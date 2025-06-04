Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про добровільну службу за контрактом для людей, старше 60 років
4 червня Верховна Рада під час засідання схвалила у першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом строком на 1 рік - за власним бажанням і за умови придатності за станом здоров’я", - написав він.
За відповідний законопроєкт № 13229 проголосували 297 народних депутатів.
Підписати контракт за власним бажанням можуть люди, віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року).
Пропонується запровадити таку військову службу у період дії воєнного стану. Строк контракту — один рік, із можливістю укладення нових контрактів. Також у контракті встановлюється випробування строком у два місяці.
На думку авторів законопроєкт, доцільно залучати таких контрактників на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але "необхідні досвід, знання, дисципліна і відповідальність".
"Наявність різного роду технічних знань (часто унікальних) серед людей старшого віку є надзвичайно цінним ресурсом в умовах широкомасштабних бойових дій, де потрібні не лише фізичні навички, але й глибокі професійні знання, практичний досвід їх застосування та управлінські компетентності", — йдеться у пояснювальній записці.
Раніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13229, що надає право людям віком 60+ добровільно підписувати військові контракти.
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- але сотні тисяч "обмежено придатних" й надалі будуть неприкаяними шукати собі місця ... мододці , що сказати ((
Коли треба - всім кодлом спокійно ухвалюють потрібні їм закони !
Зараз на Цензорі яжепєнсіонерʼов поменшає.
а щодо "небойових посад" в тилу - то вони всі зайняті давно, в тих же ТЦК чи десь в штабах