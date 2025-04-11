Стефанчук о демобилизации: Парламент должен опираться на позицию высшего военного руководства

При рассмотрении законопроекта о демобилизации Верховная Рада будет опираться на мнение высшего военного руководства страны, чтобы не допустить той же политической ошибки, которую сделала Украинская Центральная Рада в 1919 году.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно законопроекта о демобилизации, моя позиция - четкая, понятная, и всегда такой была. Мы должны полагаться на высшее военное руководство. Мы не должны сделать той политической ошибки, которую Украинская Центральная Рада сделала в 1919 году. Мы не хотим этого сделать", - отметил он.

В то же время Стефанчук отметил, что для украинского парламента очень важен вопрос справедливой ротации и справедливых отпусков для военных.

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"Если военное руководство будет считать демобилизацию возможной и необходимой, то будем говорить об этом", - отметил спикер ВР.

Стефанчук напомнил, что ни одна страна мира во время войны, кроме Украинской народной республики, не проводила демобилизацию.

Законопроект о демобилизации

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Им обязали Минобороны наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.

По данным СМИ, Министерство обороны Украины обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить до 18 марта 2025 года сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

Также Министерство обороны Украины еще в январе подготовило законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих во время военного положения. Однако документ не получил поддержки со стороны Генерального штаба ВСУ.

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