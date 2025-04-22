Есть подозрения, что была допущена утечка информации, и есть понимание, кто это допустил, - "слуга народа" Вениславский об ударе по Сумах

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что есть "понимание, кто допустил" утечку информации перед российским ударом по Сумах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Он рассказал, что состоялось закрытое заседание комитета по безопасности Рады, на котором присутствовали начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины Андрей Лебеденко.

По словам Вениславского, на этом заседании подняли вопрос слива информации о собрании военных в центре Сум перед российским баллистическим ударом.

"Ответ был такой: военная служба правопорядка проводит расследование. На данный момент полная картина еще не понятна, поэтому ожидаем результаты служебного расследования, дальше будем их анализировать", - отметил нардеп.

Читайте: Отмена военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных, - "слуга народа" Вениславский

Вениславский добавил, что общался с представителями военной контрразведки.

"Есть подозрения, что была допущена утечка информации, и есть понимание, кто допустил такую утечку информации. Поэтому, я думаю, в ближайшее время будут проведены соответствующие контрразведывательные действия, где виновные лица будут задержаны и привлечены к ответственности", - сообщил он.

Нардеп уточнил, что ему сообщили, что "в одном из мессенджеров в группе был допущен слив этой информации, которая стала известна врагу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин признал ракетный удар РФ по Сумам: "ВСУ получили заслуженное возмездие"