Проєкт "Контракт 18-24" на 1 млн грн та рік служби: Міноборони запрошує до ЗСУ добровольців. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони України 11 лютого офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова долучитися до Сил оборони на один рік. Серед бонусів для молоді – право на виїзд за кордон після року служби.

Добровільний контракт для молоді 18-24 років

Зазначається, що проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Головний акцент – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку, наголосили у відомстві.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Що пропонує "Контракт 18-24"

"Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

У Міноборони зазначили, що добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн, матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

"Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар’єрного зростання", – додав Рустем Умєров.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

"Українська армія змінюється. Вона стає сучасною, сильною і гнучкою. "Контракт 18-24" – це один із кроків до формування професійного війська нового рівня, де кожен доброволець – це цінність і сила нашої оборони", – підсумував очільник Міноборони.





Що передувало?

Раніше заступник керівника ОП Павло Паліса заявляв, що Україна вивчає нові способи залучення людей до війська, оскільки нинішня система призову, успадкована від радянських часів, гальмує прогрес.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українці віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракти на службу у Збройних силах України, зможуть за рік заробити 1 млн грн.

