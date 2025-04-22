Есть подозрения, что была допущена утечка информации, и есть понимание, кто это допустил, - "слуга народа" Вениславский об ударе по Сумах
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что есть "понимание, кто допустил" утечку информации перед российским ударом по Сумах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Он рассказал, что состоялось закрытое заседание комитета по безопасности Рады, на котором присутствовали начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины Андрей Лебеденко.
По словам Вениславского, на этом заседании подняли вопрос слива информации о собрании военных в центре Сум перед российским баллистическим ударом.
"Ответ был такой: военная служба правопорядка проводит расследование. На данный момент полная картина еще не понятна, поэтому ожидаем результаты служебного расследования, дальше будем их анализировать", - отметил нардеп.
Вениславский добавил, что общался с представителями военной контрразведки.
"Есть подозрения, что была допущена утечка информации, и есть понимание, кто допустил такую утечку информации. Поэтому, я думаю, в ближайшее время будут проведены соответствующие контрразведывательные действия, где виновные лица будут задержаны и привлечены к ответственности", - сообщил он.
Нардеп уточнил, что ему сообщили, что "в одном из мессенджеров в группе был допущен слив этой информации, которая стала известна врагу".
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може із цього починати, а вже потім "виток"?
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Але хтось забагато про це ******.
чи було то построєніє,
чи його не було...
кінці в руїни і в щебінку.
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Безугла?
Та ні. Не може бути. Вона ж не хвора на голову? 😁
Бо до того, як ця курва ********* про нагородження, кацапи про нього і гадки не мали. Тупо лупанули по Сумам, як луплять по Кривому Рогу, Харкову, Одесі.
А Безугла дала кацапам ідеальне виправдання тільки для того, щоб ОП могло людинку Деркача у Суми прилаштуватти.
Між причиною та виправданням дуже велика різниця.
ЗЕлені хотіли виправдати свої кадрові перестановки, а виправдали кацапський удар.
Причина удару по Сумам та ж, що і в ударів по всім іншим містам України.
Буквально за тиждень до цього лупанули по Кривому Рогу без всяких "нагороджень" та "витоків".
А який витік був у Кривому Розі?
А у Харкові?
Може і там когось нагороджували чи хоча б подяку поштою висилали?
І це не перший і не останній раз.
Так воно з першого дня війни, коли перший "калібр" лупанув у житловий будинок у Києві. Так було, коли "кинжал" лупанув по торогову центру у Віниці. Так воно було, коли "онікс" лупанув по Охматдиту.
А виправдання кацапи і самі могли б вигадати.
Золоте правило кацапів - куди влучили, там бендерівці або штаб НАТО.
Але є ще й слуги народу, які їм у цьому допоможуть. І це теж не перший раз.
І у цього вкиду була мета дуже далека від турбувань про людей.
у вас вытекли остатки мозгов, если они ещё там были!
Вгадаю з першого разу - це Порошенко!!!! ДБР терміново відкривати ще одну справу щодо цього клятого Пороха, рішучі санкції - націоналізувати фабрики Рошен