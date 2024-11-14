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Новости мобилизации
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Минобороны должен до 18 декабря наработать законопроект о демобилизации военных, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Законопроєкт про демобілізацію військових:

Министерство обороны Украины обещает подготовить законопроект об определении порядка и условий демобилизации военнослужащих во время действия военного положения до 18 декабря 2024 года.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Комитет обращался в Минобороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время действия военного положения.

"На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ, проект будет готов в определенный парламентом срок - до 18 декабря 2024 года", - сообщил Костенко.

Он уточнил, что пока неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о демобилизации может появиться в Раде в октябре при условии сохранения текущих темпов мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла закон о мобилизации.

Верховная Рада обязала правительство (Министерство обороны) наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

Ранее оборонный комитет Верховной Рады убрал из нового законопроекта о мобилизации положение, устанавливающее демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Автор: 

Минобороны (9306) мобилизация (2748) демобилизация (154) Костенко Роман (167)


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Згадав як у старезному фільмі "Бей первым, Фредди!" один персонаж (Колек) вигукує у розпачі: "Куда же вы уходите??? Ведь я должен вас всех убить!!!"
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14.11.2024 16:47 Ответить
Трамп ще не інавгурувався, а зелені нарешті почали шевелитися.
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14.11.2024 17:33 Ответить
Я так думаю. Мабуть скажуть хто набрав по днях документально підтверджений стаж сидіння в окопі на лінії зіткнення не менше 3-х років суммарно, той може подати заяву на звільнення. Взагалі державі вигідно зараз подовше тримати на фронті людей. І вона буде знаходити всі причини так і далі робити.
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14.11.2024 17:44 Ответить
Три роки - це докуя
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14.11.2024 17:58 Ответить
АААаааа - рятуйся хто може - ВОЇН Костенко йде !!!
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14.11.2024 18:25 Ответить
Цензор - треба якось порахувати з якою регулярністю ви цього воїна піарите . Це так у Львові Садовий вже років 10 розміщує бігборди такого собі Назарія , і з нагоди виборів і без такої нагоди. Львів увесь сміється - що це так Садовий "непомітно" собі заміну готує.
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14.11.2024 18:28 Ответить
КАБІНЕТНИЙ воїн костенко. Мля, скільки можна ганьбитися Цензору?
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14.11.2024 20:09 Ответить
Ну модна сказати про сотні тисяч тцекунів з мусорами,прокурорами,помічниками депутатів і так далі. Але меня от що цікаво, пару місяців назад була новина що тцк гребе від десяти до тридцяти тисяч чоловік в щомісяця, де вони ?
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21.12.2024 00:56 Ответить
 
 