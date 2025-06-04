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Новини Контракт в ЗСУ для 60+
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Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про добровільну службу за контрактом для людей, старше 60 років

Контракти для військової служби 60+

4 червня Верховна Рада під час засідання схвалила у першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом строком на 1 рік - за власним бажанням і за умови придатності за станом здоров’я", - написав він.

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За відповідний законопроєкт № 13229 проголосували 297 народних депутатів.

Підписати контракт за власним бажанням можуть люди, віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року).

Пропонується запровадити таку військову службу у період дії воєнного стану. Строк контракту — один рік, із можливістю укладення нових контрактів. Також у контракті встановлюється випробування строком у два місяці.

На думку авторів законопроєкт, доцільно залучати таких контрактників на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але "необхідні досвід, знання, дисципліна і відповідальність".

"Наявність різного роду технічних знань (часто унікальних) серед людей старшого віку є надзвичайно цінним ресурсом в умовах широкомасштабних бойових дій, де потрібні не лише фізичні навички, але й глибокі професійні знання, практичний досвід їх застосування та управлінські компетентності", — йдеться у пояснювальній записці.

Також дивіться: Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24", збільшено до 24, - Міноборони. ФОТО

Раніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13229, що надає право людям віком 60+ добровільно підписувати військові контракти.

Автор: 

ВР (15036) контракт (409) мобілізація (3114)


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Топ коментарі
+12
297 "народних" депутатів проголосувало ЗА! Ну не самим же в окопи, або своїм вилупкам в окопи, хай пенсіонери їх майно та статки захищають! Шапіто! 😁
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04.06.2025 14:46 Відповісти
+10
Це точно. Є тут один: був би я молодшим, то пішов би.
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04.06.2025 14:48 Відповісти
+10
Та тут їх добрий взвод назбирається - готові рвати орків не гірше ніж триклятих ухилянтів.
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04.06.2025 14:53 Відповісти
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А після спілкування с ТЦКунами та ВЛКунами мабуть усі до 70 будуть придатні та добровольці.
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04.06.2025 14:41 Відповісти
На думку авторів законопроєкт, доцільно залучати таких контрактників на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, Джерело: https://censor.net/ua/n3556087
- але сотні тисяч "обмежено придатних" й надалі будуть неприкаяними шукати собі місця ... мододці , що сказати ((
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04.06.2025 14:44 Відповісти
Нарешті у місцевих пенсіонерів з'явився шанс довести свою жагу до перемоги і кордонів 1991 року не словом а ділом.
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04.06.2025 14:44 Відповісти
Авжеж, це ж не з Америки воювати! 😁
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04.06.2025 14:47 Відповісти
Це точно. Є тут один: був би я молодшим, то пішов би.
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04.06.2025 14:48 Відповісти
Приймуть закон, піду в четвертий раз, бо 3 попередні у військоматі послали *****! В мене 2 внуки, не хочу, щоб вони жили в оркостані! Якось так!
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04.06.2025 14:53 Відповісти
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04.06.2025 15:01 Відповісти
Вже не пішлють - їм вже треба всіх підряд
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04.06.2025 15:08 Відповісти
Та тут їх добрий взвод назбирається - готові рвати орків не гірше ніж триклятих ухилянтів.
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04.06.2025 14:53 Відповісти
Скоріше дефіцит методичне, а потужності у тебе хватає, аж до Америки с....ся
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04.06.2025 14:54 Відповісти
297 "народних" депутатів проголосувало ЗА! Ну не самим же в окопи, або своїм вилупкам в окопи, хай пенсіонери їх майно та статки захищають! Шапіто! 😁
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04.06.2025 14:46 Відповісти
А далі почнуть бусярити пенсіонерів і "вмовляти" їх підписати контракт. А оскільки більшість пенсіонерів мають посереднє здоров'я, то не треба буде дивуватися чилсенним випадкам інфарктів, інсультів та зламаних кісток серед них у ТЦК. Але, звісно ж, то все будуть випадковості.
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04.06.2025 14:47 Відповісти
проходити військову службу за контрактом строком на 1 рік - за власним бажанням і за умови придатності за станом здоров'я...Читати вмієш українською? 😁
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04.06.2025 14:50 Відповісти
Він письменник, а не читач
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04.06.2025 14:56 Відповісти
Твій випадок ілюструє, що читати і розуміти - це дві дуже різні речі. Всі прекрасно знають, як ТЦК сцілюють краще за Ісуса та як ТЦКуни мотивують служити за власним бажанням. Чи ти так все зомбомарафона надивився, що в тебе геть мізки всохли?
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04.06.2025 14:57 Відповісти
Що ти мені хочеш сказати? Я ще з 2014 року ходжу в військомат, але не беруть, бо інвалід чорнобилець. Приймуть Закун, піду за контрактом, якщо пропустять за здоров'ям, а не буду шукати ГНИЛІ відмазки, аби не зазищати свою родину, і свою домівку! Вумник диванний! 🤬
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04.06.2025 15:13 Відповісти
Дивився мабуть тиждень після нападу ху...лостану, а потім вже стало не цікаво, оскільки повчають ті, хто ніякого відношення до обговорюваних питань не має, особливе до армії, а тим паче до бойових дій
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04.06.2025 15:14 Відповісти
Так кажете "опозиція" ...?
Коли треба - всім кодлом спокійно ухвалюють потрібні їм закони !
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04.06.2025 14:52 Відповісти
Це звісно добре, можливість законтрактувати різних спеців, які раніше не проходили за віком. Але великий брак людей лише у піхоті, а людей за 60, що не мають вад здоров'я , скажімо не богато.
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04.06.2025 14:55 Відповісти
Старше 60? "Вот ето поворот!" (С)
Зараз на Цензорі яжепєнсіонерʼов поменшає.
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04.06.2025 14:59 Відповісти
Вони залишаться, а ти куди далі бігти будеш
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04.06.2025 15:01 Відповісти
Бгг, мені бігти не треба. Я тут почекаю поки ти Тису перепливеш Якшо перепливеш
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04.06.2025 15:02 Відповісти
Не дочекаєшся, швидше тебе викинуть з ЄС, так ти швидше в ху...лостан втечеш
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04.06.2025 15:19 Відповісти
Ти так на всі іноземні прапорці гавкаєш, шо явно видно як ти заздриш . Ти обережніше, ато дірку в дивані пропердиш
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04.06.2025 15:23 Відповісти
Ну з нами зрозуміло, а як з депутатами, може їм хоч відпустку на передовій провести, щоб закони писати, точніше приймати, з розумінням, а не по принципу що пан накаже
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04.06.2025 14:59 Відповісти
вот е піті , мені вже 70
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04.06.2025 14:59 Відповісти
Друже, не сци, там про 60+ йдетьця мова, так що можливо десь і зустрінемось! 🙂
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04.06.2025 15:15 Відповісти
Хтось не хоче хлібне мысце через вік загубити. В 59 ти суперначальник з баблом, а в 60 пенс з мінімалкою.
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04.06.2025 15:01 Відповісти
100% - для цього все і зроблено !
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04.06.2025 15:04 Відповісти
буде шо згадати , діди воювали
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04.06.2025 15:03 Відповісти
а "діти" до 25-и років коли будуть у війську? Вангую що наступним кроком буде підвищення мобілізаційного віку до 70-и років
а щодо "небойових посад" в тилу - то вони всі зайняті давно, в тих же ТЦК чи десь в штабах
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04.06.2025 15:05 Відповісти
Діти мають націю продовжувати, а пенсійний фонд треба оптимізувати і частину коштів давати на армію
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04.06.2025 15:07 Відповісти
напродовжують в Європі хто втече, хто ні то з таким підходом влади буде воювати проти прибалтів і Польщі
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04.06.2025 15:11 Відповісти
А хіба прибалти і поляки збираються брати до рук зброю? Вони всі зразу до Німеччини втечуть
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04.06.2025 15:19 Відповісти
Чекаю на всіх Цензорівських нафронтників 60-65 років в ТЦК, котрі самі хотіли воювати, але були не придатні за віком. Все пенсійний вік підняли і вперед батьківщину захищати. Де ви всі Юри Малко, Джухани та інші Старі зольдати?
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04.06.2025 15:05 Відповісти
Ми пенсіонери то підемо, можливо не всі, а ти, не хочеш з нами до ТЦК навідатись, герой диванний? 😁
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04.06.2025 15:18 Відповісти
Я говорю про тих пенсіонерів, що всіх навколо називають ухилянтами і відправляють на війну, до нормальних в мене немає претензій та й я нікого не посилаю за себе воювати. Я вважаю, що кожен має вирішувати сам за себе, а не за інших
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04.06.2025 15:21 Відповісти
Він вже шукає як кордон перейти
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04.06.2025 15:21 Відповісти
До цього все і йшло - війна продовжиться - підуть і старіші
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04.06.2025 15:05 Відповісти
Скільки там "18-24"? Лимон за контракт? За досвід 3 лимона за контракт і схожу ще раз. Тільки почекаю коли 60, не дуже довго. Війна все рівно ще буде
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04.06.2025 15:17 Відповісти
Так багато коментаторів, які здається не прочитали зміст закону. Нічого поганого та примусового в ньому немає, а є розумний підхід до фахівців за 60 років. Знаю декількох людей, що звільнились за віком, але ще могли б принести користь армії. Тому коли пишуть жовчні коментарі, то це або русняві боти, або піддіванні експерти яким всюди ввижається ТЦК.
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04.06.2025 15:18 Відповісти
А чому ніякого примусу не має бути ні у 18-25 річних, ні у 60+ річних, ні у жінок, а лише у однієї категорії громадян. Інші, що вже не повноцінні громадяни, чи просто громадяни лише з правами але без обов'язків? Непогано получається
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04.06.2025 15:24 Відповісти
Чем больше в армии дедов, тем крепче наша оборона(как говорил Сунь Цзы). Средний возраст в ВСУ 47 лет, маловато, будет 57.
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04.06.2025 15:27 Відповісти
 
 