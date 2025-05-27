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Новини Контракт 18-24
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Розглядаємо розширення програми "Контракт 18–24" на спеціальності, пов’язані з БпЛА, - Паліса

Паліса про програму 18-24

Програму військової служби "Контракт 18-24" , можливо , поширять на спеціальності, пов’язані з безпілотними системами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

Паліса нагадав, що 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника — це заслуга розрахунків БПЛА. Тому наразі розглядається розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами.

Заступник керівника ОП висловив думку, що це точно має бути більш тривалий контракт — наприклад, два роки, тому що термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей.

"Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників — неможливо. Знаю, що про стратегію розширення програми є багато дискусій. Буду радий почути будь-які думки з цього приводу", - зазначив Паліса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 500 осіб: Заявок на "Контракт 18-24" надзвичайно багато, але не у всіх доходить до підписання, - Паліса

Нагадаємо, 11 лютого 2025 року Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Автор: 

контракт (407) мобілізація (3096) дрони (4838) Рекрутинг (147) Паліса Павло (29)


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Конечно! Зделали замануху исключительно в пехоту. Ну ясный пень что в пехоту добровольно никто не пойдет ни за миллион ни за 10 миллионов. Потому и набрали "добровольцев" 400 человек. В пехоту ЖЕЛАЮЩИХ НЕМА!.В пехоту только бусификацией. Теперь только расширивать род войск для контракта 18-24
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27.05.2025 17:40 Відповісти
а що, вакансії штурмовиків скінчилися?
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27.05.2025 18:05 Відповісти
це гребаний сором коли одних мобілізують без жодних прав і на невизначений термін , а певній касті "привілейованої" молоді створюють тепличні умови!
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27.05.2025 18:10 Відповісти
він наш вирок
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27.05.2025 18:19 Відповісти
 
 