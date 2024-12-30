Попытки диверсий в Европе – часть системы скоординированных действий. К этому причастна Россия, – Каллас

Попытки диверсий в Европе, которые происходят в последние месяцы, не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. К этим инцидентам причастна РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью Welt заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что в последнее время в Европе увеличилось количество диверсий. Это произошло после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, отметила верховный евродипломат. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского "теневого флота".

На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских кораблей. Она отметила, что суда "теневого флота" РФ, которые курсируют, нарушая регламенты, также ответственны за загрязнение окружающей среды.

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