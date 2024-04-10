На подготовку законопроекта о демобилизации может уйти несколько месяцев, - Минобороны

Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны в ближайшее время начнут разрабатывать законопроект о демобилизации, этот процесс может занять несколько месяцев.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Конечный срок службы будет вынесен в отдельный законопроект. Очевидно, этот процесс займет некоторое время, несколько месяцев, но однозначно он должен учесть с одной стороны потребности Украины в обороне, с другой — права военнослужащих, о которых, очевидно, заботятся все соответствующие учреждения", – сказал Лазуткин.

По словам спикера, в ближайшее время Генштаб и Минобороны совместно начнут работу над законопроектом о демобилизации.

"Будут консультации соответствующие, будут привлечены соответствующие группы. Говорить о каких-то конкретных сроках, наверное, рано, но понимая запрос общества и в том числе людей, вовлеченных в Силы обороны, будет сделано все, чтобы реализовать и разработать этот законопроект в ближайшее время", – сказал Лазуткин.

Напомним, накануне оборонный комитет Верховной Рады убрал из нового законопроекта о мобилизации положение, которое устанавливало демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада начнет рассматривать правительственный законопроект о мобилизации 10 апреля, - Гончаренко