На підготовку законопроєкту про демобілізацію може знадобитись кілька місяців, - Міноборони

Генеральний штаб ЗСУ і Міністерство оборони найближчим часом почнуть розробляти законопроєкт про демобілізацію, цей процес може тривати кілька місяців.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Кінцевий термін служби буде винесено в окремий законопроєкт. Вочевидь, цей процес займе якийсь час, кілька місяців, але однозначно він має врахувати з одного боку потреби України в обороні, з іншого - права військовослужбовців, про які, вочевидь, дбають всі відповідні установи", — сказав Лазуткін.

За словами речника, найближчим часом Генштаб і Міноборони спільно почнуть роботу над законопроєктом про демобілізацію.

"Будуть консультації відповідні, будуть залучені відповідні групи. Говорити про якісь конкретні терміни, напевно, що зарано, але розуміючи запит суспільства і в тому числі людей, які залучені до Сил оборони, буде зроблено все, аби реалізувати і розробити цей законопроєкт найближчим часом", — сказав Лазуткін.

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Нагадуємо, напередодні оборонний комітет Верховної Ради прибрав з нового законопроєкту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.