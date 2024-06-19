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Новости Война
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Закон о демобилизации может появиться в Раде в октябре при сохранении текущих темпов мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

У Раді відповіли, коли буде готовим законопроєкт про демобілізацію

Законопроект о демобилизации могут внести в Верховную Раду при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца этого лета.

Об этом секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос демобилизации исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова из-за изменения ситуации на фронте, - "слуга народа" Завитневич

По словам Костенко, нужно посмотреть, будут ли сохраняться такие темпы как минимум до конца лета.

Если до конца лета мы увидим, что они (темпы мобилизации - ред.) сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", - отметил воин.

Секретарь комитета Рады добавил, что соответствующий законопроект может быть готов уже в октябре, но только при условии сохранения или повышения текущих темпов мобилизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае в Украине мобилизовали больше людей, чем за последние несколько месяцев, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Автор: 

мобилизация (2785) демобилизация (155) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+19
Які мля "темпи", коли 50+ років інвалідів на вулиці хапають?
а 200+ тисяч здорових, молодих, що пройшли армію та спорт сидять під "бронею" 100%?
до речі, на окупованих територіях 95% ось цих "броньованих" зразу пішли на співпрацю з окупантами!
що ви на це скажете?
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19.06.2024 16:00
+8
Не буде цього, чергова підвішена морква перед носом.
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19.06.2024 16:09
+6
Этот Костенко депутат или все-таки воин? Что за звание как у падишаха.
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19.06.2024 15:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може....
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19.06.2024 15:56 Ответить
Этот Костенко депутат или все-таки воин? Что за звание как у падишаха.
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19.06.2024 15:58 Ответить
На сесії відпускають з частини. Тому швидше турист. Але все одно молодець.
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19.06.2024 16:11 Ответить
Полковник СБУ. «Воїн Світла»
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19.06.2024 16:11 Ответить
Спортсмен, мыслитель, философ, почетный гражданин, идеальный отец для любого украинского ребенка, воин, стратег, борец за справедливость, гигант мысли и особа приближенная к императору, ну и просто, слуга народа
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19.06.2024 18:13 Ответить
формально він від голосу
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20.06.2024 08:44 Ответить
Добре, цей пункт викреслюємо, щодо решти - заперечень не надійшло
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20.06.2024 10:43 Ответить
Які мля "темпи", коли 50+ років інвалідів на вулиці хапають?
а 200+ тисяч здорових, молодих, що пройшли армію та спорт сидять під "бронею" 100%?
до речі, на окупованих територіях 95% ось цих "броньованих" зразу пішли на співпрацю з окупантами!
що ви на це скажете?
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19.06.2024 16:00 Ответить
Це треш. Як в силових структурах може бути стільки потенційних зрадників? Структура МВС згнила повністю. Прокуратура і суди теж щось подібне.
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19.06.2024 16:13 Ответить
Чому згнила? Вона завжди працювала "на хазяїна". Хто дівчині платить, той її й "танцює".
У "слуг системи" дуже гнучка система моралі, тому вони при будь-якій владі почуваються добре.
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19.06.2024 18:11 Ответить
Скажу, що у Вас занижені відсотки.
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19.06.2024 16:29 Ответить
воїн Костенко ?
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19.06.2024 16:05 Ответить
ну... це тіпа
"я у зсу, у зсу! мамой клянуся!"
але показати військовий квіток не може!
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19.06.2024 16:08 Ответить
Не буде цього, чергова підвішена морква перед носом.
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19.06.2024 16:09 Ответить
Буде, пора вже.
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19.06.2024 16:28 Ответить
Для цього супераналітика треба не менше 10 років війни щоб дійти хоч до якогось рішення? Хоча скоріш за все він особисто і верховна рада загалом все одно ні до чого якісного не прийдуть, бо неспроможні. Ха ха ха.
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19.06.2024 16:30 Ответить
Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування.
========
А якість?
У першій хвилі, то були діючі військові, добровольці... Зараз ловлять тих, хто за станом здоров'я вже втекти не може. А якщо ми кількістю з кацапами будемо мірятися, то ... краще не треба
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19.06.2024 16:35 Ответить
Лапша.....
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19.06.2024 18:03 Ответить
Морковка..
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19.06.2024 18:08 Ответить
Як кажуть у подібних випадках - краще жувати ніж дурню казати. Я нічого не знаю про порядки в армії та на фронті. Знаю лише з публікацій на цензорі. І які висновки я роблю? -
Люди не можуть перебувати на війні весь час. Потрібні відпустки часті і довгострокові. Аби людина могла відпочити і підлікуватися, побути з сім'єю.
Досвідчені воїни - національне надбання. Вони несуть в собі неоцінений досвід, які мусять передавати новим бійцям. Частина з них повинна вчитися і вчити в академіях та училищах. А костенко говорить про демобілізацію і певно частина демобілізованих виїде з країни. ця верховна зрада не може мислити глобально. вони он замість зацікавленості наших громадян у хороших умовах роботи просто хочуть завозити бідняків з нерозвинутих країн не розуміючи одного - ті, хто не пригодився десь у себе, не стануть висококваліфікованими і у нас. За кордоном, скажімо в тій же Італії, йде повним ходом роботизація аби всіф некваліфіковані (мавпячі процеси) перекласти на автомати. Це стосується і збору урожаю, і догляду за немічними людьми. а наші ахметки до сих пір оперують числом а не вмінням. Тоді, як Захід старається випускати найбільш високотехнологічну продукцію.
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19.06.2024 18:54 Ответить
Володя, ти не переживай за "досвідчених". Краще в ТЦК сходи, поділись там своїми особливо цінними думками.
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19.06.2024 19:40 Ответить
Дурня
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19.06.2024 19:59 Ответить
Может этот "воин" перестанет врать? Вроде не из слуг же... Не будет никакой "демобилизации".
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19.06.2024 20:29 Ответить
у зеленського може бути все шо завгодно. підпише мир і розпустить армію. ще й заборонить стрілять. хутін умєр а окромє няво нікто нє віноват. хіба не було так після 2019 року?
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20.06.2024 08:41 Ответить
 
 