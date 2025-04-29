"Контракт 18-24": до проєкту долучилися чотири бригади Держприкордонслужби

Державна прикордонна служба України оголосила набір до своїх бойових бригад у межах розширеного експериментального проєкту "Контракт 18-24".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, молоді українці можуть приєднатися до бригад "Гарт", "Помста", "Форпост" і "Сталевий кордон" та пройти військову службу за контрактом строком на один рік.

Учасниками програми можуть бути громадяни віком від 18 до 25 років, які хочуть отримати гідну оплату, бойовий досвід та соціальні гарантії без довгострокових зобов’язань. Під час укладення контракту передбачено одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень, щомісячне забезпечення до 125 тисяч гривень, а також додаткові доплати за участь у бойових діях. Загальна сума фінансової підтримки може сягати 2 мільйони гривень за рік служби.

Серед додаткових переваг: медичне забезпечення, компенсація вартості житла, доступ до іпотечної програми "єОселя" під 0%, можливість навчання за державний кошт та право на виїзд за кордон після завершення контракту. Також надається звільнення від мобілізації на 12 місяців.

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