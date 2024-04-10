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Новости Война
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На подготовку законопроекта о демобилизации может уйти несколько месяцев, - Минобороны

міноборони

Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны в ближайшее время начнут разрабатывать законопроект о демобилизации, этот процесс может занять несколько месяцев.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Конечный срок службы будет вынесен в отдельный законопроект. Очевидно, этот процесс займет некоторое время, несколько месяцев, но однозначно он должен учесть с одной стороны потребности Украины в обороне, с другой — права военнослужащих, о которых, очевидно, заботятся все соответствующие учреждения", – сказал Лазуткин.

По словам спикера, в ближайшее время Генштаб и Минобороны совместно начнут работу над законопроектом о демобилизации.

"Будут консультации соответствующие, будут привлечены соответствующие группы. Говорить о каких-то конкретных сроках, наверное, рано, но понимая запрос общества и в том числе людей, вовлеченных в Силы обороны, будет сделано все, чтобы реализовать и разработать этот законопроект в ближайшее время", – сказал Лазуткин.

Напомним, накануне оборонный комитет Верховной Рады убрал из нового законопроекта о мобилизации положение, которое устанавливало демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада начнет рассматривать правительственный законопроект о мобилизации 10 апреля, - Гончаренко

Автор: 

законопроект (3220) Минобороны (9306) демобилизация (154)


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Топ комментарии
+18
Guido Fawkes
@Guido_FawkesTWI
·
11 год
На цьому фото ви бачите не те що ви подумали а чесних, відповідальних, сумлінних працівників критично важливої інфраструктури яких треба захистити від мобілізації
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10.04.2024 22:06
+13
Ось так працюють "слуги" під час війни ,гіршого парламенту за всю історію України не було.
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10.04.2024 21:50
+10
Моні Кабелуччі

@Moni_Kabelucci

·

https://twitter.com/Moni_Kabelucci/status/1778097130344779780 2 год

На фронт підуть всі. Чоловіки до останнього, жінки, інваліди, діти призовного віку від 12 і до. Всі, крім клоунів і друзів кварталу. Їм треба вимкнути газ і погасити світло.
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10.04.2024 21:59
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Т.е на закон о мобилизации времени хватило, а на этот нет?
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10.04.2024 21:50 Ответить
Хіба вони не розуміють важливість закону про демобілізацію?
Це саботаж, вони навмисне затягують прийняття закону, щоб демотивувати бажаючих йти на фронт, це виглядає як зрада!
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10.04.2024 23:04 Ответить
Это все выглядит как минимум печально.
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10.04.2024 23:20 Ответить
Ось так працюють "слуги" під час війни ,гіршого парламенту за всю історію України не було.
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10.04.2024 21:50 Ответить
Они понимают что если они такой закон проголосуют - их будут вешать на фонарных столбах. И что никакой силы у Зели нет - он их не спасет, крысы, бегущие с тонущего корабля.
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10.04.2024 21:51 Ответить
Ви не зрозуміли. Закон про ДЕмобілізацію відкладається. Про мобілізацію, скоріш за все, скоро проголосують
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10.04.2024 21:58 Ответить
От прям нагадує, Надо просто нємножко потєрпєть.
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10.04.2024 21:52 Ответить
результат бидло виборів, нарешті, доходить кінця.
це, не кацапське іпсо, це конституція україни!
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10.04.2024 21:53 Ответить
Ось такий він, турборежим від партії 4 кратного ухилянта...
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10.04.2024 21:53 Ответить
4-х кратный ухилянт это Президент?
Пойдите на соседнюю ветку, там вам доступно объяснят, законно ли приносить повестки по месту прописки, а не вручать лично.
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11.04.2024 00:29 Ответить
Я в юридичних тонкощах вручення повісток не розбираюсь. Я сам пішов до РТЦК, там повістку і виписали, вже 2 роки у ЗСУ. Це Бубочка юрист хитропопий, він і такі як він 100 причин знайдуть, чому не слід Україну захищати.
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11.04.2024 13:51 Ответить
Не месяцев а лет....Очередное намахалово лохов ...
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10.04.2024 21:54 Ответить
На юх таку зесрану владу
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10.04.2024 21:54 Ответить
Тому, змінюйте НЕВІДКЛАДНО, діючу постанову КМУ щодо визначення Переліку посад та професій …, щоб чоловіків, на цих посадах та професіях, могли замінювати жінки, а чоловіки йшли ЗАХИЩАТИ Україну і Родину!! Стефанішина з верещучкою, замінили посади віциків КМУ, от 2 особи з КМУ йдуть до ТЦЕ!! Таких прикладів, десятки тисяч!!
Просто, приблуди95, забалакали саму суть для ЗМІН…
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10.04.2024 21:55 Ответить
Моні Кабелуччі

@Moni_Kabelucci

·

https://twitter.com/Moni_Kabelucci/status/1778097130344779780 2 год

На фронт підуть всі. Чоловіки до останнього, жінки, інваліди, діти призовного віку від 12 і до. Всі, крім клоунів і друзів кварталу. Їм треба вимкнути газ і погасити світло.
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10.04.2024 21:59 Ответить
Вже казали мінімум 8 місяців і то за умови ситуації на фронті .Щоб трохи спустити пар ******** і вкручують людям лайно в вуха.
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10.04.2024 22:00 Ответить
Завдяки зеленсКИМ лохам ... інших українців, свідомих і розумних, ця *****..... влада на чолі з хвойдою 95 ківіну мусьйом зеленСКИМ вважає селюками ! Йдуть вони на ... за руцьким кораблем ! Українці, ми - сильні, розумні, вільні об'єднуємось. Як на Майдані. Не навколо партій, а навколо ОСОБИСТОСТЕЙ. За свою державу, за свою армію, без чужої зеленскої влади на чолі з дЄрмаком.
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10.04.2024 22:01 Ответить
На той час він може бути без потреби, нікого буде демобілізовувати.
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10.04.2024 22:05 Ответить
Для цього цей бл*дський цирк з затягуванням демобілізації, з ненормальним законом про мобілізацію і робиться. Зелена потолоч не зупиниться, поки не знищить тих, хто завадив їм здати країну *****.
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10.04.2024 22:11 Ответить
Guido Fawkes
@Guido_FawkesTWI
·
11 год
На цьому фото ви бачите не те що ви подумали а чесних, відповідальних, сумлінних працівників критично важливої інфраструктури яких треба захистити від мобілізації
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10.04.2024 22:06 Ответить
Лідори країни...
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10.04.2024 22:14 Ответить
Ось тому і не хотять законодавчо врегулювати демобілізацію, вигадуючи про потребу в окремому законі, бо у разі чітких правил демобілізації тих, що вже не перший рік захищають Україну,тоді точно треба буде мобілізовувати ЗЕлене кодло , куплених блоХЕРів, радників та їх родичів
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10.04.2024 22:27 Ответить
АПЛОДИСМЕНТИ для зегнид....
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10.04.2024 22:10 Ответить
Про що говорить те, що закону про демобілізацію нема і не буде. Про нікчемність як мін. об. так і нікчемність верховного головнокомандувача, головнокомандувача, командувачів всіх рівнів, генштабу , всіх генералів, полковників, майорів. Всі їхні звання, посади, нагороди нічого не варті. Чому? Тому що без солдата вони не здатні ні на що. Я не розумію для чого змі беруть у них інтерв'ю, цікавляться їхньою думкою, вважають що вони є якимись експертами. Практика показала що ніхто із них не може організувати процес як мобілізації так і демобілізації. Силу має лише добра воля солдата. Солдата, а не офіцера. Офіцер може тільки підтримувати завзяття солдата. Або самим стати як солдат. Лише порядність солдата до оточуючих в кінцевому залишку чогось варта. Військову дію довершує саме солдат. Так він не красивий, погано пахне, в брудній формі. Але це так виглядає нормальний військовий процес. А в нас як беруть якісь інтерв'ю тіпа щоб почути якусь вартісну думку, то інтерв'юєру ще й носик припудрять. Щоб нікчемність гарніше виглядала. Але ж хіба ті, що з припудренимт носами із мін. оби можуть щось вартісне оголосити? Ха ха ха.
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10.04.2024 22:17 Ответить
зеленський зі своїм шоблом НАЗАВЖДИ увійшов в історію, як самий НІКЧЕМНИЙ президент. Лузер і вор.👎
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10.04.2024 22:17 Ответить
зеленський це найкращий президент України для кремля після Януковоща.
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10.04.2024 22:31 Ответить
вам не повірять. Масово не повірять. 63% нині думають навпаки:

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10.04.2024 22:37 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinci-menshe-doviryayut-vladi-ale-pidtrimuyut-zelenskogo-misiv-novini-ukrajini-50408562.html «Рейтинг влади з'їла корупція». Кому довіряють українці
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10.04.2024 22:38 Ответить
Поки йде війна, ніякої демобілізації-не буде,цю тему можна закривати,а всі ці балачки,це звичайна локшина для холопів,крапка.
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10.04.2024 22:28 Ответить
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10.04.2024 22:30 Ответить
в нас немае кілька місців...уроди...
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10.04.2024 22:37 Ответить
Забронювати медіашльондр та свою школу резерва - мандрівний цирк - швидко закони прийняли . А воїнів ,що з 2024 року воюють - потрібно ще рік -два потягнути ...
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10.04.2024 22:46 Ответить
"контракти на 6-12 мес на нулі з/п 150-200 і бажаючих черги . А ризикувати життям за 5 копійок в бліндажі бажаючихих нема.

В чому претензії, шо народ не хоче помирати за хрін собачий? ми не рф вибачайте. Піди в автосалон и скажи чуваки нема бабок, продайте новеньку бмв за 5куе. Шо тобі скажуть? отак народ це автосалон і на непристойні пропозиції відповідає відмовою. Экономіка риночна, можна люди самі будуть оцінювати вартість свого життя ?"(С)
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10.04.2024 22:55 Ответить
Декілька років !
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10.04.2024 23:02 Ответить
Хто знає, навіщо ми взагалі утримуємо цей непотріб?
Потрібні вибори, інакше вони навмисне будуть затягувати закінчення війни!
Їм взагалі байдуже скільки людей загине аби тільки сидіти біля корита
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10.04.2024 23:19 Ответить
Відпустіть строковиків. А самі - ******** на їхнє місце.
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11.04.2024 01:33 Ответить
Поступила пропозиція - ГНАТИ В ШИЮ СИРСЬКОГО.
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11.04.2024 06:29 Ответить
 
 