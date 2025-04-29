Пытался переправить уклонистов за границу за $12 тысяч: в Ривненской области задержан 16-летний мотоциклист, - ГПСУ. ФОТО
На Ривненщине пограничники разоблачили 16-летнего юношу, который на мотоцикле доставил в пограничную зону двух уклонистов с целью их незаконной переправки в одну из стран ЕС.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, парень оценил свои услуги в 12 тысяч долларов США. Его задержали с поличным - во время получения оплаты - вблизи села Вежица, что на Ривненщине.
Несовершеннолетнему объявили подозрение по ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Мотоцикл и другие вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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belge
показать весь комментарий29.04.2025 12:13 Ответить Мне нравится 0
krot_lub
показать весь комментарий29.04.2025 12:20 Ответить Мне нравится 0
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Марта Шепель #549182
показать весь комментарий29.04.2025 12:37 Ответить Мне нравится 2
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