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Европа (1617) диверсия (278) Каллас Кая (110)

Попытки диверсий в Европе – часть системы скоординированных действий. К этому причастна Россия, – Каллас

Каллас про диверсії в Європі

Попытки диверсий в Европе, которые происходят в последние месяцы, не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. К этим инцидентам причастна РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью Welt заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что в последнее время в Европе увеличилось количество диверсий. Это произошло после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, отметила верховный евродипломат. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского "теневого флота".

На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских кораблей. Она отметила, что суда "теневого флота" РФ, которые курсируют, нарушая регламенты, также ответственны за загрязнение окружающей среды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ проводит "ошеломительно безрассудные" диверсии против западных союзников Украины, - глава МІ6 Мур
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Топ комментарии
+9
Дожились що парашковстанці контролюють настрої європейців, а отже склад влади. Створюють загрозливі ситуації як то навала чурків у Європу, безпорядки, теракти.
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30.12.2024 08:38
+8
Відомо навіть дітям в школі
Там де кацап - немає волі!
Є тільки вбивства, кров і жах,
Давно в кацапів рухнів дах!!!
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30.12.2024 08:13
+7
Та ні, боїться ескалації, так і будуть "соплі жувати", а їм і далі нахабно будуть "на голову срати".
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30.12.2024 08:25
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Зберіть нємощне оон, виразіть стурбованість та розходьтесь.
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30.12.2024 08:10 Ответить
Відомо навіть дітям в школі
Там де кацап - немає волі!
Є тільки вбивства, кров і жах,
Давно в кацапів рухнів дах!!!
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30.12.2024 08:13 Ответить
Не плутайте національність з ментальністю. У нас своїх гнид хватає, і вони страшніші за воші (с)
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30.12.2024 08:37 Ответить
Так...російськомовних в нас ще вистачає...
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30.12.2024 08:44 Ответить
Крім москворотих й україномовних дофіга.
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30.12.2024 08:52 Ответить
А Презедент України Володимир Олександрович Зеленський російськомовний, чи україномовний?
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30.12.2024 10:13 Ответить
Воно маланець, що розмовляє суржиком. До 19 року - чисто узкоязичний. Запроданець.

А що сі з такою повагою до нього? З когорти прихильників зе!леного лідора?
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30.12.2024 11:20 Ответить
Не знав, що кацап - це національність і "ментальність". Я нічого не плутаю і ніколи не плутав. На трієчку знаю нашу історію і якось дізнався, що кацапи у 1164 році, тоді їх називали Хинова( таку назву їм дав німецький вчений, який приїхав писати для московитів їх історію на прохання повії катерини Другої), напали на Київ, спалили його, вбивали киян, при дітях гвалтували їх мам, знищили навіть цекркви, а дзвони, ікони і казну забрали у свою суздаль. Потім пони вбивали, гвалтували до сьогоднішнього дня - Батурин, Конотоп, Запорізька Січ, коли козаки пішли з ними бити турків( як православні з православними), а на зворотньому шляху, поваертаючись з цього походу, кацапи оточили Січ, старшину забрали у неволю, а козаків вбивали, четвертували, вішали і на шибиницях відправляли вниз по Дніпру, для страху іншим, викопували скелети на козацьких цвинтарях і відрубували їх голови... Про голодомори і "червоні терори" забулися, де було знищено більше 15 мільйонів україхнців? А Сандормох - де вбили все наше відродження? А маленькі українські дівчатка з 11 до 14 рочків, які сиділи в концтаборах рашистів, потім їх гіаплтували і топили в болотах, щоб не народжували українців? Ось недавно Буча, Гостомель, Ірпень, Ізюм, Маріуполь... то це їх "ментальність"?
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30.12.2024 09:01 Ответить
"Сагайдачний"? Це не ти, часом? Щось знайома "суперпатріотична бучність" у коментарях проглядать стала...
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30.12.2024 09:15 Ответить
А що не так, той пан написав ? Від серця. Гадаю, що дітям дітей українців треба всі злочини сусіда з дитинства знати. Батьки, школа, вихователі починати розмову з дітьми зі злочину кацапів. Бо буде так як з отим клятим Зінченко - вбивцею Фаріон. Начебто українською розмовляє, а заглядає у рот москалю. Чи не перепаде бува, і йому квашена капуста з Бояришником. Атентант хренов.
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30.12.2024 10:16 Ответить
А треба писать не "від серця"... Бо серце - всього-навсього, "насос для перекачки крові"... Треба писать "від розуму"... Бо "мозок" "центр аналізу та прийняття рішень"...
А щодо Фаріон - так вона теж "розмовляла українською"... Про те, що російськомовні громадяни України - "не українці"... "Більшовичка у жовтоблакитній косинці"... "Хто не з нами - той проти нас!" (саме такий лозунг проголосили більшовики, захопивши владу...).
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30.12.2024 10:25 Ответить
Ти також збираєшся організувати атентант ? То спочатку візьмись за Лідора і його соратників. А Фаріон дайте спокій. До речі, я також колишній комуняка. Але визнав помилку ще у 1989 році. То й що ? Щодо серця. Українці завжди роблять ... від серця. З давніх давнин. Не треба ламати традиції.
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30.12.2024 14:13 Ответить
"Визнать помилки" - лише перший етап зміни самосвідомості... Потім людина повинна проаналізувать оточуючу її реальність, визначить нові пріоритети і рухаться вперед у інтелектуальному плані... А ти спинився на "визнанні помилок... А що я збираюсь робить - то моя справа...
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30.12.2024 14:29 Ответить
Що Вас не задовольнило в написангому мною вище? Не всі злочини кацапа переписав? Так меня і цілого року не вистачить написати їх злочини. А що не так написала людина під ніком gr1959?

Розуміти серцем (душею) - інтуїтивно здогадуватися, відчувати.Тане серце - хто-небудь сповнюється приємними почуттями, піддаючись впливові когось, чогось приємного.Тенькнуло в серці (в грудях) - комусь стало тривожно, неспокійно з приводу чого-небудь.Серце (душа) тремтить - хто-небудь дуже хвилюється з приводу чого-небудь.Скрипіти серцем - робити що-небудь дуже неохоче, всупереч власному бажанню.Велике серце - хто-небудь дуже добрий, чуйний, здатний гаряче й глибоко пройматися чиїмись переживаннями, горем.Відкрите серце - хто-небудь сповнений доброзичливості, прямий, відвертий у стосунках з людьми.Віщує серце - хто-небудь відчуває наближення чого-небудь.Брати (узяти, приймати) до серця - гаряче, боляче реагувати на щось; ставитися співчутливо, із зацікавленістю.Живе серце - небайдужа, здатна проникатися чужими переживаннями людина...і нчого немаж про його роботу по перекачуванню крові.

З легким серцем - без роздумів, без тривоги.

За покликом серця - відповідно до своїх прагнень, бажань, почуттів.

Заворушилося серце - у кого-небудь пробудилося якесь почуття, хто-небудь відчув потяг до когось.

Заганяти голки ([гострі] спички) в серце - дошкуляти кому-небудь чимось.

Заграло серце - хто-небудь відчув радість, піднесення, задоволення.

Загупало серце - хто-небудь почав хвилюватися.

Залоскотало коло серця - стало приємно, відрадно (від зворушення, припливу радісного почуття і т. ін.).

Запалилося серце - у кого-небудь охопило сильне почуття (кохання, ненависті).

Заснуло серце - хто-небудь утратив гостроту почуттів, перестає реагувати на що-небудь.

Зачерствіло серце - хто-небудь став нечуйним, байдужим до інших.

Змію мати під серцем - тяжко журитися чимось, не мати морального спокою; мати постійну гризоту.

Гадюка (гадина) ссе коло серця - хто-небудь сильно переживає, відчуває велику тривогу, хвилювання у зв'язку з чимсь; кому-небудь особливо прикро від чогось.

Гаряче серце - той, хто дуже любить кого-небудь.

Гарячий серцем - запальний, пристрасний.

Гірко на серці (на душі) - кому-небудь дуже прикро, досадно.

Гнітити серце (душу) - викликати тяжкий настрій, болісне відчуття.

Гріти коло серця - потаємно, потай виношувати.

Кам'яне (камінне) серце - жорстока, бездушна людина; хто-небудь жорстокий, лютий.

Кидати / кинути жарину в серце (в груди) - робити натяк на що-небудь, викликати в кого-небудь хвилювання; бентежити, тривожити когось.

Крається серце (душа) - хто-небудь дуже переживає, страждає.

Мати (носити) змію під серцем - відчувати душевний неспокій; переживати.

Мати Бога в серці - бути милосердним, совісним, жалісливим, справедливим.

Мати м'яке серце - бути добрим, поступливим, лагідним, порядним.

Мати серце з перцем - бути запальним, гострим, дотепним, дошкульним.

Лицар серця - об'єкт чийого-небудь кохання; коханий.

Луснути з серця (зі злості) - дуже розсердитися.

По серцю; до серця - кому-небудь хтось або щось подобається, підходить.

Покласти в серці (до серця) - запам'ятати що-небудь.

Покласти руку на серце - щиро, відверто.

Порадувати серце - викликати радість, задоволення; втішитися, задовольнитися чим-небудь.

Потурати серцю (серцеві) - діяти за власним бажанням, довірятися тільки особистим почуттям.

Прилягти до серця кому - видатися приємним, сподобатися.

Прокинулося серце; прокинулася душа - у кого-небудь знову виникає інтерес до життя, з'являються почуття кохання, приязні.

На серці кипить - хто-небудь хвилюється, переживає.

Навертати серце до когось - сприяти виникненню кохання, почуття дружби до кого-небудь.

Надривати серце (душу) - викликати душевні страждання, муки.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/frazeologizmi-zi-slovom-sertse
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30.12.2024 15:58 Ответить
Я gr1959, рекомендував, і тобі рекомндую - злізти з "броньовика" та не розиахувать так показово, "жовтоблакитним"... Краще спокійно, мовчки, робить свою справу... А української ідіоматики мене вчить не треба - я років з десять нею захоплювався...
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30.12.2024 16:23 Ответить
Завжди поважав Ваші думки, а сьогодні бачу, що дуже помилився. Вашою порадою не скористуюся, бо бачу якийсь маразм. До чого тут "розмахувати жовно-блакитним", коли всього-навсього привів із нашої історії факти знищення українців кацапами, починаючи ще з 12-го століття. Раджу Вам зі своїми думаками і порадами жити тихо і не вилазити на "броньовик", а я якось сам розберуся, що мені робити.
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30.12.2024 21:27 Ответить
"Поважать", чи "не поважать" - це твоє право... А я (на відміну від вас обох), терпіть не можу "мітинговщини"... Особливо, коли її пхають, куди-попало... Крім того, від твого "підтримувача", gr1959 ,форумчани, ще вчора, відчули "запашок лаптєй" Я теж подібне запідозрив (надто він з себе, показово, "суперпатріота" зображає) - але поки що не викладав своїх підозр. І з тебе теж пре "показушність, наче з колишнього дописувача, "Сагайдачного" - тому я тебе про це й запитав... Манера висловлювань схожа...
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31.12.2024 06:16 Ответить
Мені не цікава Ваша думка і не потрібно її нав'язувати іншим. Особисто я нічого поганого та ганебного не написав і нічого ганебного не написав той дописувач, якого Ви згадали і облили брудом за колишні коментарі. Повторюся, що на цей раз мені Ваша думка не те що не цікава, а навіть ганебна, і навіщо сюди ліпити слово "мітинговщина"? Заморених голодом до 15 мільйонів українців це "мітинговщина"? Ні, це правда, яку має знати кожен реальний україненць, щоб кацап знову не заколихав його пильність своїм "братерством" і не знищив, щоб не обдурив "єдиною православною вірою" і не вбив його іконою Миколашки Другого та вбивцею "святим" РПЦ Андрієм Боголюбовим.
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31.12.2024 09:17 Ответить
Будь обережніший, "Сагайдачний"... Не ******** так руками, бо впадеш з броньовика. А сьогодні - передноворічний день - навіть у пунктах "Швидкої" будуть "чаркувать"... І тобі можуть невдало надать медичну допомогу...
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31.12.2024 09:26 Ответить
Дякую за пораду. Але не судіть всіх по собі. На броньовики не вилазив ще з 1984 року, коли звільнився в запас із Групи Радянських військ в Німеччині, де відслужив багато років.
Сьогодні останній день важкого 2024 року. Вас з прийдешнім новим 2025 роком! Ніколи не мав ніку "Сагайдачний"(це на всяк випадок. У мене був нік Анатолий К 65c6a92d.
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31.12.2024 09:55 Ответить
Мапа-ідентифікація диверсій і гібридних атак рашистської пітьми на об'єктах в Європі і США з лютого 2022 року:

https://pbs.twimg.com/media/Gf_fzQdXAAA2IfF?format=jpg&name=900x900
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30.12.2024 08:16 Ответить
Рашка хоче посіяти хаос і розбрат - Європа якось відповість?
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30.12.2024 08:18 Ответить
Та ні, боїться ескалації, так і будуть "соплі жувати", а їм і далі нахабно будуть "на голову срати".
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30.12.2024 08:25 Ответить
На жаль, "моя хата з краю"
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30.12.2024 08:34 Ответить
Спроби диверсій у Європі - частина системи скоординованих дій, які очолює ху.... лостан
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30.12.2024 08:28 Ответить
Диверсії роблять коли йде війна,між країнами,чи блоками держав.А це звичайний тероризм
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30.12.2024 09:17 Ответить
Дві авіакатастрофи після збиття у грозному дуже потрібні чекістам для приховування кінців
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30.12.2024 08:33 Ответить
Дожились що парашковстанці контролюють настрої європейців, а отже склад влади. Створюють загрозливі ситуації як то навала чурків у Європу, безпорядки, теракти.
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30.12.2024 08:38 Ответить
Фінляндія знайшла на морському дні сліди того, що танкер тіньового флоту РФ Eagle S тягнув за собою спущений якір.
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30.12.2024 08:41 Ответить
Скільки мотузка не буде витись, все одно кінець буде. Ховали-ховали свою підлість кацапи, кого тільки не звинувачували, проте зловились на гарячому.
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30.12.2024 10:19 Ответить
 
 