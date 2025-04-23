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Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24", збільшено до 24, - Міноборони. ФОТО
Проєкт "Контракт 18-24" розширено, відтепер в ньому беруть участь 24 бригади замість 16.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
До переліку додалися:
- 47 окрема механізована бригада "Маґура"
- 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи
- 3 окрема танкова Залізна бригада
- 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
- 34 окрема бригада берегової охорони
- 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького
- 108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ
- 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ
Нагадаємо, контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають"мотиваційний складник". Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення.
Топ коментарі
+6 Володимир Левченко #559507
показати весь коментар23.04.2025 18:57
+5 Дан Корвин
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+4 Andriy L
показати весь коментар23.04.2025 18:59
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