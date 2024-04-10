На подготовку законопроекта о демобилизации может уйти несколько месяцев, - Минобороны
Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны в ближайшее время начнут разрабатывать законопроект о демобилизации, этот процесс может занять несколько месяцев.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Конечный срок службы будет вынесен в отдельный законопроект. Очевидно, этот процесс займет некоторое время, несколько месяцев, но однозначно он должен учесть с одной стороны потребности Украины в обороне, с другой — права военнослужащих, о которых, очевидно, заботятся все соответствующие учреждения", – сказал Лазуткин.
По словам спикера, в ближайшее время Генштаб и Минобороны совместно начнут работу над законопроектом о демобилизации.
"Будут консультации соответствующие, будут привлечены соответствующие группы. Говорить о каких-то конкретных сроках, наверное, рано, но понимая запрос общества и в том числе людей, вовлеченных в Силы обороны, будет сделано все, чтобы реализовать и разработать этот законопроект в ближайшее время", – сказал Лазуткин.
Напомним, накануне оборонный комитет Верховной Рады убрал из нового законопроекта о мобилизации положение, которое устанавливало демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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Це саботаж, вони навмисне затягують прийняття закону, щоб демотивувати бажаючих йти на фронт, це виглядає як зрада!
це, не кацапське іпсо, це конституція україни!
Пойдите на соседнюю ветку, там вам доступно объяснят, законно ли приносить повестки по месту прописки, а не вручать лично.
Просто, приблуди95, забалакали саму суть для ЗМІН…
@Moni_Kabelucci
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https://twitter.com/Moni_Kabelucci/status/1778097130344779780 2 год
На фронт підуть всі. Чоловіки до останнього, жінки, інваліди, діти призовного віку від 12 і до. Всі, крім клоунів і друзів кварталу. Їм треба вимкнути газ і погасити світло.
@Guido_FawkesTWI
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11 год
На цьому фото ви бачите не те що ви подумали а чесних, відповідальних, сумлінних працівників критично важливої інфраструктури яких треба захистити від мобілізації
В чому претензії, шо народ не хоче помирати за хрін собачий? ми не рф вибачайте. Піди в автосалон и скажи чуваки нема бабок, продайте новеньку бмв за 5куе. Шо тобі скажуть? отак народ це автосалон і на непристойні пропозиції відповідає відмовою. Экономіка риночна, можна люди самі будуть оцінювати вартість свого життя ?"(С)
Потрібні вибори, інакше вони навмисне будуть затягувати закінчення війни!
Їм взагалі байдуже скільки людей загине аби тільки сидіти біля корита