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Новости Контракт в ВСУ для 60+
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Рада одобрила в первом чтении законопроект о добровольной службе по контракту для людей старше 60 лет

Контракты для военной службы 60

4 июня Верховная Рада во время заседания одобрила в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин в возрасте от 60 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год - по собственному желанию и при условии пригодности по состоянию здоровья", - написал он.

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За соответствующий законопроект № 13229 проголосовали 297 народных депутатов.

Подписать контракт по собственному желанию могут люди в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава (при условии, что такие люди были уволены с военной службы после 01 января 2015 года).

Предлагается ввести такую военную службу в период действия военного положения. Срок контракта - один год, с возможностью заключения новых контрактов. Также в контракте устанавливается испытание сроком в два месяца.

По мнению авторов законопроекта, целесообразно привлекать таких контрактников на небоевые должности, где физическая нагрузка не является значительной, но "необходимы опыт, знания, дисциплина и ответственность".

"Наличие разного рода технических знаний (часто уникальных) среди людей старшего возраста является чрезвычайно ценным ресурсом в условиях широкомасштабных боевых действий, где нужны не только физические навыки, но и глубокие профессиональные знания, практический опыт их применения и управленческие компетентности", - говорится в пояснительной записке.

Ранее секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13229, предоставляющий право людям в возрасте 60+ добровольно подписывать военные контракты.

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Автор: 

ВР (29279) контракт (432) мобилизация (2809)


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Топ комментарии
+15
297 "народних" депутатів проголосувало ЗА! Ну не самим же в окопи, або своїм вилупкам в окопи, хай пенсіонери їх майно та статки захищають! Шапіто! 😁
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04.06.2025 14:46 Ответить
+13
Це точно. Є тут один: був би я молодшим, то пішов би.
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04.06.2025 14:48 Ответить
+13
Та тут їх добрий взвод назбирається - готові рвати орків не гірше ніж триклятих ухилянтів.
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04.06.2025 14:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А після спілкування с ТЦКунами та ВЛКунами мабуть усі до 70 будуть придатні та добровольці.
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04.06.2025 14:41 Ответить
На думку авторів законопроєкт, доцільно залучати таких контрактників на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, Джерело: https://censor.net/ua/n3556087
- але сотні тисяч "обмежено придатних" й надалі будуть неприкаяними шукати собі місця ... мододці , що сказати ((
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04.06.2025 14:44 Ответить
Нарешті у місцевих пенсіонерів з'явився шанс довести свою жагу до перемоги і кордонів 1991 року не словом а ділом.
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04.06.2025 14:44 Ответить
Авжеж, це ж не з Америки воювати! 😁
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04.06.2025 14:47 Ответить
Це точно. Є тут один: був би я молодшим, то пішов би.
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04.06.2025 14:48 Ответить
Приймуть закон, піду в четвертий раз, бо 3 попередні у військоматі послали *****! В мене 2 внуки, не хочу, щоб вони жили в оркостані! Якось так!
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04.06.2025 14:53 Ответить
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04.06.2025 15:01 Ответить
Вже не пішлють - їм вже треба всіх підряд
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04.06.2025 15:08 Ответить
"за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року" Джерело: https://censor.net/ua/n3556087

А як це розуміти? Якщо раніше 2015 був звільнений не проходить? Треба дочекатись тексту закона.
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04.06.2025 16:05 Ответить
Та тут їх добрий взвод назбирається - готові рвати орків не гірше ніж триклятих ухилянтів.
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04.06.2025 14:53 Ответить
Скоріше дефіцит методичне, а потужності у тебе хватає, аж до Америки с....ся
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04.06.2025 14:54 Ответить
297 "народних" депутатів проголосувало ЗА! Ну не самим же в окопи, або своїм вилупкам в окопи, хай пенсіонери їх майно та статки захищають! Шапіто! 😁
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04.06.2025 14:46 Ответить
А далі почнуть бусярити пенсіонерів і "вмовляти" їх підписати контракт. А оскільки більшість пенсіонерів мають посереднє здоров'я, то не треба буде дивуватися чилсенним випадкам інфарктів, інсультів та зламаних кісток серед них у ТЦК. Але, звісно ж, то все будуть випадковості.
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04.06.2025 14:47 Ответить
проходити військову службу за контрактом строком на 1 рік - за власним бажанням і за умови придатності за станом здоров'я...Читати вмієш українською? 😁
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04.06.2025 14:50 Ответить
Він письменник, а не читач
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04.06.2025 14:56 Ответить
Твій випадок ілюструє, що читати і розуміти - це дві дуже різні речі. Всі прекрасно знають, як ТЦК сцілюють краще за Ісуса та як ТЦКуни мотивують служити за власним бажанням. Чи ти так все зомбомарафона надивився, що в тебе геть мізки всохли?
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04.06.2025 14:57 Ответить
Що ти мені хочеш сказати? Я ще з 2014 року ходжу в військомат, але не беруть, бо інвалід чорнобилець. Приймуть Закун, піду за контрактом, якщо пропустять за здоров'ям, а не буду шукати ГНИЛІ відмазки, аби не зазищати свою родину, і свою домівку! Вумник диванний! 🤬
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04.06.2025 15:13 Ответить
🤣🤣🤣
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04.06.2025 15:38 Ответить
Гарна казка, від душі посміявся. Де думав видати власну збірку?
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04.06.2025 15:40 Ответить
Дивився мабуть тиждень після нападу ху...лостану, а потім вже стало не цікаво, оскільки повчають ті, хто ніякого відношення до обговорюваних питань не має, особливе до армії, а тим паче до бойових дій
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04.06.2025 15:14 Ответить
Це звісно добре, можливість законтрактувати різних спеців, які раніше не проходили за віком. Але великий брак людей лише у піхоті, а людей за 60, що не мають вад здоров'я , скажімо не богато.
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04.06.2025 14:55 Ответить
Старше 60? "Вот ето поворот!" (С)
Зараз на Цензорі яжепєнсіонерʼов поменшає.
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04.06.2025 14:59 Ответить
Вони залишаться, а ти куди далі бігти будеш
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04.06.2025 15:01 Ответить
Бгг, мені бігти не треба. Я тут почекаю поки ти Тису перепливеш Якшо перепливеш
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04.06.2025 15:02 Ответить
Не дочекаєшся, швидше тебе викинуть з ЄС, так ти швидше в ху...лостан втечеш
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04.06.2025 15:19 Ответить
Ти так на всі іноземні прапорці гавкаєш, шо явно видно як ти заздриш . Ти обережніше, ато дірку в дивані пропердиш
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04.06.2025 15:23 Ответить
Ну з нами зрозуміло, а як з депутатами, може їм хоч відпустку на передовій провести, щоб закони писати, точніше приймати, з розумінням, а не по принципу що пан накаже
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04.06.2025 14:59 Ответить
вот е піті , мені вже 70
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04.06.2025 14:59 Ответить
Друже, не сци, там про 60+ йдетьця мова, так що можливо десь і зустрінемось! 🙂
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04.06.2025 15:15 Ответить
На лавці біля під'їзду.. Пи₴діти - не мішки ворочати...🤣🤣🤣
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04.06.2025 16:34 Ответить
Хтось не хоче хлібне мысце через вік загубити. В 59 ти суперначальник з баблом, а в 60 пенс з мінімалкою.
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04.06.2025 15:01 Ответить
100% - для цього все і зроблено !
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04.06.2025 15:04 Ответить
буде шо згадати , діди воювали
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04.06.2025 15:03 Ответить
а "діти" до 25-и років коли будуть у війську? Вангую що наступним кроком буде підвищення мобілізаційного віку до 70-и років
а щодо "небойових посад" в тилу - то вони всі зайняті давно, в тих же ТЦК чи десь в штабах
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04.06.2025 15:05 Ответить
Діти мають націю продовжувати, а пенсійний фонд треба оптимізувати і частину коштів давати на армію
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04.06.2025 15:07 Ответить
напродовжують в Європі хто втече, хто ні то з таким підходом влади буде воювати проти прибалтів і Польщі
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04.06.2025 15:11 Ответить
А хіба прибалти і поляки збираються брати до рук зброю? Вони всі зразу до Німеччини втечуть
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04.06.2025 15:19 Ответить
в Німеччині також ніхто воювати не збирається, тому ***** це чудово знає і Україна це той "файрвол" що їх захищає, правда вони цього не розуміють і не хочуть розуміти, привикли до красивого життя
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04.06.2025 15:53 Ответить
Чекаю на всіх Цензорівських нафронтників 60-65 років в ТЦК, котрі самі хотіли воювати, але були не придатні за віком. Все пенсійний вік підняли і вперед батьківщину захищати. Де ви всі Юри Малко, Джухани та інші Старі зольдати?
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04.06.2025 15:05 Ответить
Ми пенсіонери то підемо, можливо не всі, а ти, не хочеш з нами до ТЦК навідатись, герой диванний? 😁
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04.06.2025 15:18 Ответить
Я говорю про тих пенсіонерів, що всіх навколо називають ухилянтами і відправляють на війну, до нормальних в мене немає претензій та й я нікого не посилаю за себе воювати. Я вважаю, що кожен має вирішувати сам за себе, а не за інших
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04.06.2025 15:21 Ответить
Він вже шукає як кордон перейти
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04.06.2025 15:21 Ответить
До цього все і йшло - війна продовжиться - підуть і старіші
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04.06.2025 15:05 Ответить
Скільки там "18-24"? Лимон за контракт? За досвід 3 лимона за контракт і схожу ще раз. Тільки почекаю коли 60, не дуже довго. Війна все рівно ще буде
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04.06.2025 15:17 Ответить
Так багато коментаторів, які здається не прочитали зміст закону. Нічого поганого та примусового в ньому немає, а є розумний підхід до фахівців за 60 років. Знаю декількох людей, що звільнились за віком, але ще могли б принести користь армії. Тому коли пишуть жовчні коментарі, то це або русняві боти, або піддіванні експерти яким всюди ввижається ТЦК.
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04.06.2025 15:18 Ответить
А чому ніякого примусу не має бути ні у 18-25 річних, ні у 60+ річних, ні у жінок, а лише у однієї категорії громадян. Інші, що вже не повноцінні громадяни, чи просто громадяни лише з правами але без обов'язків? Непогано получається
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04.06.2025 15:24 Ответить
Як тобі сказати? Скаду за себе, в мізках мені 20, а в тілі всі 80. Коли рвонув Чорнобиль, я після 25 місяців строкової служби, через пів року був мобілізований розгрібати завали, і було мені 23 роки! Ніякої добровільної мобіліщації, хочу-нехочу, приїзала 30 квітня 86 року автівка з представником військомату, дали 15 хвилин, і 1 травня я вже збирав графіт на 4-му енерноблоці. І такиз як я було тисячі, і ніхто не нив, а працював, щоб рідні жили даоі в Україні!
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04.06.2025 15:37 Ответить
Щоб ти знав, радіація на всіх діє по різному! У військовому квиткі, у мене відобрадена доза опррмінення в 24,75 рентген, бо більше 25 не допускалося фіксувати, 23 травня коли я потрапив до госпіталя в спинному мізку, накопичення радіації у мене показало 117 рентген (бойова допустима доза- 50 рентген ). З 60--ти моїх побратимів по мех.роті на 26 квітня цього року, залишилось всього 4-ро! Так що закрий хавальник- знаток диванний! 🤬
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04.06.2025 16:21 Ответить
Чем больше в армии дедов, тем крепче наша оборона(как говорил Сунь Цзы). Средний возраст в ВСУ 47 лет, маловато, будет 57.
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04.06.2025 15:27 Ответить
На контракт 18-24 за весь час пішло десь 500 людей, цікаво скільки тут буде.
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04.06.2025 15:58 Ответить
следущий законо праєкт будит для людей страше 80 лет. а за ним последует старше 90. ну ни детям же властей, чиновников, депутатов, 95 кварталам и батальйнам монако воевать. ну в конце то канцофф...
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04.06.2025 16:22 Ответить
Скільки ж тут підарків диванних, що прагнуть, що б замість себе воювали діди, а не вони! Бридко! 🤬
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04.06.2025 16:24 Ответить
Що перехотів уже воювати??? В як співав.. .🤣🤣🤣
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04.06.2025 16:31 Ответить
перший спеціальний пенсійний батальйон
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04.06.2025 16:29 Ответить
Кількість кацапських ботів на форумі зашкалює! 🤬
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04.06.2025 16:40 Ответить
Чого ти досі тут? А як жопу рвав, що підеш воювати.... По віку вже ж підходиш, тепер що, по здоров'ю не беруть? Пи&дун старий...🤣🤣🤣
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04.06.2025 16:49 Ответить
 
 