Закон про демобілізацію може з’явитись у Раді в жовтні за умови збереження поточних темпів мобілізації, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Законопроєкт про демобілізацію можуть внести до Верховної Ради за умови, що теперішні темпи мобілізації збережуться до кінця цього літа.

Про це секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації. Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься", - зазначив він.

За словами Костенка, потрібно подивитися, чи зберігатимуться такі темпи щонайменше до кінця літа.

Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони (темпи мобілізації - ред.) зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", - зауважив воїн.

Секретар комітету Ради додав, що відповідний законопроєкт може бути готовим вже у жовтні, але лише за умови збереження або підвищення поточних темпів мобілізації.

