РФ проводит "ошеломительно безрассудные" диверсии против западных союзников Украины, - глава МІ6 Мур

Глава Службы внешней разведки Великобритании МІ6 Ричард Мур заявил, что Россия проводит "потрясающе безрассудную" диверсионную кампанию против западных союзников Украины, а его ведомство работает над тем, чтобы их последствия на вышли из-под контроля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает AP.

"Недавно мы разоблачили потрясающе безрассудную кампанию российского саботажа в Европе, несмотря на то что Путин и его приспешники прибегают к бряцанию ядерным оружием, чтобы посеять страх относительно последствий помощи Украине", - заявил Мур во время выступления перед дипломатами и представителями разведки во Франции.

Он также рассказал, что его ведомство работает совместно с французскими коллегами и информирует об ответных действиях России правительства своих стран, "чтобы предотвратить эскалацию".

Мур убежден, что, если Путину удастся превратить Украину в государство-вассала, он не остановится на достигнутом.

"Наша безопасность - британская, французская, европейская и трансатлантическая - будет под угрозой", - добавил Мур.

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По его словам, цена поддержки Украины хорошо известна, но цена отказа от нее была бы несравненно выше: "Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия, Северная Корея взбодрится, а Иран станет еще более опасным".

В свою очередь глава Службы внешней разведки Франции Николя Лернер согласился, что "коллективная безопасность всей Европы сейчас под угрозой в Украине".

Также отмечается, что в прошлом месяце глава британской разведки заявлял, что российская военная разведка ГРУ стремится вызвать хаос в Британии и Европе.

Западные разведчики связывают Москву с несколькими запланированными атаками в Европе, включая вероятный заговор с целью сожжения украинских предприятий в Лондоне, а также с зажигательными устройствами в пакетах на грузовых самолетах. В июле один из них вспыхнул на курьерском хабе в Германии, а другой - на складе в Англии.

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