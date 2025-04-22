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Новости Удар по Сумам
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Есть подозрения, что была допущена утечка информации, и есть понимание, кто это допустил, - "слуга народа" Вениславский об ударе по Сумах

удар по Сумах

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что есть "понимание, кто допустил" утечку информации перед российским ударом по Сумах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Он рассказал, что состоялось закрытое заседание комитета по безопасности Рады, на котором присутствовали начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины Андрей Лебеденко.

По словам Вениславского, на этом заседании подняли вопрос слива информации о собрании военных в центре Сум перед российским баллистическим ударом.

"Ответ был такой: военная служба правопорядка проводит расследование. На данный момент полная картина еще не понятна, поэтому ожидаем результаты служебного расследования, дальше будем их анализировать", - отметил нардеп.

Читайте: Отмена военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных, - "слуга народа" Вениславский

Вениславский добавил, что общался с представителями военной контрразведки.

"Есть подозрения, что была допущена утечка информации, и есть понимание, кто допустил такую утечку информации. Поэтому, я думаю, в ближайшее время будут проведены соответствующие контрразведывательные действия, где виновные лица будут задержаны и привлечены к ответственности", - сообщил он.

Нардеп уточнил, что ему сообщили, что "в одном из мессенджеров в группе был допущен слив этой информации, которая стала известна врагу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин признал ракетный удар РФ по Сумам: "ВСУ получили заслуженное возмездие"

Автор: 

Сумская область (3133) Сумы (1148) Вениславский Федор (267) Сумский район (185)


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Топ комментарии
+37
Ты ли чо ли?
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22.04.2025 22:58
+25
Особливо, якщо вона і є той самий витік.

Бо до того, як ця курва ********* про нагородження, кацапи про нього і гадки не мали. Тупо лупанули по Сумам, як луплять по Кривому Рогу, Харкову, Одесі.
А Безугла дала кацапам ідеальне виправдання тільки для того, щоб ОП могло людинку Деркача у Суми прилаштуватти.
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22.04.2025 23:10
+21
а ще є розуміння, що якийсь "совок" знову влаштував построєніє.

може із цього починати, а вже потім "виток"?

.
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22.04.2025 22:57
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Правила форума Совет форумчан
коли відьму бєзумну палити будемо ?

.
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22.04.2025 22:54 Ответить
Тобто це Безугла організувала построєніє і награждєніє і за це її звільнили з посади керівника Сумської ОВА???Про це построєніє вона написала вже ПІСЛЯ удару кацапів.подоляківська мразото які ж ви виродки.
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23.04.2025 15:16 Ответить
За кожним витіком інформації повинен бути витік мозку .
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22.04.2025 22:55 Ответить
Сігналь Ґеґсєду)
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22.04.2025 22:56 Ответить
а ще є розуміння, що якийсь "совок" знову влаштував построєніє.

може із цього починати, а вже потім "виток"?

.
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22.04.2025 22:57 Ответить
А самого "построєнія" і не сталося.

Але хтось забагато про це ******.
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22.04.2025 23:00 Ответить
а тепер вже х... розбереш,
чи було то построєніє,
чи його не було...

кінці в руїни і в щебінку.

.
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22.04.2025 23:10 Ответить
Ты ли чо ли?
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22.04.2025 22:58 Ответить
Зелёной парашной плесени на теле Украины посвящается.
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23.04.2025 07:56 Ответить
Хммм...

Безугла?
Та ні. Не може бути. Вона ж не хвора на голову? 😁
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22.04.2025 22:59 Ответить
Хтось випадково додав ґиґсета у чат, а той про всяк випадок стуканув *******?
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22.04.2025 23:01 Ответить
То шо, виходить Безугла не така вже й Безугла?
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22.04.2025 23:03 Ответить
Особливо, якщо вона і є той самий витік.

Бо до того, як ця курва ********* про нагородження, кацапи про нього і гадки не мали. Тупо лупанули по Сумам, як луплять по Кривому Рогу, Харкову, Одесі.
А Безугла дала кацапам ідеальне виправдання тільки для того, щоб ОП могло людинку Деркача у Суми прилаштуватти.
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22.04.2025 23:10 Ответить
Зверніть увагу, шо її триндьож ніхто не спростував. І якшо стався виток на Безуглу, то це теж треьа розслідувати.
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22.04.2025 23:12 Ответить
Вона сама його досить жваво потерла, як тільки з'ясувалося, що ніякого нагородження не сталося.
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22.04.2025 23:15 Ответить
Про який тоді витік каже Веніславський?
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22.04.2025 23:18 Ответить
Про той, який вигадали постфактум.

Між причиною та виправданням дуже велика різниця.
ЗЕлені хотіли виправдати свої кадрові перестановки, а виправдали кацапський удар.

Причина удару по Сумам та ж, що і в ударів по всім іншим містам України.
Буквально за тиждень до цього лупанули по Кривому Рогу без всяких "нагороджень" та "витоків".
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22.04.2025 23:25 Ответить
Путлер сказал что это якобы было "возмездие" за Курскую область, так что им уже не нужно награждение, было оно или нет, для оправдания. Как же было на само деле, станет известно лишь после войны, возможно.
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23.04.2025 00:10 Ответить
Безумна виконує завдання Банкової. Всім відомо, що батько Єрмака офіцер ГРУ., син Не може Не бути рузкім агентом,Зе завербований в 2003, про це багато інфи.Можу прислати вам статтю де все докладно .Вони знайшли винуватих у витоках! І я знаю - хто це ! Точно - Порошенко 😀!
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23.04.2025 08:44 Ответить
Відповідь була така: військова служба правопорядку проводить розслідування. На цей момент повна картина ще не зрозуміла, тому очікуємо результати службового розслідування, далі будемо їх аналізувати", - зазначив нардеп.Плять.що за куйню він втирає українцям???Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння хто це допустив, - "слуга народу" Веніславський про удар по Сумах Джерело: https://censor.net/ua/n3548249
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22.04.2025 23:04 Ответить
Не перший раз так підставляються і ніхто нічому не вчиться
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22.04.2025 23:04 Ответить
А организаторы этого мероприятия будут наказаны? Какой идиот додумался вообще проводить, это награждение там же, где планировался детский спектакль через час? Или думали прикрыться гражданскими, типа рф не ударит?
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22.04.2025 23:06 Ответить
А что, были случаи когда свинособаки ваши не стреляли когда рядом с военными были гражданские? Ты это серьезно?
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23.04.2025 06:08 Ответить
та задовбали ви своїм розумінням ,зеленські іді* ти ... їдіть всім скопом з влади ...
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22.04.2025 23:08 Ответить
зливу інформації про зібрання військових у центрі Сум перед російським балістичним ударом був, але при цьому даних про втрати військових на зібранні, генштаб не надав й досі.
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22.04.2025 23:11 Ответить
вони в бомбосховищі були, тому без втрат. було інтерв'ю військового якого мали нагороджувати, каже його з курщини спеціально для цього викликали.
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23.04.2025 07:48 Ответить
Знову Порошенко ?
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22.04.2025 23:11 Ответить
Сигнал-2?
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22.04.2025 23:12 Ответить
Є підозра,що десь колись хтось щось комусь сказав.Офігеть,як вони майстерно прикривають свій дебілізм.
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22.04.2025 23:13 Ответить
І вже ніхто не згадує, що цей цирк з "витоком" був влаштований для заміни голови Сумської ОВА.

А який витік був у Кривому Розі?
А у Харкові?
Може і там когось нагороджували чи хоча б подяку поштою висилали?
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22.04.2025 23:14 Ответить
Знову мессенджери винні... А підари які в них пишуть ні?! Звернуть на якийсь технічний збій, або на кацапських хакерів?
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22.04.2025 23:17 Ответить
Невже здадуть Їрмака? 😲
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22.04.2025 23:17 Ответить
Масове скупчення військових в центрі багатолюдного міста - це вже величезний ризик як для самих військових, так і для цивільних що перебувають недалеко, починати треба з цього.
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22.04.2025 23:24 Ответить
Правда військові у прифронтовому місті - це велика рідкість?
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22.04.2025 23:28 Ответить
А оприлюднювати де і коли їх збереться найбільше та призначати масові збори в прифронтовому місті на четвертий рік війни просто дурість? Така дурість це посадовий злочин як мінімум, якщо не навмисна диверсія. Ще й дитячий концерт підлаштували. Та за таку дурість прямо на тому перехресті.
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23.04.2025 00:15 Ответить
А хто збирався за тиждень до цього у Кривому Розі?
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23.04.2025 00:29 Ответить
Різниця у тому, що били по Сумам, а не по вигаданим військовим.

І це не перший і не останній раз.

Так воно з першого дня війни, коли перший "калібр" лупанув у житловий будинок у Києві. Так було, коли "кинжал" лупанув по торогову центру у Віниці. Так воно було, коли "онікс" лупанув по Охматдиту.

А виправдання кацапи і самі могли б вигадати.
Золоте правило кацапів - куди влучили, там бендерівці або штаб НАТО.
Але є ще й слуги народу, які їм у цьому допоможуть. І це теж не перший раз.
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23.04.2025 02:24 Ответить
А в Чернігові кацапи ударили по,організованою зеленою владою,зібранню виробників безпілотних систем,при цьому загинуло багато цивільних.Ці ракети надто дорогі щоб кацапи вбивали ними цивільних громадян.Організовувати паніку можна і значно дешевшими шахедами,котрі кацапи вже давно виготовляють власними силами.
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23.04.2025 15:32 Ответить
А хто тобі правду скаже чи не було десь там поряд щось заплановане? Паскуд, які зливають дислокацію чи збори військових, СБУ виловлює щодня, але не вішає на стовпах, тому вони не перевелись. Сьогодні вранці рашисти промазали і розбомбили (непряме влучання, але дві КАБ-500) будинок моєї сестри і ще з 20 сусідніх, її чоловік загинув, сестра жива, але зранена і травмована з голови до п'ят. Поліцейські, які прибули на місце удару, відразу вичислили куди якась **** наводила. Благо до удару хлопці покинули дислокацію, а сусіди вже роз'їхались, тому постраждалих небагато. Розумні місцеві адміністрації, незважаючи на "перемир'я", обмежили навіть пасхальні служби в церквах, що знаходяться недалеко від військових об'єктів, а паскуди оприлюднюють місця зібрань військових і не відмазувати їх треба, а карати нещадно.
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24.04.2025 00:27 Ответить
Мабуть психічно нездорова курва з СН нам правду скаже. 😉
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24.04.2025 00:47 Ответить
В даному випадку я їй аплодую, бо натикала правохоронців носом в паскуд, які неважливо бездумно чи продумано, але посприяли рашистам у масових вбивствах.
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24.04.2025 01:33 Ответить
Просто *********, що їй сказали, і видалила пост, коли з'ясувалося, що не було ніякого нагородження.

І у цього вкиду була мета дуже далека від турбувань про людей.
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24.04.2025 01:39 Ответить
Нафіга ти перемелюєш оцю дурню після того як інфу про заплановане нагородження і дитячий концерт після підтвердив сам Артюх, але викручувався, що він лише був запрошений, а не організатор.
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24.04.2025 02:03 Ответить
Не було ніякого нагородження.
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24.04.2025 02:04 Ответить
А от людинка Деркача чекала посади.
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24.04.2025 02:05 Ответить
А те "скупчення" було, насправді?
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23.04.2025 04:38 Ответить
Дурня повна. Було там нагородження, чи ні не важливо взагалі. Ви були в Сумах останні півроку? Виходячи з логіки *****, яку воно нещодавно озвучило, то місто потрібно взагалі знести. У кожному українському місті є військові, більше чи менше. Відсутність українських військових в українських містах може означати тільки одне - окупацію
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23.04.2025 06:58 Ответить
Невже знову клятий Порошенко?
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22.04.2025 23:26 Ответить
Пробували Сору?)

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22.04.2025 23:26 Ответить
Це він попередив, щоб швиденько вивезли за кордон кого треба?
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22.04.2025 23:29 Ответить
Зелене кодло - цілковите шапіто, і пох як звати клоунів, Безугла чи Веніславський, повні ідіоти.
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22.04.2025 23:44 Ответить
У "зелених" єдиний "робочий" орган, який не тільки "достатньо розвинутий", але й ГІПЕРТРОФОВАНИЙ - це ЯЗИК...Ним вони працюють "по-бойовому"...
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23.04.2025 04:42 Ответить
Якій витік? Якої інформації? Безугла все набрехала. Не було ж ніякого нагородження.
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23.04.2025 06:00 Ответить
Це добре що попередили, що є підозри, підозра мабуть вже кордон перетнула. А цими заявами виправдовують ху....лостан, який убив мирних людей. Може треба у сьому розібратись, а потім вносити на форум
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23.04.2025 06:13 Ответить
Підозрюваних швиленько прилаштують в найбоижче оточення президента як берлінську за Чернігів, де загибли також було багато в тому числі дітей. А там всі "підозрювані" як за китайською стіною, всі недоторкані та нагороджені за жерви.
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23.04.2025 08:53 Ответить
1. Рашисти не треба ніякого приводу щоб нанести удар по містам України. 2. В Сумах повно військових будь-де - бо це прифронтове місто. 3. Артюх дуже любив піаритись на різного роду "врученнях" і це правда (одного разу, ще в 23 році, він зібрав повний зал, у центрі міста з Троошників та волонтерів але тоді ще Суми не були в центрі уваги путлера). 4. Чи вірно, що його зняли - безумовно так, але подивіться кого призначили. Сумам завжди не щастило з керівниками і це знову підтвердилось.
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23.04.2025 06:20 Ответить
У автора замість мізгів--- вонючий язик Він не говорить ,про недопустимість таких заходів в Сумах,а шукає винуватих хто це розповів.
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23.04.2025 06:44 Ответить
Страшно даже представить какие дебилы управляют нашей страной, у вас вытекла не информация,

у вас вытекли остатки мозгов, если они ещё там были!
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23.04.2025 07:32 Ответить
щось забагато за останні декілька днів того вєнісравського
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23.04.2025 07:52 Ответить
Який витік, коли все управління діями України йде з Кремля!
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23.04.2025 08:17 Ответить
Вгадаю, Порох допустив.
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23.04.2025 08:54 Ответить
є "розуміння хто допустив" витік інформації перед російським ударом по Сумах"

Вгадаю з першого разу - це Порошенко!!!! ДБР терміново відкривати ще одну справу щодо цього клятого Пороха, рішучі санкції - націоналізувати фабрики Рошен
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23.04.2025 09:14 Ответить
 
 