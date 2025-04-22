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Отмена военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных, - "слуга народа" Вениславский

Демобилизация в Украине
Фото: 72 ОМБр

Прекращение правового режима военного положения в Украине не будет означать автоматическую демобилизацию военнослужащих.

Об этом в эфире Radio NV заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо быть откровенным и честно говорить гражданам Украины, военнослужащим, что прекращение правового режима военного положения не означает автоматическую демобилизацию. Потому что, согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, которое требует одобрения Верховной Рады", - заявил он.

Нардеп отметил, что решение о демобилизации должно быть принято отдельно.

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Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк перед увольнением с должности заявил, что украинских военнослужащих, участвующих в боях против войск страны-агрессора РФ с 2022 года, постепенно будут выводить с фронта.

Автор: 

демобилизация (155) Вениславский Федор (267) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+28
Приблизно так і виглядає рабство:
- позбавитися рабовласника не можна,
- піти від рабовласника теж не можна.
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22.04.2025 20:54
+21
Любые заявление и сообщения от "народных" избранцев вызывают у меня только чувство

отвращения и брезгливости.
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22.04.2025 20:55
+21
Син патріота Веніславського, також Федір, 33 рочків - вже готовий замінити демобілізованих піхотинців прямо на першій лінії фронту. Чи ні?
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22.04.2025 20:57
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Правила форума Совет форумчан
Приблизно так і виглядає рабство:
- позбавитися рабовласника не можна,
- піти від рабовласника теж не можна.
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22.04.2025 20:54 Ответить
Тобто ніколи. Краще тоді вже піти пристрелити якусь наволочь - там хоч термін конкретний буде.
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22.04.2025 22:23 Ответить
Чому це ніколи? Коли русня перестане до нас зі зброєю лізти.
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23.04.2025 09:26 Ответить
Тобто після відміни ВС? Ой, так ні ж!😂😂
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23.04.2025 13:47 Ответить
У 2014 році ВС не було.
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23.04.2025 13:53 Ответить
Любые заявление и сообщения от "народных" избранцев вызывают у меня только чувство

отвращения и брезгливости.
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22.04.2025 20:55 Ответить
особливо всяких вєніславських
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22.04.2025 21:31 Ответить
Син патріота Веніславського, також Федір, 33 рочків - вже готовий замінити демобілізованих піхотинців прямо на першій лінії фронту. Чи ні?
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22.04.2025 20:57 Ответить
Він же не ВСІ
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22.04.2025 21:03 Ответить
Чим він гірший за тебе?
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22.04.2025 21:48 Ответить
Скасування воєнного стану означає вибори президента України
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22.04.2025 20:59 Ответить
Та не буде ніякого скасування, не в цьому році точно.
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22.04.2025 21:00 Ответить
Так и запишем "мобилизованы пожизненно". Ну или пока не найдем 700-800к контрактников, дабы сохранить "большую армию".
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22.04.2025 21:03 Ответить
А чи існують таки особи, яки не знають, що "продовжувати воєнний стан" неможливо по Конституції України? А якщо колишній президент України колись сказав, що -"Конституція на паузі", то хто вони тоді , щоб адекватна людина слухала цю маячню взагалі ?
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22.04.2025 21:03 Ответить
федрило фон веніславський, де твої сини?
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22.04.2025 21:04 Ответить
Самий простий вихід якщо вони будуть тягнути с демобілізацією після припинення вогню це відправити поліцаїв, тцк замість хлопців тих що там вже понад три роки
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22.04.2025 21:07 Ответить
Закону не має, а постанову кабінету міністрів можете засунути знаєте куди.
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22.04.2025 21:09 Ответить
Куди? В нас і людей не могли не випускати по постанові кабміну. І шо. Всі зіли, «бо війна». Я вже мовчу про бусифікацію ще до закону (та і після). Всім все можна, це ж країна можливостей!🤣
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23.04.2025 13:46 Ответить
Да ви вже капітулювали і погодилися залишити окуповану територію за москалями, тільки не знаєте, як це втюхати українцям, особливо пункт "денацифікація". ***** тільки що погодилося на заморозку бойових дій на лінії зіткнення.
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22.04.2025 21:09 Ответить
******** вночи кабами заморозили, досі розморозитись не можу
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23.04.2025 08:53 Ответить
Вот и все. Зеленский согласился отдать оркам украинские земли. А как пел, что границы 1991 года, потом - никакого Минска он не допустит, затем, что мирный договор подпишет только на постоянной основе и под гарантии миротворцев. По факту Зеля согласился отдать оккупированные земли без всяких гарантий безопасности, без европейских миротворцев. Дальше после перемирия пацаны в окопах просто взбунтуются, потому что дальше сидеть, как суслики перед орками их уже достало. Границы откроются, и часть мужского населения сразу свалит за границу. И вот тогда и придет звездный час Путина брать новые территории голыми руками. Пацаны во этот ад во второй раз не полезут. А Зеленский и Ермак сбросят Украину как неликвид и спокойненько с накопленным добром уедут в теплые края. Вот и сценарий уничтожения Украины
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22.04.2025 21:41 Ответить
Ніхто не буде тримати мільйон військових. Демобілізують більшу частину і якнайшвидше,заспокойтесь.
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22.04.2025 21:50 Ответить
с чего вы взяли? у нас тяжелейшими ранениями в войсках, уволят хотя бы их... 500 тысяч будут держать-железно... после второй мировой тоже моментально всех не демобилизовали
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23.04.2025 08:55 Ответить
Коли вам потрібно, то будь-які рішення приймаються за одну ніч. Якщо не можете пропихнути законом, то впихуєте Шмигаля в щілину. А тут розп*вся поц
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22.04.2025 22:07 Ответить
Довго думав як могло в північній кореї укорінитися рабство. А от так. Спочатку в армію, защіщать родіну, а потім тупо нікого не відпустили. Хто не згоден бути рабом - в тюрму. Все точно один-в-один
Ще є бажаючі мобілізуватися?
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22.04.2025 22:26 Ответить
Спочатку Кім Ір Сену було присвоєне звання капітана Радянської Армії.
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22.04.2025 23:14 Ответить
так он Юра Ким! капитаном какой армии ему быть???
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23.04.2025 09:01 Ответить
Та яка різниця. Українчики проголосують за Зелю, або Залужного і воєнний стан буде вічним.
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23.04.2025 01:20 Ответить
Може на цей раз українці зрозуміють, що Залужного на тисячу кілометрів не можна допускати до виборів президента.
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23.04.2025 01:33 Ответить
А зелайно можно?
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23.04.2025 08:06 Ответить
Можно, за дві тисячі...
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23.04.2025 09:17 Ответить
Єрмак, перелогінься. Всі і так знають, шо ви людину, яка спасла Київ у супереч прямому наказу Зеленського відправили за кордон, бо по Конституціі лише людина, яка безперервно перебувала в Украіні може стати кандидатом в поезиденти
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23.04.2025 13:44 Ответить
Ну люди просто, как только отменят военное положение пойдут в СОЧ, а вы там продолжите рассказывать, что и когда кто-то подпишет.
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23.04.2025 02:42 Ответить
Якшо порівняти тих хто у ЗСУ та їх рідних хто чекає та вже недочікався свої батьків, матерів, синів, доньк - це буде не великий відсоток громадян - більшості похрін війна - вони там ніколи не будуть - тому підтримують всі рішення гниди. Раби у стойло і гинути у лісосмугах.
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23.04.2025 04:29 Ответить
Скасування воєнного стану означає автоматичне скасування веніславського.
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23.04.2025 08:59 Ответить
Тобто чоловіків ви так і не випускатимете, причому стільки років, скільки ви захочете? Умм клас. Це спонукатиме всіх до любові до України ще більше
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23.04.2025 13:41 Ответить
 
 