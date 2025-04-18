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Новости Ротация военных
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С фронта постепенно будут выводить военных, которые воюют с 2022 года, - Минобороны

оружие,военный,тцк

Украинские военные, которые находятся на фронте с 2022 года, будут постепенно выводиться из зоны боевых действий.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Министерство обороны завершает проработку механизма, который позволит ротацию подразделений при наличии достаточного человеческого ресурса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны создает реестр квалифицированных специалистов по психологической поддержке военных

"Относительно постепенной замены, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", - сообщил Гаврилюк.

Он подчеркнул, что замена военных станет возможной только при условии наличия подготовленных кадров, способных заменить тех, кто сейчас несет службу на передовой.

В контексте пополнения сил обороны Гаврилюк также сообщил:

  • Рассматривается создание подразделений из военных в возрасте 18-24 лет, подписавших контракт.

  • В Украине действует более 50 рекрутинговых центров, привлекающих как украинских добровольцев, так и иностранцев.

  • Принимаются меры во избежание явления "бусификации" - неорганизованного подвоза неподготовленных бойцов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны передало на нужды ВСУ более 150 объектов недвижимости с начала года

Автор: 

Минобороны (9329) ротация (260) военнослужащие (6137)


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Топ комментарии
+37
Заводьте вже 95 - й квартал - дозрів!
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18.04.2025 13:11
+24
Они тогда станут дважды геМОРроями.
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18.04.2025 13:57
+17
таких лишилось одиниці, хіба що зі штабів
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18.04.2025 13:17
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Заводьте вже 95 - й квартал - дозрів!
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18.04.2025 13:11 Ответить
Они тогда станут дважды геМОРроями.
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18.04.2025 13:57 Ответить
таких лишилось одиниці, хіба що зі штабів
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18.04.2025 13:17 Ответить
Таких лишилось десятки точно, а можливо й сотні тисяч.
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18.04.2025 13:29 Ответить
З поступовим виведенням військових з фронту, фронт почне поступово рухатись за захід.
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18.04.2025 13:18 Ответить
Мається на увазі заміна, та ще й у разі наявності достатнього людського ресурсу
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18.04.2025 13:20 Ответить
Мається на увазі неможливість тримати на фронті людей, які сидять в окопах з 2022 року. "наявності достатнього людського ресурсу" ніколи не було і не буде.
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18.04.2025 14:20 Ответить
Він наголосив, що заміна військових стане можливою лише за умови наявності підготовлених кадрів, здатних замінити тих, хто нині несе службу на передовій.
Де в статті сказано про "неможливість тримати на фронті людей, які сидять в окопах з 2022 року"?
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18.04.2025 14:24 Ответить
А як щодо тих, хто воює з 2014 - у той час Пісюніст-ухилянт гастролював по балалайні.
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18.04.2025 13:20 Ответить
Хоч би на якусь відпустку а міняти є ким воєнізованих охорон море пенсіонерів мвс ще більше депутатів всіх рівнів на будівництвах не оформлених по спортзалах кабаках санаторіях просто вештаються в пошуках легких грошей зеків аліментщиків п,яниць мої діти 3 роки воюють поранені контужені а пів села ніде не працює на батькових шиях сидять і ховаються іноді таке бажання приходить взять лома і переламать падлюкам хребти разом з їхніми захистниками
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18.04.2025 13:22 Ответить
"бусифікації" - неорганізованого довезення непідготовлених бійців. Джерело: https://censor.net/ua/n3547524

Це ж треба так гарно сформулювати!
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18.04.2025 13:29 Ответить
Ну по факту це так і є, а "бусифікація", це іпсячий мємчик для тіктукерів і баранограмщиків.
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18.04.2025 13:30 Ответить
А в нас з 2019 року все скотсько- зелене - "іпсо".
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18.04.2025 13:43 Ответить
Вже навіть влада і суди визнають це все, але для нафронтників з коментарів це все ще ІПСО.
Якщо ти бот, то я б тобі за такі безглузді коментарі і не платив.
Бо бігати і кричати про ІПСО коли вже кожен це бачив на власні очі, чи має родича/знайомого якого бусифікували, це треба жити в якомусь чарівному світі, або закордоном.
Мій колишній колега, що чкурнув в США теж не вірить в бусифікації, а всі докази називає ІПСО, і палко кохає клоуна, але чомусь вернутися захищати любу неньку Україну не спішить, лиш хаїть критиків
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18.04.2025 13:44 Ответить
Або зміцнювати ЗСУ, або капітулювати і... поповнити армію пу...
втратити ВСЕ
Пу вже довів переконливо як він буде асвабаждать и защищать руzzкоязычних в Бучі, Бородянці, Сумах, Кривому Розі, Одесі... і безлічи інших міст, куди ступив москальський сапог.
Ви такого бажаєте собі і вашим дітям?
Навіщо ці балачки про бусіфікацію та демобілізацію?
Що ви пропонуєте натомість, окрім гав-гав?
Є об'єктивна реальність війни, яка потребує сили, сили зброї, сили духа, сили єдності.
Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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19.04.2025 11:19 Ответить
Та розслабтесь, ніхто не буде поповнювати армію Пу. Я за кордон здрисну. В цій конченій країні робити нема шо. В 22-му був патріотом і пішов захищати добровільно. Менше двох років знадобилося конченій країні з дібілоїдной совкодрочерной армієй щоб з патріота зробити кусок гівна який зневажає армію і хоче здриснути за кордон. Ви зробили це разом. І ухилянти і кончені командири і всі-всі-всі.
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19.04.2025 16:16 Ответить
Не був ти ніяким патріотом ти завжди був шмат лайна.
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19.04.2025 20:14 Ответить
Все вірно. Навіть не стану спорити. Я шмат лайна.
Патріотом був, але не реальної України, а якоїсь своєї видуманої, казкової країни. Тої про яку по марахвону-24 розказують.
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19.04.2025 20:57 Ответить
Є ще варіант відкрити кордони, і тоді ніхто не піде в армію Пу.
А кому потрібна ця країна - нехай захищає.
Чим допомагає ваша сила єдності з Німеччини?
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20.04.2025 03:26 Ответить
Для особо одарених дегенератів,особисто заявив заступник міністра оборони " вживаються заходи для уникнення такого явища як бусіфікація",відкрито визнають що це є в Україні,але дегенерати і надалі про іпсо ригають.
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18.04.2025 14:03 Ответить
Вживаються заходи для уникнення явища "бусифікації" - неорганізованого довезення непідготовлених бійців. визнання створення "зеленими" неорганізованого довезення непідготовлених бійців.через "бусифікаторів"
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18.04.2025 13:31 Ответить
При чому тут підготовленість? Заступник міністра корчить із себе ідіота чи для чого перекручує суть поняття?
Бусифікація це коли ловлять на вулиці і сразу проводять ВЛК і привозять відразу в частину не даючи навіть речі зібрати. З одного боку це хріново, з іншого, якщо не бусикувати то очевидно багато хто втікає на етапі збирання речей.
Короче бусифікація це прсото коли замість мотивації збирають армію рабів.
У нас формували частину, коротше із мобілізованих десь третина (може більше) саме таких - бусифікованих. Приїхали ровно з тим з чим зловили, багато хто навіть без документів. Досилають родичі/друзі (додому вже ніхто не відпускає). Причому далеко не всі бусифіковані довб*би - більшість звичайні мужики готові служити, просто людям не дали навіть речі зібрати, це як я зрозумів нині тупо норма.
А непідготовлені вони всі. І бусифіковані, і ті кому нормально мобілізували. Для цього вони всі йдуть на БЗВП, незалежно бусифікований він чи дали людині нормально зібратися.
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19.04.2025 21:13 Ответить
явища "бусифікації"- мова ппро це
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19.04.2025 23:00 Ответить
Чую це постійно з літа 22-го.
По-перше, нас залишилося небагато, і то - вже стерті. З купою контузій, з пораненнями, від суставів мало що вже залишилося.
По-друге, усі займаємося незамінними справами. Інструктори, сержанти, все забезпечення, вся стройова, взагалі все висить на нас.
По-третє, ну й куди нас виведуть? Стояти десь в тилу на тумбочці? Бачити постійно тилових додиків-офіцерів, що не бували на нулі?
Отримувати лише 27000 грн і ніяких бойових?
Самі там сидіть, а нам і на фронті непогано. Звикли за три роки.
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18.04.2025 13:34 Ответить
Щось ти "Adrian Boyanov" зовсім не схожий на людину що колись воювала, бо всі цф казки про "на тумбочці" вже багато років не є актуальними для ЗСУ!!! Ну а цитата "і на фронті непогано" це взагалі відверта пісня брехуна!!!
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18.04.2025 13:43 Ответить
В мене знайомий подекуди днями може не виходиди на зв'язок навіть з мамою, бо на завданні.
А тут в коментарях люди з передової встигають бути одними з перших. Дивовижні люди.
Мабуть в деяких окопах не так вже й погано
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18.04.2025 13:47 Ответить
Якшо ці "окопи" на диванах або у кріслах та ще й за оплату від зацікавлених сторін!
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18.04.2025 13:49 Ответить
Якщо не мотаюся між Крамом, Славіком та Лиманом, то сиджу та читаю от такі коментарі.
Ну, виведуть кудись в Полтаву чи Житомир. І шо там робити?
Сидіти, штампувати пачками службові розслідування по втратам усього майна, шо було про***не з 22-го?
нафіг-нафіг
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18.04.2025 13:54 Ответить
Коли тебе в окопі "криють" всім чим можливо,коли ти поранений та контужений дивом виживший,коли тебе такого евакуюють під обстрілами,а на тебе весь час падає тіло побратима розірваного,з яким ти тільки що говорив...ну, якщо людині "і на фронті непогано",то я не знаю що то за "фронт" такий.
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18.04.2025 13:54 Ответить
В мене особисто все пережито.
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18.04.2025 13:56 Ответить
Якби я особисто все це не пережив,я б цього ніколи в житті б тут і не написав.
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18.04.2025 17:32 Ответить
До речі,я так розумію що ви-офіцер?
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18.04.2025 17:33 Ответить
Молочного сержанта отримав лише ось - нещодавно )) Вічний ком. відділення, а сиджу на табелі, на службових розслідуваннях, на БЧС, на БРО, на обліку зброї, на вічній ругані з штабними, на поданнях на нагороди, на виїздах, ротаціях, взаємодії з суміжниками, на усьому ))
Тому маю окрему хату, світло, старлінк та непогане робоче місце.
Цензор не саме краще місце потриндіти з незнайомими за життя.
Скільки гнилі...
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18.04.2025 17:44 Ответить
Ну тоді ви розумієте відмінність війни для солдата та офіцера, сержанта й так далі.
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18.04.2025 22:33 Ответить
Ні. Не розумію.
Знаю, за що мова, але в моєму батальйоні серед тих, кого називаю побратимами, друзями - таких ніколи не було.
За три роки побачив уйму народу. Три комбати, чотири ротних.
Тих, хто з самого початку повномасштабної - можна перерахувати на пальцях.
Декілька різ було таке.
Командир, що не спішить нікуди їхати (зате в тік-тоці герой ремба)
Усі вони стали суб'єктами стьобу і нікого з них з нами більше нема.
========
Щоб ти розумів. Іменем мого батальйону названа вулиця в Києві. Перший комбат був моїм другом.
Усі вони мої близькі друзі. І мертві, і живі.
Багато хто з моїх став вулицями та муралами.
А я все тут.
На війні.
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18.04.2025 22:58 Ответить
Ось не треба тільки про вулиці та мурали,не треба чимось там мірятися, повірте,я такого на дивився та таке пережив,таке відношення до простого солдата,що навіть чути зараз про це не хочу.
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19.04.2025 07:50 Ответить
стройова? о я! Яволь майн фюрер!
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18.04.2025 13:54 Ответить
Я-я! Дас иш фантастіш! Усю цю хрєнь штабні перекинули на штурмові роти.
Причому, в 22-му БЧС писали маркером на картоні, фоткали та відправляли з телефону на старлінку. І було нормально.
А зараз в 14 кеглі, Times New Roman, відступ зліва, відступ справа, табуляції, не дай бог не там кому поставиш.
Так і воюємо.
В одній руці ствол, в іншій ноутбук ))
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18.04.2025 14:20 Ответить
Ото в десятку! Три-чотири раза рапорти переписуєш бо 5 мм більше\менше ніж ******* зі штабу сьогодні бачиться красивим. P.S. Не знаю що зараз з тою Армія мінус. Слава Богу, вже не там.
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18.04.2025 22:27 Ответить
++
О!
В темі, друже)))))
За "армію мінус" і не згадувати. Єдиний з неї плюс, що можна зєкономити в місяць п'ять копійок на НП та заправках.
За довбану каліграфію - старожили пам'ятають, як в 22-му прямо з позиції приходив в штаб питати, де моя форма 5.
Трохи начудив тоді. Зброя та адреналін після піз****рєзу )))
Скоро три роки як - знають.
Пам'ятають ))))
Лєгєнда!
Але за ті службові розслідування задовбують так само.
Ніби ми самураї, а основне мистецтво - малювати ієрогліфи..
Все одно ж піде в макулатуру.
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18.04.2025 22:43 Ответить
Всі потрібні, і стройова теж. Але ті хто в стройовій не мають вирішувати, чи хочеться повернутися додому той, хто на нулі!
Хто захоче залишитися служити, треба продумати систему стимулів у вигляді додаткових відпусток і матеріального забезпечення
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19.04.2025 11:09 Ответить
Самі там сидіть, а нам і на фронті непогано. Звикли за три роки.
Та невже?
Ну, ніхто ж насильно гнати не буде, навпаки: подякують за службу, потиснуть руку, медальку чергову дадуть.
Такі люди у нас - на вагу паладію. Тому що їх реально дуже мало.
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18.04.2025 15:04 Ответить
Людина, яка була на нулі ніколи такого не напише
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18.04.2025 19:43 Ответить
Олена, Ви кумедна. Звідки Вам знати, що собою уявляє людина, що бувала на нулі?
І шо таке нуль?
Ми не говоримо "нуль".
В Вірнопіллі називали червоною та сірою зонами. Бував на сірій. Сіра - це за сусіднім кущиком можуть бути підори.
В Тернах вже так не казали. Позиції і все.
В Торецьку одна суцільна сіра зона. Теж так не кажемо, бо маємо інші назви.
Мені нудно, тому й коментую.
Один.
Було б кому передати з новоприбулих цю возню з табелюванням, зарплатами, бойовими та розслідуваннями..
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18.04.2025 21:35 Ответить
Поступово - це нормально й зрозуміло, а не одним махом більше 100 тисяч як пропонувало МО!
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18.04.2025 13:35 Ответить
Есть знакомый. Ему 51 год. У него две контузии, 9 месяцев на нуле, колени перебиты, несколько раз в больничке лежал, птрс. И в сзч ходил - месяц бухал, потом вернулся в часть, даже не отметили в деле сзч. Но ему всегда говорили что до окончания войны его хрен дембельнут 🤔
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18.04.2025 13:39 Ответить
На нулі нікого із контузією не тримають ще з 2022-го, непридатних з нуля відводять за першої можливості, тож не варто тут вигадувати і дуже багато, навіть молоді, а не те що у 51 рік списані за станом здоров'я не очікуючи якихось рішень про демобілізацію!!! Тож досить тут казки розповідати "мандрівник"!!!
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18.04.2025 13:47 Ответить
Списують, виводять, це десь в паралельному всесвіті?
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18.04.2025 14:10 Ответить
Ага, расскажи мне ещё что-нибудь. Я ему в больнички возил передачки. Там, кстати, очень строго. Минералку открывали для проверки не налил я туда спирта.
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18.04.2025 14:22 Ответить
Но спирт все таки пронес. Не поверю. Ну не мог не сделать
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18.04.2025 22:31 Ответить
Місяць показували, що він є в наявності?
Точно заслужений воїн, бо це вже абсолютна довіра.
Якби на гражданці влетів десь по п'яні - влетіли б усі разом з комбатом.
****
9 місяців це ніщо. Мало. І контузії ми не сильно й рахуємо на жаль. Добре, що хоч на дві ф100 оформили.
Коліна - в усіх загальна проблема. Тим більше, в нашому віці. В 23 теж злетів х бехи, поруч 120 прилетіла. Меніск в труху, поставили імплант, а як повернувся - відразу в п**рєз. Імплант теж накрився разом з коліном повторно ))
Так і живемо.
****
ПиСи. ПТСР придумали цивільні жіночки психологи, бо їм треба бабло заробляти на ветеранах.
Не існує ніякого ПТСР. Ми усі вже трохи псіхи.
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18.04.2025 13:48 Ответить
Там интереснее даже. Он главный сержант, старшина по старому. Ему нач части постоянно предлагает пройти курсы на лейтенанта, а он отвечает - да ну нах мне это надо? И да, у него уже есть отметка ветеран и грамота лично подписанная Тереховым "За защиту Харькова"
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18.04.2025 14:13 Ответить
Ветеран - то значок, що з УБД.
Щодо грамоти - бачив, давали й медальки за звільнення Харківщини.
Наш замтрипе дупля не відстрілює.
Від 22-го залишилися лише фотки в Ізюмському лісі та спогади ((
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18.04.2025 14:17 Ответить
он правду ....пишет про своего знакомого орка с перебитыми коленями на нуле ....они же на костылях штурмуют
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18.04.2025 18:58 Ответить
Поступово, міліметр за міліметром.
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18.04.2025 14:08 Ответить
если єто правда я рада,может своих мальчишек дождусь
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18.04.2025 14:11 Ответить
Найбільш противне те, що ЧМО за більше як 3 роки війни при наявності в тилу 4 млн.-го мобресурсу із резервістів (строковики, офіц. запас., випускн. військ. навч. закл.) та бувших і актуальних працівників силових органів (тих, що не проходили строкову службу) продовжує експлуатацію до повного і остаточного зносу на передовій найбільш патріотично налаштованого ядра ЗСУ, поповнюючи втрати в значній мірі за рахунок бусифіковних цивілістів (=фольксштурм для убою) та певної кількості не дуже здорових і бідних резервістів.

Все це протягом 3-х останніхє років явно ****** на якусь диверсію, але ніяк не на ефективну оборонну стратегію, не кажучи вже про стратегію перемоги країни.
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18.04.2025 14:15 Ответить
Потрібно було відразу робити на ротаційних засадах брати людей з чисельних охоронних структур мвс прокуратури та всіх тих хто на державній службі.Це те, що вимагає суспільство справедливість.Не був на війні-то і неможеш бути на державній службі і користуватися її привілеями.
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18.04.2025 21:53 Ответить
Інакше у одній з самих корумпованих країн світу,, й бути не може
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20.04.2025 14:14 Ответить
Гаврилюка вже зняли, так шо розходимось)))
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18.04.2025 14:58 Ответить
Хай замінять їх на слуг Зебанди і тцк
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18.04.2025 15:02 Ответить
Це балачки! Ні 22-й, ні 23-й рік забрати неможливо, бо фронт миттєво розвалиться. Виняток єдиний: необхідно якнайскоріше відсторонити від керма верховного разом з 5-6-ма його "менеджерами" (козлами із козлів). Тоді становище України докорінно поліпшиться, і то за якихось сто днів.
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18.04.2025 15:49 Ответить
Це ще що за казкар?
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18.04.2025 16:20 Ответить
Хотілося б побачити дії, а не слова. І не через пару років після заяв! Почніть вже робити хоча б щось, замість того щоб доводити що це неможливо.
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18.04.2025 17:00 Ответить
У такому разі, повністю використовуємо мобілізаційний ресурс з
освіти, науки, культури, спорту!
Там достатньо тих, хто створює вигляд роботи, а по суті волинять мобілізацію!
Які можуть бути наука, освіта, культура, спорт під час найкровопролитнішої війни за свободу та незалезність України взагалі в історії людства!!
Всі на захист України! Лише так ми виживемо!
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18.04.2025 21:58 Ответить
Всі на захист України! Лише так ми виживемо!

Цілком згоден!!! Де воюєте, Галина Гойс #601847 ?
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20.04.2025 09:23 Ответить
А ви захищаєте країну чи думаєте, що закличете дураків до захисту країни і будете ховатися за їхніми спинами?
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20.04.2025 14:07 Ответить
тепер треба буде рішати щоб в тил не відправили,
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18.04.2025 22:16 Ответить
Точно к выборам готовятся…
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18.04.2025 22:48 Ответить
тобто ніколи...
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19.04.2025 07:34 Ответить
Коли вже зебілля будуть виводити з влади
Так хочеться чогось нормального, адекватного
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19.04.2025 09:10 Ответить
"У разі наявності людського ресурсу" (в чому я дуже сумніваюсь). У вас же, цензор, заголовок такий, ніби це вже доконаний факт.
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19.04.2025 12:38 Ответить
"Вживаються заходи для уникнення явища "бусифікації" - неорганізованого довезення непідготовлених бійців."
Й знову соврамши. Неорганізоване довезення непідготовлених людей безпосередньо до бусифікації не має ніякого відношення. Бусифікація - це силове незаконне викрадення громадян.
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19.04.2025 12:43 Ответить
Замінять на 18-24 і тцк, а мона ще на мордатих мусорів!!!
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19.04.2025 14:07 Ответить
Коли мафіозно-совкова свора з ОПг презідента керує армією і військовими(офіцерським составом),при цьому піариться на публіке і приписує себе всі заслуги,а коли треба відповідати за косяки,то у сьому винні порошенко,бізнесмени,які його підтримували то чього ви вимагаєте від них зама міністра.Звістно замінять на кого,на прости работяг з заводів(які загинаються-бо потребують підтримки з бютжету) контрольованих мафіозними алігархами яки пропрацювали на них по 30 з гаком років,яким за 50 з гаком.І як ці люди можуть захістити країну,які навітьв броніку не зможуть вибратись з окопу з-за кучи болячьок.
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20.04.2025 12:19 Ответить
 
 