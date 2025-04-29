"Контракт 18-24": к проекту присоединились четыре бригады Госпогранслужбы

Государственная пограничная служба Украины объявила набор в свои боевые бригады в рамках расширенного экспериментального проекта "Контракт 18-24".

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, молодые украинцы могут присоединиться к бригадам "Гарт", "Помста", "Форпост" и "Стальной кордон" и пройти военную службу по контракту сроком на один год.

Участниками программы могут быть граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые хотят получить достойную оплату, боевой опыт и социальные гарантии без долгосрочных обязательств. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч гривен, ежемесячное обеспечение до 125 тысяч гривен, а также дополнительные доплаты за участие в боевых действиях. Общая сумма финансовой поддержки может достигать 2 миллиона гривен за год службы.

Среди дополнительных преимуществ: медицинское обеспечение, компенсация стоимости жилья, доступ к ипотечной программе "еОселя" под 0%, возможность обучения за государственный счет и право на выезд за границу после завершения контракта. Также предоставляется освобождение от мобилизации на 12 месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытался переправить уклонистов за границу за $12 тысяч: на Ровенщине задержан 16-летний мотоциклист, - ГПСУ. ФОТО