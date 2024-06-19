УКР
Закон про демобілізацію може з’явитись у Раді в жовтні за умови збереження поточних темпів мобілізації, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

У Раді відповіли, коли буде готовим законопроєкт про демобілізацію

Законопроєкт про демобілізацію можуть внести до Верховної Ради за умови, що теперішні темпи мобілізації збережуться до кінця цього літа.

Про це секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації. Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься", - зазначив він.

За словами Костенка, потрібно подивитися, чи зберігатимуться такі темпи щонайменше до кінця літа.

Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони (темпи мобілізації - ред.) зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", - зауважив воїн.

Секретар комітету Ради додав, що відповідний законопроєкт може бути готовим вже у жовтні, але лише за умови збереження або підвищення поточних темпів мобілізації.

+19
Які мля "темпи", коли 50+ років інвалідів на вулиці хапають?
а 200+ тисяч здорових, молодих, що пройшли армію та спорт сидять під "бронею" 100%?
до речі, на окупованих територіях 95% ось цих "броньованих" зразу пішли на співпрацю з окупантами!
що ви на це скажете?
19.06.2024 16:00
+8
Не буде цього, чергова підвішена морква перед носом.
19.06.2024 16:09
+6
Этот Костенко депутат или все-таки воин? Что за звание как у падишаха.
19.06.2024 15:58
може....
19.06.2024 15:56
Этот Костенко депутат или все-таки воин? Что за звание как у падишаха.
19.06.2024 15:58
На сесії відпускають з частини. Тому швидше турист. Але все одно молодець.
19.06.2024 16:11
Полковник СБУ. «Воїн Світла»
19.06.2024 16:11
Спортсмен, мыслитель, философ, почетный гражданин, идеальный отец для любого украинского ребенка, воин, стратег, борец за справедливость, гигант мысли и особа приближенная к императору, ну и просто, слуга народа
19.06.2024 18:13
формально він від голосу
20.06.2024 08:44
Добре, цей пункт викреслюємо, щодо решти - заперечень не надійшло
20.06.2024 10:43
Які мля "темпи", коли 50+ років інвалідів на вулиці хапають?
а 200+ тисяч здорових, молодих, що пройшли армію та спорт сидять під "бронею" 100%?
до речі, на окупованих територіях 95% ось цих "броньованих" зразу пішли на співпрацю з окупантами!
що ви на це скажете?
19.06.2024 16:00
Це треш. Як в силових структурах може бути стільки потенційних зрадників? Структура МВС згнила повністю. Прокуратура і суди теж щось подібне.
19.06.2024 16:13
Чому згнила? Вона завжди працювала "на хазяїна". Хто дівчині платить, той її й "танцює".
У "слуг системи" дуже гнучка система моралі, тому вони при будь-якій владі почуваються добре.
19.06.2024 18:11
Скажу, що у Вас занижені відсотки.
19.06.2024 16:29
воїн Костенко ?
19.06.2024 16:05
ну... це тіпа
"я у зсу, у зсу! мамой клянуся!"
але показати військовий квіток не може!
19.06.2024 16:08
Не буде цього, чергова підвішена морква перед носом.
19.06.2024 16:09
Буде, пора вже.
19.06.2024 16:28
Для цього супераналітика треба не менше 10 років війни щоб дійти хоч до якогось рішення? Хоча скоріш за все він особисто і верховна рада загалом все одно ні до чого якісного не прийдуть, бо неспроможні. Ха ха ха.
19.06.2024 16:30
Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування.
========
А якість?
У першій хвилі, то були діючі військові, добровольці... Зараз ловлять тих, хто за станом здоров'я вже втекти не може. А якщо ми кількістю з кацапами будемо мірятися, то ... краще не треба
19.06.2024 16:35
Лапша.....
19.06.2024 18:03
Морковка..
19.06.2024 18:08
Як кажуть у подібних випадках - краще жувати ніж дурню казати. Я нічого не знаю про порядки в армії та на фронті. Знаю лише з публікацій на цензорі. І які висновки я роблю? -
Люди не можуть перебувати на війні весь час. Потрібні відпустки часті і довгострокові. Аби людина могла відпочити і підлікуватися, побути з сім'єю.
Досвідчені воїни - національне надбання. Вони несуть в собі неоцінений досвід, які мусять передавати новим бійцям. Частина з них повинна вчитися і вчити в академіях та училищах. А костенко говорить про демобілізацію і певно частина демобілізованих виїде з країни. ця верховна зрада не може мислити глобально. вони он замість зацікавленості наших громадян у хороших умовах роботи просто хочуть завозити бідняків з нерозвинутих країн не розуміючи одного - ті, хто не пригодився десь у себе, не стануть висококваліфікованими і у нас. За кордоном, скажімо в тій же Італії, йде повним ходом роботизація аби всіф некваліфіковані (мавпячі процеси) перекласти на автомати. Це стосується і збору урожаю, і догляду за немічними людьми. а наші ахметки до сих пір оперують числом а не вмінням. Тоді, як Захід старається випускати найбільш високотехнологічну продукцію.
19.06.2024 18:54
Володя, ти не переживай за "досвідчених". Краще в ТЦК сходи, поділись там своїми особливо цінними думками.
19.06.2024 19:40
Дурня
19.06.2024 19:59
Может этот "воин" перестанет врать? Вроде не из слуг же... Не будет никакой "демобилизации".
19.06.2024 20:29
у зеленського може бути все шо завгодно. підпише мир і розпустить армію. ще й заборонить стрілять. хутін умєр а окромє няво нікто нє віноват. хіба не було так після 2019 року?
20.06.2024 08:41
 
 