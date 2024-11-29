РФ проводит "ошеломительно безрассудные" диверсии против западных союзников Украины, - глава МІ6 Мур
Глава Службы внешней разведки Великобритании МІ6 Ричард Мур заявил, что Россия проводит "потрясающе безрассудную" диверсионную кампанию против западных союзников Украины, а его ведомство работает над тем, чтобы их последствия на вышли из-под контроля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает AP.
"Недавно мы разоблачили потрясающе безрассудную кампанию российского саботажа в Европе, несмотря на то что Путин и его приспешники прибегают к бряцанию ядерным оружием, чтобы посеять страх относительно последствий помощи Украине", - заявил Мур во время выступления перед дипломатами и представителями разведки во Франции.
Он также рассказал, что его ведомство работает совместно с французскими коллегами и информирует об ответных действиях России правительства своих стран, "чтобы предотвратить эскалацию".
Мур убежден, что, если Путину удастся превратить Украину в государство-вассала, он не остановится на достигнутом.
"Наша безопасность - британская, французская, европейская и трансатлантическая - будет под угрозой", - добавил Мур.
По его словам, цена поддержки Украины хорошо известна, но цена отказа от нее была бы несравненно выше: "Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия, Северная Корея взбодрится, а Иран станет еще более опасным".
В свою очередь глава Службы внешней разведки Франции Николя Лернер согласился, что "коллективная безопасность всей Европы сейчас под угрозой в Украине".
Также отмечается, что в прошлом месяце глава британской разведки заявлял, что российская военная разведка ГРУ стремится вызвать хаос в Британии и Европе.
Западные разведчики связывают Москву с несколькими запланированными атаками в Европе, включая вероятный заговор с целью сожжения украинских предприятий в Лондоне, а также с зажигательными устройствами в пакетах на грузовых самолетах. В июле один из них вспыхнул на курьерском хабе в Германии, а другой - на складе в Англии.
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▪️Если бы не задержка стыковочного рейса, зажигательное устройство, скорее всего, вспыхнуло в салоне самолета, летящего высоко над Евросоюзом.
▪️Вместо этого оно воспламенилось на земле в аэропорту немецкого Лейпцига, вызвав возгорание грузового контейнера DHL.
▪️Западные спецслужбы считают, что этот теракт, произошедший в июле, был пробной акцией российских агентов, которые планировали разместить подобные бомбы на рейсах в США.
▪️"Мы уже некоторое время наблюдаем агрессивные действия российских спецслужб", - сказал Томас Хальденванг, недавно покинувший пост президента федеральной службы внутренней разведки Германии.
▪️"Россия использует весь набор инструментов - от влияния на политические дискуссии до кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры и саботажа в значительных масштабах", - сказал он.
▪️Кремль уже давно ведет так называемую гибридную войну против европейских стран, включая дезинформационные кампании, хакерские атаки, кибератаки и вмешательство в выборы, чтобы дестабилизировать европейские общества и, в последние несколько лет, подтолкнуть их к сокращению военной поддержки Украины.
▪️На прошлой неделе Германия заявила, что два подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море были оборваны в результате диверсии.
▪️Несколькими днями ранее российский разведывательный корабль "Янтарь" был выведен из Ирландского моря под конвоем ирландских ВМС после того, как он вошел в контролируемые Ирландией воды и патрулировал район, где проходят важнейшие энергетические и интернет-трубопроводы и кабели.
▪️Возможно, российские танки и не въезжают в Польшу или Эстонию, но от агрессии Москвы становится все труднее отмахнуться.
▪️Хотя некоторые правительства - особенно в скандинавских и прибалтийских странах - пытались поднять тревогу, коллективная реакция ЕС и НАТО до сих пор была заметно сдержанной.
▪️"Мы просто слишком вежливы… Они нападают на нас каждый день", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в кулуарах саммита НАТО в июле.
▪️Отчасти пассивность Европы объясняется опасениями западных столиц быть втянутыми в конфликт, к которому они не готовы, считает эксперт по терроризму и нетрадиционным методам ведения войны в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований Дэниел Байман.
▪️"Большинство стран не хотят вступать в открытую конфронтацию с Россией в большей степени, чем они это уже делают", - сказал он.
▪️Даже слова, используемые при обсуждении нападений, отражают европейскую робость, говорит уходящий министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
▪️"Почему мы называем это гибридным? Потому что, когда вы называете это гибридным, вам не нужно ничего делать… Если вы называете это терроризмом, это подразумевает реакцию", - сказал Ландсбергис на конференции по безопасности в Риге в прошлом месяце.
▪️По словам австрийского эксперта по безопасности Герхарда Манготта, кремлевский бренд гибридной войны был разработан российским генералом Валерием Герасимовым, ныне начальником Генерального штаба российских Вооруженных сил.
▪️"Это не просто дезинформация и пропаганда, а широкий арсенал инструментов, от диверсий, проникновения и финансирования партий на Западе до нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими истребителями", - говорит Манготт.
▪️В Литве Москва использует дезинформацию, чтобы подорвать запланированное развертывание бригады немецких вооруженных сил, что является частью усилий НАТО по укреплению восточного фланга.
▪️"Распространяется много фальшивых новостей, например, что немецкие солдаты насилуют женщин и хотят оккупировать Литву… Россия хочет сорвать проект. Мы относимся к этому очень серьезно", - сказал глава литовской секретной службы Дарюс Яунишкис.
▪️Однако даже в самых опасных ситуациях российская кампания по дестабилизации выглядит тщательно выверенной, чтобы не вызвать коллективного ответа НАТО в соответствии со статьей 5.
▪️Вместо этого Кремль, похоже, постепенно усиливает давление, чтобы посмотреть, что ему может сойти с рук. "Россия испытывает пределы статьи 5, чтобы разжечь неопределенность", - заявил в начале этого года немецкий законодатель и бывший офицер генерального штаба немецких вооруженных сил Родерих Кизеветтер.
▪️Страны НАТО обсудили коллективный ответ на гибридную войну России, сообщил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в преддверии саммита в Вашингтоне в июле. Даже если нападения не будут квалифицированы как акты войны в традиционном смысле, страны могут сослаться на статью 4, которая призывает к консультациям, когда безопасность страны находится под угрозой.
▪️Но на данный момент альянс не испытывает особого желания вступать в конфронтацию.
▪️"НАТО - это оборонительный военный союз, который мыслит категориями мирного и военного времени", - заявил начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард газете Le Figaro. Инструменты НАТО просто не предназначены для "серой зоны" в "мире конкуренции и соперничества".
▪️"Большая проблема" с применением статьи 5 в нынешней ситуации заключается в том, что "среди союзников нет четкого определения того, что означает гибридная война", сказал сотрудник эстонского аналитического Международного центра обороны и безопасности Марек Ков.
▪️"Другой основной проблемой является атрибуция… Обычно это происходит немного позже", - сказал Ков.
▪️Например, спустя более трех месяцев после диверсии на железных дорогах Франции в преддверии Олимпийских игр в Париже, спецслужбы страны все еще выясняют, стоит ли за атакой Москва, сообщает Le Monde.
▪️Еще одним препятствием является членство в НАТО таких стран, как Венгрия и Турция, "стран, которые проявляют симпатию к России", говорит Байман из Центра стратегических и международных исследований. Это затрудняет принятие военным альянсом, основанным на консенсусе, значимых решений против Москвы.
▪️Тем не менее, европейские правительства проявляют все большую готовность приписывать России акты саботажа.
▪️Уклоняясь от прямой конфронтации, страны ЕС и НАТО постепенно наращивают усилия по противодействию гибридной войне России. Однако до сих пор они не добились особых успехов в сдерживании Москвы.
▪️"Европейцы должны отреагировать гораздо более сплоченно и решительно. Военная помощь [Украине] должна быть увеличена, чтобы показать, что усилия России имеют обратный эффект", - говорит Байман из Центра стратегических и международных исследований.
▪️Помимо увеличения расходов на оборону, странам необходимо усилить внутреннюю безопасность, включая полицию, внутренние разведывательные службы и обмен информацией между союзными правительствами, говорит Ков из Международного центра обороны и безопасности.
▪️"Если мы упустим эту возможность, Россия только усилит позиции… Мы должны помнить, что они, по сути, подражают диверсионной доктрине Советского Союза времен холодной войны", - сказал он.
▪️Главное, считает бывший посол Германии Арндт Фрейтаг фон Лорингховен, занимавший пост первого начальника разведки НАТО, чтобы Европа проснулась от угрозы и заставила Россию заплатить цену. "Мы спим… Агрессивное поведение должно иметь политические издержки", - сказал фон Лорингховен.