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Новости Контракт в ВСУ для 60+
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Контракты для военной службы 60+: в ВР зарегистрирован новый законопроект

зсу

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13229, предоставляющий право людям в возрасте 60+ добровольно подписывать военные контракты.

Об этом депутат сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект является ответом на общественный запрос - много опытных и мотивированных граждан желают помогать армии, но закон пока этого не позволяет.

Документ предусматривает возможность заключения контракта на один год во время действия военного положения. Для этого необходимо согласие командира части, а для офицеров - дополнительное согласование Генштаба ВСУ.

"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", - отметил Костенко, поблагодарив 36 депутатов, которые поддержали инициативу, а также представителей общественности и оборонного сектора, которые присоединились к разработке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24": к проекту присоединились четыре бригады Госпогранслужбы

Автор: 

ВР (29248) контракт (426) ВСУ (6601) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+10
Клоуны.
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30.04.2025 15:05
+5
Чому? Це ж не мобілізація, а контракт за бажанням.
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30.04.2025 15:08
+4
Клоуни-це ті, хто вважає що від 60+ немає користі. Вони ж не штурмовиками підуть. Знаю одного дядька, який у 72 досі офіційно працює мотористом на приватному сто. І його роботу клієнти хвалять, тому що досвід величезний. Такі люди могли би бути корисними на тих допоміжних помадах, без яких в армії обійтися не можна.
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30.04.2025 15:15
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Клоуны.
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30.04.2025 15:05 Ответить
Чому? Це ж не мобілізація, а контракт за бажанням.
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30.04.2025 15:08 Ответить
Це жне мобілізація, це дурдом!
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30.04.2025 15:10 Ответить
Чому бажання служити "дурдом"?
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30.04.2025 15:17 Ответить
це спочатку "за бажанням"
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30.04.2025 15:19 Ответить
Я взагалі-то про конкретний законопроект.
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30.04.2025 15:21 Ответить
Сьогодні контракт, через рік мобілізація. В країні половина народу - пенсіонери, колосальний ресурс. Тим більше згідно опитувань - найбільш войовничий.
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30.04.2025 15:30 Ответить
Клоуни-це ті, хто вважає що від 60+ немає користі. Вони ж не штурмовиками підуть. Знаю одного дядька, який у 72 досі офіційно працює мотористом на приватному сто. І його роботу клієнти хвалять, тому що досвід величезний. Такі люди могли би бути корисними на тих допоміжних помадах, без яких в армії обійтися не можна.
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30.04.2025 15:15 Ответить
Посадах.
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30.04.2025 15:16 Ответить
допоміжні поcади - це блатні місця, там "своїх" вистачає
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30.04.2025 15:23 Ответить
На приватному підприємстві йому ніхто не наказує зібрати БТР з дитячої коляски,трьох віників й баночок з під пива ! І,як слушно зауважено,там його роботу цінують!
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30.04.2025 16:08 Ответить
Чому? Якщо людина фізично і розумово ще може виконувати відповідні функції та не наражати на небезпеку своєю фізичною безпорадністю товаришів по службі то чому ні. А може літня людина буде кашу варити чи дрова рубати. Це ж також комусь треба робити. Чи водієм на нетяжкій вантажівці. А в територіальну оборону я б тільки таких і брав. Один молодий освічений військовий на десяток старих пердунів. Хіба складно навчити їх стріляти з зенітного кулемета. Та й добу віддіжурив та хай йде спати додому. Вже економія на їжі. Звичайно полусліпим чи погано ходячим потрібно відмовляти. Щоб не було непотрібного баласту.
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30.04.2025 15:16 Ответить
А як що й стріляти вміє?) 😉😊👍
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30.04.2025 15:48 Ответить
Головне, щоб вся ця робота не була для декількох десятків бажаючих.
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30.04.2025 15:10 Ответить
Що з законопроектом 12222 ?З цього потрібно було починать,добровільно !!! Підри.
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30.04.2025 15:11 Ответить
По сусечкам... И старых, и малых..
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30.04.2025 15:11 Ответить
Ну а чого.. лимонів 3 тай можно знов трішки повоювати. Папірці в штабі ще є сили пересунути на столі, навіть на інший стіл
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30.04.2025 15:15 Ответить
На России самому старому контрактниек было 76. 60-62 это ссыкуны еще
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30.04.2025 15:17 Ответить
З нетерпінням чекаємо на контракти 90+
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30.04.2025 15:21 Ответить
Головне поліцаїв не чіпайте, бо хто тоді захищатиме зелений режим великого крадівництвом одного блазнч
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30.04.2025 15:22 Ответить
ну взагалі-то правильно. Якщо спеціаліст може та хоче та потрібен. А так 60 і потрібна людина повинна піти.
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30.04.2025 15:23 Ответить
убить должны всех
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30.04.2025 15:23 Ответить
вірно, всіх москаликів
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30.04.2025 15:35 Ответить
На болотах зараз цю тему добре роздмухають в ЗМІ.
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30.04.2025 15:25 Ответить
Чи не пох.
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30.04.2025 15:28 Ответить
Вікно можливостей для бойових дідів форуму
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30.04.2025 15:32 Ответить
Вони тільки цього і чекали - була єдина перепона. Ну все - незабаром Буданов буде пити каву в одному місці...
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30.04.2025 15:40 Ответить
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30.04.2025 15:41 Ответить
Тепер диванним дєдушкам патріотам які закликають до кінця йти, можуть це підтвердити не словом а ділом! Про те я прогнозую дуже скромні коментарі про те що у них срачка, болячка, спина , голова руки ноги не ходять , а так би "уух!"))
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30.04.2025 15:48 Ответить
Непогано б було запровадити ще й щось, на кшталт, випробувального терміну, бо в такому віці можуть проявитися захворювання. Що тоді робити. Я сам міг би підписати контракт на рік, якщо б знав, що зі мною буде у випадку загострення хронічних захворювань. Випробувальний термін краще зробити безоплатним.
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30.04.2025 15:58 Ответить
охоронець за добу отрумує 400-600грн..на нього цілодобово дивиться камера, ********* 2 добу через одну, і жінки і чоловіки за 60+...А в війську 30000 стабільних...а може і бути премія від 30000-50000...і це не на нулі...думаю що підуть люди
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30.04.2025 16:02 Ответить
 
 