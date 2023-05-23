В опозиції Німеччини виступили за передачу Україні далекобійних ракет Taurus

Представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.

Про це Кізеветтер сказав у інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використати в боротьбі з пов'язаною зброєю, і що дозволено міжнародним правом", - сказав Кізеветтер.

За його словами, крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати "дуже корисним внеском з боку Німеччини".

"Тут більше не повинно бути червоних ліній", - заявив Кізеветтер.

Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadow, діапазон дії Taurus трохи більший.

За словами Кізеветтера, Німеччина має невелику кількість цих високоточних ракет, але вони принесуть Україні величезну якісну додану вартість і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

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"10 років тому близько 600 таких крилатих ракет закупили для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі у боєготовності", - додав політик ХДС.

За його словами, ці ракети було б набагато розумніше використати в Україні, ніж зберігати в Німеччині.