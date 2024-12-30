Попытки диверсий в Европе – часть системы скоординированных действий. К этому причастна Россия, – Каллас
Попытки диверсий в Европе, которые происходят в последние месяцы, не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. К этим инцидентам причастна РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью Welt заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Она отметила, что в последнее время в Европе увеличилось количество диверсий. Это произошло после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, отметила верховный евродипломат. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского "теневого флота".
На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских кораблей. Она отметила, что суда "теневого флота" РФ, которые курсируют, нарушая регламенты, также ответственны за загрязнение окружающей среды.
Пожалуйста, подождите...
Там де кацап - немає волі!
Є тільки вбивства, кров і жах,
Давно в кацапів рухнів дах!!!
А що сі з такою повагою до нього? З когорти прихильників зе!леного лідора?
А щодо Фаріон - так вона теж "розмовляла українською"... Про те, що російськомовні громадяни України - "не українці"... "Більшовичка у жовтоблакитній косинці"... "Хто не з нами - той проти нас!" (саме такий лозунг проголосили більшовики, захопивши владу...).
Розуміти серцем (душею) - інтуїтивно здогадуватися, відчувати.Тане серце - хто-небудь сповнюється приємними почуттями, піддаючись впливові когось, чогось приємного.Тенькнуло в серці (в грудях) - комусь стало тривожно, неспокійно з приводу чого-небудь.Серце (душа) тремтить - хто-небудь дуже хвилюється з приводу чого-небудь.Скрипіти серцем - робити що-небудь дуже неохоче, всупереч власному бажанню.Велике серце - хто-небудь дуже добрий, чуйний, здатний гаряче й глибоко пройматися чиїмись переживаннями, горем.Відкрите серце - хто-небудь сповнений доброзичливості, прямий, відвертий у стосунках з людьми.Віщує серце - хто-небудь відчуває наближення чого-небудь.Брати (узяти, приймати) до серця - гаряче, боляче реагувати на щось; ставитися співчутливо, із зацікавленістю.Живе серце - небайдужа, здатна проникатися чужими переживаннями людина...і нчого немаж про його роботу по перекачуванню крові.
З легким серцем - без роздумів, без тривоги.
За покликом серця - відповідно до своїх прагнень, бажань, почуттів.
Заворушилося серце - у кого-небудь пробудилося якесь почуття, хто-небудь відчув потяг до когось.
Заганяти голки ([гострі] спички) в серце - дошкуляти кому-небудь чимось.
Заграло серце - хто-небудь відчув радість, піднесення, задоволення.
Загупало серце - хто-небудь почав хвилюватися.
Залоскотало коло серця - стало приємно, відрадно (від зворушення, припливу радісного почуття і т. ін.).
Запалилося серце - у кого-небудь охопило сильне почуття (кохання, ненависті).
Заснуло серце - хто-небудь утратив гостроту почуттів, перестає реагувати на що-небудь.
Зачерствіло серце - хто-небудь став нечуйним, байдужим до інших.
Змію мати під серцем - тяжко журитися чимось, не мати морального спокою; мати постійну гризоту.
Гадюка (гадина) ссе коло серця - хто-небудь сильно переживає, відчуває велику тривогу, хвилювання у зв'язку з чимсь; кому-небудь особливо прикро від чогось.
Гаряче серце - той, хто дуже любить кого-небудь.
Гарячий серцем - запальний, пристрасний.
Гірко на серці (на душі) - кому-небудь дуже прикро, досадно.
Гнітити серце (душу) - викликати тяжкий настрій, болісне відчуття.
Гріти коло серця - потаємно, потай виношувати.
Кам'яне (камінне) серце - жорстока, бездушна людина; хто-небудь жорстокий, лютий.
Кидати / кинути жарину в серце (в груди) - робити натяк на що-небудь, викликати в кого-небудь хвилювання; бентежити, тривожити когось.
Крається серце (душа) - хто-небудь дуже переживає, страждає.
Мати (носити) змію під серцем - відчувати душевний неспокій; переживати.
Мати Бога в серці - бути милосердним, совісним, жалісливим, справедливим.
Мати м'яке серце - бути добрим, поступливим, лагідним, порядним.
Мати серце з перцем - бути запальним, гострим, дотепним, дошкульним.
Лицар серця - об'єкт чийого-небудь кохання; коханий.
Луснути з серця (зі злості) - дуже розсердитися.
По серцю; до серця - кому-небудь хтось або щось подобається, підходить.
Покласти в серці (до серця) - запам'ятати що-небудь.
Покласти руку на серце - щиро, відверто.
Порадувати серце - викликати радість, задоволення; втішитися, задовольнитися чим-небудь.
Потурати серцю (серцеві) - діяти за власним бажанням, довірятися тільки особистим почуттям.
Прилягти до серця кому - видатися приємним, сподобатися.
Прокинулося серце; прокинулася душа - у кого-небудь знову виникає інтерес до життя, з'являються почуття кохання, приязні.
На серці кипить - хто-небудь хвилюється, переживає.
Навертати серце до когось - сприяти виникненню кохання, почуття дружби до кого-небудь.
Надривати серце (душу) - викликати душевні страждання, муки.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/frazeologizmi-zi-slovom-sertse
Сьогодні останній день важкого 2024 року. Вас з прийдешнім новим 2025 роком! Ніколи не мав ніку "Сагайдачний"(це на всяк випадок. У мене був нік Анатолий К 65c6a92d.
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