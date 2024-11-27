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Новини Війна
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РФ готується до війни із Заходом, один із сценаріїв – вторгнення в країни Балтії, - глава розвідки Німеччини Каль

Каль про можливий напад РФ на НАТО

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія може здійснити напад на територію НАТО в найближчі роки - до кінця цього десятиліття.

Про це він заявив на заході, організованому Німецькою радою з міжнародних відносин у Берліні, пише Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія готується до війни із Заходом... Військове протистояння стає можливим варіантом для Кремля", - заявив очільник розвідки ФРН.

Водночас, на думку Каля, йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а про обмежену операцію. Глава розвідки Німеччини, вважає, що Росія може спробувати підірвати принцип про колективну безпеку, передбачений статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО.

Читайте також: НАТО вчинить розумно, якщо у разі нападу РФ вдарить по її пускових установках, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Каль назвав такі можливі сценарії російської агресії, як вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

Він навів оцінки німецької розвідки, згідно з якими в російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 в надзвичайних ситуаціях".

"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте",- вважає Каль. 

Читайте також: Війська РФ зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття, - глава розвідки Німеччини Каль

Окрім цього, на думку голови німецької розвідки, Росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни – наприклад, шляхом переманювання окремих країн-членів блоку на свій бік. 

"Путін перевіряє "червоні лінії заходу" та піде на подальшу ескалацію", - додав голова розвідки ФРН.

Раніше повідомлялося, що глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вбачає пряму військову загрозу з боку Росії, і вважає, що російські війська зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття.

Читайте також: Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль

Автор: 

Німеччина (7316) НАТО (6395) розвідка (3854) росія (64871) Каль Бруно (4)


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Топ коментарі
+12
Метод противодействия известен уже 5 лет: Шаттлы на границы, разминирование и шашлычки.
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27.11.2024 22:23
+12
Потрібно депортувати усіх кацапів в родную говень, всього-навсього
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27.11.2024 22:29
+10
Московія створює ілюзію бажання війни з країнами балтії щоб відтягти сили нато від України. Вона ніколи не рипнеться на нато.
Нато має ввести війська в Україну.
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27.11.2024 22:17
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Московія створює ілюзію бажання війни з країнами балтії щоб відтягти сили нато від України. Вона ніколи не рипнеться на нато.
Нато має ввести війська в Україну.
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27.11.2024 22:17 Відповісти
Яке НАТО? Чисельність німецької армії 50 тисяч! Я вже уявляю як воєнкоми в Берліні проводять бусифікацію для захисту балтійських країн... 😁🤣😆

Буде стурбованість та заклики до миру, ну може ще біженців приймуть...
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27.11.2024 22:32 Відповісти
Зебілко, Бундесвер налічує 184 тис. чол. і 70 ярдів евро бюджет його
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27.11.2024 22:40 Відповісти
Дурне теля, зі 184 тисяч 14 тисяч айтішників, 21 тисяча лікарів, 8 тисяч відділу кадрів, тисяча захисту природи, і так далі, самої армії 61 тисяча осіб

https://www.bundeswehr.de/de/*****-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr
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27.11.2024 23:56 Відповісти
НАТО - не дорівнює німецька армія. Добрий вечір.
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27.11.2024 22:58 Відповісти
Звичайно, ще можна додати датську армію, дві бригади, п'ять тисяч потужних натівців.
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27.11.2024 23:59 Відповісти
Метод противодействия известен уже 5 лет: Шаттлы на границы, разминирование и шашлычки.
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27.11.2024 22:23 Відповісти
а ще закриття ракетних програм ))
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28.11.2024 10:41 Відповісти
Потрібно депортувати усіх кацапів в родную говень, всього-навсього
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27.11.2024 22:29 Відповісти
Ну от вам і відповідь - а що далі?
Вірогідніше всього (поки що до цього іде), Зеленський підпише щось "краще" за мінські угоди і подарує путлєру частину України. Тобто не просто розмежування - визнання втрати територій.
І от потім будуть вибори - якщо знову всі захочуть похохотать - буде Грузія 2.0. Якщо буде клепка в голові виборців, то оберуть тих, хто розвиватиме армію - Азербайджан 2.0 (я про армію, а не політичний режим). І потім прийде час, коли війну вестиме уже НАТО. А ми отримаємо шанс повернути всі території і попити каву в Ялті. Це буде останній шанс відновити територіальну цілісність, і він буде - імперські замашки рашистів нікуди не зникнуть - лише посиляться.
Але......мало віриться, що хохотуни зникли.
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27.11.2024 22:34 Відповісти
А які в нас прохідні кандидати на Азербаржан 2. За Пороха все одно не проголосують.
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28.11.2024 00:46 Відповісти
На сьогодні, як це не прикро для багатьох, варто зосередитись на виборах в парламент. Якщо там буде 226 адекватних людей, це вже перемога.
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28.11.2024 01:22 Відповісти
Мене все частіше переслідує думка на грані "фантастики неможливого. Мені здається, що кремлівські придурки свідомо ведуть Росію до краху... Чому? Та тому, що її розікрали... І як зараз нею править далі - не знають... Китай уже "рулить" майже всім Сибіром. І коли це вилізе остаточно - їх почнуть вішать самі кацапи... І, для того, щоб цього не сталося - вони "форсують події", провокуючи війну з Заходом... А коли армія Росії буде биться з НАТО - вони чкурнуть кудись... Грошей же вони "в три горла нажерлися"... А кацапню погинуть "розгребать гавно", ними ж насране...
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27.11.2024 22:41 Відповісти
1917, 1991...
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27.11.2024 23:05 Відповісти
А можна детальніше про "активну підготовку"?
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27.11.2024 22:47 Відповісти
У страха большие глаза
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27.11.2024 22:53 Відповісти
І якщо Германію буде жувати соплі на чолі з Шольцем, то гроби в Германію як і Польщу підуть, бо корейці дуже схожі на китайтів.
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27.11.2024 23:17 Відповісти
У них всі заводи працюють а Германія нафту купує і плате щоб потім німцім бити, це комсолці Шольца вам таке готують
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27.11.2024 23:42 Відповісти
Possible but not likely. Attacking NATO is like using nuclear weapons: something to threaten with, but without ever going through with the threat. Because once you do it, you have no more leverage. As opposed to periodic reminders: we both know what it's worth, and you know that I know, and I know that you know that I know… So let's just keep things as they are, talk tough, do little, and no one gets hurt.
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28.11.2024 00:21 Відповісти
глава розвідки - суржик. голова.
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28.11.2024 08:18 Відповісти
 
 