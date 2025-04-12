Неправильно сейчас просто уволить военных, не создав условий для их замены, - Палиса о демобилизации
Демобилизация военнослужащих, которые длительное время на фронте, требует создания надлежащих условий для их замены.
Об этом в интервью Bihus. Info сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник службы с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, для того надо создать условия", - пояснил он.
Палиса отметил, что сейчас Украина проводит исследования и пытается разработать рабочий механизм дальнейшей демобилизации военных.
"Но без понимания и помощи общества это не реально. Мы не можем освободить большое количество военных мобилизованных, обнажив какой-то участок фронта. Мы же понимаем, что это не совсем укладывается в здравый смысл. Ну верно, или, возможно, я не прав? Я понимаю, что люди истощены", - подчеркнул он.
В то же время, Палиса отметил, что сейчас неправильно просто увольнять военных, не создав условий для их замены.
"Просто их уволить сейчас, не создав условия относительно их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с (начала, - ред.) полномасштабки", - резюмировал он.
Законопроект о демобилизации
Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.
До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.
По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.
Также Министерство обороны Украины еще в январе подготовило законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих во время военного положения. Однако документ не получил поддержки со стороны Генерального штаба ВСУ.
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А тепер факти:
щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни.
1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.
При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.
2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн.
3. Без подвійного рахунку щонайменше 1,5-2 млн чол. з 1985 по 2025 приймали присягу в силових структурах (від поліції, прокуратури - до митн. служб. і податкової поліції), у військов. навч. заклад. або на військ. каф.
Сумарно всі групи: 8,5-9 млн. Як для вікової групи 25-60 множимо із солідним запасом на 0,5 (коефіцієнт природних, міграційних, окупаційних, військових втрат, втрат по здоровю) і виходимо на число вище 4 млн. наявного мобресурсу
Отже, тільки резерву людей під присягою і з навиками користування зброєю в тилу на сьогодні щонайменше 4 млн. і нам говорять про пусті окопи і відсутність можливості для демобілізаії. Це який рівень бездарності менеджменту має бути, щоб таке допустити.
Твоєї дупи чи твоїх дітей в цьому списку нема.
на трьох роботах працюю бо нікому більше, ти ж не хочеш.
1. Почему ты так хреново воевал три года, что РФ захватила кучу территорий, а остальную страну превратила в руины?
2. Почему ты считаешь что если "дівчинка" с фото пойдет на войну и умрет на ней - то Украине будет лучше?
Это что ли зависть в тебе говорит?
Все.
Впрочем согласно официальному ответу на запрос, численность ЗСУ в 2023 году была 800 000 человек. Это не считая нацгвардии.
Шото ты напутал там, друг. У вас же там потери 1:10 в пользу Украины, и если по вашим же сводкам вы уничтожили 931000 человек, значит наших на поле боя полегло 93 тысячи.
Ты где дел семьсот тысяч человек, инвалид?
Українська, англійська, румунська.
Але не фінно-угрський волапюк.
1. чий Крим?
2. путін хто?
щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни."
ВІДПОВІДАЮ: Я ОФІЦЕР ЗАПАСУ, МЕНІ 50+, І Я В АРМІЇ З БЕРЕЗНЯ 2022. ТАК ЩО СТОСОВНО НЕ ЗАДІЮВАЛИСЬ - НЕ МАНІПУЛЮЙТЕ СУСПІЛЬНОЮ ДУМКОЮ.
P.s. "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку"...
До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.
За даними ЗМІ, Міністерство оборони України звернулося до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з проханням відтермінувати до 18 березня 2025 року строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану.
Також Міністерство оборони України ще в січні підготувало законопроєкт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців під час воєнного стану. Однак документ не отримав підтримки з боку Генерального штабу ЗСУ.
Влада створює протилежні умови. Заступнику варто про це їй сказати
Введіть повишене матеріальне забезпечення для тих хто більше трьох років вже воює.
Додаткові відпустки.
І можливість підписати контракт на пів року (для тих хто три чи більше років вже відпахав), після звільнення.
Пів року, через півроку ще можна служити.
Думай Те.
Бо СЗЧ буде неминуче.
Поранених, військових і військових пенсіонерів Ненька кидає з 1991 року.
Через 3 місяця після поранення або виведення за штат військовий отримує тільки за військове звання. Бригадний генерал отримує десь 2000 грн, солдат 530. Пенсії військовим не перераховують від слова ВЗАГАЛІ. І в той же час персонал Військова адміністрація Сєвєродонецька отримує зарплатню 560 млн на рік, Директор Маріупольського морського порта отримує 650 тис. на рік і т.і. Владі усіх часів насрати на армію. Зараз по вказівці з МО максимально не дають документи для виплат бойових.
Потім забов'язати всіх без виключення декларувати свої доходи і видатки, в тому числі військових старшого складу і начальників вч.
Будь яке росходження доходів від видатків приводити у рівність, шляхом конфіскації «надлишків», їх реалізація і кошти на грошове забезпечення військових.
Час всіх боржників за комуналку примусити почати платити, бо цих лихварів вже мільойони і вони на цьому паразитують. Не має людини бути в боргах перед державою, не має бути боржником перед народом.
Не можеш поатити, шукай роботу або винаймай житло яке зможеш оплачувати.
Всі мають працювати. Перш за все.