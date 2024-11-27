РФ готується до війни із Заходом, один із сценаріїв – вторгнення в країни Балтії, - глава розвідки Німеччини Каль
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія може здійснити напад на територію НАТО в найближчі роки - до кінця цього десятиліття.
Про це він заявив на заході, організованому Німецькою радою з міжнародних відносин у Берліні, пише Zeit, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія готується до війни із Заходом... Військове протистояння стає можливим варіантом для Кремля", - заявив очільник розвідки ФРН.
Водночас, на думку Каля, йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а про обмежену операцію. Глава розвідки Німеччини, вважає, що Росія може спробувати підірвати принцип про колективну безпеку, передбачений статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО.
Каль назвав такі можливі сценарії російської агресії, як вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.
Він навів оцінки німецької розвідки, згідно з якими в російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 в надзвичайних ситуаціях".
"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте",- вважає Каль.
Окрім цього, на думку голови німецької розвідки, Росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни – наприклад, шляхом переманювання окремих країн-членів блоку на свій бік.
"Путін перевіряє "червоні лінії заходу" та піде на подальшу ескалацію", - додав голова розвідки ФРН.
Раніше повідомлялося, що глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вбачає пряму військову загрозу з боку Росії, і вважає, що російські війська зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття.
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Нато має ввести війська в Україну.
Буде стурбованість та заклики до миру, ну може ще біженців приймуть...
https://www.bundeswehr.de/de/*****-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr
Вірогідніше всього (поки що до цього іде), Зеленський підпише щось "краще" за мінські угоди і подарує путлєру частину України. Тобто не просто розмежування - визнання втрати територій.
І от потім будуть вибори - якщо знову всі захочуть похохотать - буде Грузія 2.0. Якщо буде клепка в голові виборців, то оберуть тих, хто розвиватиме армію - Азербайджан 2.0 (я про армію, а не політичний режим). І потім прийде час, коли війну вестиме уже НАТО. А ми отримаємо шанс повернути всі території і попити каву в Ялті. Це буде останній шанс відновити територіальну цілісність, і він буде - імперські замашки рашистів нікуди не зникнуть - лише посиляться.
Але......мало віриться, що хохотуни зникли.