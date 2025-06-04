Рада одобрила в первом чтении законопроект о добровольной службе по контракту для людей старше 60 лет

4 июня Верховная Рада во время заседания одобрила в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин в возрасте от 60 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год - по собственному желанию и при условии пригодности по состоянию здоровья", - написал он.

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За соответствующий законопроект № 13229 проголосовали 297 народных депутатов.

Подписать контракт по собственному желанию могут люди в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава (при условии, что такие люди были уволены с военной службы после 01 января 2015 года).

Предлагается ввести такую военную службу в период действия военного положения. Срок контракта - один год, с возможностью заключения новых контрактов. Также в контракте устанавливается испытание сроком в два месяца.

По мнению авторов законопроекта, целесообразно привлекать таких контрактников на небоевые должности, где физическая нагрузка не является значительной, но "необходимы опыт, знания, дисциплина и ответственность".

"Наличие разного рода технических знаний (часто уникальных) среди людей старшего возраста является чрезвычайно ценным ресурсом в условиях широкомасштабных боевых действий, где нужны не только физические навыки, но и глубокие профессиональные знания, практический опыт их применения и управленческие компетентности", - говорится в пояснительной записке.

Ранее секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13229, предоставляющий право людям в возрасте 60+ добровольно подписывать военные контракты.

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