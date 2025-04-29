"Контракт 18-24": к проекту присоединились четыре бригады Госпогранслужбы
Государственная пограничная служба Украины объявила набор в свои боевые бригады в рамках расширенного экспериментального проекта "Контракт 18-24".
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, молодые украинцы могут присоединиться к бригадам "Гарт", "Помста", "Форпост" и "Стальной кордон" и пройти военную службу по контракту сроком на один год.
Участниками программы могут быть граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые хотят получить достойную оплату, боевой опыт и социальные гарантии без долгосрочных обязательств. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч гривен, ежемесячное обеспечение до 125 тысяч гривен, а также дополнительные доплаты за участие в боевых действиях. Общая сумма финансовой поддержки может достигать 2 миллиона гривен за год службы.
Среди дополнительных преимуществ: медицинское обеспечение, компенсация стоимости жилья, доступ к ипотечной программе "еОселя" под 0%, возможность обучения за государственный счет и право на выезд за границу после завершения контракта. Также предоставляется освобождение от мобилизации на 12 месяцев.
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Все эти "льготы" должны быть у каждого гражданина по определению (ну, может кроме "компенсація вартості житла").