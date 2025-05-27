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Новости Контракт 18-24
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Рассматриваем расширение программы "Контракт 18-24" на специальности, связанные с БПЛА, - Палиса

Палиса о программе 18-24

Программу военной службы "Контракт 18-24" возможно распространят на специальности, связанные с беспилотными системами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

Палиса напомнил, что 80% поражений вражеской техники и личного состава противника - это заслуга расчетов БПЛА. Поэтому сейчас рассматривается расширение программы 18-24 на специальности, связанные с дронами.

Заместитель руководителя ОП высказал мнение, что это точно должен быть более длительный контракт - например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей.

"Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников - невозможно. Знаю, что о стратегии расширения программы есть много дискуссий. Буду рад услышать любые мнения по этому поводу", - отметил Палиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 500 человек: Заявок на "Контракт 18-24" чрезвычайно много, но не у всех доходит до подписания, - Палиса

Напомним, 11 февраля 2025 года Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Автор: 

контракт (431) мобилизация (2796) дроны (4049) рекрутинг (137) Палиса Павел (29)


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Конечно! Зделали замануху исключительно в пехоту. Ну ясный пень что в пехоту добровольно никто не пойдет ни за миллион ни за 10 миллионов. Потому и набрали "добровольцев" 400 человек. В пехоту ЖЕЛАЮЩИХ НЕМА!.В пехоту только бусификацией. Теперь только расширивать род войск для контракта 18-24
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27.05.2025 17:40 Ответить
а що, вакансії штурмовиків скінчилися?
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27.05.2025 18:05 Ответить
це гребаний сором коли одних мобілізують без жодних прав і на невизначений термін , а певній касті "привілейованої" молоді створюють тепличні умови!
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27.05.2025 18:10 Ответить
він наш вирок
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27.05.2025 18:19 Ответить
 
 