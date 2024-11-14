Минобороны должен до 18 декабря наработать законопроект о демобилизации военных, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Министерство обороны Украины обещает подготовить законопроект об определении порядка и условий демобилизации военнослужащих во время действия военного положения до 18 декабря 2024 года.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Комитет обращался в Минобороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время действия военного положения.

"На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ, проект будет готов в определенный парламентом срок - до 18 декабря 2024 года", - сообщил Костенко.

Он уточнил, что пока неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.

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Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла закон о мобилизации.

Верховная Рада обязала правительство (Министерство обороны) наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

Ранее оборонный комитет Верховной Рады убрал из нового законопроекта о мобилизации положение, устанавливающее демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.