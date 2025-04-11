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Новости Законопроект о демобилизации
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Стефанчук о демобилизации: Парламент должен опираться на позицию высшего военного руководства

Стефанчук о законопроекте о демобилизации

При рассмотрении законопроекта о демобилизации Верховная Рада будет опираться на мнение высшего военного руководства страны, чтобы не допустить той же политической ошибки, которую сделала Украинская Центральная Рада в 1919 году.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно законопроекта о демобилизации, моя позиция - четкая, понятная, и всегда такой была. Мы должны полагаться на высшее военное руководство. Мы не должны сделать той политической ошибки, которую Украинская Центральная Рада сделала в 1919 году. Мы не хотим этого сделать", - отметил он.

В то же время Стефанчук отметил, что для украинского парламента очень важен вопрос справедливой ротации и справедливых отпусков для военных.

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"Если военное руководство будет считать демобилизацию возможной и необходимой, то будем говорить об этом", - отметил спикер ВР.

Стефанчук напомнил, что ни одна страна мира во время войны, кроме Украинской народной республики, не проводила демобилизацию.

Законопроект о демобилизации

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

Также Министерство обороны Украины еще в январе подготовило законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих во время военного положения. Однако документ не получил поддержки со стороны Генерального штаба ВСУ.

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Автор: 

ВР (29244) демобилизация (154) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+10
і ця свиня друга людина в країні...я розумію що і перша того, але ж...
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11.04.2025 16:18
+6
кабана на передовую, в окопы поднимать боевой дух
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11.04.2025 16:51
+5
ніфіга, зе!поца підставив.
хто вище військове керівництво в україні, під час війни? правильно, зе!гніда.
от і вирішуй тепер, відмінити кріпацтво, чи далі мордувати....
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11.04.2025 16:21
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і ця свиня друга людина в країні...я розумію що і перша того, але ж...
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11.04.2025 16:18 Ответить
ніфіга, зе!поца підставив.
хто вище військове керівництво в україні, під час війни? правильно, зе!гніда.
от і вирішуй тепер, відмінити кріпацтво, чи далі мордувати....
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11.04.2025 16:21 Ответить
Скажу больше- они и "после войны" демобилизацию не собираются проводить("сохраним большую армию" при том, что в ВСУ 80+% мобилизованных).
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11.04.2025 16:23 Ответить
Звісно що жирний салохряк буде підхрюкувати своєму главклоуну - хай краще 1 млн кріпаків страждає, а бусифікація буде малоефективною і торкатиместься тільки найдурніших і найслабших - кого бусифікатори спіймали, аніж у Бубовтіка впаде його в'ялий рейтинг.
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11.04.2025 16:27 Ответить
Демобилизация в то время, когда не хватает пехоты на позициях перед очередным наступлением русских - прямой путь к поражению Украины и захвату новых обширных территорий орками. Напомню, что этот дикий законопроект подало Миноброны во главе с Умеровым, который как раз перетирал втихую условия возможной капитуляции с орками в Саудовской Аравии. Удивительное совпадение. Демобилизация во время войны - самоубийство для страны.
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11.04.2025 16:25 Ответить
а 6 млн людей не на військовому обліку на четвертому році війни - це шо? Потужна перемога?
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11.04.2025 16:28 Ответить
чому тільки 6 млн? чому не 60?
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11.04.2025 16:35 Ответить
Правильно.Всіх на м'ясо.
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11.04.2025 17:08 Ответить
Чим більше людей в армії тим менше їх гине, більше шанс вижити для кожного солдата і швидше рашка буде зупинена.
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11.04.2025 17:25 Ответить
Чомусь це не працює.Поки "мя'сники не почнуть нести відповідальність за злочинні накази людей завжди не вистачатиме.Зараз вже стало нормою коли командування "забуває " про людей на позиціях.
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13.04.2025 11:29 Ответить
Від "мобіків" на фронті зараз користі нуль. Настав час вводити в бій поповнення, підготовлене за три роки поки "мобікі" тримали оборону.
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11.04.2025 16:43 Ответить
Відповідно до чинного законодавства, єдиний, хто відповідає за питання мобілізації (відповідно і демобілізації) - Верховний Головнокомандувач (він же прЗЕдент, він же Голова РНБО).

Але тут краще зробити "крайніми" військових і сказати: "от як вони схочуть, так і буде!"
А чого ж тоді найверховніше лайно втручалося в планування військових операцій?

На банковій чудово розуміють, що якщо ЗЕ! почне виконувати свої обов'язки в питанні мобілізації, то другий термін йому світить лише за ґратами (бо рейтинги впадуть нижче плінтуса і проб'ють підлогу), а якщо військова операція вдалася, то це, звісно, завдяки "мудрому керівництву" найвеличнішого (рейтинги злетять). А якщо щось на фронті не вийшло, то винні військові - за ґрати їх!

Саме так виглядає для мене ситуація в країні.
Ну і звісно я всією душою вірю, що в ОПі "до виборів не готуються"
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11.04.2025 16:32 Ответить
під час війни, вище військове керівництво це, верховний головнокомандувач.
завдяки прикрому непорозумінню, цей пост займає зе!шмаркля.
все сходиться, як не крути.
від відповідальності не відкрутишся!
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11.04.2025 16:39 Ответить
а як же Справедливість, яку "слуги" від народу вимагають?
Справедливість одна для всіх чи як начальник скаже?
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11.04.2025 16:33 Ответить
Справедливість - це коли Стефанчуки з іншими зеленими жополизами-чиновниками міняють хлопців в окопах. Все інше - це оповідки пана ,як йому ікра не лізе в рот ,бо думає за кріпаків
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11.04.2025 16:50 Ответить
кабана на передовую, в окопы поднимать боевой дух
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11.04.2025 16:51 Ответить
"...помилки, яку Українська Центральна Рада зробила у 1919 році Джерело: https://censor.net/ua/n3546324
- скажіть йому , що у 1919 ніякої Центральної Ради вже не було !
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11.04.2025 16:53 Ответить
А ще до того республіка УНР перетворилась на військову диктатуру Директорія.
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11.04.2025 17:01 Ответить
А їм там пофігу - вони там , а ні про ЦР , а ні про Дерикторію мало чули ... Їхній світ - це Бентлі і Куршавель ...
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11.04.2025 17:04 Ответить
Шо це міняє ???
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11.04.2025 18:18 Ответить
глядя на стефанчука не уверен, что люди произошли по дарвину от обезьян
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11.04.2025 16:54 Ответить
Так Стефанчук в новині поряд заявив що "близько 20" нардепів воювали. Як вони демобілізувались?
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11.04.2025 17:01 Ответить
Стефанчук радить спиратись на флюгер? Точка зору владного керівництва сьогодні одна, завтра протилежна, післязавтра взагалі в режимі очікування.
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11.04.2025 17:20 Ответить
100 р. тому 1918 р. Центральна Рада злочинно відмовилася від понад тристатисячної кадрової Української регулярної армії українізованих дивізій Російської імператорської армії Південо -Західного фронту,
які підтримали Центральну Раду, підкорилися і присягнули на вірність УНР, Українському народу та уряду. в результаті є українські війська
(16 дивізій), кинуті Ц Р. напризволяще, виїхали у ворожу паРашу де
стали білогвардійцями або кремлівськими бандитами-більшовиками.
А на грудень 1918 р. чисельний склад армії УНР вже знизився аж до
110 тис бійців, які хоробро вмираючи за УНР до останнього билися з багаторазово перевищує у військовій силі просто величезною кривавою. півмільйонною ордою проклятих москалів - кацапів проти цих жахливих окупантів . Це і призвело до жахливої ​​катастрофи - трагедії втрати суверенітету та колонізації незалежної Української держави УНР її до створення з неї жалюгідної колонії урср в кривавій в'язниці народів в
срср з наступними репресіями, голодоморами та геноцидом. У яких загинуло від рук кремлівських окупантів багато мільйонів українців.
І не дай Боже нам такого повторення подій в Українській державі і які
ми знову можемо допустити (мир -капітуляція України).
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11.04.2025 18:27 Ответить
 
 