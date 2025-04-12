Служить в ВСУ должны и женщины, и мужчины. Украине следует изучить опыт Израиля, - Палиса

Украина должна рассмотреть подход Израиля к общеобязательной военной службе, где в армии служат и мужчины, и женщины. Нам нужно увеличивать армию на будущее.

Об этом в интервью Bihus. Info сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

"Это мое мнение, я не уверен, что его Офис в целом разделяет, но, возможно, в тех условиях, в которых мы остаемся и прогнозируемо ближайшие 10-20-30 лет будем оставаться... То есть сосед у нас тот, который хочет нас уничтожить физически, он свои намерения не оставит. Возможно, он их отложит где-то на потом", - отметил Палиса.

По его словам, учитывая нынешний опыт Украины, "нам абсолютно логично было бы подойти глубже к вопросу масштабирования войска во время военной угрозы".

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"Нам с этим придется жить, с пониманием того, что все может повториться, если мы не будем достаточно сильны. Для того, чтобы быть достаточно сильными и не иметь таких нюансов с привлечением граждан в армию, мне кажется, надо продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все", - сказал заместитель председателя ОП.

"Как бы это дико сейчас ни звучало, возможно, нам следует изучить опыт Израиля. Если гражданин - действительно гражданин и претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендует на какие-то выплаты из государственного бюджета, он должен служить. Окей, минимальный контракт - пусть годовой. И мужчины, и женщины. В армии, тем более в современной армии, есть куча разной работы для всех людей", - рассказал Палиса.

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Он пояснил, что за это время, то есть за год службы, такие люди пройдут БЗВП и лучше будут знать специфику военной службы. Кроме этого они также "смогут абсолютно сознательно стать в резерв в то же самое подразделение, в тот же коллектив, где они служили".

"Что мужчины, что женщины - у них будет больше понимания, что такое Вооруженные силы", - резюмировал заместитель председателя ОП...