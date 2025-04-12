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Новости мобилизации Мобилизация женщин в ВСУ
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Служить в ВСУ должны и женщины, и мужчины. Украине следует изучить опыт Израиля, - Палиса

Палиса считает, что служить должны и мужчины, и женщины

Украина должна рассмотреть подход Израиля к общеобязательной военной службе, где в армии служат и мужчины, и женщины. Нам нужно увеличивать армию на будущее.

Об этом в интервью Bihus. Info сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

"Это мое мнение, я не уверен, что его Офис в целом разделяет, но, возможно, в тех условиях, в которых мы остаемся и прогнозируемо ближайшие 10-20-30 лет будем оставаться... То есть сосед у нас тот, который хочет нас уничтожить физически, он свои намерения не оставит. Возможно, он их отложит где-то на потом", - отметил Палиса.

По его словам, учитывая нынешний опыт Украины, "нам абсолютно логично было бы подойти глубже к вопросу масштабирования войска во время военной угрозы".

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"Нам с этим придется жить, с пониманием того, что все может повториться, если мы не будем достаточно сильны. Для того, чтобы быть достаточно сильными и не иметь таких нюансов с привлечением граждан в армию, мне кажется, надо продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все", - сказал заместитель председателя ОП.

"Как бы это дико сейчас ни звучало, возможно, нам следует изучить опыт Израиля. Если гражданин - действительно гражданин и претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендует на какие-то выплаты из государственного бюджета, он должен служить. Окей, минимальный контракт - пусть годовой. И мужчины, и женщины. В армии, тем более в современной армии, есть куча разной работы для всех людей", - рассказал Палиса.

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Он пояснил, что за это время, то есть за год службы, такие люди пройдут БЗВП и лучше будут знать специфику военной службы. Кроме этого они также "смогут абсолютно сознательно стать в резерв в то же самое подразделение, в тот же коллектив, где они служили".

"Что мужчины, что женщины - у них будет больше понимания, что такое Вооруженные силы", - резюмировал заместитель председателя ОП...

Автор: 

мобилизация (2761) ВСУ (6581) Палиса Павел (28) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+48
"Як би це дико зараз не звучало, можливо, нам слід вивчити досвід Ізраїлю. Якщо громадянин - дійсно громадянин і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, взагалі претендує на якісь виплати з державного бюджету, він повинен служити. Окей, мінімальний контракт - нехай річний. І чоловіки, і жінки. В армії, тим більше в ******** армії, є купа різної роботи для всіх людей", - розповів Паліса. Джерело: https://censor.net/ua/n3546501

Для чого вивчати ? Можна зразу почати - на держпосаді ? Вперед на фронт - по принципу ротації . Почати тільки з топ посад . Не хочеш ? Нафіг з посади, з позбавленням всіх виплат . І пенсія не більше мінімальної.
І так - кордони відкрийте як в Ізраїлі - а то у вас ,як завжди - РОБИТЕ ІЗРАЇЛЬ - А НА ВИХОДІ ПІВНІЧНА КОРЕЯ..
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12.04.2025 23:22
+43
Ви для початку скажіть, чого половина громадян під час війни може вільно шаритися по світу, а друга половина зачинена наглухо? Це вже не кажучи про всяких спортсменів багатодітних. Тут навіть мова про воювати не йде - просто в країні бути. Повна шизофренія.
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12.04.2025 23:21
+39


У Києві запакували колишнього футболіста "Динамо" Алієва. Бо був бухий за кермом. Його подруга залізла на машину копів.

Пікатність ситуації у тому, що Алієв станом на зараз... служить у ГУР.

Разом з Червоненком та ще купою цікавих персонажів.

Не надто багато цікавих персонажів у ГУР?
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12.04.2025 23:22
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Київ? Скажи своєму куратору з ФСБ що у тебе український проксі злетів.
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13.04.2025 00:50 Ответить
Прикольный ты другалек. То есть что тут строят рашку 2.0 и пакуют людей на улице титушня в балаклвах которая покупает места в тцк за бабки тебя не смущает? Типа людям не фиолетово с каким ярмом на шее умирать? С тряпкой рашки или с жовто блакытным? Чем дальше тем веселее
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13.04.2025 02:16 Ответить
Тут будують КНДР. Рашку вже давно переплюнули. Такого людоловства, навіть, в кацапів нема, там рубльом мотивують.
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13.04.2025 11:16 Ответить
А оці три мордовороти чому ще тут?
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13.04.2025 01:27 Ответить
вони не навчені
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13.04.2025 09:26 Ответить
А чи будуть тоді служити депутати та чиновники і члени їх родин..?!
Чи то наша " арістакратія" яка має лише керувати та красти..?!
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12.04.2025 23:59 Ответить
До суду у Сумах вдруге не з'явився військовослужбовець обвинувачений у ненавмисному вбивстві в ТЦК. Як повідомив під час судового засідання прокурор Юрій Жабко - обвинувачений нині проходить службу в одній з військових частин Житомира.

Представник військової частини, де він служить доповів, що воїна доставили до вокзалу, для того, щоб він поїхав до Сум й з'явився на засідання суду. Але під вечір представники СП доставили його у нетверезому стані назад до військової частини. (Cуспільне. Суми)
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13.04.2025 00:01 Ответить
Це знімає з тебе конституційний обов'язок захищати Батьківщину і людський- захищати свою сім'ю?
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13.04.2025 00:02 Ответить
Гадаєш, кацапи тобі дарують бочку варення і акцій Газпрому?
Я своїми очима бачив убитих дітей. Які точно кацапам нічого поганого не зробили.
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13.04.2025 00:12 Ответить
А то казав у 2021 що ніхто нападати не збирається,що не треба збурювати народ,що будуть шашлики у травні..?!!
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13.04.2025 00:14 Ответить
І що ? Якщо купа громадян України "лоханулись" у 19р і захотіли шашликів, то зараз непотрібно захищати Україну?
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13.04.2025 11:22 Ответить
Почитай Конституцію- і хто там в першу чергу має захищати..?!
І що військовим заборонено будь яким чином впливати на народ а тим більше примушувати до чогось..
Тож не звиздіть тут...про обов'язок...військовий стан чому не оголошено..?!
Бо тоді дійсно мають воювати всі без вийнятку...а не одні добровольці та хлібороби з будівельниками та продавцями ...
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13.04.2025 00:12 Ответить
Мусора, судді та прокурори воювати не будуть. Розкажу одну історію. Так трапилося, що потрапив я в цивільний госпіталь. Ну, і прибирала у мене в палаті санітарка. Розбалакалися. Якось рюкзака не помітила, звичайний, штурмовий в пікселі. І розповіла що син її поліцейський, весь відділок уже має роботу в рашці і зарплатня капає. Чимала сума вже набігла.
Я передав в СБУ, займаються.
Так що, друже, твоя донька вийде заміж по коханню і народить тобі онуків, чи її згвалтують 10-40 п'яних кацапів зі СНІДом- виключно твій вибір.
Живи з цим.
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13.04.2025 00:20 Ответить
"Мусора, судді та прокурори воювати не будуть."

І тому ти кацапами лякаєш виключно чорноробів. Бо розумієш, що лякати мусорів, суддів та прокурорів в тебе не вийде. Вони просто пошлють тебе нах і все.
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13.04.2025 00:23 Ответить
Як ти Україну?
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13.04.2025 00:25 Ответить
Я в Україні. І?
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13.04.2025 00:27 Ответить
Так, ТОТ- Україна.
Тут погоджуся.
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13.04.2025 00:30 Ответить
Київ - це для тебе ТОТ? Зрозуміло. Чьїх будєш?
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13.04.2025 00:32 Ответить
Київ? Скажи своєму куратору з ФСБ що у тебе український проксі злетів.
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13.04.2025 00:35 Ответить
Політрук будйоновку зніми!
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13.04.2025 00:45 Ответить
Куратори в тебе. Але зізнайся, чому ти так сцишся сказати бодай слово мусору чи судді? Чому бравий лише проти чорноробів, та і то в інтернеті, а не в реальному житті?
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13.04.2025 00:46 Ответить
О, Саша Крещатік уже чорнороб? Як же так, Саша?
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13.04.2025 00:52 Ответить
Проблема в тому,що "воно " Ник Литвиненко #400717 і йомуподібні знайде 1000+причин,щоб не воювати,скиглячи що йому усі винні а воно нікому.
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13.04.2025 11:28 Ответить
це знімає будь який обов'язок. бо закони не працюють.
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13.04.2025 09:27 Ответить
В Израиле воюют дети министров и генералов, и погибают.
Сын Посла Израиля в Украине был тяжело ранен.
В США и Израиле, с 18 лет берут в армию, а в Украине с 25!??
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13.04.2025 00:01 Ответить
Досвід Ізраїлю вчить, що всі чиновники пройшли курси підготовки, і служили в ЦАХАЛ. А не крали, крали, і крали, а потім втікали за кордон, або йшли послами.
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13.04.2025 00:02 Ответить
Хтось у владі дуже однобоко трактує досвід Ізраїлю та акцизи ЄС,свідомо замовчуючи боротьбу з корупцією та обов'язок також самим захищати країну ...
..
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13.04.2025 00:09 Ответить
Спочатку треба прийняти закон, що чиновником, прокурором, поліціянтом, депутатом, мером та суддею можуть бути лише ті хто служив в армії. В Ізраїлі влада показує приклад патріотичності де воюють діти високопосадовців. Де зараз діти Премьер міністра та міністрів? Жодного в армії ...
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13.04.2025 00:10 Ответить
👍👏
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13.04.2025 00:15 Ответить
"Спочатку треба прийняти закон, що чиновником, прокурором, поліціянтом, депутатом, мером та суддею можуть бути лише ті хто служив в армії."

І що? "Потрібні люди" відслужать у Львові при штабі та і все. І то лиш на папері.
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13.04.2025 00:20 Ответить
Так мусоров и так набирали после срочки. Самое забавное что тепепь они рассказывают что воевать не народжени и это все ипсо и вообще. Че бухтите то плебеи
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13.04.2025 02:19 Ответить
То були минулі мєнти. Тоді був який-не-який відбір і підготовка. Нинішніх реформованих набрали з вулиць за об"явами в тік-ток. Рівень їх професіоналізму і компетентності в тисячах відео на ютубі...
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13.04.2025 10:58 Ответить
Це не проблема, дляних...можна як Тягнибок замполітом шпиталю у Львові
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13.04.2025 08:14 Ответить
А що львівський госпіталь перевели під Запоріжжя ? Докладніше ,будь ласка , з цього приводу .
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13.04.2025 09:07 Ответить
А відкриті кордони і рівень життя також треба зробити як в Ізраїлі? Ааа, то інше. Тут можна як у Північній Кореї.
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13.04.2025 00:36 Ответить
Може дійсно взяти приклад з Ізраїлю, у владі мають бути тільки українці?
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13.04.2025 00:49 Ответить
Много хочешь. Крмыско татарская мафия уже во всех щаблях власти. Воевать за Крым не хотят. А тут уже местечко теплое есть
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13.04.2025 02:20 Ответить
А навіщо їи воювати? Зарплатню як чиновники вони справно отримують, бюджет на Крим теж освоюють...
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13.04.2025 11:00 Ответить
Так были уже, Кравчук, Кучма, Ющенко. Наворотили такого, что еще два поколения не разгребут.
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13.04.2025 02:32 Ответить
А яника чо не згадав .?
А нинішні наробили шкоди більше аніж усі папєрєдніки разом узяті...
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13.04.2025 04:28 Ответить
"Повинні всі крім нас і наших близьких" - Паліса і йому подібні.
А ми трохи заробимо і з запискою від ГУР поїдемо додому
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13.04.2025 01:03 Ответить
Перше що ти маєш казати чоловіче,що в ізраїлі не *****..ь гроші на своїй армії.Бо інакше чинуші сядуть на довго,в нас таке не буде працювати не усунувши єрмаківщину з опу і з країни!Чи ти думаєш всі побіжать служити бачучи як регінонали собі розгулюють столицею а різні сепари просто зможуть виїхати закордон?Хлопці ви не з тої сторони диветесь на проблему,вона сидить в оп,але ви всі її не помічаєте,або боїтесь щось сказати,бо виглядає так ніби оманський завгосп просто папір купує і взагалі ні при чом..
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13.04.2025 01:10 Ответить
молодець Паліса, підтримую! Завтра хочу побачити фото скумбрії по 8 в тцк, готову до відправлення на полігон!
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13.04.2025 01:23 Ответить
Смішний. Скумбрія відслужить при Генштабі. А на полігон поїдуть чорнороби...
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13.04.2025 11:35 Ответить
Для початку треба впк такий як у Ізраїля зробити а потім щось вже патякати про "як у ізраілі.." тим більше ізраілю протистоять полудикі папуаси а не друга армія .
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13.04.2025 01:24 Ответить
Жінки служити не можуть, адже вони теж віддають борги Батьківщині. Хтось народжує другу-третю дитину, хтось пішов заміняти чоловіків на виробництва, хтось влаштувався водіями, трактористами, та навіть асенізаторами... Хтось....
Всім уже стало смішно? Ні панове, обов'язки лише в чоловіків, в жінок - права. Зараз це стало зрозуміло на 100%. Втім насправді, як це не дивно, це далеко не чоловіча проблема, це трагедія для жінок, адже більшість з них, свідомо відмовились від рівноправ'я. І це ще вилізе боком в післявоєнному житті.
P.S. Але звісно, це сказано не про всіх жінок. Є і справжні.
P.P.S. І звісно є багато чоловіків, що відмовились бути чоловіками. Серед чиновників, депутатів, їх родичів та дітей таких ціле "море". Трансгендери - український їх варіант.
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13.04.2025 01:30 Ответить
Нічого дурнішого, як вивчати досвід Ізрїалю трудно навіть вигадати. Ви просто порівняйте історію, умови , географію, ( або єврейське лоббі в США), і якось прикладить все це до України.
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13.04.2025 01:43 Ответить
вірно
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13.04.2025 02:04 Ответить
Чомусь в антикорупційній боротьбі наші потужні менеджери приклад з Ізраїлю не беруть ...
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13.04.2025 04:26 Ответить
О, ля, неужели кто-то заговорил об этом. Офигеть. На 4 год войны. Еще расскажи офису простых решений что границы открыть нужно не только для женской части страны. А то интересно получается, одних как скот в бусыки незламности пакуют, а другие себе катаются в европку и в йух не дуют. Рожать не хотят. Воевать не хотят. А прав равных хотят. Интересно получается
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13.04.2025 02:07 Ответить
Потвори тільки балакати вміють....закон про працю вже прийняли ...все законодавство змінено на подібне до європейського....не країна а рай на планеті Земля...
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13.04.2025 02:23 Ответить
Слово "подібне " потрібно виділити
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13.04.2025 07:12 Ответить
Все вірно Паліса сказав:

громадянином можеш бути лише тоді, коли відслужив в ЗСУ!

.
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13.04.2025 02:25 Ответить
То йдіть та служіть..громадянка...
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13.04.2025 04:24 Ответить
Не обязательно и у Израиля учится, тем более, что тут у многих от одного этого слова кровь с зубов идет. Можно брать пример с Швеции, Норвегии или Дании, там тоже служат все. Но вообще, если на 30 лет вперед планировать, то надо не о призыве думать, а о школьной реформе. Выгнать наюх со школ всех этих савецких педагогов для начала.
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13.04.2025 02:37 Ответить
Але ви разом з зеленою ОПою берете в усьому приклад не з Норвегії, а з КНДР. Там теж всі служать...
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13.04.2025 11:05 Ответить
Хто "ви", дурко?
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13.04.2025 16:46 Ответить
Ті, хто розказує про приклад Швеції та Норвегії, але будують КНДР. І ти в тому числі.
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13.04.2025 17:00 Ответить
Давно вже треба було вивчати досвід Ізраїлю особливо в питаннях обороноздатності держави, озброєння армії. В Ізраїлю F-35 достатньо, надійна ПВО створена, балістичними ракетами теж забезпечена. В Україні за 30 років незалежності в цих питаннях повний нуль. Точно, українську еліту в Ізраїль за досвідом, і вже завтра......
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13.04.2025 04:51 Ответить
Атаку ракет, наклепаних з водопровідних труб бороданями в тапочках, Ізраїлю допомагали відбивати американські кораблі та кілька країн-сусідів. І за один день 1200 загиблих ізраїльтян. А ми якось вже 3 роки щоденно і щонічно самі справляємось. Тому в питаннях обороноздатності вони повинні брати в нас приклад.
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13.04.2025 11:10 Ответить
Святе місце бєлоруссіі зайняв Ізраїль.
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13.04.2025 06:59 Ответить
Від одного заголовку зразу постає питання . Скільки ще потрібно бригад охорони генштабу ?
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13.04.2025 07:17 Ответить
служити мають ті які мають покликання
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13.04.2025 08:02 Ответить
це був вибір своєї долі у 19 році "розумного" наріду в Україні. зелена погань вас зробила разом.
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13.04.2025 08:10 Ответить
Тобто, жінок з 18 років , бо як в Ізраїлі , будуть мобілізувати , а хлопців до 25 років ні бо у нас закон їх захищає ? Для зелених -в Ізраїлі не всі жінки підлягають мобілізації , а тільки медики і професійні військові , або по бажанню . А жінок з дітьми взагалі ніхто не мобілізує .
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13.04.2025 08:43 Ответить
Це так, і тільки так!
Ворог тисне з усіх сторін!
У ворога мобілізаційний ресурс ще + 5 млн.осівб, з жінками включно!
Ворог готує масштабний контрнаступ на Сумському, Харківському напрямках!
І що ми, далі будемо ховатись в кабінетах та за студентськими лавами, у школах?!
Залишити у тилу необхідний мінімум жінок (вчительки, лікарки у амбулаторіях, продавчині), а решту до війська на різні посади!
Інакше, повірте, до зими буде всім нам Українцям, ох дуже сумно!
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13.04.2025 09:29 Ответить
Ізраїль - це окупант як і росія, і порівнювати його з Україною зовсім недоречно. Це можуть робити тільки вороги.
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13.04.2025 09:41 Ответить
от тебя кацапщиной понесло (((
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13.04.2025 16:47 Ответить
Спочатку ПРОСРАЛИ всю зброю і техніку, зроблену при Пороху, а тепер хочуть заткнути ці діри гарматним м'ясом.
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13.04.2025 10:14 Ответить
Зброю треба власну виробляти.а не людей на м'ясо кидати.Зе зупинив перед війною виробництво ракет.іншої зброї.йому асфальт треба було робити.Хто вибрав цього покидька-йдить.захищайте землю.яку Зеля сдав ворогу.Підень країни.який злив Зеля.Це ваш вибір.був.
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13.04.2025 10:18 Ответить
Дебіл дебілом, як все те зелене чмо ! Вирішив ще жіночим "м"ясом" завалити . Україні вистачить тисяч десять військових для захисту. Але вони повинні бути високопрофесійними. І зовсім не такими, як зараз. Все це тому, що ціль для себе ми повинні ставити таку, щоб у нас була найшвидша і найсмертоносніша зброя, ніж у будь кого. Щоб якийсь наш військовий очкарик натиснув кнопку, і пів підораші не стало взагалі ! За лічені секунди. Це потребує багато коштів і багато часу. Але таку ціль ми повинні собі ставити, а не набирати жінок на фронт ! Ви можете собі уявити, як дівки сидять в окопах по шию в болоті, сплять припорошені снігом, холодні, голодні і ще героїчно воюють ?!! Тож у мене логічне питання ще раз -- Зелений, ти де собі таких Палісів понабирав ? Ідіоти !!!
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13.04.2025 11:51 Ответить
А паліса якусь жінку зі своєї родини готовий відправити на передову? А сам не хоче піти захищати Батьківщину? Чи він тут тільки гроші гребе?
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13.04.2025 11:52 Ответить
Так. Служити повинні всі. А то задовбали ці продумані. Хочуть мати всі права і жодних обов'язків.
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13.04.2025 12:35 Ответить
Єдине що з цієї ініціативи вийде це те що замість відео розстрілів наших полонених жінок орки їх будуть брати в сексуальне рабство на роки. Війна справа чоловіків як би не справедливо це не звучало.
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13.04.2025 17:23 Ответить
Цей офісний довбойоб мабуть зовсім головою поїхав. У нас ще чоловіків на гражданці пруд пруди, але влада їх в упор не бачить. Наприклад сотні тисяч ментів- пенсіонерів, чинуш різних рангів, прокурорських та сбушників. Тільки з цих могли б ще тисяч 500 набрати. Але ні, їм уже і жінок подавай.
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13.04.2025 19:39 Ответить
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