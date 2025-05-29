Рада рассматривает возможность разрешить мужчинам до 23-24 лет выезжать за границу, - "слуга народа" Вениславский. ВИДЕО
В Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу для мужчин в возрасте до 23-24 лет.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничение, которое мы ввели при введении военного положения", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, что молодые люди до 18-ти лет выезжают за границу и не возвращаются.
Вениславский сказал, что есть идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении.
"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", - добавил он.
В то же время, нардеп отметил, что вопрос достаточно сенситивный, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу, но подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.
Ранее министр образования Оксен Лисовой заявил, что парламентарии обсуждают идею частичного ослабления ограничений на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, которые еще не подлежат призыву.
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Кормоваелекторальна база зменшується
Тиждень тому була хвиля "чого ви вивозити дітей!?". Мабуть, зрозуміли, що народ не ведеться.
Розраховують на те, що хтось, отримавши додаткові 6 років не поїде прямо зараз
президент попав у цю категорію...як гадаєш, зараз уже в якому званні верховний головнокомандуючий?
А як буди із повідомленням Прикордонслужби, що " ударне формування на кордоні із сумщиною зформоване"
Зеленьський наступ буде Кварталівцями затикати, чи дідами 55- 60 років?
Ці зелені популісти матір рідну продадуть, не то що країну, чи якість там " Суми"..
За всіх інших, переживає особисто Гетьманцев.
Навіть африканські бандустани не скотилися до такої ганьби, навіть КНДР!
Єдине що це може зменшити відток на навчання за кордон 18річних.
покажи закон це виїжати заборонено...
виїзд за кордон, бусифікація, бронювання та багато чого
це лиш забаганка зеленої влади
яку силовики-підари виконують як закон!!!
яку тцк виконують не маючи на це ніяких повноважень
яку виконують озброєні формування проти населення
що суперечит конституції.
Ну скажем так: те, кто поведётся на данные байки, не имеют критического мышления.
Так что тему можно закрывать.
ипсошники"групи оповіщення" . Людимамулички, наголосовавшие за Хушйню не хотят посылать оболтусов Исправлять Последствия ...
Впрочем инстинкт самосохранения НИкто не отменит! Проблема не в "простих людЯх Наріду" а в отсутствии Власти, как проффесиональной службы, все разрушено трускавецкими выпускниками
хотелмог, чтобы мудрый нарид наконец-то прозрел и поумнел.
Со всех утюгов несется - некому работать, надо всех забронировать.
Я не знаю что сейчас лучше - сохранить генофонд ( массовая эвакуация в Европу или под границы 🇵🇱Полонии) ?
Или сохранить страну неимоверными потерями земли , людей и инфраструктуры.... ?
Ведь главный враг Государственности - ЗЕленый режим лягушенка 🤢🤮🐸, не будь ментальной Капитуляци 2019 года то Силы Обороны справлялись бы с текущими проблемами.
А у нас жінкам, дітям і старим понад 60 років виїхати можна, "волонтерам" можна, багатодітним / інвалідам / Шлях / і так далі можна - зараз буде можна не до 18, а до 24 - в результаті втече пів-країни. І навіть якщо завтра мир, вже вони не повернуться, тому що на Заході тупо краще жити, ніж в Україні (безпека, медицина, зарплата, правопорядок і так далі).
При оголошенні воєнного стану кордон мав бути закритий на виїзд для власних громадян і на в'їзд - для іноземців. Відповідно повернення громадян України в країну - без обмежень, виїзд іноземців з України - без обмежень.
Можна було лише дозволити тимчасовий в'їзд в Україну іноземним водіям фур, військовим інструкторам, іноземним волонтерам, дипломатам на строк виконання роботи / повноважень.
А так - 6-7 мільйонів, після миру і відкриття кордонів буде ще -10, бо піде воз'єднання сімей за кордоном.