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Новини Контракт 18-24
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"Контракт 18-24": до проєкту долучилися чотири бригади Держприкордонслужби

ОТУ

Державна прикордонна служба України оголосила набір до своїх бойових бригад у межах розширеного експериментального проєкту "Контракт 18-24".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, молоді українці можуть приєднатися до бригад "Гарт", "Помста", "Форпост" і "Сталевий кордон" та пройти військову службу за контрактом строком на один рік.

Учасниками програми можуть бути громадяни віком від 18 до 25 років, які хочуть отримати гідну оплату, бойовий досвід та соціальні гарантії без довгострокових зобов’язань. Під час укладення контракту передбачено одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень, щомісячне забезпечення до 125 тисяч гривень, а також додаткові доплати за участь у бойових діях. Загальна сума фінансової підтримки може сягати 2 мільйони гривень за рік служби.

Серед додаткових переваг: медичне забезпечення, компенсація вартості житла, доступ до іпотечної програми "єОселя" під 0%, можливість навчання за державний кошт та право на виїзд за кордон після завершення контракту. Також надається звільнення від мобілізації на 12 місяців.

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Держприкордонслужба ДПСУ (5998) контракт (403)


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Бгг, молодёжь аж ломанулась. Четыре бригады!!!
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29.04.2025 13:07 Відповісти
медичне забезпечення, компенсація вартості житла, доступ до іпотечної програми "єОселя" під 0%, можливість навчання за державний кошт та право на виїзд за кордон після завершення контракту.
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Все эти "льготы" должны быть у каждого гражданина по определению (ну, может кроме "компенсація вартості житла").
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29.04.2025 13:09 Відповісти
і вони праві, бо він добровольцем пішов
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Пол, шо ты несёшь?!
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29.04.2025 13:53 Відповісти
Мені не до душі, що немає на кого змінити - хороших спеціалістів бракує. А тепер ще й молодь почали заманювати грошима - і це якось теж не тішить.
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29.04.2025 13:55 Відповісти
Там вже бригад більше, ніж бажаючих хлопців підписувати цей контракт
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29.04.2025 13:13 Відповісти
хочу щоб мусорня на тцкуни які катують і вбивають людей були покарані
бажано скидати іх разом з бомбою на рюсню
тільки так ці піzdоболи відмиють кров невинних людей
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29.04.2025 14:13 Відповісти
 
 