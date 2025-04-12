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Новости Альтернатива демобилизации
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Неправильно сейчас просто уволить военных, не создав условий для их замены, - Палиса о демобилизации

заместитель руководителя ОП Палиса

Демобилизация военнослужащих, которые длительное время на фронте, требует создания надлежащих условий для их замены.

Об этом в интервью Bihus. Info сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник службы с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, для того надо создать условия", - пояснил он.

Палиса отметил, что сейчас Украина проводит исследования и пытается разработать рабочий механизм дальнейшей демобилизации военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о демобилизации: Парламент должен опираться на позицию высшего военного руководства

"Но без понимания и помощи общества это не реально. Мы не можем освободить большое количество военных мобилизованных, обнажив какой-то участок фронта. Мы же понимаем, что это не совсем укладывается в здравый смысл. Ну верно, или, возможно, я не прав? Я понимаю, что люди истощены", - подчеркнул он.

В то же время, Палиса отметил, что сейчас неправильно просто увольнять военных, не создав условий для их замены.

"Просто их уволить сейчас, не создав условия относительно их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с (начала, - ред.) полномасштабки", - резюмировал он.

Читайте также: Служить в ВСУ должны и женщины, и мужчины. Украине следует изучить опыт Израиля, - Палиса

Законопроект о демобилизации

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

Также Министерство обороны Украины еще в январе подготовило законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих во время военного положения. Однако документ не получил поддержки со стороны Генерального штаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если сейчас начать демобилизацию, фронт не удастся стабилизировать, он "рассыплется", - "слуга народа" Федиенко

Автор: 

демобилизация (154) Палиса Павел (28) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+20
У вас три роки було ,щоб продумати умови . Нездатні думати - йдіть з посад - звільніть для тих ,хто може думати
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12.04.2025 23:52
+12
Ніким замінити 100 тис. чол.? А насправді окопи пусті із-за дилетантства на всіх рівнях і безбожного рівня корупції: протягом періоду 20.02.22 - по сьогодні за кордон дали втекти щонайменше 1 млн. ВЗ.

А тепер факти:
щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни.

1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.

При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.

2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн.

3. Без подвійного рахунку щонайменше 1,5-2 млн чол. з 1985 по 2025 приймали присягу в силових структурах (від поліції, прокуратури - до митн. служб. і податкової поліції), у військов. навч. заклад. або на військ. каф.

Сумарно всі групи: 8,5-9 млн. Як для вікової групи 25-60 множимо із солідним запасом на 0,5 (коефіцієнт природних, міграційних, окупаційних, військових втрат, втрат по здоровю) і виходимо на число вище 4 млн. наявного мобресурсу

Отже, тільки резерву людей під присягою і з навиками користування зброєю в тилу на сьогодні щонайменше 4 млн. і нам говорять про пусті окопи і відсутність можливості для демобілізаії. Це який рівень бездарності менеджменту має бути, щоб таке допустити.
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12.04.2025 23:41
+10
А по факту получается, что один могут спокойной уволится по тем или иным причинам, а другим светит "демобилизация", только по причине "смерти/пропал без вести"....

P.s. "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку"...
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12.04.2025 23:44
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Правила форума Совет форумчан
Ніким замінити 100 тис. чол.? А насправді окопи пусті із-за дилетантства на всіх рівнях і безбожного рівня корупції: протягом періоду 20.02.22 - по сьогодні за кордон дали втекти щонайменше 1 млн. ВЗ.

А тепер факти:
щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни.

1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.

При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.

2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн.

3. Без подвійного рахунку щонайменше 1,5-2 млн чол. з 1985 по 2025 приймали присягу в силових структурах (від поліції, прокуратури - до митн. служб. і податкової поліції), у військов. навч. заклад. або на військ. каф.

Сумарно всі групи: 8,5-9 млн. Як для вікової групи 25-60 множимо із солідним запасом на 0,5 (коефіцієнт природних, міграційних, окупаційних, військових втрат, втрат по здоровю) і виходимо на число вище 4 млн. наявного мобресурсу

Отже, тільки резерву людей під присягою і з навиками користування зброєю в тилу на сьогодні щонайменше 4 млн. і нам говорять про пусті окопи і відсутність можливості для демобілізаії. Це який рівень бездарності менеджменту має бути, щоб таке допустити.
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12.04.2025 23:41 Ответить
Ті, хто був готовий захищати свою країну та свої сім'ї пішли самі, в 2022. Хто не тягнув по здоров'ю- волонтерять. А от решта.... Подивіться на жах в очах цієї дівчинки, вона обпісяна від страху і не розуміє що відбувається.
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12.04.2025 23:54 Ответить
Дівчинко, а ти де зараз? І чому не згадуєш таких же дівчат з поліції?
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13.04.2025 00:02 Ответить
Я чоловік. Зараз звільнений. Інвалід. На війні три роки, 1 місяць і чотири дні.
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13.04.2025 00:05 Ответить
Окей. А той розуміє що може загинути. Чи всі мають бути супервоїнами без страху? Про зріз суспільства чули?
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13.04.2025 00:13 Ответить
То що, треба ввести довідку сцикуна?
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13.04.2025 00:27 Ответить
Кудись тащать три бугая , тут будь-хто злякається. Чи це так треба втрьох на одного? Там вище людина написала про тих хто під присягою.і пройшов підготовку, їх чогось не чіпають. Так само у вас, панів військових, нема претензій до влади. Зате до тих, кого ви пішли захищати, а це до громадян України, завжди є якісь зауваження
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13.04.2025 00:38 Ответить
Я пішов захищати свою сім'ю. Свою Батьківщину. Свою віру. Свою мову.
Твоєї дупи чи твоїх дітей в цьому списку нема.
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13.04.2025 00:41 Ответить
захистив? молодець. а я їбашу на трьох роботах тобі на лікування і пільги. тобі мало?
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13.04.2025 08:45 Ответить
Лікування оплачую сам, пільгами не користуюся з принципу. І на трьох роботах ти працюєш на свою сім'ю.
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13.04.2025 10:28 Ответить
за що ж ти тоді воював? за платну медицину?

на трьох роботах працюю бо нікому більше, ти ж не хочеш.
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13.04.2025 11:00 Ответить
А теперь объясни мне, инвалид.

1. Почему ты так хреново воевал три года, что РФ захватила кучу территорий, а остальную страну превратила в руины?

2. Почему ты считаешь что если "дівчинка" с фото пойдет на войну и умрет на ней - то Украине будет лучше?

Это что ли зависть в тебе говорит?
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13.04.2025 00:43 Ответить
1. Бо не було ні замін, ні підкріплення. Адже ти обісрався і сховався у мами під спідницею, нюхаючи бздо.
Все.
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13.04.2025 00:47 Ответить
Слабенькие оправдания. Хотел бы - воевал как следует, эффективно.
Впрочем согласно официальному ответу на запрос, численность ЗСУ в 2023 году была 800 000 человек. Это не считая нацгвардии.

Шото ты напутал там, друг. У вас же там потери 1:10 в пользу Украины, и если по вашим же сводкам вы уничтожили 931000 человек, значит наших на поле боя полегло 93 тысячи.

Ты где дел семьсот тысяч человек, инвалид?
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13.04.2025 01:02 Ответить
Людською мовою повтори, фінно-угрського волапюка не розумію.
Українська, англійська, румунська.
Але не фінно-угрський волапюк.
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13.04.2025 10:30 Ответить
Petroff реєстрація: 03.04.2025
1. чий Крим?
2. путін хто?
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13.04.2025 01:12 Ответить
Зеленобот, нехай він ще скаже - "паляниця"
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13.04.2025 03:48 Ответить
Був він не дівчинкою, то кілька з цих нападників в рибацькому одязі вже валялись би з пробитими макитрами.
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13.04.2025 01:18 Ответить
Згідно 28 статті "закону про військовий обов'язок" → рядових виклучали автоматично з військового обліку після 40 років, сержантів і офіцерів → після 45 років. Ця стаття була виключена з цього закону після квітня 2014 року(початок "ато"). Тобто, хто до 2014 р. підпадає під цю статттю - не військовозабов'яні. Закон не має зворотньої сили , згідно 58 Статті Конституції. Ось, чому багато рядових, офіцеррів, прапощиков, мічманов не служать, бо вони ні є війсьуковозабов'язаними.
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13.04.2025 01:16 Ответить
"А тепер факти:
щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни."
ВІДПОВІДАЮ: Я ОФІЦЕР ЗАПАСУ, МЕНІ 50+, І Я В АРМІЇ З БЕРЕЗНЯ 2022. ТАК ЩО СТОСОВНО НЕ ЗАДІЮВАЛИСЬ - НЕ МАНІПУЛЮЙТЕ СУСПІЛЬНОЮ ДУМКОЮ.
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13.04.2025 08:21 Ответить
ВИ ВРАХОВАНІ В КОЕФІЦІЄНТІ КОРИГУВАННЯ 0,5 В СТАТТІ "ВІЙСЬКОВІ ВТРАТИ-РЕЗЕРВУВАННЯ В АКТУАЛЬНІЙ ВІЙНІ"
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13.04.2025 09:19 Ответить
Плюс до того ж: на фронті зараз структура війська така, що 25-30% із задіяного персоналу - це люди, які до війни були цивілістами і ніякого відношення до присяг, до армії чи силових структур не мали. Тобто на фронті за 3 роки було задіяно не більше 600-700 тис. тих резервістів або силовиків, які в розрахунках наведені як 8,5-9 млн базового мобресурсу.
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13.04.2025 09:25 Ответить
І на кінець: нам 3 роки влада свідомо бреше в очі про нестачу мобресурсу, виходячи ніби із актуального низького рівня чисельності населення і виведення якоїсь міфічної цифри 10 млн. чоловіків18-60-ного віку в тилу. Ми ж застосували зворотню методику: не наявний інпут населення (для цього реба було спромогтися за 20 років хоча б раз перепис провести), а випуск із армії та силових структур із подальшим застосуванням коригуючого коефіцієнту по міграційних, окупаційних, природніх, військових та інших втратах. Ці розрахунки мали пуублічно навести журналісти ще три роки тому, але там теж більшість - продажні шкури.
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13.04.2025 09:33 Ответить
Зате легко можна без всякої заміни скоротити Єрмака ... сантиметрів на 50 зверху.
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12.04.2025 23:41 Ответить
Не правильно взагалі забивати болт на це питання, четвертий рік...
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12.04.2025 23:42 Ответить
А по факту получается, что один могут спокойной уволится по тем или иным причинам, а другим светит "демобилизация", только по причине "смерти/пропал без вести"....

P.s. "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку"...
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12.04.2025 23:44 Ответить
А хто відповість за те, що ніким замінити?
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12.04.2025 23:46 Ответить
У вас три роки було ,щоб продумати умови . Нездатні думати - йдіть з посад - звільніть для тих ,хто може думати
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12.04.2025 23:52 Ответить
Якого хрена заяви роздає зам завгоспа?Де наше міноборони?Верховной?ГК?Геншиаб?
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13.04.2025 00:04 Ответить
Бо країною керує завгосп
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13.04.2025 03:49 Ответить
Дуже мало було часу щоб це передбачити. Треба ще років 3, може 5, зібрати всі комітети, створити комісії... може тоді, але це не точно.
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13.04.2025 00:31 Ответить
Саша Крещатік, ти?
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13.04.2025 00:42 Ответить
А хтось відповів за те, що МО та Сирський вже кілька разів поспіль кидають через нефритовий стрижень вимоги законодавців щодо доопрацювання Закону про мобілізацію в частині про демобілізацію?

До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.

За даними ЗМІ, Міністерство оборони України звернулося до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з проханням відтермінувати до 18 березня 2025 року строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану.

Також Міністерство оборони України ще в січні підготувало законопроєкт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців під час воєнного стану. Однак документ не отримав підтримки з боку Генерального штабу ЗСУ.
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13.04.2025 00:54 Ответить
Військових треба демобілізувати. А на їх місце тих хто ніде не працює, а до пізньої ночі катається під вікнами на мотоциклах без номерів, або бухає на дачних кооперативах. Багато трутнів
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13.04.2025 01:07 Ответить
Демобілізація військовослужбовців, які тривалий час на фронті, вимагає створення належних умов для їхньої заміни. Джерело: https://censor.net/ua/n3546503

Влада створює протилежні умови. Заступнику варто про це їй сказати
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13.04.2025 01:11 Ответить
Ну то створіть умови. Сили оборони 1 млн, ротацію для 50-максимум 100 тис, що в пеклі. Ну добре це важка задача. Відміняйте броні/відстрочки тощо ок, служимо всі тотально. Щоб не завалити оборонний сектор - мобілізація на виробництво, тобто хтось служить на фронті, хтось на виробництві... Але пісяграю і великим 5-6 манагерам це не ок, бо це відповідальність, а потрібно зберігти владу, а відповідо власні шкурки
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13.04.2025 01:44 Ответить
І ще пі-сі. Просто економіка, невмотивований воїн не ефективний і має мало шансів на виживання, коштує державі 15 млн грн = 330 тис дол, що відповідає вартості 5 професійних бойовиків за пів-року, рік... Отака економіка..
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13.04.2025 01:49 Ответить
Крім матріархату будь-яка влада ************.
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13.04.2025 08:14 Ответить
Впевнений, що за три роки завдяки обов'язковій підготовці створено багатомілійонний військовий резерв.
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13.04.2025 07:59 Ответить
В тилу ************* тисячі військових, розкатують на дорогих машинах і з 2022 року і близько не були на фронті, але військові
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13.04.2025 08:12 Ответить
Звільняйте частинами а не всіх разом.
Введіть повишене матеріальне забезпечення для тих хто більше трьох років вже воює.
Додаткові відпустки.
І можливість підписати контракт на пів року (для тих хто три чи більше років вже відпахав), після звільнення.
Пів року, через півроку ще можна служити.
Думай Те.
Бо СЗЧ буде неминуче.
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13.04.2025 08:17 Ответить
Що ти верзеш і головне КОМУ?
Поранених, військових і військових пенсіонерів Ненька кидає з 1991 року.
Через 3 місяця після поранення або виведення за штат військовий отримує тільки за військове звання. Бригадний генерал отримує десь 2000 грн, солдат 530. Пенсії військовим не перераховують від слова ВЗАГАЛІ. І в той же час персонал Військова адміністрація Сєвєродонецька отримує зарплатню 560 млн на рік, Директор Маріупольського морського порта отримує 650 тис. на рік і т.і. Владі усіх часів насрати на армію. Зараз по вказівці з МО максимально не дають документи для виплат бойових.
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13.04.2025 08:32 Ответить
Як тільки звільнюся - поїду за кордон, а ви тут носитися із цими зеленими покидьками і тім гівном, яки вони насрали по всій Україні. Стану справжнім українцем: буду спостерігати, хвилюватися і любити Україну із-за кордону.
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13.04.2025 08:18 Ответить
Яке виснаження! Відбувається розрив соціальних зв'язків. Батьки помирають, друзі і жінки забувають, діти виховуються без батька, кваліфікація і трудові навички втрачаються, роки йдуть, майно губиться… Через пару років військовим лишиться доля бомжів -люмпенів з загальновідомими наслідками для країни.
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13.04.2025 08:31 Ответить
З 11 квітня 2024, коли ВР почала готувати законопроект про демобілізацію, думок про те що буде демобілізовано одночасно більше 100 000 воїнів не було? Як тоді готували законопроект цілий рік, чому не готували резерв для заміни людей? Що тут очікують, що добровольці з 2022 закінчаться і недочекаються демобілізації, чи 100% СЗЧ?
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13.04.2025 09:17 Ответить
Спочатку треба спробувати скоротити міністерства до 8 не більше і ліквідувати навколоміністерськи присоски які смокчуть бюджет як дворового пса кліщи.
Потім забов'язати всіх без виключення декларувати свої доходи і видатки, в тому числі військових старшого складу і начальників вч.
Будь яке росходження доходів від видатків приводити у рівність, шляхом конфіскації «надлишків», їх реалізація і кошти на грошове забезпечення військових.
Час всіх боржників за комуналку примусити почати платити, бо цих лихварів вже мільойони і вони на цьому паразитують. Не має людини бути в боргах перед державою, не має бути боржником перед народом.
Не можеш поатити, шукай роботу або винаймай житло яке зможеш оплачувати.
Всі мають працювати. Перш за все.
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13.04.2025 09:54 Ответить
Три роки минуло.Паліса ти чмо зелене.
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13.04.2025 16:38 Ответить
 
 