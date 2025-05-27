Розглядаємо розширення програми "Контракт 18–24" на спеціальності, пов’язані з БпЛА, - Паліса

Програму військової служби "Контракт 18-24" , можливо , поширять на спеціальності, пов’язані з безпілотними системами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

Паліса нагадав, що 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника — це заслуга розрахунків БПЛА. Тому наразі розглядається розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами.

Заступник керівника ОП висловив думку, що це точно має бути більш тривалий контракт — наприклад, два роки, тому що термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей.

"Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників — неможливо. Знаю, що про стратегію розширення програми є багато дискусій. Буду радий почути будь-які думки з цього приводу", - зазначив Паліса.

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Нагадаємо, 11 лютого 2025 року Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.