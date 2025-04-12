Служить в ВСУ должны и женщины, и мужчины. Украине следует изучить опыт Израиля, - Палиса
Украина должна рассмотреть подход Израиля к общеобязательной военной службе, где в армии служат и мужчины, и женщины. Нам нужно увеличивать армию на будущее.
Об этом в интервью Bihus. Info сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.
"Это мое мнение, я не уверен, что его Офис в целом разделяет, но, возможно, в тех условиях, в которых мы остаемся и прогнозируемо ближайшие 10-20-30 лет будем оставаться... То есть сосед у нас тот, который хочет нас уничтожить физически, он свои намерения не оставит. Возможно, он их отложит где-то на потом", - отметил Палиса.
По его словам, учитывая нынешний опыт Украины, "нам абсолютно логично было бы подойти глубже к вопросу масштабирования войска во время военной угрозы".
"Нам с этим придется жить, с пониманием того, что все может повториться, если мы не будем достаточно сильны. Для того, чтобы быть достаточно сильными и не иметь таких нюансов с привлечением граждан в армию, мне кажется, надо продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все", - сказал заместитель председателя ОП.
"Как бы это дико сейчас ни звучало, возможно, нам следует изучить опыт Израиля. Если гражданин - действительно гражданин и претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендует на какие-то выплаты из государственного бюджета, он должен служить. Окей, минимальный контракт - пусть годовой. И мужчины, и женщины. В армии, тем более в современной армии, есть куча разной работы для всех людей", - рассказал Палиса.
Он пояснил, что за это время, то есть за год службы, такие люди пройдут БЗВП и лучше будут знать специфику военной службы. Кроме этого они также "смогут абсолютно сознательно стать в резерв в то же самое подразделение, в тот же коллектив, где они служили".
"Что мужчины, что женщины - у них будет больше понимания, что такое Вооруженные силы", - резюмировал заместитель председателя ОП...
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Чи то наша " арістакратія" яка має лише керувати та красти..?!
Представник військової частини, де він служить доповів, що воїна доставили до вокзалу, для того, щоб він поїхав до Сум й з'явився на засідання суду. Але під вечір представники СП доставили його у нетверезому стані назад до військової частини. (Cуспільне. Суми)
Я своїми очима бачив убитих дітей. Які точно кацапам нічого поганого не зробили.
І що військовим заборонено будь яким чином впливати на народ а тим більше примушувати до чогось..
Тож не звиздіть тут...про обов'язок...військовий стан чому не оголошено..?!
Бо тоді дійсно мають воювати всі без вийнятку...а не одні добровольці та хлібороби з будівельниками та продавцями ...
Я передав в СБУ, займаються.
Так що, друже, твоя донька вийде заміж по коханню і народить тобі онуків, чи її згвалтують 10-40 п'яних кацапів зі СНІДом- виключно твій вибір.
Живи з цим.
І тому ти кацапами лякаєш виключно чорноробів. Бо розумієш, що лякати мусорів, суддів та прокурорів в тебе не вийде. Вони просто пошлють тебе нах і все.
Тут погоджуся.
Сын Посла Израиля в Украине был тяжело ранен.
В США и Израиле, с 18 лет берут в армию, а в Украине с 25!??
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І що? "Потрібні люди" відслужать у Львові при штабі та і все. І то лиш на папері.
А нинішні наробили шкоди більше аніж усі папєрєдніки разом узяті...
А ми трохи заробимо і з запискою від ГУР поїдемо додому
Всім уже стало смішно? Ні панове, обов'язки лише в чоловіків, в жінок - права. Зараз це стало зрозуміло на 100%. Втім насправді, як це не дивно, це далеко не чоловіча проблема, це трагедія для жінок, адже більшість з них, свідомо відмовились від рівноправ'я. І це ще вилізе боком в післявоєнному житті.
P.S. Але звісно, це сказано не про всіх жінок. Є і справжні.
P.P.S. І звісно є багато чоловіків, що відмовились бути чоловіками. Серед чиновників, депутатів, їх родичів та дітей таких ціле "море". Трансгендери - український їх варіант.
громадянином можеш бути лише тоді, коли відслужив в ЗСУ!
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Ворог тисне з усіх сторін!
У ворога мобілізаційний ресурс ще + 5 млн.осівб, з жінками включно!
Ворог готує масштабний контрнаступ на Сумському, Харківському напрямках!
І що ми, далі будемо ховатись в кабінетах та за студентськими лавами, у школах?!
Залишити у тилу необхідний мінімум жінок (вчительки, лікарки у амбулаторіях, продавчині), а решту до війська на різні посади!
Інакше, повірте, до зими буде всім нам Українцям, ох дуже сумно!