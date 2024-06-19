Закон о демобилизации может появиться в Раде в октябре при сохранении текущих темпов мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Законопроект о демобилизации могут внести в Верховную Раду при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца этого лета.

Об этом секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", - отметил он.

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По словам Костенко, нужно посмотреть, будут ли сохраняться такие темпы как минимум до конца лета.

Если до конца лета мы увидим, что они (темпы мобилизации - ред.) сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", - отметил воин.

Секретарь комитета Рады добавил, что соответствующий законопроект может быть готов уже в октябре, но только при условии сохранения или повышения текущих темпов мобилизации.

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