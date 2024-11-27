РФ готовится к войне с Западом, один из сценариев – вторжение в страны Балтии, - глава разведки Германии Каль

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может совершить нападение на территорию НАТО в ближайшие годы - до конца этого десятилетия.

Об этом он заявил на мероприятии, организованном Немецким советом по международным отношениям в Берлине, пишет Zeit, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия готовится к войне с Западом... Военное противостояние становится возможным вариантом для Кремля", - заявил глава разведки ФРГ.

В то же время, по мнению Каля, речь будет идти не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а об ограниченной операции. Глава разведки Германии, считает, что Россия может попытаться подорвать принцип о коллективной безопасности, предусмотренный статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО.

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Каль назвал такие возможные сценарии российской агрессии, как вторжение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории" или в страны Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.

Он привел оценки немецкой разведки, согласно которым в российском руководстве сомневаются, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 в чрезвычайных ситуациях".

"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет",- считает Каль.

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Кроме этого, по мнению главы немецкой разведки, Россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны. Например, путем переманивания отдельных стран-членов блока на свою сторону.

"Путин проверяет "красные линии запада" и пойдет на дальнейшую эскалацию", - добавил глава разведки ФРГ.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны России, и считает, что российские войска смогут атаковать НАТО самое позднее до конца этого десятилетия.

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