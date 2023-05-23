Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що через 15 місяців війни Росії проти України немає жодних ознак того, що система Путіна дала збій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна", - заявив він. На його думку, публічна критика методів ведення війни - це звичайні розбіжності в Росії, а не загроза для системи.
"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється", - сказав Каль, але додав, що виключати такий сценарій теж не можна.
Він вважає, що РФ усе ще здатна "вести війну в довгостроковій перспективі" за допомогою новобранців. Це також стосується озброєння та боєприпасів.
"Тож про слабкість або про те, що діям Росії може настати кінець, не може йтися. Дійсно, існують вразливості та несподіванки - наприклад, щодо ефективності збройних сил. Але якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну й чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу та масу, може увінчатися успіхом", - наголосив Каль.
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Общая связанность всех включая нарид россиян кровью и преступлениями вот что вроде как бетонирует систему страну со стороны,а внутри все трещит и расходится, но внешне да вроде как монолит..вот только сакральность Лидера у власти и есть тот самый детонатор как только уходит Диктатор из жизни-- сразу бабах и монолит разлетается на кусочки..осколки.. Германия-- пока Гитлер не покончил или не был убит в Бункере продолжалось тупое сопротивление немцев даже понимавших --что они обречены... Сталин не успел остыть труп его.. еще после смерти... а у еге трупа начались разборки за власть и вся целостность полетела... имею ввиду сталинская система.. как ни говори-- а хрущевская оттепель- была таки оттепелью даже ХХ съезд КПСС и разоблачение Культа Личности Сталина огромный + в делах Хрущева..как и повальная амнистия и политические процессы о реабилитации таковых судами массово по стране... на фоне иных его преступления и соучастия.. культ личности Путина также будет развенчивать кто то из сегодняшней когорты его власти-- а иначе со стороны человек просто не обладает всей подноготной и ситуацией картинкой в целом... в КНДР Иране и Китае такое будет рано или поздно-- но именно из окружения Лидера/ Диктатора-- станет тем-- кто обличит и расскроет все секреты и подводные течения того или иного диктатора режима страны системы... Пиночета также расскрыли несмотря на его достижение привести Чили к стране со второй экономикой и 22 в Южной Америке и мире... достижения да.... но преступления никто никому прощать не намерен...
И это не из-за того, что мир такой хороший... А из-за того, что например ЕС боится мести со стороны кацапии!!! Они уже поняли, что кацпюапы лживы и кровожадны... А ты ведь наверняка знаешь, как ведут себя сцыкуны в драке, где они чудом оказались на стороне сильного ( Украины) !!!
Они больше всех стараются причинить увечье проигравшему, так как знают, что если тот встанет и "уделит именно им внимание" - сцыкунам не поздаровится...!!! Поэтому ЕС как никто будет стараться, что бы кацапия уже не встала...
не старайся так, кацапи війну не помітили, й з такими темпами ще років 5 її не помітять.
Щоб досягти якоїсь мети , над цим треба наполегливо працювати , таваріщ Каль .. А просте - ляпання язиком , цьому не допоможе .
Филипп Филипповичхерр Каль."