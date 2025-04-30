Контракти для військової служби 60+: у ВР зареєстровано новий законопроєкт
Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13229, що надає право людям віком 60+ добровільно підписувати військові контракти.
Про це депутат повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, законопроєкт є відповіддю на суспільний запит - багато досвідчених і вмотивованих громадян бажають допомагати армії, але закон наразі цього не дозволяє.
Документ передбачає можливість укладення контракту на один рік під час дії воєнного стану. Для цього необхідна згода командира частини, а для офіцерів - додаткове погодження Генштабу ЗСУ.
"Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу", - зазначив Костенко, подякувавши 36 депутатам, які підтримали ініціативу, а також представникам громадськості та оборонного сектору, які долучилися до розробки.
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Вони ж 60+ через одного ватники та совки. Їм нічого втрачати , переагітують молодь та й розгорнуться стволи зброї в інший бік.
Ніхто не боїться? Ну ну...
Він 1 вартує 27 спойманих у бус ТЦК, бо війна - це то, що він вміє.
Якщо буде легальна законна опція для 60+ воювати у ЗСУ - це опція для нього.
Дивиться, як троллі атакують цю ідею... Чому й звідки ті тролляки?
Йо-хо-хо - і пляшка рому!!!