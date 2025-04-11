Стефанчук о демобилизации: Парламент должен опираться на позицию высшего военного руководства
При рассмотрении законопроекта о демобилизации Верховная Рада будет опираться на мнение высшего военного руководства страны, чтобы не допустить той же политической ошибки, которую сделала Украинская Центральная Рада в 1919 году.
Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Относительно законопроекта о демобилизации, моя позиция - четкая, понятная, и всегда такой была. Мы должны полагаться на высшее военное руководство. Мы не должны сделать той политической ошибки, которую Украинская Центральная Рада сделала в 1919 году. Мы не хотим этого сделать", - отметил он.
В то же время Стефанчук отметил, что для украинского парламента очень важен вопрос справедливой ротации и справедливых отпусков для военных.
"Если военное руководство будет считать демобилизацию возможной и необходимой, то будем говорить об этом", - отметил спикер ВР.
Стефанчук напомнил, что ни одна страна мира во время войны, кроме Украинской народной республики, не проводила демобилизацию.
Законопроект о демобилизации
Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.
До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.
По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.
Также Министерство обороны Украины еще в январе подготовило законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих во время военного положения. Однако документ не получил поддержки со стороны Генерального штаба ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто вище військове керівництво в україні, під час війни? правильно, зе!гніда.
от і вирішуй тепер, відмінити кріпацтво, чи далі мордувати....
Але тут краще зробити "крайніми" військових і сказати: "от як вони схочуть, так і буде!"
А чого ж тоді найверховніше лайно втручалося в планування військових операцій?
На банковій чудово розуміють, що якщо ЗЕ! почне виконувати свої обов'язки в питанні мобілізації, то другий термін йому світить лише за ґратами (бо рейтинги впадуть нижче плінтуса і проб'ють підлогу), а якщо військова операція вдалася, то це, звісно, завдяки "мудрому керівництву" найвеличнішого (рейтинги злетять). А якщо щось на фронті не вийшло, то винні військові - за ґрати їх!
Саме так виглядає для мене ситуація в країні.
Ну і звісно я всією душою вірю, що в ОПі "до виборів не готуються"
завдяки прикрому непорозумінню, цей пост займає зе!шмаркля.
все сходиться, як не крути.
від відповідальності не відкрутишся!
Справедливість одна для всіх чи як начальник скаже?
- скажіть йому , що у 1919 ніякої Центральної Ради вже не було !
які підтримали Центральну Раду, підкорилися і присягнули на вірність УНР, Українському народу та уряду. в результаті є українські війська
(16 дивізій), кинуті Ц Р. напризволяще, виїхали у ворожу паРашу де
стали білогвардійцями або кремлівськими бандитами-більшовиками.
А на грудень 1918 р. чисельний склад армії УНР вже знизився аж до
110 тис бійців, які хоробро вмираючи за УНР до останнього билися з багаторазово перевищує у військовій силі просто величезною кривавою. півмільйонною ордою проклятих москалів - кацапів проти цих жахливих окупантів . Це і призвело до жахливої катастрофи - трагедії втрати суверенітету та колонізації незалежної Української держави УНР її до створення з неї жалюгідної колонії урср в кривавій в'язниці народів в
срср з наступними репресіями, голодоморами та геноцидом. У яких загинуло від рук кремлівських окупантів багато мільйонів українців.
І не дай Боже нам такого повторення подій в Українській державі і які
ми знову можемо допустити (мир -капітуляція України).