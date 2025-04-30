В Україні хочуть створити Космічні сили ЗСУ: у Раді зареєстрували законопроєкт
Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив сам нардеп.
"Положення законопроєкту підтримує міністр оборони, про що він заявив 16 квітня 2025 року під час засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Публічні консультації з іншими зацікавленими сторонами щодо положень законопроєкту не проводилися", - сказав Веніславський.
Він також надав пояснювальну записку.
Як аргументують створення Космічних сил ЗСУ?
У пояснювальній записці йдеться, що утворення в складі ЗСУ Космічних Сил забезпечить набуття Україною "організаційно-правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору".
Доцільність ухвалення такого закону обумовлені такими обставинами:
- Удар РФ по Україні космічним засобом нападу. Ракетою "Орешник" завдали удару через міжнародний космічний простір.
- Відповідні види та роди військ вже функціонують у складі Збройних сил США, Великої Британії, Франції, КНР, Індії, Ірану, РФ та інших. З ухваленням цього закону Україна отримає можливість також стати державою, яка матиме власні Космічні Сили.
- Створення Космічних Сил технічно можливе з огляду на потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України у цій сфері. Створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони, що дозволить Україні зокрема отримати власну систему раннього попередження про ракетні удари противника, засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника, формування власної системи захищеного супутникового зв’язку для сектору безпеки і оборони та збільшення розвідувальних спроможностей через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.
- Україна започаткувала важливі для економіки та оборони проєкти в космічному секторі з низкою країн, у тому числі з Люксембургом, Польщею, Чехією і Швецією і бере активну участь у низці інших міжнародних космічних програм – зокрема, з 2020 року є 9 країною-учасницею програми "Артеміда", яку очолює НАСА США, метою якої є повернення людини на Місяць.
- Україна має розвинену наземну інфраструктуру, яка забезпечує можливості для самостійного й автономного управління власними космічними апаратами.
За словами Веніславського, важливим кроком до утворення Космічних Сил ЗСУ стало рішення Міноборони про утворення у його складі окремого структурного підрозділу – управління космічної політики.
Головними завданнями цього управління є, зокрема, проведення аудиту стану космічної інфраструктури та інтеграція космічних систем в оборонні технології.
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Може то якісь космічні трактори і тролейбуси, тоді добре.
https://auto.24tv.ua/mykolaivski_transportnyky_otrymaly_vitchyzniani_troleibusy_z_kondytsioneramy_n47032
Погулив, найшов таке:
МАЗ 103Т, ЛАЗ Е183, ЛАЗ Е301, ЮМЗ Е186, Богдан E231, Богдан Т701.10, Богдан Т901.10.
а технологій та грошей немає на його створення...
ну зараз закон приймемо і як заживемо.
клоуни.
я розумію коли такі війська створюють космічні держави з величезними оборонними бюджетами..
але якщо автор закону клоун веняславський то цим все сказано.
і так кумедно зараз читати зеботиків які ще вчора іржали з воздушно комічних сил параші.
Удар РФ по Україні космічним засобом нападу. Ракетою "Орешник" завдали удару через міжнародний космічний простір.
Наверное этим "спутником" хотят сбивать орешник...
Коли читаєш це, а поряд новини про браковані мінометні міни міни, то дійсно - космос це саме потрібне в даний момент.
Іноді буває враження, що в Україні все більше і більше поширюється звичайнісінький карго-культ, як на деяких островах Тихого океану. І нам ніби все ОК, але якщо поглянути зі сторони.....
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а воно нам тре? Нас ЗЕ потужно відосами захищає і навіть з космічного простору! Від будь-якого агресора і від усіляких ящірок і рептилоїдів.
Якщо чесно..Це ж якому клоуну таке в тупу макітру прийшло?
Космічні сили мабуть вимагатимуть космічних бюджетів.
Дійсно необхідні операції в космосі мабуть доцільно поки що віддавати на аутсорсінг надійним партнерам, яки здатні їх виконувати.
Всякого навалено,
Карты разные галактик
И портрет Гагарина...
є великий касмальот
На нім скумбрія літає
влєво-вправо й в зад -впєрьод.