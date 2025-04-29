Намагався переправити ухилянтів за кордон за $12 тисяч: на Рівненщині затримано 16-річного мотоцикліста, - ДПСУ. ФОТО

На Рівненщині прикордонники викрили 16-річного юнака, який на мотоциклі доставив до прикордонної зони двох ухилянтів з метою їх незаконного переправлення до однієї з країн ЄС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, хлопець оцінив свої послуги у 12 тисяч доларів США. Його затримали на гарячому - під час отримання оплати - поблизу села Вежиця, що на Рівненщині.

Неповнолітньому оголосили підозру за ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Мотоцикл та інші речові докази вилучено. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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