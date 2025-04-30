Контракты для военной службы 60+: в ВР зарегистрирован новый законопроект

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13229, предоставляющий право людям в возрасте 60+ добровольно подписывать военные контракты.

Об этом депутат сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект является ответом на общественный запрос - много опытных и мотивированных граждан желают помогать армии, но закон пока этого не позволяет.

Документ предусматривает возможность заключения контракта на один год во время действия военного положения. Для этого необходимо согласие командира части, а для офицеров - дополнительное согласование Генштаба ВСУ.

"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", - отметил Костенко, поблагодарив 36 депутатов, которые поддержали инициативу, а также представителей общественности и оборонного сектора, которые присоединились к разработке.

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