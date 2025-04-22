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Скасування воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових, - "слуга народу" Веніславський

Демобілізація в Україні
Фото: 72 ОМБр

Припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означатиме автоматичну демобілізацію військовослужбовців.

Про це в ефірі Radio NV заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба бути відвертим, і чесно говорити громадянам України, військовослужбовцям, що припинення правового режиму воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію. Тому що, відповідно до Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, яке потребує схвалення Верховної Ради", - заявив він.

Нардеп зауважив, що рішення про демобілізацію повинне бути ухвалене окремо.

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Нагадаємо, раніше перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк перед звільненням з посади заявив, що українських військовослужбовців, які беруть участь у боях проти військ країни-агресора РФ із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту.

Автор: 

демобілізація (110) Веніславський Федір (288) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+28
Приблизно так і виглядає рабство:
- позбавитися рабовласника не можна,
- піти від рабовласника теж не можна.
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22.04.2025 20:54
+21
Любые заявление и сообщения от "народных" избранцев вызывают у меня только чувство

отвращения и брезгливости.
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22.04.2025 20:55
+21
Син патріота Веніславського, також Федір, 33 рочків - вже готовий замінити демобілізованих піхотинців прямо на першій лінії фронту. Чи ні?
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22.04.2025 20:57
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Приблизно так і виглядає рабство:
- позбавитися рабовласника не можна,
- піти від рабовласника теж не можна.
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22.04.2025 20:54 Відповісти
Тобто ніколи. Краще тоді вже піти пристрелити якусь наволочь - там хоч термін конкретний буде.
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22.04.2025 22:23 Відповісти
Чому це ніколи? Коли русня перестане до нас зі зброєю лізти.
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23.04.2025 09:26 Відповісти
Тобто після відміни ВС? Ой, так ні ж!😂😂
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23.04.2025 13:47 Відповісти
У 2014 році ВС не було.
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23.04.2025 13:53 Відповісти
Любые заявление и сообщения от "народных" избранцев вызывают у меня только чувство

отвращения и брезгливости.
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22.04.2025 20:55 Відповісти
особливо всяких вєніславських
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22.04.2025 21:31 Відповісти
Син патріота Веніславського, також Федір, 33 рочків - вже готовий замінити демобілізованих піхотинців прямо на першій лінії фронту. Чи ні?
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22.04.2025 20:57 Відповісти
Він же не ВСІ
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22.04.2025 21:03 Відповісти
Чим він гірший за тебе?
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22.04.2025 21:48 Відповісти
Скасування воєнного стану означає вибори президента України
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22.04.2025 20:59 Відповісти
Та не буде ніякого скасування, не в цьому році точно.
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22.04.2025 21:00 Відповісти
Так и запишем "мобилизованы пожизненно". Ну или пока не найдем 700-800к контрактников, дабы сохранить "большую армию".
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22.04.2025 21:03 Відповісти
А чи існують таки особи, яки не знають, що "продовжувати воєнний стан" неможливо по Конституції України? А якщо колишній президент України колись сказав, що -"Конституція на паузі", то хто вони тоді , щоб адекватна людина слухала цю маячню взагалі ?
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22.04.2025 21:03 Відповісти
федрило фон веніславський, де твої сини?
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22.04.2025 21:04 Відповісти
Самий простий вихід якщо вони будуть тягнути с демобілізацією після припинення вогню це відправити поліцаїв, тцк замість хлопців тих що там вже понад три роки
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22.04.2025 21:07 Відповісти
Закону не має, а постанову кабінету міністрів можете засунути знаєте куди.
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22.04.2025 21:09 Відповісти
Куди? В нас і людей не могли не випускати по постанові кабміну. І шо. Всі зіли, «бо війна». Я вже мовчу про бусифікацію ще до закону (та і після). Всім все можна, це ж країна можливостей!🤣
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23.04.2025 13:46 Відповісти
Да ви вже капітулювали і погодилися залишити окуповану територію за москалями, тільки не знаєте, як це втюхати українцям, особливо пункт "денацифікація". ***** тільки що погодилося на заморозку бойових дій на лінії зіткнення.
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22.04.2025 21:09 Відповісти
******** вночи кабами заморозили, досі розморозитись не можу
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23.04.2025 08:53 Відповісти
Вот и все. Зеленский согласился отдать оркам украинские земли. А как пел, что границы 1991 года, потом - никакого Минска он не допустит, затем, что мирный договор подпишет только на постоянной основе и под гарантии миротворцев. По факту Зеля согласился отдать оккупированные земли без всяких гарантий безопасности, без европейских миротворцев. Дальше после перемирия пацаны в окопах просто взбунтуются, потому что дальше сидеть, как суслики перед орками их уже достало. Границы откроются, и часть мужского населения сразу свалит за границу. И вот тогда и придет звездный час Путина брать новые территории голыми руками. Пацаны во этот ад во второй раз не полезут. А Зеленский и Ермак сбросят Украину как неликвид и спокойненько с накопленным добром уедут в теплые края. Вот и сценарий уничтожения Украины
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22.04.2025 21:41 Відповісти
Ніхто не буде тримати мільйон військових. Демобілізують більшу частину і якнайшвидше,заспокойтесь.
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22.04.2025 21:50 Відповісти
с чего вы взяли? у нас тяжелейшими ранениями в войсках, уволят хотя бы их... 500 тысяч будут держать-железно... после второй мировой тоже моментально всех не демобилизовали
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23.04.2025 08:55 Відповісти
Коли вам потрібно, то будь-які рішення приймаються за одну ніч. Якщо не можете пропихнути законом, то впихуєте Шмигаля в щілину. А тут розп*вся поц
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22.04.2025 22:07 Відповісти
Довго думав як могло в північній кореї укорінитися рабство. А от так. Спочатку в армію, защіщать родіну, а потім тупо нікого не відпустили. Хто не згоден бути рабом - в тюрму. Все точно один-в-один
Ще є бажаючі мобілізуватися?
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22.04.2025 22:26 Відповісти
Спочатку Кім Ір Сену було присвоєне звання капітана Радянської Армії.
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22.04.2025 23:14 Відповісти
так он Юра Ким! капитаном какой армии ему быть???
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23.04.2025 09:01 Відповісти
Та яка різниця. Українчики проголосують за Зелю, або Залужного і воєнний стан буде вічним.
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23.04.2025 01:20 Відповісти
Може на цей раз українці зрозуміють, що Залужного на тисячу кілометрів не можна допускати до виборів президента.
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23.04.2025 01:33 Відповісти
А зелайно можно?
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23.04.2025 08:06 Відповісти
Можно, за дві тисячі...
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23.04.2025 09:17 Відповісти
Єрмак, перелогінься. Всі і так знають, шо ви людину, яка спасла Київ у супереч прямому наказу Зеленського відправили за кордон, бо по Конституціі лише людина, яка безперервно перебувала в Украіні може стати кандидатом в поезиденти
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23.04.2025 13:44 Відповісти
Ну люди просто, как только отменят военное положение пойдут в СОЧ, а вы там продолжите рассказывать, что и когда кто-то подпишет.
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23.04.2025 02:42 Відповісти
Якшо порівняти тих хто у ЗСУ та їх рідних хто чекає та вже недочікався свої батьків, матерів, синів, доньк - це буде не великий відсоток громадян - більшості похрін війна - вони там ніколи не будуть - тому підтримують всі рішення гниди. Раби у стойло і гинути у лісосмугах.
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23.04.2025 04:29 Відповісти
Скасування воєнного стану означає автоматичне скасування веніславського.
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23.04.2025 08:59 Відповісти
Тобто чоловіків ви так і не випускатимете, причому стільки років, скільки ви захочете? Умм клас. Це спонукатиме всіх до любові до України ще більше
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23.04.2025 13:41 Відповісти
 
 