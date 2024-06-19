Закон о демобилизации может появиться в Раде в октябре при сохранении текущих темпов мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Законопроект о демобилизации могут внести в Верховную Раду при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца этого лета.
Об этом секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", - отметил он.
По словам Костенко, нужно посмотреть, будут ли сохраняться такие темпы как минимум до конца лета.
Если до конца лета мы увидим, что они (темпы мобилизации - ред.) сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", - отметил воин.
Секретарь комитета Рады добавил, что соответствующий законопроект может быть готов уже в октябре, но только при условии сохранения или повышения текущих темпов мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а 200+ тисяч здорових, молодих, що пройшли армію та спорт сидять під "бронею" 100%?
до речі, на окупованих територіях 95% ось цих "броньованих" зразу пішли на співпрацю з окупантами!
що ви на це скажете?
У "слуг системи" дуже гнучка система моралі, тому вони при будь-якій владі почуваються добре.
"я у зсу, у зсу! мамой клянуся!"
але показати військовий квіток не може!
========
А якість?
У першій хвилі, то були діючі військові, добровольці... Зараз ловлять тих, хто за станом здоров'я вже втекти не може. А якщо ми кількістю з кацапами будемо мірятися, то ... краще не треба
Люди не можуть перебувати на війні весь час. Потрібні відпустки часті і довгострокові. Аби людина могла відпочити і підлікуватися, побути з сім'єю.
Досвідчені воїни - національне надбання. Вони несуть в собі неоцінений досвід, які мусять передавати новим бійцям. Частина з них повинна вчитися і вчити в академіях та училищах. А костенко говорить про демобілізацію і певно частина демобілізованих виїде з країни. ця верховна зрада не може мислити глобально. вони он замість зацікавленості наших громадян у хороших умовах роботи просто хочуть завозити бідняків з нерозвинутих країн не розуміючи одного - ті, хто не пригодився десь у себе, не стануть висококваліфікованими і у нас. За кордоном, скажімо в тій же Італії, йде повним ходом роботизація аби всіф некваліфіковані (мавпячі процеси) перекласти на автомати. Це стосується і збору урожаю, і догляду за немічними людьми. а наші ахметки до сих пір оперують числом а не вмінням. Тоді, як Захід старається випускати найбільш високотехнологічну продукцію.