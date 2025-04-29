Намагався переправити ухилянтів за кордон за $12 тисяч: на Рівненщині затримано 16-річного мотоцикліста, - ДПСУ. ФОТО
На Рівненщині прикордонники викрили 16-річного юнака, який на мотоциклі доставив до прикордонної зони двох ухилянтів з метою їх незаконного переправлення до однієї з країн ЄС.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, хлопець оцінив свої послуги у 12 тисяч доларів США. Його затримали на гарячому - під час отримання оплати - поблизу села Вежиця, що на Рівненщині.
Неповнолітньому оголосили підозру за ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Мотоцикл та інші речові докази вилучено. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
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belge
показати весь коментар29.04.2025 12:13 Відповісти Мені подобається 0
krot_lub
показати весь коментар29.04.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 0
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Марта Шепель #549182
показати весь коментар29.04.2025 12:37 Відповісти Мені подобається 2
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