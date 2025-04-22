Отмена военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных, - "слуга народа" Вениславский

Прекращение правового режима военного положения в Украине не будет означать автоматическую демобилизацию военнослужащих.

Об этом в эфире Radio NV заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо быть откровенным и честно говорить гражданам Украины, военнослужащим, что прекращение правового режима военного положения не означает автоматическую демобилизацию. Потому что, согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, которое требует одобрения Верховной Рады", - заявил он.

Нардеп отметил, что решение о демобилизации должно быть принято отдельно.

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Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк перед увольнением с должности заявил, что украинских военнослужащих, участвующих в боях против войск страны-агрессора РФ с 2022 года, постепенно будут выводить с фронта.