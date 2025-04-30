Контракти для військової служби 60+: у ВР зареєстровано новий законопроєкт

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13229, що надає право людям віком 60+ добровільно підписувати військові контракти.

Про це депутат повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт є відповіддю на суспільний запит - багато досвідчених і вмотивованих громадян бажають допомагати армії, але закон наразі цього не дозволяє.

Документ передбачає можливість укладення контракту на один рік під час дії воєнного стану. Для цього необхідна згода командира частини, а для офіцерів - додаткове погодження Генштабу ЗСУ.

"Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу", - зазначив Костенко, подякувавши 36 депутатам, які підтримали ініціативу, а також представникам громадськості та оборонного сектору, які долучилися до розробки.

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