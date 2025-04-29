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Новости Контракт 18-24
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"Контракт 18-24": к проекту присоединились четыре бригады Госпогранслужбы

ОТУ

Государственная пограничная служба Украины объявила набор в свои боевые бригады в рамках расширенного экспериментального проекта "Контракт 18-24".

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, молодые украинцы могут присоединиться к бригадам "Гарт", "Помста", "Форпост" и "Стальной кордон" и пройти военную службу по контракту сроком на один год.

Участниками программы могут быть граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые хотят получить достойную оплату, боевой опыт и социальные гарантии без долгосрочных обязательств. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч гривен, ежемесячное обеспечение до 125 тысяч гривен, а также дополнительные доплаты за участие в боевых действиях. Общая сумма финансовой поддержки может достигать 2 миллиона гривен за год службы.

Среди дополнительных преимуществ: медицинское обеспечение, компенсация стоимости жилья, доступ к ипотечной программе "еОселя" под 0%, возможность обучения за государственный счет и право на выезд за границу после завершения контракта. Также предоставляется освобождение от мобилизации на 12 месяцев.

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Автор: 

Госпогранслужба (6444) контракт (425)


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Бгг, молодёжь аж ломанулась. Четыре бригады!!!
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29.04.2025 13:07 Ответить
медичне забезпечення, компенсація вартості житла, доступ до іпотечної програми "єОселя" під 0%, можливість навчання за державний кошт та право на виїзд за кордон після завершення контракту.
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Все эти "льготы" должны быть у каждого гражданина по определению (ну, может кроме "компенсація вартості житла").
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29.04.2025 13:09 Ответить
Родич повернувся з війни після 3х років. Виявили у нього рак, зараз бігає по кабінєтах де на нього дивляться немов би "ми туда тєбя нє посилалі", і вони праві, бо він добровольцем пішов. За лікування, доречі, грошей не дають. Все шо заробив, тепер піде на лікування і не факт, що допоможе...
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29.04.2025 13:26 Ответить
Там вже бригад більше, ніж бажаючих хлопців підписувати цей контракт
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29.04.2025 13:13 Ответить
 
 