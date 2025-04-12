Неправильно сейчас просто уволить военных, не создав условий для их замены, - Палиса о демобилизации

Демобилизация военнослужащих, которые длительное время на фронте, требует создания надлежащих условий для их замены.

Об этом в интервью Bihus. Info сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно мобилизованных, которые уже длительное время служат, абсолютно их понимаю. Люди истощаются и физически, и морально, я понимаю, что это трудно. И я не сторонник службы с сегодняшнего дня и до конца. Но для того, чтобы вопрос демобилизации стал на повестку дня как такой, который возможно реализовать, для того надо создать условия", - пояснил он.

Палиса отметил, что сейчас Украина проводит исследования и пытается разработать рабочий механизм дальнейшей демобилизации военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о демобилизации: Парламент должен опираться на позицию высшего военного руководства

"Но без понимания и помощи общества это не реально. Мы не можем освободить большое количество военных мобилизованных, обнажив какой-то участок фронта. Мы же понимаем, что это не совсем укладывается в здравый смысл. Ну верно, или, возможно, я не прав? Я понимаю, что люди истощены", - подчеркнул он.

В то же время, Палиса отметил, что сейчас неправильно просто увольнять военных, не создав условий для их замены.

"Просто их уволить сейчас, не создав условия относительно их замены, это неправильно. При всем уважении к тем людям, которые уже сидят с (начала, - ред.) полномасштабки", - резюмировал он.

Читайте также: Служить в ВСУ должны и женщины, и мужчины. Украине следует изучить опыт Израиля, - Палиса

Законопроект о демобилизации

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

Также Министерство обороны Украины еще в январе подготовило законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих во время военного положения. Однако документ не получил поддержки со стороны Генерального штаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если сейчас начать демобилизацию, фронт не удастся стабилизировать, он "рассыплется", - "слуга народа" Федиенко