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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Намагався переправити ухилянтів за кордон за $12 тисяч: на Рівненщині затримано 16-річного мотоцикліста, - ДПСУ. ФОТО

На Рівненщині прикордонники викрили 16-річного юнака, який на мотоциклі доставив до прикордонної зони двох ухилянтів з метою їх незаконного переправлення до однієї з країн ЄС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Рівненщині юнак намагався переправити ухилянтів за кордон

Як зазначається, хлопець оцінив свої послуги у 12 тисяч доларів США. Його затримали на гарячому - під час отримання оплати - поблизу села Вежиця, що на Рівненщині.

Неповнолітньому оголосили підозру за ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Мотоцикл та інші речові докази вилучено. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5998) ухилянти (913)


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Молодым прелпринимателям нелегко в Украине..
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29.04.2025 12:13 Відповісти
ГОРВ 7 прикордонного загону, ого скільки їх там.
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29.04.2025 12:20 Відповісти
Боже, вже і пісюни на ухилянтах зароблять.
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29.04.2025 12:37 Відповісти
 
 