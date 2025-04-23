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Новини Фото Контракт 18-24
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Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24", збільшено до 24, - Міноборони. ФОТО

Проєкт "Контракт 18-24" розширено, відтепер в ньому беруть участь 24 бригади замість 16.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

До переліку додалися:

  • 47 окрема механізована бригада "Маґура"
  • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи
  • 3 окрема танкова Залізна бригада
  • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
  • 34 окрема бригада берегової охорони
  • 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького
  • 108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ
  • 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

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Нагадаємо, контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають"мотиваційний складник". Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення.

Бригади до яких можна приєднатись

Автор: 

контракт (401) Міноборони (7374) мобілізація (3059) добровольці (920) Рекрутинг (144)


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Топ коментарі
+6
вже "наполеон" знов за створення бригад взявся? ви суки ракети робіть, поки американскі не скінчилися.
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23.04.2025 18:57
+5
С интервью Палисы прошло некоторое время, возможно уже "до 600".
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23.04.2025 19:02
+4
А кількість добровольців 18-24 збільшилась чи так і лишилось 500 чоловік на 24 бригади
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23.04.2025 18:59
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вже "наполеон" знов за створення бригад взявся? ви суки ракети робіть, поки американскі не скінчилися.
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23.04.2025 18:57 Відповісти
вони вже капітулювати збираються. ресурси американцям подарують за гарантію безпеки і невеликий відсоток.
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23.04.2025 18:58 Відповісти
Ні, подарують просто так. Без жодних реальних гарантій безпеки.
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23.04.2025 19:06 Відповісти
гарантії безпеки не для всіх, а тільки для ЄрЗе і їх шайки.
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23.04.2025 19:08 Відповісти
А кількість добровольців 18-24 збільшилась чи так і лишилось 500 чоловік на 24 бригади
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23.04.2025 18:59 Відповісти
С интервью Палисы прошло некоторое время, возможно уже "до 600".
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23.04.2025 19:02 Відповісти
Скільки тцкашників ходить,поліцаїв,які не воюють,а ви ******* грошима заманюєте бідних Українців! Я де бачу,там і зриваю такі об'яви!
Навчання дві неділі! І прямо на передову!
В армії творятся безчинства! Тому не ведіться на цей мілліон,вас кинуть на смерть!
Ви записуєтесь в вибраний підрозділ і всі ваші права зникають.Вас переведуть в який самі захочуть підрозділ,а вам скажуть,що так потрібно Батьківщині.
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23.04.2025 21:06 Відповісти
Нах дрони, нах ракети, м'ясом будем воювати. Так дешевше
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24.04.2025 16:20 Відповісти
 
 