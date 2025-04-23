Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24", збільшено до 24, - Міноборони. ФОТО

Проєкт "Контракт 18-24" розширено, відтепер в ньому беруть участь 24 бригади замість 16.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

До переліку додалися:

47 окрема механізована бригада "Маґура"

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи

3 окрема танкова Залізна бригада

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада

34 окрема бригада берегової охорони

103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького

108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Читайте також: До 500 осіб: Заявок на "Контракт 18-24" надзвичайно багато, але не у всіх доходить до підписання, - Паліса

Нагадаємо, контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають"мотиваційний складник". Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення.