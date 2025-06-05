Добровільна мобілізація у віці 60+ буде можлива тільки для обмеженого кола фахівців, - "слуга народу" Веніславський

Чоловіки віком від 60+ не зможуть масово укладати контракти на військову службу. Це стосується лише обмеженого кола спеціалістів.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"На засіданні комітету представники Міністерства оборони та Генерального штабу погодилися з авторами законопроєкту про добровільну службу для чоловіків віком 60+, і висловили бажання, щоб ми ухвалили його в першому читанні. До другого читання ми передбачимо ті запобіжники, яких побоюються військові", - сказав Веніславський.

Зокрема, нардеп сказав, що Рада хоче не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років з метою "метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища".

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Веніславський уточнив, що запобіжники будуть передбачені, і це буде дуже обмежене коло людей.

"До служби залучатимуться виключно ті громадяни, які будуть визнані придатними до військової служби та яких реально потребує сектор безпеки й оборони. Тобто не буде так, що кожен охочий віком 60+ зможе просто прийти та укласти контракт", — зазначив нардеп.

Нагадуємо, 4 червня Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років.