Закон про демобілізацію може з’явитись у Раді в жовтні за умови збереження поточних темпів мобілізації, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Законопроєкт про демобілізацію можуть внести до Верховної Ради за умови, що теперішні темпи мобілізації збережуться до кінця цього літа.
Про це секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко заявив у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації. Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься", - зазначив він.
За словами Костенка, потрібно подивитися, чи зберігатимуться такі темпи щонайменше до кінця літа.
Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони (темпи мобілізації - ред.) зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", - зауважив воїн.
Секретар комітету Ради додав, що відповідний законопроєкт може бути готовим вже у жовтні, але лише за умови збереження або підвищення поточних темпів мобілізації.
а 200+ тисяч здорових, молодих, що пройшли армію та спорт сидять під "бронею" 100%?
до речі, на окупованих територіях 95% ось цих "броньованих" зразу пішли на співпрацю з окупантами!
що ви на це скажете?
У "слуг системи" дуже гнучка система моралі, тому вони при будь-якій владі почуваються добре.
"я у зсу, у зсу! мамой клянуся!"
але показати військовий квіток не може!
А якість?
У першій хвилі, то були діючі військові, добровольці... Зараз ловлять тих, хто за станом здоров'я вже втекти не може. А якщо ми кількістю з кацапами будемо мірятися, то ... краще не треба
Люди не можуть перебувати на війні весь час. Потрібні відпустки часті і довгострокові. Аби людина могла відпочити і підлікуватися, побути з сім'єю.
Досвідчені воїни - національне надбання. Вони несуть в собі неоцінений досвід, які мусять передавати новим бійцям. Частина з них повинна вчитися і вчити в академіях та училищах. А костенко говорить про демобілізацію і певно частина демобілізованих виїде з країни. ця верховна зрада не може мислити глобально. вони он замість зацікавленості наших громадян у хороших умовах роботи просто хочуть завозити бідняків з нерозвинутих країн не розуміючи одного - ті, хто не пригодився десь у себе, не стануть висококваліфікованими і у нас. За кордоном, скажімо в тій же Італії, йде повним ходом роботизація аби всіф некваліфіковані (мавпячі процеси) перекласти на автомати. Це стосується і збору урожаю, і догляду за немічними людьми. а наші ахметки до сих пір оперують числом а не вмінням. Тоді, як Захід старається випускати найбільш високотехнологічну продукцію.