брати до уваги ортодоксів) по 1-2 дитини на родину, як і в нас!
Але справа не в цьому. Хто краще пробіжить 1 км в броніку і з автоматом - 20-річний чи 50-річний?
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06.06.2025 00:07 Відповісти
Не треба пиндіти 50 річним -які по суті просрали країну та армію - і перекладати виправляти свої проYоби на молодь ,яка навіть не досягла повноліття в 2019. Тому те що тим кому за 40 зараз воюють - це справедливо з точки зору карми - що побудували - те і розгрібають ...
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06.06.2025 00:17 Відповісти
Ти дебіл? Засунь свої емоції в одне місце! Мова не про політичні погляди, а про ФІЗІОЛОГІЮ!

Чомусь в усіх війнах і в усіх країнах мобілізували молодь і лише наша зебільна влада робить ставку на мужиків у віці 40+ із букетом вікових хвороб!
Типовий зебуїн детекдед!
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06.06.2025 00:20 Відповісти
Бачите справедливість вам не подобається - прикриваєтеся віком та хворобами . А хто заважав 40 літнім - не бухати і жрати хєрню - а займатися спортом ? Хто так жив - в чудовій формі
Ні якраз мова про відповідлаьність . І зараз відповідальність прилетіла всім хто за +40 . - і за те що не вели здоровий спосіб життя , і за те що наголосували , і за те що дозволили розікрасти армію та країну .
Реально в Бога прекрасне почуття гумору ..
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06.06.2025 00:26 Відповісти
Погоджуся за однієї умови - якщо назвеш хоча б 2-3 війни в історії людства, де більшість мобілізованих були мужики у віці 40+. Вперед, я чекаю!
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06.06.2025 00:30 Відповісти
а це до сраки . Керівництво думає про майбутнє країни і своє теж . І чим менше пенсіонерів тим краще для них - пенсій менше потрібно .
В москалів до речі така сама ситуація

«https://verstka.media/kontraktniki-stali-starymi Личный состав - деды»: в российской армии на фронте растёт доля новобранцев старше 45 лет

Карма в дії
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06.06.2025 00:48 Відповісти
І так, навчися рахувати. Ті, кому зараз 24, цілком могли голосувати в 2019...

І так, навіть якщо людина 40+ голосувала за нормальні (на вашу думку) політичні сили, це ж не звільняє її від мобілізацію, чи не так?
Звідкіля вас таких тупих беруть????
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06.06.2025 00:23 Відповісти
У Німеччині у Другу світову не було 2,89 дитини, але там осіб у віці 45+ почали призивати тільки тоді, коли всю молодь забрали. Так само і в совку, і в США, і в Британії було.
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06.06.2025 00:08 Відповісти
Перед другою світовою війною вікова піраміда була інша . На 1 одного умовного пенсіонера було 3- 4 молодих ,що в Совку , що в Німеччині . А в нас зараз інша ситуація - на 3 пенсіонерів - 2 молодих. Я б на вашому місці десять разів подумав про те чи варто відправляти молодь на фронт - бо інакше замість пенсії будете збирати лушпиння по смітниках - бо пенсійний фонд збанкрутує -через відсутність платників податків...
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06.06.2025 00:14 Відповісти
Треба не про це думати, а про те, хто здатен потягнути службу. Більшість спеціальностей у ЗСУ - це велике фізичне навантаження, яке люди у віці 40+ НЕ ТЯГНУТЬ. Мені мій знайомий, який мобілізувався ще в 2015 і зараз є капітаном ЗСУ, каже, що йому солдати у віці 40+ НАХЄР НЕ ТРЕБА, БО ВОНИ НЕ ТЯГНУТЬ!
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06.06.2025 00:18 Відповісти
попросіть нехай зніме для вас відосик з окопу, зі своїм лицем.
40+ це реальна картина тих кого призивають... Навіть 45+
І це не упереджене ставлення, молодих піймати важче.
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06.06.2025 00:27 Відповісти
Йому самому під 40 і він каже - офіцери у віці 40+ - ще терпимо, рідкісні спеціальності (ППО, механіки, РЕБ) - теж ОК. Але в окопи 40+ - це злочин проти цих людей!
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06.06.2025 00:31 Відповісти
окопи тримаються на дідах 55+, які йдуть туди знаючи, що не повернуться...
Ваш друг, тиловик, або хз хто... Він поняття не має, що і хто в окопах.
Хрєн ти туди пацанів загониш, втечуть.
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06.06.2025 01:27 Відповісти
а бабульок 60+ не хочете мобілізувати🙃
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05.06.2025 23:41 Відповісти
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05.06.2025 23:48 Відповісти
Бойові пенсіонери цензора розстроєні - тільки хотіли мобілізуватися - і спіткала невдача...
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05.06.2025 23:48 Відповісти
Ой блін... А як же міф про військових пенсіонерів які не хочуть служити і ховаються за пенсією???
'мудрому' народу щойно відкрили таємницю, що військові пенсіонери, такі гади, що й в 60 не хочуть від корита відриватись?
Мудрий нарід, як так то???
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05.06.2025 23:58 Відповісти
Де ти таке вичитав, що військові пенсіонери не хочуть служити? З бодуна привиділось? Скрізь пишуть і говорять, що для них у воєнний час з якогось переляку в збройних силах не знайшлось посад. Для цивільного ботана є, а для професійного військового нема. Країна - парадокс...
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06.06.2025 00:04 Відповісти
Ну ти ж і пиз...иш про це в свому пості
Чи проблеми з пам'яттю?
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06.06.2025 00:05 Відповісти
В якому пості? Конкретно.
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06.06.2025 00:07 Відповісти
"Рада хоче не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників"

Що за маячня? Чому не допустити? Навпаки, тих, кого цивільні утримували 25 років на службі і утримують і зараз на пенсії, треба мобілізувати масово в першу чергу. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони і відправляти їх на фронт.
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05.06.2025 23:58 Відповісти
Рашка бот привіт... Я тобі скажу по секрету... Пенсія у військових офіцерів настільки мізерна, що всі до 60, кого звичайно взяли по стану здоров'я, вже давно мобілізувались... Щоб хоч якось протягнути кінці з кінцями, після 25 років 'жирування'...
Винятки лише алкаші, або важко хворі, котрих банально - ніхто не візьме.
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06.06.2025 00:03 Відповісти
Кому ти намагаєшся впарити цю маячню?
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06.06.2025 00:06 Відповісти
явно не тобі.
'мудрому наріду' контрпропаганду проводжу...
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06.06.2025 00:07 Відповісти
Це геноцид
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06.06.2025 00:01 Відповісти
Диды воевали.
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06.06.2025 00:48 Відповісти
 
 