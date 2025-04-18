С фронта постепенно будут выводить военных, которые воюют с 2022 года, - Минобороны
Украинские военные, которые находятся на фронте с 2022 года, будут постепенно выводиться из зоны боевых действий.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, Министерство обороны завершает проработку механизма, который позволит ротацию подразделений при наличии достаточного человеческого ресурса.
"Относительно постепенной замены, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", - сообщил Гаврилюк.
Он подчеркнул, что замена военных станет возможной только при условии наличия подготовленных кадров, способных заменить тех, кто сейчас несет службу на передовой.
В контексте пополнения сил обороны Гаврилюк также сообщил:
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Рассматривается создание подразделений из военных в возрасте 18-24 лет, подписавших контракт.
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В Украине действует более 50 рекрутинговых центров, привлекающих как украинских добровольцев, так и иностранцев.
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Принимаются меры во избежание явления "бусификации" - неорганизованного подвоза неподготовленных бойцов.
Пожалуйста, подождите...
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Де в статті сказано про "неможливість тримати на фронті людей, які сидять в окопах з 2022 року"?
Це ж треба так гарно сформулювати!
Якщо ти бот, то я б тобі за такі безглузді коментарі і не платив.
Бо бігати і кричати про ІПСО коли вже кожен це бачив на власні очі, чи має родича/знайомого якого бусифікували, це треба жити в якомусь чарівному світі, або закордоном.
Мій колишній колега, що чкурнув в США теж не вірить в бусифікації, а всі докази називає ІПСО, і палко кохає клоуна, але чомусь вернутися захищати любу неньку Україну не спішить, лиш хаїть критиків
втратити ВСЕ
Пу вже довів переконливо як він буде асвабаждать и защищать руzzкоязычних в Бучі, Бородянці, Сумах, Кривому Розі, Одесі... і безлічи інших міст, куди ступив москальський сапог.
Ви такого бажаєте собі і вашим дітям?
Навіщо ці балачки про бусіфікацію та демобілізацію?
Що ви пропонуєте натомість, окрім гав-гав?
Є об'єктивна реальність війни, яка потребує сили, сили зброї, сили духа, сили єдності.
Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Патріотом був, але не реальної України, а якоїсь своєї видуманої, казкової країни. Тої про яку по марахвону-24 розказують.
А кому потрібна ця країна - нехай захищає.
Чим допомагає ваша сила єдності з Німеччини?
Бусифікація це коли ловлять на вулиці і сразу проводять ВЛК і привозять відразу в частину не даючи навіть речі зібрати. З одного боку це хріново, з іншого, якщо не бусикувати то очевидно багато хто втікає на етапі збирання речей.
Короче бусифікація це прсото коли замість мотивації збирають армію рабів.
У нас формували частину, коротше із мобілізованих десь третина (може більше) саме таких - бусифікованих. Приїхали ровно з тим з чим зловили, багато хто навіть без документів. Досилають родичі/друзі (додому вже ніхто не відпускає). Причому далеко не всі бусифіковані довб*би - більшість звичайні мужики готові служити, просто людям не дали навіть речі зібрати, це як я зрозумів нині тупо норма.
А непідготовлені вони всі. І бусифіковані, і ті кому нормально мобілізували. Для цього вони всі йдуть на БЗВП, незалежно бусифікований він чи дали людині нормально зібратися.
По-перше, нас залишилося небагато, і то - вже стерті. З купою контузій, з пораненнями, від суставів мало що вже залишилося.
По-друге, усі займаємося незамінними справами. Інструктори, сержанти, все забезпечення, вся стройова, взагалі все висить на нас.
По-третє, ну й куди нас виведуть? Стояти десь в тилу на тумбочці? Бачити постійно тилових додиків-офіцерів, що не бували на нулі?
Отримувати лише 27000 грн і ніяких бойових?
Самі там сидіть, а нам і на фронті непогано. Звикли за три роки.
А тут в коментарях люди з передової встигають бути одними з перших. Дивовижні люди.
Мабуть в деяких окопах не так вже й погано
Ну, виведуть кудись в Полтаву чи Житомир. І шо там робити?
Сидіти, штампувати пачками службові розслідування по втратам усього майна, шо було про***не з 22-го?
нафіг-нафіг
Тому маю окрему хату, світло, старлінк та непогане робоче місце.
Цензор не саме краще місце потриндіти з незнайомими за життя.
Скільки гнилі...
Знаю, за що мова, але в моєму батальйоні серед тих, кого називаю побратимами, друзями - таких ніколи не було.
За три роки побачив уйму народу. Три комбати, чотири ротних.
Тих, хто з самого початку повномасштабної - можна перерахувати на пальцях.
Декілька різ було таке.
Командир, що не спішить нікуди їхати (зате в тік-тоці герой ремба)
Усі вони стали суб'єктами стьобу і нікого з них з нами більше нема.
========
Щоб ти розумів. Іменем мого батальйону названа вулиця в Києві. Перший комбат був моїм другом.
Усі вони мої близькі друзі. І мертві, і живі.
Багато хто з моїх став вулицями та муралами.
А я все тут.
На війні.
Причому, в 22-му БЧС писали маркером на картоні, фоткали та відправляли з телефону на старлінку. І було нормально.
А зараз в 14 кеглі, Times New Roman, відступ зліва, відступ справа, табуляції, не дай бог не там кому поставиш.
Так і воюємо.
В одній руці ствол, в іншій ноутбук ))
О!
В темі, друже)))))
За "армію мінус" і не згадувати. Єдиний з неї плюс, що можна зєкономити в місяць п'ять копійок на НП та заправках.
За довбану каліграфію - старожили пам'ятають, як в 22-му прямо з позиції приходив в штаб питати, де моя форма 5.
Трохи начудив тоді. Зброя та адреналін після піз****рєзу )))
Скоро три роки як - знають.
Пам'ятають ))))
Лєгєнда!
Але за ті службові розслідування задовбують так само.
Ніби ми самураї, а основне мистецтво - малювати ієрогліфи..
Все одно ж піде в макулатуру.
Хто захоче залишитися служити, треба продумати систему стимулів у вигляді додаткових відпусток і матеріального забезпечення
Та невже?
Ну, ніхто ж насильно гнати не буде, навпаки: подякують за службу, потиснуть руку, медальку чергову дадуть.
Такі люди у нас - на вагу паладію. Тому що їх реально дуже мало.
І шо таке нуль?
Ми не говоримо "нуль".
В Вірнопіллі називали червоною та сірою зонами. Бував на сірій. Сіра - це за сусіднім кущиком можуть бути підори.
В Тернах вже так не казали. Позиції і все.
В Торецьку одна суцільна сіра зона. Теж так не кажемо, бо маємо інші назви.
Мені нудно, тому й коментую.
Один.
Було б кому передати з новоприбулих цю возню з табелюванням, зарплатами, бойовими та розслідуваннями..
Точно заслужений воїн, бо це вже абсолютна довіра.
Якби на гражданці влетів десь по п'яні - влетіли б усі разом з комбатом.
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9 місяців це ніщо. Мало. І контузії ми не сильно й рахуємо на жаль. Добре, що хоч на дві ф100 оформили.
Коліна - в усіх загальна проблема. Тим більше, в нашому віці. В 23 теж злетів х бехи, поруч 120 прилетіла. Меніск в труху, поставили імплант, а як повернувся - відразу в п**рєз. Імплант теж накрився разом з коліном повторно ))
Так і живемо.
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ПиСи. ПТСР придумали цивільні жіночки психологи, бо їм треба бабло заробляти на ветеранах.
Не існує ніякого ПТСР. Ми усі вже трохи псіхи.
Щодо грамоти - бачив, давали й медальки за звільнення Харківщини.
Наш замтрипе дупля не відстрілює.
Від 22-го залишилися лише фотки в Ізюмському лісі та спогади ((
Все це протягом 3-х останніхє років явно ****** на якусь диверсію, але ніяк не на ефективну оборонну стратегію, не кажучи вже про стратегію перемоги країни.
освіти, науки, культури, спорту!
Там достатньо тих, хто створює вигляд роботи, а по суті волинять мобілізацію!
Які можуть бути наука, освіта, культура, спорт під час найкровопролитнішої війни за свободу та незалезність України взагалі в історії людства!!
Всі на захист України! Лише так ми виживемо!
Цілком згоден!!! Де воюєте, Галина Гойс #601847 ?
Так хочеться чогось нормального, адекватного
Й знову соврамши. Неорганізоване довезення непідготовлених людей безпосередньо до бусифікації не має ніякого відношення. Бусифікація - це силове незаконне викрадення громадян.