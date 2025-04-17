Минобороны создает реестр квалифицированных специалистов по психологической поддержке военных

Министерство обороны Украины создает реестр поставщиков психологической помощи военнослужащим из числа гражданских специалистов по психическому здоровью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом шла речь во время встречи представителей оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины с общественными организациями.

В частности, отмечается, что этот реестр будет содержать проверенную информацию об организации или специалисте, квалификации, способности и услугах, которые они могут предоставлять в сфере психологической помощи для защитников.

"От состояния ментального здоровья военных зависит мотивация к несению службы, а также готовность к выполнению задач по назначению. В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников. Речь идет о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний", - подчеркнул начальник Управления психологического обеспечения Минобороны полковник Олег Мукан.

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В Минобороны отмечают, что Реестр позволит руководителям органов психологической поддержки и персонала Вооруженных сил быстро находить аккредитованные организации по психологической поддержке соответствующей специализации в своем регионе. Также перечень облегчит взаимодействие между ВСУ и общественными организациями для увеличения возможностей военнослужащим получить профессиональную психологическую поддержку.

Кроме того, во время встречи представители общественных организаций предложили масштабировать усилия по созданию:

горячей линии кризисного консультирования;

онлайн и стационарного психологического консультирования военных и членов их семей;

стационарной психологической реабилитации;

обучение заместителей командиров рот психологическим методикам;

обучение помощников психологов психической устойчивости в условиях военных операций.

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