Контракты для военной службы 60+: в ВР зарегистрирован новый законопроект
Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13229, предоставляющий право людям в возрасте 60+ добровольно подписывать военные контракты.
Об этом депутат сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, законопроект является ответом на общественный запрос - много опытных и мотивированных граждан желают помогать армии, но закон пока этого не позволяет.
Документ предусматривает возможность заключения контракта на один год во время действия военного положения. Для этого необходимо согласие командира части, а для офицеров - дополнительное согласование Генштаба ВСУ.
"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", - отметил Костенко, поблагодарив 36 депутатов, которые поддержали инициативу, а также представителей общественности и оборонного сектора, которые присоединились к разработке.
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