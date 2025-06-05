Добровільна мобілізація у віці 60+ буде можлива тільки для обмеженого кола фахівців, - "слуга народу" Веніславський
Чоловіки віком від 60+ не зможуть масово укладати контракти на військову службу. Це стосується лише обмеженого кола спеціалістів.
Про це заявив нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"На засіданні комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+, і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові", - сказав Веніславський.
Зокрема, нардеп сказав, що Рада хоче не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років з метою "метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища".
Веніславський уточнив, що запобіжники будуть передбачені, і це буде дуже обмежене коло людей.
"До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони. Тобто не буде так, що кожен охочий віком 60+ зможе просто прийти та укласти контракт", — зазначив нардеп.
Нагадуємо, 4 червня Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років.
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Не показуйте людям круглу землю!
Ну, то замініть на цих професіях та посадах, чоловіків на жінок!
Але ж веніславському, не до ЗНАННЯ і АНАЛІЗУ законодавства!
Він, тупо озвучує, дивні тексти, чиєїсь галіматні!
Ну могилізація може бути яка завгодно.
Так що якщо мобілізуємо молодь і ще кілька років повоюємо - то виборемо незалежну Україну - правда без українців....
Але справа не в цьому. Хто краще пробіжить 1 км в броніку і з автоматом - 20-річний чи 50-річний?
Чомусь в усіх війнах і в усіх країнах мобілізували молодь і лише наша зебільна влада робить ставку на мужиків у віці 40+ із букетом вікових хвороб!
Типовий зебуїн детекдед!
Ні якраз мова про відповідлаьність . І зараз відповідальність прилетіла всім хто за +40 . - і за те що не вели здоровий спосіб життя , і за те що наголосували , і за те що дозволили розікрасти армію та країну .
Реально в Бога прекрасне почуття гумору ..
В москалів до речі така сама ситуація
«https://verstka.media/kontraktniki-stali-starymi Личный состав - деды»: в российской армии на фронте растёт доля новобранцев старше 45 лет
Карма в дії
І так, навіть якщо людина 40+ голосувала за нормальні (на вашу думку) політичні сили, це ж не звільняє її від мобілізацію, чи не так?
Звідкіля вас таких тупих беруть????
40+ це реальна картина тих кого призивають... Навіть 45+
І це не упереджене ставлення, молодих піймати важче.
Ваш друг, тиловик, або хз хто... Він поняття не має, що і хто в окопах.
Хрєн ти туди пацанів загониш, втечуть.
'мудрому' народу щойно відкрили таємницю, що військові пенсіонери, такі гади, що й в 60 не хочуть від корита відриватись?
Мудрий нарід, як так то???
Чи проблеми з пам'яттю?
Що за маячня? Чому не допустити? Навпаки, тих, кого цивільні утримували 25 років на службі і утримують і зараз на пенсії, треба мобілізувати масово в першу чергу. Жоден закон не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони і відправляти їх на фронт.
Винятки лише алкаші, або важко хворі, котрих банально - ніхто не візьме.
'мудрому наріду' контрпропаганду проводжу...