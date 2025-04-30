В Україні хочуть створити Космічні сили ЗСУ: у Раді зареєстрували законопроєкт

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив сам нардеп.

"Положення законопроєкту підтримує міністр оборони, про що він заявив 16 квітня 2025 року під час засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Публічні консультації з іншими зацікавленими сторонами щодо положень законопроєкту не проводилися", - сказав Веніславський.

Він також надав пояснювальну записку.

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Як аргументують створення Космічних сил ЗСУ?

У пояснювальній записці йдеться, що утворення в складі ЗСУ Космічних Сил забезпечить набуття Україною "організаційно-правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору".

Доцільність ухвалення такого закону обумовлені такими обставинами:

Удар РФ по Україні космічним засобом нападу. Ракетою "Орешник" завдали удару через міжнародний космічний простір. Відповідні види та роди військ вже функціонують у складі Збройних сил США, Великої Британії, Франції, КНР, Індії, Ірану, РФ та інших. З ухваленням цього закону Україна отримає можливість також стати державою, яка матиме власні Космічні Сили. Створення Космічних Сил технічно можливе з огляду на потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України у цій сфері. Створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони, що дозволить Україні зокрема отримати власну систему раннього попередження про ракетні удари противника, засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника, формування власної системи захищеного супутникового зв’язку для сектору безпеки і оборони та збільшення розвідувальних спроможностей через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників. Україна започаткувала важливі для економіки та оборони проєкти в космічному секторі з низкою країн, у тому числі з Люксембургом, Польщею, Чехією і Швецією і бере активну участь у низці інших міжнародних космічних програм – зокрема, з 2020 року є 9 країною-учасницею програми "Артеміда", яку очолює НАСА США, метою якої є повернення людини на Місяць. Україна має розвинену наземну інфраструктуру, яка забезпечує можливості для самостійного й автономного управління власними космічними апаратами.

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За словами Веніславського, важливим кроком до утворення Космічних Сил ЗСУ стало рішення Міноборони про утворення у його складі окремого структурного підрозділу – управління космічної політики.

Головними завданнями цього управління є, зокрема, проведення аудиту стану космічної інфраструктури та інтеграція космічних систем в оборонні технології.

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