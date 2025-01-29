ЕС может ввести санкции против РФ за злонамеренную деятельность в космосе, - Каллас
Европейский Союз может ввести санкции против России за злонамеренную деятельность в космическом пространстве, в частности глушение сигнала GPS.
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет "ЕП" со ссылкой на AFP. информирует Цензор.НЕТ.
Каллас отметила, что Евросоюз уже подвергается гибридным атакам, в частности - в космосе, из-за "систематического глушения сигналов спутниковой навигации".
"Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой",- подчеркнула глава дипломатии ЕС.
В частности, она напомнила, что в 2022 году накануне полномасштабного вторжения в Украину Россия осуществила запуск противоспутниковой ракеты и кибератаку на космическую систему.
Каллас заявила, что Евросоюз должен улучшить мониторинг и определение ответственных за злонамеренную деятельность России в космосе, а также может распространить положение о взаимной обороне на космическое пространство.
Топ-дипломат допускает, что ответом ЕС на такие действия Кремля могут стать санкции, подобные тем, которые уже были применены к офицерам российской разведки за кибератаки.
"Нам нужно подумать о том, как лучше всего мы можем применить это к космосу", - добавила глава европейской дипломатии.
Ранее Каллас заявляла, что попытки диверсий в Европе, происходящие в последние месяцы, - не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. К этим инцидентам причастна РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль