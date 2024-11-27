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Новости Война
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РФ готовится к войне с Западом, один из сценариев – вторжение в страны Балтии, - глава разведки Германии Каль

Каль про можливий напад РФ на НАТО

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы - до конца этого десятилетия.

Об этом он заявил на мероприятии, организованном Немецким советом по международным отношениям в Берлине, пишет Zeit, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия готовится к войне с Западом... Военное противостояние становится возможным вариантом для Кремля", - заявил глава разведки ФРГ.

В то же время, по мнению Каля, речь будет идти не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а об ограниченной операции. Глава разведки Германии, считает, что Россия может попытаться подорвать принцип о коллективной безопасности, предусмотренный статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО.

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Каль назвал такие возможные сценарии российской агрессии, как вторжение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории" или в страны Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.

Он привел оценки немецкой разведки, согласно которым в российском руководстве сомневаются, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 в чрезвычайных ситуациях".

"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет",- считает Каль.

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Кроме этого, по мнению главы немецкой разведки, Россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны. Например, путем переманивания отдельных стран-членов блока на свою сторону.

"Путин проверяет "красные линии запада" и пойдет на дальнейшую эскалацию", - добавил глава разведки ФРГ.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны России, и считает, что российские войска смогут атаковать НАТО самое позднее до конца этого десятилетия.

Читайте также: Нет никаких признаков, что режим Путина разваливается, - глава германской разведки Каль

Автор: 

Германия (6943) НАТО (9970) разведка (4171) россия (95441) Каль Бруно (4)


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Топ комментарии
+12
Метод противодействия известен уже 5 лет: Шаттлы на границы, разминирование и шашлычки.
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27.11.2024 22:23
+12
Потрібно депортувати усіх кацапів в родную говень, всього-навсього
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27.11.2024 22:29
+10
Московія створює ілюзію бажання війни з країнами балтії щоб відтягти сили нато від України. Вона ніколи не рипнеться на нато.
Нато має ввести війська в Україну.
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27.11.2024 22:17
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Московія створює ілюзію бажання війни з країнами балтії щоб відтягти сили нато від України. Вона ніколи не рипнеться на нато.
Нато має ввести війська в Україну.
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27.11.2024 22:17 Ответить
Яке НАТО? Чисельність німецької армії 50 тисяч! Я вже уявляю як воєнкоми в Берліні проводять бусифікацію для захисту балтійських країн... 😁🤣😆

Буде стурбованість та заклики до миру, ну може ще біженців приймуть...
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27.11.2024 22:32 Ответить
Зебілко, Бундесвер налічує 184 тис. чол. і 70 ярдів евро бюджет його
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27.11.2024 22:40 Ответить
Дурне теля, зі 184 тисяч 14 тисяч айтішників, 21 тисяча лікарів, 8 тисяч відділу кадрів, тисяча захисту природи, і так далі, самої армії 61 тисяча осіб

https://www.bundeswehr.de/de/*****-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr
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27.11.2024 23:56 Ответить
НАТО - не дорівнює німецька армія. Добрий вечір.
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27.11.2024 22:58 Ответить
Звичайно, ще можна додати датську армію, дві бригади, п'ять тисяч потужних натівців.
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27.11.2024 23:59 Ответить
Метод противодействия известен уже 5 лет: Шаттлы на границы, разминирование и шашлычки.
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27.11.2024 22:23 Ответить
а ще закриття ракетних програм ))
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28.11.2024 10:41 Ответить
Потрібно депортувати усіх кацапів в родную говень, всього-навсього
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27.11.2024 22:29 Ответить
Ну от вам і відповідь - а що далі?
Вірогідніше всього (поки що до цього іде), Зеленський підпише щось "краще" за мінські угоди і подарує путлєру частину України. Тобто не просто розмежування - визнання втрати територій.
І от потім будуть вибори - якщо знову всі захочуть похохотать - буде Грузія 2.0. Якщо буде клепка в голові виборців, то оберуть тих, хто розвиватиме армію - Азербайджан 2.0 (я про армію, а не політичний режим). І потім прийде час, коли війну вестиме уже НАТО. А ми отримаємо шанс повернути всі території і попити каву в Ялті. Це буде останній шанс відновити територіальну цілісність, і він буде - імперські замашки рашистів нікуди не зникнуть - лише посиляться.
Але......мало віриться, що хохотуни зникли.
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27.11.2024 22:34 Ответить
А які в нас прохідні кандидати на Азербаржан 2. За Пороха все одно не проголосують.
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28.11.2024 00:46 Ответить
На сьогодні, як це не прикро для багатьох, варто зосередитись на виборах в парламент. Якщо там буде 226 адекватних людей, це вже перемога.
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28.11.2024 01:22 Ответить
Мене все частіше переслідує думка на грані "фантастики неможливого. Мені здається, що кремлівські придурки свідомо ведуть Росію до краху... Чому? Та тому, що її розікрали... І як зараз нею править далі - не знають... Китай уже "рулить" майже всім Сибіром. І коли це вилізе остаточно - їх почнуть вішать самі кацапи... І, для того, щоб цього не сталося - вони "форсують події", провокуючи війну з Заходом... А коли армія Росії буде биться з НАТО - вони чкурнуть кудись... Грошей же вони "в три горла нажерлися"... А кацапню погинуть "розгребать гавно", ними ж насране...
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27.11.2024 22:41 Ответить
1917, 1991...
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27.11.2024 23:05 Ответить
А можна детальніше про "активну підготовку"?
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27.11.2024 22:47 Ответить
У страха большие глаза
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27.11.2024 22:53 Ответить
І якщо Германію буде жувати соплі на чолі з Шольцем, то гроби в Германію як і Польщу підуть, бо корейці дуже схожі на китайтів.
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27.11.2024 23:17 Ответить
У них всі заводи працюють а Германія нафту купує і плате щоб потім німцім бити, це комсолці Шольца вам таке готують
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27.11.2024 23:42 Ответить
Possible but not likely. Attacking NATO is like using nuclear weapons: something to threaten with, but without ever going through with the threat. Because once you do it, you have no more leverage. As opposed to periodic reminders: we both know what it's worth, and you know that I know, and I know that you know that I know… So let's just keep things as they are, talk tough, do little, and no one gets hurt.
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28.11.2024 00:21 Ответить
глава розвідки - суржик. голова.
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28.11.2024 08:18 Ответить
 
 