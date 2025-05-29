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Рада рассматривает возможность разрешить мужчинам до 23-24 лет выезжать за границу, - "слуга народа" Вениславский. ВИДЕО

Выезд мужчинам до 23 лет предлагают разрешить

В Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу для мужчин в возрасте до 23-24 лет.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничение, которое мы ввели при введении военного положения", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, что молодые люди до 18-ти лет выезжают за границу и не возвращаются.

Читайте: Есть подозрения, что была допущена утечка информации и есть понимание кто это допустил, - "слуга народа" Вениславский об ударе по Сумах

Вениславский сказал, что есть идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении.

"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", - добавил он.

В то же время, нардеп отметил, что вопрос достаточно сенситивный, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу, но подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.

Ранее министр образования Оксен Лисовой заявил, что парламентарии обсуждают идею частичного ослабления ограничений на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, которые еще не подлежат призыву.

Читайте: В Украине хотят создать Космические силы ВСУ: в Раде зарегистрировали законопроект

Автор: 

граница (5299) мужчины (133) мобилизация (2804) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+25
детишкам слуг отдыхать захотелось????
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29.05.2025 13:31
+19
"дозволити виїзд за кордон" щось КНДР *******, а не європейською демократією
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29.05.2025 13:39
+13
Яка в сраку європа, кріпосне право в 21 ст, дискримінація за статевої і віковою ознакою.
Навіть африканські бандустани не скотилися до такої ганьби, навіть КНДР!
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29.05.2025 13:47
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Правила форума Совет форумчан
детишкам слуг отдыхать захотелось????
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29.05.2025 13:31 Ответить
Кормова електоральна база зменшується
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29.05.2025 13:33 Ответить
мабуть хочуть дійсно зробити тимчасове послаблення, щоб студенти могли приїзждати. А потім раптово таємно повернуть заборону. Так завіщав "щипати гусєй" свєтіло фінансів
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29.05.2025 13:36 Ответить
думаю наоборот..крысеныши подросли.. надо ехать на обучение..да и на улицах хватают...
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29.05.2025 13:42 Ответить
Їх діточки зможуть виїхати і без додаткових законів.
Тиждень тому була хвиля "чого ви вивозити дітей!?". Мабуть, зрозуміли, що народ не ведеться.
Розраховують на те, що хтось, отримавши додаткові 6 років не поїде прямо зараз
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29.05.2025 13:47 Ответить
Певен - їхніх не хапають !
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29.05.2025 13:48 Ответить
А ви вважаєте що у золотої молоді до цього закону були проблеми з виїздом?))
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29.05.2025 13:48 Ответить
фЄдя такий добрий і чуйний, так піклується про молодь,що хочеться заплакати
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29.05.2025 13:31 Ответить
Це точно. Я вже розчулився повіривши як наші чиновники піклуються за українців. Це те ж саме як ***** вимушений був почати війну щоб спасти рузкоязичних в Україні. Я для себе вже давно засвоїв що побачивши циганів чи чиновника тримай поміцніше гаманець і не слухай що вони тобі пропонують
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29.05.2025 14:23 Ответить
Залишимося без майбутнього цілого покоління!(((
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29.05.2025 13:35 Ответить
Вже кінець, він вже наступив
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29.05.2025 13:48 Ответить
І живі заздритимуть мертвим...
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29.05.2025 13:56 Ответить
Кінець , тільки епохи бідності і зарплатня вчителям 4 000$
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29.05.2025 15:37 Ответить
Балачки
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29.05.2025 13:36 Ответить
у 20 році міністр оборони видав указ про призов на військову службу військовозобовязаних, яким виповнилось 42 роки і з числа тих, хто мав військову кафедру...
президент попав у цю категорію...як гадаєш, зараз уже в якому званні верховний головнокомандуючий?
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29.05.2025 14:58 Ответить
"дозволити виїзд за кордон" щось КНДР *******, а не європейською демократією
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29.05.2025 13:39 Ответить
*******-це матюк)
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29.05.2025 14:05 Ответить
До кожного обов'язково треба приставити важкопораненого цивільного працівника ТЦК
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29.05.2025 14:18 Ответить
Подивимось на їх демократію, коли у них почнеться.
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29.05.2025 14:22 Ответить
Вимушені пілкуватися про електорат перед виборами, але треба вигадати, чому і як Порошенко забороняв ім виїзжати раніше
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29.05.2025 13:39 Ответить
На якій тілтки частині тіла не будеш танцювати, щоб підняти рейтинги Сонцесяйного. Ядерний " ліктрат", тік токєри із стенд- аппєрами, інфлюєнсери серед молоді..
А як буди із повідомленням Прикордонслужби, що " ударне формування на кордоні із сумщиною зформоване"
Зеленьський наступ буде Кварталівцями затикати, чи дідами 55- 60 років?
Ці зелені популісти матір рідну продадуть, не то що країну, чи якість там " Суми"..
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29.05.2025 13:40 Ответить
Твоя Рада Фєдя, ночами не спить, бо думає, які ще категорії чоловічого населення України можна обілетити💰 при нагоді.
За всіх інших, переживає особисто Гетьманцев.
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29.05.2025 13:40 Ответить
Кого "можна обілетіти".? Недавно в коментарі хтось з Німеччини написав англійською, що Німеччина запрошує алкоголіків, безхатченків, криміналітет. .. Надають ся соцвиплати.
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29.05.2025 14:45 Ответить
Ті до 18 не повертаються,а ці повернуться,сюр якийсь.
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29.05.2025 13:45 Ответить
Яка в сраку європа, кріпосне право в 21 ст, дискримінація за статевої і віковою ознакою.
Навіть африканські бандустани не скотилися до такої ганьби, навіть КНДР!
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29.05.2025 13:47 Ответить
На заводі, серед рядових працівників залишились тільки пенсіонери.
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29.05.2025 13:47 Ответить
Намечается какое-то кидалово, но где?
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29.05.2025 13:48 Ответить
всюди
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29.05.2025 13:57 Ответить
Проэкт Буратина-2019 изначально был КИДАЛОВО. никто из всерьез не воспринимал свои обещания "сажать будем", "бабушкам смартфон, учиелям 4000 $ "
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29.05.2025 14:53 Ответить
Це щоб хлопців у 16-17 років перестали вивозити закордон? Бо без них мандець, а не війна "на десятиліття", чи навіть на 3 роки.
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29.05.2025 13:50 Ответить
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29.05.2025 13:50 Ответить
Як рачки не ставай, а поки батьки відчувають небезпеку потрапити на фронт, масова втеча продовжиться.
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29.05.2025 14:23 Ответить
Це не поверне жодним чином 20річних, але 20-24річні, які не вступили у ряди сил оборони України, скориставшись цим рішенням, з України виїдуть.
Єдине що це може зменшити відток на навчання за кордон 18річних.
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29.05.2025 13:52 Ответить
ніхто 20-24 не випустить, це популізм
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29.05.2025 14:08 Ответить
****** ти петра першого!!!!
покажи закон це виїжати заборонено...
виїзд за кордон, бусифікація, бронювання та багато чого
це лиш забаганка зеленої влади
яку силовики-підари виконують як закон!!!
яку тцк виконують не маючи на це ніяких повноважень
яку виконують озброєні формування проти населення
що суперечит конституції.
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29.05.2025 13:52 Ответить
👍а не взаконене бо не хочуть бути крайніми за це все беззаконня
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29.05.2025 14:01 Ответить
Надійшла нова установка з кремля.
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29.05.2025 13:53 Ответить
Мені от цікаво, а яким саме законом цей виїзд ЗАБОРОНЕНО зараз? Тільки не треба розповідати про ВС, адже там написано, що заборона може вводитися згідно з ЗАКОНУ
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29.05.2025 13:58 Ответить
За що не берутся ЗЕлені потвори, в них все через сраку.Бо руки їхні звідти ростуть,а мізків як у курки.
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29.05.2025 14:00 Ответить
А портнов як заїджав Україну
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29.05.2025 14:00 Ответить
у паланкіні,на плечах прикордонників,потім вантажем 200 з охороною малюка під люстрами пластмасоводерев"яних служителів феміди клименка
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29.05.2025 14:05 Ответить
З легкою ноткою брєзглівості
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29.05.2025 14:15 Ответить
Правильно! "Дітки" депутатів і чиновників підростають, скоро і в армію. Треба спасати...
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29.05.2025 14:05 Ответить
А 25-60 чим гірші?)
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29.05.2025 14:06 Ответить
Европейським панам потрібні лише молоді і здорові раби
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29.05.2025 14:11 Ответить
Ох вже це тяжке європейське рабство
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29.05.2025 14:13 Ответить
Ага. Баби на заводах працюють, на автобусах і комбайнах вимушені їздити а 24-х річних хлопчиків випустити в Європу на шопінг до кінця війни. А потім всі ті позлазяться назад в Україну і будуть права качати і вибирати собі лобістів популістичних законів
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29.05.2025 14:07 Ответить
Потрібно обов'язково зберегти ''ядерний' електорат зеленого лідора!
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29.05.2025 14:09 Ответить
бідні залишаться і воюватимуть, а мажорам свобода
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29.05.2025 14:12 Ответить
Блин, только сейчас дошло, что сейчас время выезда выпускников школ из Украины. А я то думаю, чего это власть в Украине бомбит сказками о снятии запрета.
Ну скажем так: те, кто поведётся на данные байки, не имеют критического мышления.
Так что тему можно закрывать.
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29.05.2025 14:15 Ответить
А зараз якраз випускні на днях і всі можуть наочно подивитися на кількість хлопців. Як мінімум в Київі це дуже бросається в очі. Пропорція не 52/48(жінка/чоловік) як була ранійше. Далеко не така.Реально дівчини з дівчинами будуть танцювати на випускному балі.
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29.05.2025 14:17 Ответить
Могут и на выпускной прити ипсошники "групи оповіщення" .
Люди мамулички, наголосовавшие за Хушйню не хотят посылать оболтусов Исправлять Последствия ...
Впрочем инстинкт самосохранения НИкто не отменит! Проблема не в "простих людЯх Наріду" а в отсутствии Власти, как проффесиональной службы, все разрушено трускавецкими выпускниками
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29.05.2025 14:47 Ответить
Якщо виїдуть всі до 25-ти років, скажіть а нахера і за що тоді старикам воювати? І замітьте як "вчасно" цей закон пропихують коли Україна в тяжкому становищі і не хватає людей не тільки на фронті а і в тилу немає кому працювати. Це 100% пішло замовлення з моцкви вдарити по Україні зсередини. Бо у Сосії теж ресурсів і часу воювати залишилось до осені цього року. Тому вони підключають сплячих агентів в вищих ешелонах влади до приняття таких антиукраїнських законів
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29.05.2025 14:17 Ответить
Воевать должна молодежь прежде всего! Будущее не приходит само, его заслуживают ( или нет) . И конешно же менты, молодые силовики-"пенсионеры" , прокуроры, депутаты все кто давал присягу и получал спец.стаж спецпенсию
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29.05.2025 14:38 Ответить
По суті, Путін досяг свого - проект Україна, він похоронив. Навіть без військової перемоги. Правда, похоронив разом з Росією, але його це мало хвилює
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29.05.2025 14:20 Ответить
У кремлядей точно маниакальная программа - не дать Украине состоятся как государственности. Как зомби. Идут в последний бой невзирая на то что это шаг в пропасть
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29.05.2025 14:35 Ответить
за 35 лет с "государственности" - сплошная клептократия и феодализм с максимум десятком-сотней тысяч "избранных" физиономий + обслуга. так что Хйло сделал все что хотел мог, чтобы мудрый нарид наконец-то прозрел и поумнел.
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29.05.2025 15:12 Ответить
ах Фєдя, троляка ти бісів
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29.05.2025 14:25 Ответить
А работать в этом возрасте они не пробовалти?
Со всех утюгов несется - некому работать, надо всех забронировать.
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29.05.2025 14:27 Ответить
І після війни завезуть з Азії когось в кращому випадку. І триндець нашій нації.
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29.05.2025 14:34 Ответить
Увы.
Я не знаю что сейчас лучше - сохранить генофонд ( массовая эвакуация в Европу или под границы 🇵🇱Полонии) ?
Или сохранить страну неимоверными потерями земли , людей и инфраструктуры.... ?
Ведь главный враг Государственности - ЗЕленый режим лягушенка 🤢🤮🐸, не будь ментальной Капитуляци 2019 года то Силы Обороны справлялись бы с текущими проблемами.
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29.05.2025 14:42 Ответить
Це з самого початку треба було робити. Технічні виші на межі закриття. КПІ додатковий набір три роки огодошує. По де-яким спеціальностям перших курсів вже нема. Конкурсу нема.
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29.05.2025 14:40 Ответить
Фєдя вєніславський повний дебіл. Хай скаже це недолуге, яким законом заборонялося виїзжати за кордон і не тільки до 24 років?
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29.05.2025 14:41 Ответить
Моя дружина, разом з 17 річним сином виїхала до Бельгії, минулого року. Йому виповнилось там 18 років і назад він повертатися не хоче. Мене за рік відпустили 1 раз додому на 5 днів. Коли приїздила дружина на Великдень. Повертаючись назад на Донбас, мені чогось стало дуже гірко. Гірко через те що я захищаю свою Батьківщину виключно для себе, і своєї старенької мами. А моїй сім'ї, більш за все вона вже не потрібна. В них все добре і за кордоном. Я, якщо чесно, якось по іншому це собі уявляв, коли добровільно напросиася служити, будучи ще з 2016 року знятий з обліку за станом здоров'я. І виходить що я тут за ради наступних поколінь українців. Які ще невідомо повернуться чи ні, і чи будуть вони взагалі українцями. Вибачте, за емоції.
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29.05.2025 15:53 Ответить
*****, чого не мобілізуєте 18-24річних?
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29.05.2025 15:56 Ответить
Короче, все понятно. Выезд откроют, но не всем, будет ряд ограничений. Например можно будет въехать и выехать тем, кто УЖЕ учится за границей. Потом обилетят кучу народа, задним числом властьимущие оформят своих чад в заграничные ВУЗы, они выедут, потом лавочка закроется и для всех, кто остался, снизят мобилизационный возраст.
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29.05.2025 16:09 Ответить
Геніально! Щоб молодь повернулась до України, їм треба дозволити виїхати за кордон. Чого тільки не зробиш, щоб виграти вибори
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29.05.2025 16:14 Ответить
так до 2014 року 73% кричали нах...нам той безвіз ,тепер репетують про ісконні права на перетин,а якщо європі знову ввести фільтраційні візи .
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29.05.2025 16:14 Ответить
Ефект буде зворотній - замість того, аби припинився виїзд 17-річних, почнуть виїжджати 24-річні і всі, хто молодше. Бо ті, хто вже закінчив університети, скоро буде мати 25 років, розуміють, що відстрочки немає і скоро на фронт . . .
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29.05.2025 16:19 Ответить
Мені якось етнічний вірмен, сім'я якого втекла з Карабаху якось, казав, що у них щойно почалася заваруха, мала місце тотальна заборона виїзду для людей всіх статей і вікових груп. Мол, якщо жінки з дітьми залишаться, чоловіки будуть більш відчайдушно битися, бо немає куди діватися. І це дало ефект.

А у нас жінкам, дітям і старим понад 60 років виїхати можна, "волонтерам" можна, багатодітним / інвалідам / Шлях / і так далі можна - зараз буде можна не до 18, а до 24 - в результаті втече пів-країни. І навіть якщо завтра мир, вже вони не повернуться, тому що на Заході тупо краще жити, ніж в Україні (безпека, медицина, зарплата, правопорядок і так далі).

При оголошенні воєнного стану кордон мав бути закритий на виїзд для власних громадян і на в'їзд - для іноземців. Відповідно повернення громадян України в країну - без обмежень, виїзд іноземців з України - без обмежень.
Можна було лише дозволити тимчасовий в'їзд в Україну іноземним водіям фур, військовим інструкторам, іноземним волонтерам, дипломатам на строк виконання роботи / повноважень.
А так - 6-7 мільйонів, після миру і відкриття кордонів буде ще -10, бо піде воз'єднання сімей за кордоном.
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29.05.2025 16:26 Ответить
 
 