Рассматриваем расширение программы "Контракт 18-24" на специальности, связанные с БПЛА, - Палиса
Программу военной службы "Контракт 18-24" возможно распространят на специальности, связанные с беспилотными системами.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.
Палиса напомнил, что 80% поражений вражеской техники и личного состава противника - это заслуга расчетов БПЛА. Поэтому сейчас рассматривается расширение программы 18-24 на специальности, связанные с дронами.
Заместитель руководителя ОП высказал мнение, что это точно должен быть более длительный контракт - например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей.
"Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников - невозможно. Знаю, что о стратегии расширения программы есть много дискуссий. Буду рад услышать любые мнения по этому поводу", - отметил Палиса.
Напомним, 11 февраля 2025 года Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
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