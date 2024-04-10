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Новини Війна
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На підготовку законопроєкту про демобілізацію може знадобитись кілька місяців, - Міноборони

міноборони

Генеральний штаб ЗСУ і Міністерство оборони найближчим часом почнуть розробляти законопроєкт про демобілізацію, цей процес може тривати кілька місяців.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Кінцевий термін служби буде винесено в окремий законопроєкт. Вочевидь, цей процес займе якийсь час, кілька місяців, але однозначно він має врахувати з одного боку потреби України в обороні, з іншого - права військовослужбовців, про які, вочевидь, дбають всі відповідні установи", — сказав Лазуткін.

За словами речника, найближчим часом Генштаб і Міноборони спільно почнуть роботу над законопроєктом про демобілізацію.

"Будуть консультації відповідні, будуть залучені відповідні групи. Говорити про якісь конкретні терміни, напевно, що зарано, але розуміючи запит суспільства і в тому числі людей, які залучені до Сил оборони, буде зроблено все, аби реалізувати і розробити цей законопроєкт найближчим часом", — сказав Лазуткін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Положення про демобілізацію прибрали з урядового законопроєкту на прохання Сирського та Умєрова. ДОКУМЕНТ

Нагадуємо, напередодні оборонний комітет Верховної Ради прибрав з нового законопроєкту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Автор: 

законопроєкт (3591) Міноборони (7355) демобілізація (109)


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Топ коментарі
+18
Guido Fawkes
@Guido_FawkesTWI
·
11 год
На цьому фото ви бачите не те що ви подумали а чесних, відповідальних, сумлінних працівників критично важливої інфраструктури яких треба захистити від мобілізації
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10.04.2024 22:06
+13
Ось так працюють "слуги" під час війни ,гіршого парламенту за всю історію України не було.
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10.04.2024 21:50
+10
Моні Кабелуччі

@Moni_Kabelucci

·

https://twitter.com/Moni_Kabelucci/status/1778097130344779780 2 год

На фронт підуть всі. Чоловіки до останнього, жінки, інваліди, діти призовного віку від 12 і до. Всі, крім клоунів і друзів кварталу. Їм треба вимкнути газ і погасити світло.
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10.04.2024 21:59
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Т.е на закон о мобилизации времени хватило, а на этот нет?
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10.04.2024 21:50 Відповісти
Хіба вони не розуміють важливість закону про демобілізацію?
Це саботаж, вони навмисне затягують прийняття закону, щоб демотивувати бажаючих йти на фронт, це виглядає як зрада!
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10.04.2024 23:04 Відповісти
Это все выглядит как минимум печально.
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10.04.2024 23:20 Відповісти
Ось так працюють "слуги" під час війни ,гіршого парламенту за всю історію України не було.
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10.04.2024 21:50 Відповісти
Они понимают что если они такой закон проголосуют - их будут вешать на фонарных столбах. И что никакой силы у Зели нет - он их не спасет, крысы, бегущие с тонущего корабля.
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10.04.2024 21:51 Відповісти
Ви не зрозуміли. Закон про ДЕмобілізацію відкладається. Про мобілізацію, скоріш за все, скоро проголосують
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10.04.2024 21:58 Відповісти
От прям нагадує, Надо просто нємножко потєрпєть.
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10.04.2024 21:52 Відповісти
результат бидло виборів, нарешті, доходить кінця.
це, не кацапське іпсо, це конституція україни!
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10.04.2024 21:53 Відповісти
Ось такий він, турборежим від партії 4 кратного ухилянта...
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10.04.2024 21:53 Відповісти
4-х кратный ухилянт это Президент?
Пойдите на соседнюю ветку, там вам доступно объяснят, законно ли приносить повестки по месту прописки, а не вручать лично.
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11.04.2024 00:29 Відповісти
Я в юридичних тонкощах вручення повісток не розбираюсь. Я сам пішов до РТЦК, там повістку і виписали, вже 2 роки у ЗСУ. Це Бубочка юрист хитропопий, він і такі як він 100 причин знайдуть, чому не слід Україну захищати.
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11.04.2024 13:51 Відповісти
Не месяцев а лет....Очередное намахалово лохов ...
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10.04.2024 21:54 Відповісти
На юх таку зесрану владу
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10.04.2024 21:54 Відповісти
Тому, змінюйте НЕВІДКЛАДНО, діючу постанову КМУ щодо визначення Переліку посад та професій …, щоб чоловіків, на цих посадах та професіях, могли замінювати жінки, а чоловіки йшли ЗАХИЩАТИ Україну і Родину!! Стефанішина з верещучкою, замінили посади віциків КМУ, от 2 особи з КМУ йдуть до ТЦЕ!! Таких прикладів, десятки тисяч!!
Просто, приблуди95, забалакали саму суть для ЗМІН…
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10.04.2024 21:55 Відповісти
Моні Кабелуччі

@Moni_Kabelucci

·

https://twitter.com/Moni_Kabelucci/status/1778097130344779780 2 год

На фронт підуть всі. Чоловіки до останнього, жінки, інваліди, діти призовного віку від 12 і до. Всі, крім клоунів і друзів кварталу. Їм треба вимкнути газ і погасити світло.
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10.04.2024 21:59 Відповісти
Вже казали мінімум 8 місяців і то за умови ситуації на фронті .Щоб трохи спустити пар ******** і вкручують людям лайно в вуха.
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10.04.2024 22:00 Відповісти
Завдяки зеленсКИМ лохам ... інших українців, свідомих і розумних, ця *****..... влада на чолі з хвойдою 95 ківіну мусьйом зеленСКИМ вважає селюками ! Йдуть вони на ... за руцьким кораблем ! Українці, ми - сильні, розумні, вільні об'єднуємось. Як на Майдані. Не навколо партій, а навколо ОСОБИСТОСТЕЙ. За свою державу, за свою армію, без чужої зеленскої влади на чолі з дЄрмаком.
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10.04.2024 22:01 Відповісти
На той час він може бути без потреби, нікого буде демобілізовувати.
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10.04.2024 22:05 Відповісти
Для цього цей бл*дський цирк з затягуванням демобілізації, з ненормальним законом про мобілізацію і робиться. Зелена потолоч не зупиниться, поки не знищить тих, хто завадив їм здати країну *****.
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10.04.2024 22:11 Відповісти
Guido Fawkes
@Guido_FawkesTWI
·
11 год
На цьому фото ви бачите не те що ви подумали а чесних, відповідальних, сумлінних працівників критично важливої інфраструктури яких треба захистити від мобілізації
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10.04.2024 22:06 Відповісти
Лідори країни...
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10.04.2024 22:14 Відповісти
Ось тому і не хотять законодавчо врегулювати демобілізацію, вигадуючи про потребу в окремому законі, бо у разі чітких правил демобілізації тих, що вже не перший рік захищають Україну,тоді точно треба буде мобілізовувати ЗЕлене кодло , куплених блоХЕРів, радників та їх родичів
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10.04.2024 22:27 Відповісти
АПЛОДИСМЕНТИ для зегнид....
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10.04.2024 22:10 Відповісти
Про що говорить те, що закону про демобілізацію нема і не буде. Про нікчемність як мін. об. так і нікчемність верховного головнокомандувача, головнокомандувача, командувачів всіх рівнів, генштабу , всіх генералів, полковників, майорів. Всі їхні звання, посади, нагороди нічого не варті. Чому? Тому що без солдата вони не здатні ні на що. Я не розумію для чого змі беруть у них інтерв'ю, цікавляться їхньою думкою, вважають що вони є якимись експертами. Практика показала що ніхто із них не може організувати процес як мобілізації так і демобілізації. Силу має лише добра воля солдата. Солдата, а не офіцера. Офіцер може тільки підтримувати завзяття солдата. Або самим стати як солдат. Лише порядність солдата до оточуючих в кінцевому залишку чогось варта. Військову дію довершує саме солдат. Так він не красивий, погано пахне, в брудній формі. Але це так виглядає нормальний військовий процес. А в нас як беруть якісь інтерв'ю тіпа щоб почути якусь вартісну думку, то інтерв'юєру ще й носик припудрять. Щоб нікчемність гарніше виглядала. Але ж хіба ті, що з припудренимт носами із мін. оби можуть щось вартісне оголосити? Ха ха ха.
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10.04.2024 22:17 Відповісти
зеленський зі своїм шоблом НАЗАВЖДИ увійшов в історію, як самий НІКЧЕМНИЙ президент. Лузер і вор.👎
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10.04.2024 22:17 Відповісти
зеленський це найкращий президент України для кремля після Януковоща.
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10.04.2024 22:31 Відповісти
вам не повірять. Масово не повірять. 63% нині думають навпаки:

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10.04.2024 22:37 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinci-menshe-doviryayut-vladi-ale-pidtrimuyut-zelenskogo-misiv-novini-ukrajini-50408562.html «Рейтинг влади з'їла корупція». Кому довіряють українці
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10.04.2024 22:38 Відповісти
Поки йде війна, ніякої демобілізації-не буде,цю тему можна закривати,а всі ці балачки,це звичайна локшина для холопів,крапка.
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10.04.2024 22:28 Відповісти
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10.04.2024 22:30 Відповісти
в нас немае кілька місців...уроди...
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10.04.2024 22:37 Відповісти
Забронювати медіашльондр та свою школу резерва - мандрівний цирк - швидко закони прийняли . А воїнів ,що з 2024 року воюють - потрібно ще рік -два потягнути ...
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10.04.2024 22:46 Відповісти
"контракти на 6-12 мес на нулі з/п 150-200 і бажаючих черги . А ризикувати життям за 5 копійок в бліндажі бажаючихих нема.

В чому претензії, шо народ не хоче помирати за хрін собачий? ми не рф вибачайте. Піди в автосалон и скажи чуваки нема бабок, продайте новеньку бмв за 5куе. Шо тобі скажуть? отак народ це автосалон і на непристойні пропозиції відповідає відмовою. Экономіка риночна, можна люди самі будуть оцінювати вартість свого життя ?"(С)
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10.04.2024 22:55 Відповісти
Декілька років !
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10.04.2024 23:02 Відповісти
Хто знає, навіщо ми взагалі утримуємо цей непотріб?
Потрібні вибори, інакше вони навмисне будуть затягувати закінчення війни!
Їм взагалі байдуже скільки людей загине аби тільки сидіти біля корита
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10.04.2024 23:19 Відповісти
Відпустіть строковиків. А самі - ******** на їхнє місце.
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11.04.2024 01:33 Відповісти
Поступила пропозиція - ГНАТИ В ШИЮ СИРСЬКОГО.
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11.04.2024 06:29 Відповісти
 
 