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Новости Космические силы ВСУ
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В Украине хотят создать Космические силы ВСУ: в Раде зарегистрировали законопроект

Космические силы ВСУ могут создать в Украине

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский зарегистрировал законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил сам нардеп.

"Положения законопроекта поддерживает министр обороны, о чем он заявил 16 апреля 2025 года во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Публичные консультации с другими заинтересованными сторонами относительно положений законопроекта не проводились", - сказал Вениславский.

Он также предоставил пояснительную записку.

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Как аргументируют создание Космических сил ВСУ?

В пояснительной записке говорится, что образование в составе ВСУ Космических Сил обеспечит приобретение Украиной "организационно-правовых, институциональных и военно-технических возможностей противостоять угрозе агрессии РФ любого другого потенциального агрессора, из космического пространства".

Целесообразность принятия такого закона обусловлены следующими обстоятельствами:

  1. Удар РФ по Украине космическим средством нападения. Ракетой "Орешник" нанесли удар через международное космическое пространство.
  2. Соответствующие виды и рода войск уже функционируют в составе Вооруженных сил США, Великобритании, Франции, КНР, Индии, Ирана, РФ и других. С принятием этого закона Украина получит возможность также стать государством, которое будет иметь собственные Космические Силы.
  3. Создание Космических Сил технически возможно, учитывая мощный научно-инженерный и производственный потенциал Украины в этой сфере. Создание собственных спутников для нужд сектора безопасности и обороны, что позволит Украине в частности получить собственную систему раннего предупреждения о ракетных ударах противника, средства практического противодействия ракетно-космическим ударам противника, формирование собственной системы защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны и увеличение разведывательных возможностей путем наращивания собственного созвездия разведывательных спутников.
  4. Украина начала важные для экономики и обороны проекты в космическом секторе с рядом стран, в том числе с Люксембургом, Польшей, Чехией и Швецией и активно участвует в ряде других международных космических программ - в частности, с 2020 года является 9 страной-участницей программы "Артемида", которую возглавляет НАСА США, целью которой является возвращение человека на Луну.
  5. Украина имеет развитую наземную инфраструктуру, которая обеспечивает возможности для самостоятельного и автономного управления собственными космическими аппаратами.

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По словам Вениславского, важным шагом к образованию Космических Сил ВСУ стало решение Минобороны о создании в его составе отдельного структурного подразделения - управления космической политики.

Главными задачами этого управления являются, в частности, проведение аудита состояния космической инфраструктуры и интеграция космических систем в оборонные технологии.

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Космические силы ВСУ могут создать в Украине: Вениславский объяснил

Автор: 

ВР (29250) законопроект (3221) космос (786) ВСУ (6603) Вениславский Федор (267)


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Топ комментарии
+14
Та ви міни, звичайні міни, без браку навчиться робити. Клоуни дешеві.
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30.04.2025 21:29
+7
Велике космівництво. Потужно.
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30.04.2025 21:37
+6
Та ні, буде Льоня Космос - Черновецький, щирий українець, який довго дурив киян.
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30.04.2025 21:30
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тільки кончені не знають, що таке ЮМЗ і ЩО він може виробляти! а ще коченим добре було б знати хто такий Корольов і ДЕ він народився!
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30.04.2025 21:34 Ответить
Так він же банкрут і його розпродають почастинах. Там вже тільки назва залишилась
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30.04.2025 21:36 Ответить
ти взагалі хоч уявляєш ЩО ТАКЕ завод, на який працює мільйонне місто???? у нього "побiчна продукція" - трактори та тролейбуси!
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30.04.2025 21:40 Ответить
На вулицях таких не бачив.
Може то якісь космічні трактори і тролейбуси, тоді добре.
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30.04.2025 21:43 Ответить
Тролейбуси є. То правда. Починаючи із 19 року вони напевно лише їх і виробляли завдяки найвеличнішому.
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30.04.2025 21:45 Ответить
Однокорусні колись бачив у Києві, десь на початку 2000-х. Зараз вже не залишилось. В основному ЛАЗи бігають. Де-неде можна зустріти Антонов з алюмінієвим корпусом - живуча машина теж десь з початку 2000-х (а може і раніш)
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30.04.2025 22:00 Ответить
ЮМЗТ 1 і ЮМЗТ 2 в народі їх називали кучмовозами ,в яких був гнилий кузов і нікудишня механіка ,які вже за 4-5 років списувались ,ось така от "передова" техніка ,для порівняння їхні ровесники київські тролейбуси К-12 з АВІАНТУ працювали більш ніж вдвічі довше .
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30.04.2025 22:02 Ответить
Тільки кончені не знають що за мудак починаючи із 2019 року просрав усі ракетні програми України, а зараз відразу на космос *********.
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30.04.2025 21:41 Ответить
ти хоч одну "просрану" назви!
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30.04.2025 21:58 Ответить
притула міністр супутникових родів військ!
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30.04.2025 21:28 Ответить
Та ні, буде Льоня Космос - Черновецький, щирий українець, який довго дурив киян.
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30.04.2025 21:30 Ответить
Треба комусь звання гєнєралісімуса присвоїть, щоб не доручати таку важливу справу комусь не попадя.
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30.04.2025 21:29 Ответить
Та ви міни, звичайні міни, без браку навчиться робити. Клоуни дешеві.
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30.04.2025 21:29 Ответить
Так там думати треба, й працювати, легше Люка Скайуокера запросити.
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30.04.2025 21:34 Ответить
ну і три роки не пройшло. Часи шаблюк вже давно скінчилися а залежити від розвідданих супутників США не комільфо
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30.04.2025 21:30 Ответить
що тобі заважає запустити військовий супутник на ракеті маскаля ?
а технологій та грошей немає на його створення...
ну зараз закон приймемо і як заживемо.
клоуни.
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30.04.2025 22:02 Ответить
Это как в анекдоте про собаку, занятой известно чем).
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30.04.2025 21:31 Ответить
масква таки буде спалена сраки підгорять у москалів
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30.04.2025 21:31 Ответить
Коли вже федрилу розбронюють.....
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30.04.2025 21:32 Ответить
Ми космічна держава, але не можем випускати найпримітивніші ракети. Ми популісти, але не реалісти.
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30.04.2025 21:33 Ответить
Коли читаю коменти то розумію що їх пишуть рашисти, або їбаньки!
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30.04.2025 21:33 Ответить
Ти про веніславського?
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30.04.2025 21:34 Ответить
100% згоден! цим дебілами про Південмаш даремно розповідати!
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30.04.2025 21:37 Ответить
ЗЕскотва з новими ідеями на чому можна накрасти!
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30.04.2025 21:33 Ответить
Кончєні
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30.04.2025 21:35 Ответить
Велике космівництво. Потужно.
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30.04.2025 21:37 Ответить
Бюджет вже прорахували?
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30.04.2025 21:38 Ответить
Краще межгалактичні,будемо як кацапи на "блохольотах" літати.
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30.04.2025 21:39 Ответить
Імітація бурхливої, законотворчої діяльності.
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30.04.2025 21:41 Ответить
Легализация канабиса и создание "космических сил"... Эти события связаны?)
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30.04.2025 21:44 Ответить
Опрідєльонно. Одно із ніх проістєкаєт із другого. 😂
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30.04.2025 21:47 Ответить
це вже на часі?
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30.04.2025 21:45 Ответить
Все правильно - "космонавтів " в нас добіса - легко можна буде кілька корпусів сформувати...
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30.04.2025 21:47 Ответить
Надкосмічно!
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30.04.2025 21:50 Ответить
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30.04.2025 21:54 Ответить
цілий генерал чи маршал буде "керувати" єдиним непрацюючим супутником січ-2 ?
я розумію коли такі війська створюють космічні держави з величезними оборонними бюджетами..
але якщо автор закону клоун веняславський то цим все сказано.
і так кумедно зараз читати зеботиків які ще вчора іржали з воздушно комічних сил параші.
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30.04.2025 21:59 Ответить
 
 