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Новини Контракт в ЗСУ для 60+
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Контракти для військової служби 60+: у ВР зареєстровано новий законопроєкт

зсу

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13229, що надає право людям віком 60+ добровільно підписувати військові контракти.

Про це депутат повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт є відповіддю на суспільний запит - багато досвідчених і вмотивованих громадян бажають допомагати армії, але закон наразі цього не дозволяє.

Документ передбачає можливість укладення контракту на один рік під час дії воєнного стану. Для цього необхідна згода командира частини, а для офіцерів - додаткове погодження Генштабу ЗСУ.

"Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу", - зазначив Костенко, подякувавши 36 депутатам, які підтримали ініціативу, а також представникам громадськості та оборонного сектору, які долучилися до розробки.

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Автор: 

ВР (14979) контракт (403) ЗСУ (7562) війна в Україні (4057)


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Топ коментарі
+14
Клоуны.
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30.04.2025 15:05
+13
Вікно можливостей для бойових дідів форуму
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30.04.2025 15:32
+11
Чому? Це ж не мобілізація, а контракт за бажанням.
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30.04.2025 15:08
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Клоуны.
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30.04.2025 15:05 Відповісти
Чому? Це ж не мобілізація, а контракт за бажанням.
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30.04.2025 15:08 Відповісти
Це жне мобілізація, це дурдом!
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30.04.2025 15:10 Відповісти
Чому бажання служити "дурдом"?
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30.04.2025 15:17 Відповісти
це спочатку "за бажанням"
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30.04.2025 15:19 Відповісти
Я взагалі-то про конкретний законопроект.
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30.04.2025 15:21 Відповісти
Сьогодні контракт, через рік мобілізація. В країні половина народу - пенсіонери, колосальний ресурс. Тим більше згідно опитувань - найбільш войовничий.
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30.04.2025 15:30 Відповісти
Нафронтників на фронт!!!
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30.04.2025 16:12 Відповісти
Клоуни-це ті, хто вважає що від 60+ немає користі. Вони ж не штурмовиками підуть. Знаю одного дядька, який у 72 досі офіційно працює мотористом на приватному сто. І його роботу клієнти хвалять, тому що досвід величезний. Такі люди могли би бути корисними на тих допоміжних помадах, без яких в армії обійтися не можна.
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30.04.2025 15:15 Відповісти
Посадах.
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30.04.2025 15:16 Відповісти
допоміжні поcади - це блатні місця, там "своїх" вистачає
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30.04.2025 15:23 Відповісти
На приватному підприємстві йому ніхто не наказує зібрати БТР з дитячої коляски,трьох віників й баночок з під пива ! І,як слушно зауважено,там його роботу цінують!
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30.04.2025 16:08 Відповісти
Чому? Якщо людина фізично і розумово ще може виконувати відповідні функції та не наражати на небезпеку своєю фізичною безпорадністю товаришів по службі то чому ні. А може літня людина буде кашу варити чи дрова рубати. Це ж також комусь треба робити. Чи водієм на нетяжкій вантажівці. А в територіальну оборону я б тільки таких і брав. Один молодий освічений військовий на десяток старих пердунів. Хіба складно навчити їх стріляти з зенітного кулемета. Та й добу віддіжурив та хай йде спати додому. Вже економія на їжі. Звичайно полусліпим чи погано ходячим потрібно відмовляти. Щоб не було непотрібного баласту.
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30.04.2025 15:16 Відповісти
А як що й стріляти вміє?) 😉😊👍
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30.04.2025 15:48 Відповісти
Природжений штурмовик
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30.04.2025 16:13 Відповісти
Головне, щоб вся ця робота не була для декількох десятків бажаючих.
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30.04.2025 15:10 Відповісти
Що з законопроектом 12222 ?З цього потрібно було починать,добровільно !!! Підри.
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30.04.2025 15:11 Відповісти
По сусечкам... И старых, и малых..
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30.04.2025 15:11 Відповісти
Ну а чого.. лимонів 3 тай можно знов трішки повоювати. Папірці в штабі ще є сили пересунути на столі, навіть на інший стіл
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30.04.2025 15:15 Відповісти
На России самому старому контрактниек было 76. 60-62 это ссыкуны еще
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30.04.2025 15:17 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на контракти 90+
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30.04.2025 15:21 Відповісти
Обмеження за віком і статтю треба давно відмінити. Тцкун повинен кожному зустрічному задавати лише одне питання: ви за поступки кацапам чи проти? Хто проти - відразу в бус і на передову. Без ніяких але.
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30.04.2025 17:14 Відповісти
Головне поліцаїв не чіпайте, бо хто тоді захищатиме зелений режим великого крадівництвом одного блазнч
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30.04.2025 15:22 Відповісти
ну взагалі-то правильно. Якщо спеціаліст може та хоче та потрібен. А так 60 і потрібна людина повинна піти.
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30.04.2025 15:23 Відповісти
убить должны всех
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30.04.2025 15:23 Відповісти
вірно, всіх москаликів
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30.04.2025 15:35 Відповісти
На болотах зараз цю тему добре роздмухають в ЗМІ.
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30.04.2025 15:25 Відповісти
Чи не пох.
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30.04.2025 15:28 Відповісти
Вікно можливостей для бойових дідів форуму
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30.04.2025 15:32 Відповісти
Вони тільки цього і чекали - була єдина перепона. Ну все - незабаром Буданов буде пити каву в одному місці...
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30.04.2025 15:40 Відповісти
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30.04.2025 15:41 Відповісти
Тепер диванним дєдушкам патріотам які закликають до кінця йти, можуть це підтвердити не словом а ділом! Про те я прогнозую дуже скромні коментарі про те що у них срачка, болячка, спина , голова руки ноги не ходять , а так би "уух!"))
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30.04.2025 15:48 Відповісти
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30.04.2025 16:15 Відповісти
Непогано б було запровадити ще й щось, на кшталт, випробувального терміну, бо в такому віці можуть проявитися захворювання. Що тоді робити. Я сам міг би підписати контракт на рік, якщо б знав, що зі мною буде у випадку загострення хронічних захворювань. Випробувальний термін краще зробити безоплатним.
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30.04.2025 15:58 Відповісти
Думаю, якщо командир адекватний, то не буде проблем, спочатку дасть відпустку. Якщо людина не одужає за цей час, то переведуть на щось інше або спишуть. Командир погоджує таку людину, то й має нести за неї відповідальність.
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30.04.2025 16:38 Відповісти
охоронець за добу отрумує 400-600грн..на нього цілодобово дивиться камера, ********* 2 добу через одну, і жінки і чоловіки за 60+...А в війську 30000 стабільних...а може і бути премія від 30000-50000...і це не на нулі...думаю що підуть люди
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30.04.2025 16:02 Відповісти
В тебе є ум в голові? Охоронець це в 50, в 60 це в основному набір болячьок.
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30.04.2025 16:18 Відповісти
Сторож, мається наувазі.
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30.04.2025 16:27 Відповісти
Я завжди знала, що рома костенко їбанат. До нього такі пропозиції вносив такий собі юрчишин. Недоношений на вигляд...
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30.04.2025 16:12 Відповісти
Такий же як і Ярік Жєлєзняк. Тілький цей великий нафронтник , а той рупор Гєтьманцева
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30.04.2025 16:17 Відповісти
В 60+ вже куча болячок і тьопленькій клозет.
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30.04.2025 16:16 Відповісти
Хай ідуть. Я за. Краще вони, ніж ми. Хтось же має захищати Батьківщину і дітей!!!
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30.04.2025 16:18 Відповісти
Слушна та своєчасна ідея.
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30.04.2025 16:19 Відповісти
Закон для своїх- усі старі пердуни-генерали підпишуть кнтракти на теплі тилові посади
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30.04.2025 16:23 Відповісти
Вірне рішення.Звільнився рівно рік тому,тепер тягне назад. Міг би сумлінно цей час відслужити. Через два місяці відпочинку, повністю відновився. І ще на рік вистачить.
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30.04.2025 16:27 Відповісти
А коли в окопи підуть люди в погонах які присягу давали?
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30.04.2025 16:29 Відповісти
Добре, добре!!!
Вони ж 60+ через одного ватники та совки. Їм нічого втрачати , переагітують молодь та й розгорнуться стволи зброї в інший бік.
Ніхто не боїться? Ну ну...
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30.04.2025 16:30 Відповісти
В мене є знаймий у Харкові, 67 рочків йому. Має фіз.форму та навички бою кращі, ніж усі разом взяті з цього форуму диванні "екперди"-крикуни.

Він 1 вартує 27 спойманих у бус ТЦК, бо війна - це то, що він вміє.

Якщо буде легальна законна опція для 60+ воювати у ЗСУ - це опція для нього.

Дивиться, як троллі атакують цю ідею... Чому й звідки ті тролляки?
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30.04.2025 16:35 Відповісти
Тут далеко не всі "диванні"... Це ваша чисто суб'єктивна думка. Або вашого знайомого: фізіологію не обманеш - суглоби не ті, реакція не та... У нас в батальоні був чоловік-доброволець. Позивний у нього був "Дєд", 58 років. Його ставили тільки в караул і то тільки вдень, бо вночі майже нічого не бачив...
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30.04.2025 16:51 Відповісти
27 чоловік на сундук мєртвєца
Йо-хо-хо - і пляшка рому!!!
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30.04.2025 17:14 Відповісти
Хороша тема для пенсійного фонду )
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30.04.2025 16:45 Відповісти
 
 