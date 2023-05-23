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В опозиції Німеччини виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus

taurus

Представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.

Про це Кізеветтер сказав у інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використати в боротьбі з пов'язаною зброєю, і що дозволено міжнародним правом", - сказав Кізеветтер.

За його словами, крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати "дуже корисним внеском з боку Німеччини".

"Тут більше не повинно бути червоних ліній", - заявив Кізеветтер.

Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadow, діапазон дії Taurus трохи більший.

За словами Кізеветтера, Німеччина має невелику кількість цих високоточних ракет, але вони принесуть Україні величезну якісну додану вартість і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

Також читайте: Ми даємо Україні ракети Storm Shadow, бо не можемо дати винищувачі, - Воллес

"10 років тому близько 600 таких крилатих ракет закупили для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі у боєготовності", - додав політик ХДС.

За його словами, ці ракети було б набагато розумніше використати в Україні, ніж зберігати в Німеччині.

Автор: 

Німеччина (7347) крилаті ракети (1072) ХДС (23)


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Топ коментарі
+17
Не пропіарити, а довести на полі бою, що німецькі Taurus дуже добре утилізують кацапське біосміття.
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23.05.2023 10:12
+11
це дуже хороші наміри , головне не мнути сіськи а зробити як британці - передали а потім сказали
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23.05.2023 10:14
+8
Пішли замовлення на Айріс Т , німці вирішили пропіарити ракети ))
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23.05.2023 10:04
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Яволь.
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23.05.2023 10:03 Відповісти
зигануль
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23.05.2023 10:32 Відповісти
Пішли замовлення на Айріс Т , німці вирішили пропіарити ракети ))
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23.05.2023 10:04 Відповісти
Не пропіарити, а довести на полі бою, що німецькі Taurus дуже добре утилізують кацапське біосміття.
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23.05.2023 10:12 Відповісти
це дуже хороші наміри , головне не мнути сіськи а зробити як британці - передали а потім сказали
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23.05.2023 10:14 Відповісти
Меркель вже типу не при ділах, тому доречніше сказати - не чухати яйця ( в перекладі - шольцити )
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23.05.2023 11:23 Відповісти
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23.05.2023 11:43 Відповісти
Чудово. Погано тільки, що "Німеччина має невелику кількість цих високоточних ракет"
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23.05.2023 10:05 Відповісти
Їх в Швеції як гуталіна....
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23.05.2023 10:07 Відповісти
100 таких ракет дуже і дуже сильно допоможуть звільнити Україні свій Крим.
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23.05.2023 10:29 Відповісти
Так!
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23.05.2023 10:06 Відповісти
В Німеччині опозиція ще фору дасть Шольцу!
Тільки ******* треба на місце поставити - роспустились...
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23.05.2023 10:07 Відповісти
600 ракет..... є#ать.... як вони збиралися захистити себе від Рашистов....
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23.05.2023 10:08 Відповісти
Рашики ещё от "Storm Shadow" не отошли, а тут очередной капкан...
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23.05.2023 10:08 Відповісти
Taurus-Таврида -Крим!!
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23.05.2023 10:11 Відповісти
Ну как обычно ХДС стали оппозицией и превратились в львов, толстых.
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23.05.2023 10:17 Відповісти
Taurus-Таврида -Таганрог...
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23.05.2023 10:17 Відповісти
- Таганка
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23.05.2023 10:31 Відповісти
Німці - практичні люди. Де ще можна протестувати нову зброю у бойових діях? І ціль "гідна". Вбий кацапа - кажуть нардепи Бундестагу.
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23.05.2023 10:17 Відповісти
за рік реформований новітній корпоратизований післясвинарчукований, мустафанаємований укроборонпром не може скрутити х-22 маючи всю наявну документацію по розробці і західну допомогу
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23.05.2023 10:20 Відповісти
До вас є запитання - який двигун стоїть на Х 22?
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23.05.2023 11:08 Відповісти
І чи ви готові їх заправляти - друге запитання.
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23.05.2023 11:25 Відповісти
політики...чують звідки вітер дме та як вітрило ставити...
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23.05.2023 10:26 Відповісти
хоча би з півсотні таких ракет було би дуже непогано. якщо я нічого не плутаю, то там є варіант з наземним базуванням та можливістю запуску, що не потребує наявності західних літаків.
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23.05.2023 10:31 Відповісти
найкращі світові виробники змагаються озброїти Україну,
висновок: у путіна план ох..етітельний
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23.05.2023 10:37 Відповісти
Думаю, це підготовка громадської думки до вже прийнятого рішення.
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23.05.2023 10:40 Відповісти
Когда уже крымский мост шваркнут ?

Вот завоют с бутылок на болотах!
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23.05.2023 10:57 Відповісти
На мою скромну думку, міст треба зносити одночасно з перерізанням сухопутнього шляху постачання через материкову Україну.
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23.05.2023 11:43 Відповісти
еще не вечер .
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23.05.2023 11:56 Відповісти
адик шикльгрубер хотел затопить мацкву .
не получилось .
но таперя сей процесс яво внебрачный внучек пуйло продвинет !
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23.05.2023 11:45 Відповісти
это уже кое-что...
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24.05.2023 01:00 Відповісти
 
 