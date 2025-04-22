Скасування воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових, - "слуга народу" Веніславський

Припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означатиме автоматичну демобілізацію військовослужбовців.

Про це в ефірі Radio NV заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба бути відвертим, і чесно говорити громадянам України, військовослужбовцям, що припинення правового режиму воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію. Тому що, відповідно до Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, яке потребує схвалення Верховної Ради", - заявив він.

Нардеп зауважив, що рішення про демобілізацію повинне бути ухвалене окремо.

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Нагадаємо, раніше перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк перед звільненням з посади заявив, що українських військовослужбовців, які беруть участь у боях проти військ країни-агресора РФ із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту.