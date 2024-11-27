РФ готується до війни із Заходом, один із сценаріїв – вторгнення в країни Балтії, - глава розвідки Німеччини Каль

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія може здійснити напад на територію НАТО в найближчі роки - до кінця цього десятиліття.

Про це він заявив на заході, організованому Німецькою радою з міжнародних відносин у Берліні, пише Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія готується до війни із Заходом... Військове протистояння стає можливим варіантом для Кремля", - заявив очільник розвідки ФРН.

Водночас, на думку Каля, йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а про обмежену операцію. Глава розвідки Німеччини, вважає, що Росія може спробувати підірвати принцип про колективну безпеку, передбачений статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО.

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Каль назвав такі можливі сценарії російської агресії, як вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

Він навів оцінки німецької розвідки, згідно з якими в російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 в надзвичайних ситуаціях".

"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте",- вважає Каль.

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Окрім цього, на думку голови німецької розвідки, Росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни – наприклад, шляхом переманювання окремих країн-членів блоку на свій бік.

"Путін перевіряє "червоні лінії заходу" та піде на подальшу ескалацію", - додав голова розвідки ФРН.

Раніше повідомлялося, що глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вбачає пряму військову загрозу з боку Росії, і вважає, що російські війська зможуть атакувати НАТО щонайпізніше до кінця цього десятиліття.

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