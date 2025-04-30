Рада зобов’яже роботодавців платити пеню за тривалу затримку із виплатою зарплат
Верховна Рада схвалила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця".
Відповідний законопроєкт №9510 у першому читанні на засіданні у середу підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Метою ухвалення законопроєкту у пояснювальній записці вказано "забезпечення реалізації конституційних прав працівників на своєчасне та в повному обсязі отримання заробітної плати".
Для цього пропонується внести низку змін до чинного законодавства, якими:
- зобов’язати роботодавця, у разі сплачувати пеню у випадку затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів;
- надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів;
- розширити підстави для видання судових наказів, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої зарплати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної плати та пені;
- передбачити створення гарантійної установи для задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця;
- передбачити виплату працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат у випадку звільнення працівника до порушення справи банкрутство роботодавця;
- врегулювати нарахування страхового стажу у випадку виплати такої компенсації за рахунок коштів соціального страхування.
Автори законопроєкту вказують, що за останнім даними Держстату, станом на 1 лютого 2022 року заборгованість з виплати заробітної плати 129,5 тисячам працівників активних підприємств становила 3,1 млрд грн, в тому числі:
- 1,3 млрд грн накопичено на державних підприємствах та 165,9 млн грн на комунальних підприємствах;
- понад 48,5 млн грн утворено за рахунок бюджетних коштів.
При цьому працівникам промисловості було заборговано понад 2,2 млрд грн або 72,7% від загальної заборгованості.
"Внаслідок завданого російською агресією величезного удару економіці України чимало підприємств були змушені припинити або скоротити свою діяльність, що призводить до подальшого порушення строків виплати заробітної плати та не сприяє виплаті працівникам раніше утвореної зарплатної заборгованості, отже генерує її зростання", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
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