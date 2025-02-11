УКР
Проєкт "Контракт 18-24" на 1 млн грн та рік служби: Міноборони запрошує до ЗСУ добровольців. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони України 11 лютого офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова долучитися до Сил оборони на один рік. Серед бонусів для молоді – право на виїзд за кордон після року служби.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Добровільний контракт для молоді 18-24 років

Зазначається, що проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Головний акцент – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку, наголосили у відомстві. 

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Що пропонує "Контракт 18-24"

"Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

У Міноборони зазначили, що добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн, матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Контракт 18-24: Міноборони запускає новий формат добровільної служби

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

"Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар’єрного зростання", – додав Рустем Умєров.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

"Українська армія змінюється. Вона стає сучасною, сильною і гнучкою. "Контракт 18-24" – це один із кроків до формування професійного війська нового рівня, де кожен доброволець – це цінність і сила нашої оборони", – підсумував очільник Міноборони.

Контракт 18-24: Міноборони запускає новий формат добровільної служби
Контракт 18-24: Міноборони запускає новий формат добровільної служби

Що передувало?

Раніше заступник керівника ОП Павло Паліса заявляв, що Україна вивчає нові способи залучення людей до війська, оскільки нинішня система призову, успадкована від радянських часів, гальмує прогрес.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українці віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракти на службу у Збройних силах України, зможуть за рік заробити 1 млн грн.

мобілізація (3228) ЗСУ (7935) Рекрутинг (160)
Топ коментарі
+46
" Право на виїзд за кордон" - це що за дічь?
показати весь коментар
11.02.2025 20:59 Відповісти
+40
Тепер Кулеба не зможе відговорити свого сина. Ну нема вже в нього адекватних аргументів.
показати весь коментар
11.02.2025 21:00 Відповісти
+35
Моїй доньці виповнилося в січні 2022 вісімнадцять. З самого початку війни вона пішла в ТрО , а потім вже опинилася в ЗСУ. Зараз їй 21 . Вона вже майже 3 роки в армії - і ніякої демобілізації на горизонті не видно
Як вона буде почувати себе зараз після цього "геніального рішення ПОтужних та Незламних недолугих ?
А також сотні тих молодих хлопців та дівчат ,що вже давно служать в ЗСУ ? Це плювок їм в обличчя.
Я навіть мовчу про тих кому за 25 - їхній удєл - тянути лямку до Перемоги зелених Недолугих ...
показати весь коментар
11.02.2025 21:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
чому тільки 18-24
показати весь коментар
12.02.2025 10:47 Відповісти
Загалом ініціатива цікава, хоча і виникає питання справедливості щодо інших військовослужбовців. Але це загалом правильний напрямок, мотивація це гроші і різноманітні плюшки -пільги і т.д. Тільки ось така мотивація повинна застосовуватись до всіх військових (тих хто воює звісно, а не сидять по штабах). Не може зарплата чиновника середнього рівня бути такою як зарплата на нулі, це ідіотизм. А зараз так і є.
показати весь коментар
12.02.2025 10:52 Відповісти
Очередной прожект?
Учителей уже осчастливили?
Мильярд деревьев посадили?
Епоха бідності закінчилася?
показати весь коментар
12.02.2025 10:56 Відповісти
СУКИ КОНЧЕНІ ПРИ ВЛАДІ.
Скільки потрібно часу,щоб зробити фахівцем 18 річного юнака? два роки! а контракт на рік.....
Ви набираєте зовсім юних дітей,які живуть за межою бідності.І предлагаєте бойові виплати...
після місяця навчання в Дєсні? де б'ють,знущаються та всіляко принижують честь та гідність
юних військових!
Скільки вже пішло в СЗЧ 18 річних? ви не пишете..... я зриваювсі ваші об'яви,де їх бачу!
показати весь коментар
22.05.2025 14:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 