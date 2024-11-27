РФ готовится к войне с Западом, один из сценариев – вторжение в страны Балтии, - глава разведки Германии Каль
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы - до конца этого десятилетия.
Об этом он заявил на мероприятии, организованном Немецким советом по международным отношениям в Берлине, пишет Zeit, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия готовится к войне с Западом... Военное противостояние становится возможным вариантом для Кремля", - заявил глава разведки ФРГ.
В то же время, по мнению Каля, речь будет идти не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а об ограниченной операции. Глава разведки Германии, считает, что Россия может попытаться подорвать принцип о коллективной безопасности, предусмотренный статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО.
Каль назвал такие возможные сценарии российской агрессии, как вторжение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории" или в страны Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.
Он привел оценки немецкой разведки, согласно которым в российском руководстве сомневаются, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 в чрезвычайных ситуациях".
"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет",- считает Каль.
Кроме этого, по мнению главы немецкой разведки, Россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны. Например, путем переманивания отдельных стран-членов блока на свою сторону.
"Путин проверяет "красные линии запада" и пойдет на дальнейшую эскалацию", - добавил глава разведки ФРГ.
Ранее сообщалось, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны России, и считает, что российские войска смогут атаковать НАТО самое позднее до конца этого десятилетия.
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Нато має ввести війська в Україну.
Буде стурбованість та заклики до миру, ну може ще біженців приймуть...
https://www.bundeswehr.de/de/*****-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr
Вірогідніше всього (поки що до цього іде), Зеленський підпише щось "краще" за мінські угоди і подарує путлєру частину України. Тобто не просто розмежування - визнання втрати територій.
І от потім будуть вибори - якщо знову всі захочуть похохотать - буде Грузія 2.0. Якщо буде клепка в голові виборців, то оберуть тих, хто розвиватиме армію - Азербайджан 2.0 (я про армію, а не політичний режим). І потім прийде час, коли війну вестиме уже НАТО. А ми отримаємо шанс повернути всі території і попити каву в Ялті. Це буде останній шанс відновити територіальну цілісність, і він буде - імперські замашки рашистів нікуди не зникнуть - лише посиляться.
Але......мало віриться, що хохотуни зникли.