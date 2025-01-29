ЕС может ввести санкции против РФ за злонамеренную деятельность в космосе, - Каллас

Европейский Союз может ввести санкции против России за злонамеренную деятельность в космическом пространстве, в частности глушение сигнала GPS.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет "ЕП" со ссылкой на AFP. информирует Цензор.НЕТ.

Каллас отметила, что Евросоюз уже подвергается гибридным атакам, в частности - в космосе, из-за "систематического глушения сигналов спутниковой навигации".

"Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой",- подчеркнула глава дипломатии ЕС.

В частности, она напомнила, что в 2022 году накануне полномасштабного вторжения в Украину Россия осуществила запуск противоспутниковой ракеты и кибератаку на космическую систему.

Каллас заявила, что Евросоюз должен улучшить мониторинг и определение ответственных за злонамеренную деятельность России в космосе, а также может распространить положение о взаимной обороне на космическое пространство.

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Топ-дипломат допускает, что ответом ЕС на такие действия Кремля могут стать санкции, подобные тем, которые уже были применены к офицерам российской разведки за кибератаки.

"Нам нужно подумать о том, как лучше всего мы можем применить это к космосу", - добавила глава европейской дипломатии.

Ранее Каллас заявляла, что попытки диверсий в Европе, происходящие в последние месяцы, - не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. К этим инцидентам причастна РФ.

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