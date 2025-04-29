Пытался переправить уклонистов за границу за $12 тысяч: в Ривненской области задержан 16-летний мотоциклист, - ГПСУ. ФОТО

На Ривненщине пограничники разоблачили 16-летнего юношу, который на мотоцикле доставил в пограничную зону двух уклонистов с целью их незаконной переправки в одну из стран ЕС.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, парень оценил свои услуги в 12 тысяч долларов США. Его задержали с поличным - во время получения оплаты - вблизи села Вежица, что на Ривненщине.

Несовершеннолетнему объявили подозрение по ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Мотоцикл и другие вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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