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Новини За кордоном
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Німеччина (4567) путін (21454) росія (47340) Каль Бруно (1)

Немає жодних ознак, що режим Путіна розвалюється, - глава німецької розвідки Каль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що через 15 місяців війни Росії проти України немає жодних ознак того, що система Путіна дала збій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна", - заявив він. На його думку, публічна критика методів ведення війни - це звичайні розбіжності в Росії, а не загроза для системи.

"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється", - сказав Каль, але додав, що виключати такий сценарій теж не можна.

Він вважає, що РФ усе ще здатна "вести війну в довгостроковій перспективі" за допомогою новобранців. Це також стосується озброєння та боєприпасів.

"Тож про слабкість або про те, що діям Росії може настати кінець, не може йтися. Дійсно, існують вразливості та несподіванки - наприклад, щодо ефективності збройних сил. Але якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну й чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу та масу, може увінчатися успіхом", - наголосив Каль.

Також читайте: В опозиції Німеччини виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Це ще раз говорить про те, що основна проблема не у персоні *****, а в природній кровожерливості та недорозвиненості кацапського народу.
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23.05.2023 11:31
+11
Так Германию полностью разгромили,и она капитулировала, мир не хочет такого полного уничтожения кацапов, а в Украины таких ресурсов и возможностей нет чтобы это сделать. Плюс у немцев за период войны были попытки устранения Гитлера, и это делали военные, на расии у рабов же повсюду тиш да гладь, царь во всем прав, и выступать против царая это подыгривать НАТО, никто и не рыпаеться что то подобное делать.
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23.05.2023 11:34
+10
А северная Корея , а Иран, а Сирия про Китай я аще молчу. Кстати в Китаи живут не только китайцы это такая же империя как и пидросия.
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23.05.2023 11:26
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А северная Корея , а Иран, а Сирия про Китай я аще молчу. Кстати в Китаи живут не только китайцы это такая же империя как и пидросия.
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23.05.2023 11:26 Відповісти
Північна Корея і Іран ні на кого не нападають. Їх замкнули від світу і так вони й сидять в середньовіччі і варяться у власному соку. Розвитку ніякого. У рашки теж ніякого розвитку, але не можуть чомусь дожати, щоб вони не могли витримати війну.
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23.05.2023 11:40 Відповісти
VOLVO XC 70

Общая связанность всех включая нарид россиян кровью и преступлениями вот что вроде как бетонирует систему страну со стороны,а внутри все трещит и расходится, но внешне да вроде как монолит..вот только сакральность Лидера у власти и есть тот самый детонатор как только уходит Диктатор из жизни-- сразу бабах и монолит разлетается на кусочки..осколки.. Германия-- пока Гитлер не покончил или не был убит в Бункере продолжалось тупое сопротивление немцев даже понимавших --что они обречены... Сталин не успел остыть труп его.. еще после смерти... а у еге трупа начались разборки за власть и вся целостность полетела... имею ввиду сталинская система.. как ни говори-- а хрущевская оттепель- была таки оттепелью даже ХХ съезд КПСС и разоблачение Культа Личности Сталина огромный + в делах Хрущева..как и повальная амнистия и политические процессы о реабилитации таковых судами массово по стране... на фоне иных его преступления и соучастия.. культ личности Путина также будет развенчивать кто то из сегодняшней когорты его власти-- а иначе со стороны человек просто не обладает всей подноготной и ситуацией картинкой в целом... в КНДР Иране и Китае такое будет рано или поздно-- но именно из окружения Лидера/ Диктатора-- станет тем-- кто обличит и расскроет все секреты и подводные течения того или иного диктатора режима страны системы... Пиночета также расскрыли несмотря на его достижение привести Чили к стране со второй экономикой и 22 в Южной Америке и мире... достижения да.... но преступления никто никому прощать не намерен...
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23.05.2023 11:52 Відповісти
Не, Китай это не империя.
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23.05.2023 12:24 Відповісти
Почитай историю Китая и ты удивишся, сколько народов они завоевали, "паспортизировали " и заставили лялякать на китайском.
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23.05.2023 13:11 Відповісти
Назвы этих народов в студию. И 100 пудов какое то малые этносы которые давно ассимилировались.
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23.05.2023 13:21 Відповісти
не все німці знають
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23.05.2023 11:28 Відповісти
ета двайнік!
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23.05.2023 11:39 Відповісти
После тройничка
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23.05.2023 12:36 Відповісти
Так Арестович помилявся та вішал нам лакшину на вуха, так сама як всі брехливі зелени потвори?
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23.05.2023 11:28 Відповісти
люся насасував на курорт. і насосав, до речі.
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23.05.2023 11:36 Відповісти
Разве только Арестович? Цельный генерал ГУР Буданов нам рассказывал что вот-вот еще прошлой весной, потом летом и осенью.
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23.05.2023 11:43 Відповісти
История ничему не учит. У Гитлера власть тоже была монолитной до того момента, пока Германия не проиграла на поле боя.
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23.05.2023 11:28 Відповісти
Так Германию полностью разгромили,и она капитулировала, мир не хочет такого полного уничтожения кацапов, а в Украины таких ресурсов и возможностей нет чтобы это сделать. Плюс у немцев за период войны были попытки устранения Гитлера, и это делали военные, на расии у рабов же повсюду тиш да гладь, царь во всем прав, и выступать против царая это подыгривать НАТО, никто и не рыпаеться что то подобное делать.
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23.05.2023 11:34 Відповісти
А тим сам хочеш повного знищення кацапів?
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23.05.2023 11:53 Відповісти
Дибільне питання. Можна хоч сто раз хотіти повного знищення кацапів,але це ні від мене ні від кого будь ще з українців не залежить та й від України в цілому, це може теоретично зробити тільки Захід,але він на таке ніколи не піде.
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23.05.2023 12:02 Відповісти
якби всі українці займали позицію, що від нас нічого не залежить, то путін би дійсно взяв Київ за 3 дні, а України вже не було б.
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23.05.2023 12:19 Відповісти
Якщо би захід не надав би Україні грошей і зброї,то Україна би протрималася на своїй зброї недовго, що говорить само по собі,що успіх у війні залежить від Заходу. Війну виграють ті хто має перевагу у ресурсах і зброї. Ресурси і зброю україна не має,вона получає це все з заходу. Без цього України уже точно б не було уже.
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23.05.2023 12:24 Відповісти
З Порошенком 5 років протрималися, при чому ще й визволяли окуповані території.
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23.05.2023 12:33 Відповісти
Бис западу Украина имела бы ядреные рокеты и пида рассия срала бы кирпичами.
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23.05.2023 12:45 Відповісти
Не лише мала б, а у такій кількості та потужності, що цеглини зараз відкладали б не лише на росії, а ще й на китаї. Свого часу Третій Рейх зробив помилку - не підтримав українських націоналістів в боротьбі за свободу. Зрештою вщент програв війну. В 90-х США не підтримали українських націоналістів в боротьбі за свободу, давили на Україну і змусили передати ядерну зброю та стратегічні літаки росії. Потім їх аналітики надали лише 3 доби Україні в війні. Зараз США мають поки що холодний геополітичний конфлікт з росією та китаєм, розвиток якого повністю вже не можуть передбачити. Стратегічні аналітики в США на жаль дуже слабкі, лише створюють додаткові проблеми.
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23.05.2023 13:31 Відповісти
Спочатку ти зробив заяву від усього Миру, а тепер вже тільки від Заходу...а від самого себе заяв робити не хочеш...просто навіть цікаво, як собі уявляєш знищення всіх кацапів...от ти особисто кого відносиш до кацапів?
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23.05.2023 12:22 Відповісти
По перше я ні від кого заяви не робив, по друге у мене звичайно ж є своя думка на рахунок кацапів і відношення до них у мене як і у любого адекватного українця зараз, але коли приходить якийсь чебурек і починає вимагати відповіді на його питання, то такі чебуречики відразу ідуть нахер, по їх щучому велінню я робити цього не буду
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23.05.2023 12:33 Відповісти
Мардва не пальзуйсся шакшотай хухеля и чатой жопаты, палисся.
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23.05.2023 12:47 Відповісти
Кацапське питання потребує остаточного вирішення. Інша справа що саме це означає. На росії нема російської губернії, області або автономного краю тому, що немає такої національності "рускіє". Це назва імперії. Імперія підлягає знищенню, а самоідентифікація "рускій" заборонена. Замість цього там є 194+ різних національностей, які отримають свободу та право на самоідентифікацію та власні кордони. До речі, "остаточне вирішення єврейського питання" теж означало зовсім не те, про що нам пропаганда 78 років розповідає.
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23.05.2023 12:58 Відповісти
Ты за весь мир не говори... Например, те страны, которые ввязались помогать Украине 100000% желают довести кацапию до состояния - неспособности ее в ближайшие 50 лет встать на ноги ( в том плане, что бы быть способной хоть как то влиять на своих соседей) !!!!
И это не из-за того, что мир такой хороший... А из-за того, что например ЕС боится мести со стороны кацапии!!! Они уже поняли, что кацпюапы лживы и кровожадны... А ты ведь наверняка знаешь, как ведут себя сцыкуны в драке, где они чудом оказались на стороне сильного ( Украины) !!!
Они больше всех стараются причинить увечье проигравшему, так как знают, что если тот встанет и "уделит именно им внимание" - сцыкунам не поздаровится...!!! Поэтому ЕС как никто будет стараться, что бы кацапия уже не встала...
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23.05.2023 13:44 Відповісти
а хто там буде рипатися? для цього потрібна опозиція, як політична, так і у військах. політичну опозицію на московії уже давно зачистили, а у військах її і не було, всі високі чини лижуть сраку путєну, бо давав їм можливість красти. А якщо хтось з молодших офіцерів і виступає проти війни, то тих кидають на м'ясо під Бахмут. І якщо зробити зріз в середньому по їхньому прогнившому суспільстві, то там десь так насправді і є - % 70 +- реально підтримують "сво" і путєна, тому що ненавидять хохлів. саме ця ненависть до нас і спонукає путєна та його оточення і далі вести війну проти України. Тому Захід і обрав таку тактику - винищити якомога більше тих упоротих орків саме на території України, даючи нам потроху всю необхідну зброю.
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23.05.2023 15:37 Відповісти
Вона програла по всюди.Зараз інша ситуація.З москалями літають в космос і торгують.І бомбардувати їхні міста ніхто не буде,як німецькі.
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23.05.2023 11:36 Відповісти
Вже не літають.
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23.05.2023 11:49 Відповісти
Зараз літають.
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23.05.2023 12:24 Відповісти
С языка сняли. Но, может быть, кому-то повезет больше, чем барону Штауффенбергу.
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23.05.2023 11:43 Відповісти
Так він 30 р. готовився -- так просто не завалиш .
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23.05.2023 11:29 Відповісти
Це ще раз говорить про те, що основна проблема не у персоні *****, а в природній кровожерливості та недорозвиненості кацапського народу.
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23.05.2023 11:31 Відповісти
І я таке можу спрогнозувати бо з 2000 року почалась нова ера а майбутнє ніхто не знає .Але 23 роки епохи це точно не середина і чекати розвалу за 15 місяців війни ну тільки лол мог таке подумати .
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23.05.2023 11:32 Відповісти
Цей Каль погано підготувався: треба було зе-марафон глянути, там режиму хутіна вже майже настав кінець...прігожина збираються вбити, герасімова звільнити, ... , внутрішня гризня еліти в розпалі (дрон у кремлі був останньою каплею) .

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23.05.2023 11:33 Відповісти
Не, пака тока ********** захватили.
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23.05.2023 12:48 Відповісти
ну. а то "росія вже програла, росія вже програла"...більшість пересічних громадян паРаші навіть не помітили цю війну.
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23.05.2023 11:34 Відповісти
а Белгороде
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23.05.2023 11:36 Відповісти
це навіть не 1% від загальної кількості істот, що існують на паРаші. явно ніяк не вступає в протиріччя з ствердженням, що більшість навіть не помітила війни.
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23.05.2023 11:38 Відповісти
в Воронеже и Брянске
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23.05.2023 11:44 Відповісти
та да, 2 села біля брянська та ще 2 села біля воронєжа - серйозна поправка до того 1%.
не старайся так, кацапи війну не помітили, й з такими темпами ще років 5 її не помітять.
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23.05.2023 12:02 Відповісти
Это все шоу скорее для нашего внутреннего потребления и пропагандистского эффекта. Какая военная цель этой операции?
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23.05.2023 11:45 Відповісти
Порушено російський наратив - "будім ваівать на чюжой тіріторіі малай кровью".
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23.05.2023 12:18 Відповісти
Ну, я же и говорю - PR и пропаганда. Тут эффект есть. А военный?
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23.05.2023 13:13 Відповісти
Праверка абъекта с ядреными рокетами на наличие оных.
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23.05.2023 12:50 Відповісти
Там нет давно никаких ядерных ракет. Во первых - это бывшее хранилище ТЯО, а не пусковые. Во вторых - никто не будет хранить ядерное оружие в такой близости от противника. Московиты дебилы, но не настолько. От Антоновки до нашей территории всего 15 км. Добьет и САУ, и Град и куча всего другого.
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23.05.2023 13:11 Відповісти
Там хранилище тактических боеприпасов: 203 и 240 мм, пишут мардва их уже на 3 грузовиках вывезла, читай ничево там и не было. ПС. Может так везде.
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23.05.2023 13:35 Відповісти
Писать на заборе можно все, что угодно. Абы дураки читали. В СССР строили совсем не идиоты. Там вообще-то жд ветка есть от туннелей. И ТЯО как-то не возят грузовиками в зоне поражения обычной арты
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23.05.2023 14:46 Відповісти
В атличие от типе строил я и знаю хто и как сроил.
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23.05.2023 15:45 Відповісти
Ты бы школу как-нибудь закончил, "строитель"
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23.05.2023 15:56 Відповісти
Деточко у мине абразавания у 2 раза больчее, чем у типе гадов.
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23.05.2023 15:59 Відповісти
Если бы у тебя, малыш, было хоть какое-то образование, то ты смог бы увидеть на Гугл картах подходящие жд пути к военной части в Антоновке и погрузочные терминалы. И не позорился бы здесь так по тупому
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23.05.2023 16:07 Відповісти
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23.05.2023 23:00 Відповісти
шо за Кал ?
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23.05.2023 11:35 Відповісти
Шо на дойче значит лысый. ПС. Адин лысый сказал, чё ни ясна.
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23.05.2023 12:51 Відповісти
Еххх. немає на нього арестовича, або паніковського ... чи то пак піантковського
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23.05.2023 11:35 Відповісти
Хтось думав ,чи гадав що Савєцкій Саюз розвалиться? а вважали що це буде вічно
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23.05.2023 11:37 Відповісти
так і паРаша колись розвалиться, ба більше, навіть Сонце колись потухне...
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23.05.2023 11:41 Відповісти
Дугін вважає, що після зникнення росіі життя на Землі припиниться.
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23.05.2023 11:44 Відповісти
а я вважаю, що після зникнення паРаші життя на Землі значно покращиться. принаймні для України - точно.
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23.05.2023 12:08 Відповісти
Воно то так, але планувати слід, опираючись на гірший сценарій. Тому все правильно той Каль говорить
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23.05.2023 11:42 Відповісти
І думали і гадали, але у ЗМІ ці думання та гадання не допускали, а тих думальників та гадальників у психушки та табори...
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23.05.2023 11:43 Відповісти
Чаушеску тоже не видел никаких ознак.
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23.05.2023 11:38 Відповісти
Німецька розвідка дала збій в 2 мировій війні, вона не до цінила можливості СРСР, тому вона досі боїться тепер Росії. Але за цей час відбулися зміни. СССР розвалився без війни, утворилися незалежні держави, частина з них вже в НАТО, інші готуються вступити в НАТО. Саме головне, що змінився світ, свідомість людей. Росія в нинішньому стані як імперія не може існувати в ********* світі, вона в облозі. ВСУ поставить крапку в цьому питані. Ми віремо в ВСУ!
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23.05.2023 11:44 Відповісти
США и Британию она недооценила , как щас Немытая Запад
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23.05.2023 11:45 Відповісти
«Якщо росіянам надати вибрати собі ватажка, вони обирають найбрехливішого, підлого, жорстокішого, разом із ним вбивають, грабують, гвалтують і згодом звалюють на нього свою провину. Через деякий час церква проголошує його святим». © М. Салтиков-Щедрін.
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23.05.2023 11:47 Відповісти
Салотыков Щедрий
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23.05.2023 11:49 Відповісти
Салтысь с мардовскава - солить, аткель салтовка и салтыков, тот шо занимаицца засолкой.
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23.05.2023 12:54 Відповісти
Йому треба з Будановим поспілкуватися...
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23.05.2023 11:50 Відповісти
На референдумі 94.81% жителів Білгородської області проголосували за вихід зі складу РФ. Підрахунок закінчено.
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23.05.2023 11:56 Відповісти
Так шо БНР в состоянии вайны с пида рассией.
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23.05.2023 12:55 Відповісти
Молодець,Каль. Відпрацював на *****. Місце в газпромі гарантоване.
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23.05.2023 11:59 Відповісти
он прав
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24.05.2023 00:58 Відповісти
Якщо нічого не робити для падіння режиму ***** , бо є панічний острах розвалу паРаші - як зараз на Заході , то його режим і не впаде .
Щоб досягти якоїсь мети , над цим треба наполегливо працювати , таваріщ Каль .. А просте - ляпання язиком , цьому не допоможе .
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23.05.2023 12:04 Відповісти
"Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович херр Каль."
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23.05.2023 12:09 Відповісти
******* ***** рот открыл...
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23.05.2023 12:27 Відповісти
Батя сильон как нікогда....
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23.05.2023 12:32 Відповісти
Не, ну Abwehr работал лучше!
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23.05.2023 12:38 Відповісти
Усё идет па плану: апосраному мардовскаму ссарю прикупили исчё адин чумадан для гавна, первый не справляется с вазложенными абязаннастями.
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23.05.2023 12:41 Відповісти
Этот Бруно не из бывших ли Штази? Или что-то у него с глазами. Говорящие головы "башен кремля", гиркин, пригожин и др., чуть ли не на*уй привселюдно посылают путина и его шойгу, а комрад Бруно "не видит"... Очки купи, деревня
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23.05.2023 16:00 Відповісти
 
 