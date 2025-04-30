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Новини Космічні сили ЗСУ
2 004 69

В Україні хочуть створити Космічні сили ЗСУ: у Раді зареєстрували законопроєкт

Космічні сили ЗСУ можуть створити в Україні

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив сам нардеп.

"Положення законопроєкту підтримує міністр оборони, про що він заявив 16 квітня 2025 року під час засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Публічні консультації з іншими зацікавленими сторонами щодо положень законопроєкту не проводилися", - сказав Веніславський.

Він також надав пояснювальну записку.

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Як аргументують створення Космічних сил ЗСУ?

У пояснювальній записці йдеться, що утворення в складі ЗСУ Космічних Сил забезпечить набуття Україною "організаційно-правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору".

Доцільність ухвалення такого закону обумовлені такими обставинами:

  1. Удар РФ по Україні космічним засобом нападу. Ракетою "Орешник" завдали удару через міжнародний космічний простір.
  2. Відповідні види та роди військ вже функціонують у складі Збройних сил США, Великої Британії, Франції, КНР, Індії, Ірану, РФ та інших. З ухваленням цього закону Україна отримає можливість також стати державою, яка матиме власні Космічні Сили.
  3. Створення Космічних Сил технічно можливе з огляду на потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України у цій сфері. Створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони, що дозволить Україні зокрема отримати власну систему раннього попередження про ракетні удари противника, засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника, формування власної системи захищеного супутникового зв’язку для сектору безпеки і оборони та збільшення розвідувальних спроможностей через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.
  4. Україна започаткувала важливі для економіки та оборони проєкти в космічному секторі з низкою країн, у тому числі з Люксембургом, Польщею, Чехією і Швецією і бере активну участь у низці інших міжнародних космічних програм – зокрема, з 2020 року є 9 країною-учасницею програми "Артеміда", яку очолює НАСА США, метою якої є повернення людини на Місяць.
  5. Україна має розвинену наземну інфраструктуру, яка забезпечує можливості для самостійного й автономного управління власними космічними апаратами.

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За словами Веніславського, важливим кроком до утворення Космічних Сил ЗСУ стало рішення Міноборони про утворення у його складі окремого структурного підрозділу – управління космічної політики.

Головними завданнями цього управління є, зокрема, проведення аудиту стану космічної інфраструктури та інтеграція космічних систем в оборонні технології.

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Космічні сили ЗСУ можуть створити в Україні: Веніславський пояснив

Автор: 

ВР (14985) законопроєкт (3595) космос (861) ЗСУ (7564) Веніславський Федір (288)


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Топ коментарі
+19
Та ви міни, звичайні міни, без браку навчиться робити. Клоуни дешеві.
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30.04.2025 21:29
+10
притула міністр супутникових родів військ!
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30.04.2025 21:28
+10
Велике космівництво. Потужно.
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30.04.2025 21:37
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тільки кончені не знають, що таке ЮМЗ і ЩО він може виробляти! а ще коченим добре було б знати хто такий Корольов і ДЕ він народився!
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30.04.2025 21:34 Відповісти
Так він же банкрут і його розпродають почастинах. Там вже тільки назва залишилась
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30.04.2025 21:36 Відповісти
ти взагалі хоч уявляєш ЩО ТАКЕ завод, на який працює мільйонне місто???? у нього "побiчна продукція" - трактори та тролейбуси!
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30.04.2025 21:40 Відповісти
На вулицях таких не бачив.
Може то якісь космічні трактори і тролейбуси, тоді добре.
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30.04.2025 21:43 Відповісти
Тролейбуси є. То правда. Починаючи із 19 року вони напевно лише їх і виробляли завдяки найвеличнішому.
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30.04.2025 21:45 Відповісти
Однокорусні колись бачив у Києві, десь на початку 2000-х. Зараз вже не залишилось. В основному ЛАЗи бігають. Де-неде можна зустріти Антонов з алюмінієвим корпусом - живуча машина теж десь з початку 2000-х (а може і раніш)
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30.04.2025 22:00 Відповісти
У нас бігають зараз. ******* та доволі комфортабельні.
https://auto.24tv.ua/mykolaivski_transportnyky_otrymaly_vitchyzniani_troleibusy_z_kondytsioneramy_n47032
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30.04.2025 22:15 Відповісти
Треба придивитися наступного разу. Бо всі у нас практично одного кольору - жовтого-чогного.
Погулив, найшов таке:
МАЗ 103Т, ЛАЗ Е183, ЛАЗ Е301, ЮМЗ Е186, Богдан E231, Богдан Т701.10, Богдан Т901.10.
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30.04.2025 22:40 Відповісти
Ось він на траку. Якщо збільшити, буде видно "ЮЖМАШ" напис. Їх, до речі, з десяток кацапи пошкодили градами суттєво у 22му.

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30.04.2025 22:49 Відповісти
ЮМЗТ 1 і ЮМЗТ 2 в народі їх називали кучмовозами ,в яких був гнилий кузов і нікудишня механіка ,які вже за 4-5 років списувались ,ось така от "передова" техніка ,для порівняння їхні ровесники київські тролейбуси К-12 з АВІАНТУ працювали більш ніж вдвічі довше .
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30.04.2025 22:02 Відповісти
краще більше не пиши і не кажи таких дурниць, особливо людям з Дніпра (а я звідти)
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30.04.2025 22:13 Відповісти
Тільки кончені не знають що за мудак починаючи із 2019 року просрав усі ракетні програми України, а зараз відразу на космос *********.
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30.04.2025 21:41 Відповісти
ти хоч одну "просрану" назви!
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30.04.2025 21:58 Відповісти
Нептун, Вільха, Грім- Сапсан.
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30.04.2025 22:11 Відповісти
притула міністр супутникових родів військ!
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30.04.2025 21:28 Відповісти
Та ні, буде Льоня Космос - Черновецький, щирий українець, який довго дурив киян.
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30.04.2025 21:30 Відповісти
Треба комусь звання гєнєралісімуса присвоїть, щоб не доручати таку важливу справу комусь не попадя.
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30.04.2025 21:29 Відповісти
Та ви міни, звичайні міни, без браку навчиться робити. Клоуни дешеві.
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30.04.2025 21:29 Відповісти
Так там думати треба, й працювати, легше Люка Скайуокера запросити.
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30.04.2025 21:34 Відповісти
ну і три роки не пройшло. Часи шаблюк вже давно скінчилися а залежити від розвідданих супутників США не комільфо
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30.04.2025 21:30 Відповісти
що тобі заважає запустити військовий супутник на ракеті маскаля ?
а технологій та грошей немає на його створення...
ну зараз закон приймемо і як заживемо.
клоуни.
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30.04.2025 22:02 Відповісти
Ніхто не кажи що самим з союзниками з ЕС, з тими дж фінами, поляками
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30.04.2025 22:30 Відповісти
Это как в анекдоте про собаку, занятой известно чем).
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30.04.2025 21:31 Відповісти
масква таки буде спалена сраки підгорять у москалів
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30.04.2025 21:31 Відповісти
Коли вже федрилу розбронюють.....
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30.04.2025 21:32 Відповісти
Ми космічна держава, але не можем випускати найпримітивніші ракети. Ми популісти, але не реалісти.
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30.04.2025 21:33 Відповісти
Можемо навіть на кухні! Береш селітру розводиш у воді вимочуєш у тій воді газету..кладеш на балконі щоб висохла.Береш трубку з люмінія напихаєш туди тої газети ,підпалюєш...і ракета летить!
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30.04.2025 22:22 Відповісти
Коли читаю коменти то розумію що їх пишуть рашисти, або їбаньки!
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30.04.2025 21:33 Відповісти
Ти про веніславського?
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30.04.2025 21:34 Відповісти
100% згоден! цим дебілами про Південмаш даремно розповідати!
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30.04.2025 21:37 Відповісти
ЗЕскотва з новими ідеями на чому можна накрасти!
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30.04.2025 21:33 Відповісти
перед сном снимай какошник
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30.04.2025 22:09 Відповісти
Кончєні
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30.04.2025 21:35 Відповісти
Велике космівництво. Потужно.
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30.04.2025 21:37 Відповісти
Бюджет вже прорахували?
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30.04.2025 21:38 Відповісти
Краще межгалактичні,будемо як кацапи на "блохольотах" літати.
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30.04.2025 21:39 Відповісти
Імітація бурхливої, законотворчої діяльності.
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30.04.2025 21:41 Відповісти
Легализация канабиса и создание "космических сил"... Эти события связаны?)
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30.04.2025 21:44 Відповісти
Опрідєльонно. Одно із ніх проістєкаєт із другого. 😂
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30.04.2025 21:47 Відповісти
це вже на часі?
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30.04.2025 21:45 Відповісти
Все правильно - "космонавтів " в нас добіса - легко можна буде кілька корпусів сформувати...
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30.04.2025 21:47 Відповісти
Надкосмічно!
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30.04.2025 21:50 Відповісти
цілий генерал чи маршал буде "керувати" єдиним непрацюючим супутником січ-2 ?
я розумію коли такі війська створюють космічні держави з величезними оборонними бюджетами..
але якщо автор закону клоун веняславський то цим все сказано.
і так кумедно зараз читати зеботиків які ще вчора іржали з воздушно комічних сил параші.
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30.04.2025 21:59 Відповісти
Доцільність ухвалення такого закону обумовлені такими обставинами:

Удар РФ по Україні космічним засобом нападу. Ракетою "Орешник" завдали удару через міжнародний космічний простір.

Наверное этим "спутником" хотят сбивать орешник...
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30.04.2025 22:09 Відповісти
Тепер ще і на них донатити ...?
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30.04.2025 22:08 Відповісти
Прям бачу... "Військовим із 100500 бригади Космічних військ, для виконання бойових задач, терміново потрібен "транспорт"... Давайте скинемось на ракету"
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30.04.2025 22:12 Відповісти
Так отож - на супутник же скидалися ... тепер на ракету будем ?
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30.04.2025 22:19 Відповісти
Є державні адміністрації Криму, Маріуполя, Мелітополя зі своїми бюджетами, тепер будуть такі самі космічні війська..
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30.04.2025 22:10 Відповісти
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30.04.2025 22:11 Відповісти
далі потрібно виділити під це гроші, призначити тимошенка який вже розікрав гроші на фортифікаціях і все буде добре
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30.04.2025 22:11 Відповісти
створити міністерство космічних військ ,виділити гроші на розробку міжгалактичного крейсера,а гетьманцев обкладе теє міністерство податками.
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30.04.2025 22:17 Відповісти
Той випадок коли ідея ніби і правильна, але якщо зняти з очей рожеві окуляри і подивитись навколо.....
Коли читаєш це, а поряд новини про браковані мінометні міни міни, то дійсно - космос це саме потрібне в даний момент.
Іноді буває враження, що в Україні все більше і більше поширюється звичайнісінький карго-культ, як на деяких островах Тихого океану. І нам ніби все ОК, але якщо поглянути зі сторони.....
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30.04.2025 22:12 Відповісти
утворення в складі ЗСУ Космічних Сил забезпечить набуття Україною "організаційно-правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору".
=============================================
а воно нам тре? Нас ЗЕ потужно відосами захищає і навіть з космічного простору! Від будь-якого агресора і від усіляких ящірок і рептилоїдів.
Якщо чесно..Це ж якому клоуну таке в тупу макітру прийшло?
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30.04.2025 22:15 Відповісти
Мабуть зараз ВСІ вільні кошти, крім захищених статей бюджету, держава має витрачати на сили оборони. Насамперед на забезпечення тих, хто безпосередньо знищує ворога на фронті.
Космічні сили мабуть вимагатимуть космічних бюджетів.
Дійсно необхідні операції в космосі мабуть доцільно поки що віддавати на аутсорсінг надійним партнерам, яки здатні їх виконувати.
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30.04.2025 22:18 Відповісти
звучить як ВМС Ліхтенштейна
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30.04.2025 22:20 Відповісти
ППО працює нормально і на 100% захищає Україну , так ? Єдина загроза - лише з космосу ..?
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30.04.2025 22:21 Відповісти
Так вже і є комічні сили, 95-й Квартал!
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30.04.2025 22:21 Відповісти
У Зеленского в шкафу
Всякого навалено,
Карты разные галактик
И портрет Гагарина...
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30.04.2025 22:22 Відповісти
у Зєлєнскава в підвалє
є великий касмальот
На нім скумбрія літає
влєво-вправо й в зад -впєрьод.
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30.04.2025 22:27 Відповісти
Від слів до діла - вже запускають ракету в космос ( на фото ) . Коли такий проект вдасться реалізувати , років через 10 ? А війна то таке , другорядне , почекає .
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30.04.2025 22:41 Відповісти
Я вже був зрадів але побачив хто це запропонував ( Федір Веніславський ), то це чергова х...ня. А шкода...
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30.04.2025 22:44 Відповісти
вмс без флота, воздушные - без самолетов, танки тоже никак, мины - опять же не очень, космические силы вообще без ничего, вместо заводов - торговые центры, вместо дотов и бункеров - высотные свечки, вместо танков и ракет - премиум тачки и отдых на Мальдивах. и зачем нам депутаты\члены комитетов и остальные названия с зарплатой? как-то и без них наверняка можно обойтись. можно чатжпт поставить он тоже рандомно будет бред выдавать (в любых количествах и почти бесплатно, точнее - за счет США и даже без ошибок ).
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30.04.2025 22:47 Відповісти
І Федора першого на орбіту! Нехай наробить там шороху!
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30.04.2025 22:55 Відповісти
 
 