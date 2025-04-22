Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння хто це допустив, - "слуга народу" Веніславський про удар по Сумах

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що є "розуміння хто допустив" витік інформації перед російським ударом по Сумах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Він розповів, що відбулось закрите засідання безпекового комітету Ради, на якому були присутні начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров та заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко.

За словами Веніславського, на цьому засіданні підняли питання зливу інформації про зібрання військових у центрі Сум перед російським балістичним ударом.

"Відповідь була така: військова служба правопорядку проводить розслідування. На цей момент повна картина ще не зрозуміла, тому очікуємо результати службового розслідування, далі будемо їх аналізувати", - зазначив нардеп.

Читайте: Скасування воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський додав, що спілкувався з представниками військової контррозвідки.

"Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння, хто допустив такий витік інформації. Тому, я думаю, найближчим часом будуть проведені відповідні контррозвідувальні дії, де винуваті особи будуть затримані і притягнуті до відповідальності", — повідомив він.

Нардеп уточнив, що йому повідомили, що "в одному з месенджерів, в групі був допущений злив цієї інформації, яка стала відома ворогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін визнав ракетний удар РФ по Сумах: "ЗСУ отримали заслужену відплату"