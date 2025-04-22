УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13456 відвідувачів онлайн
Новини Удар по Сумах
8 211 72

Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння хто це допустив, - "слуга народу" Веніславський про удар по Сумах

удар по Сумах

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що є "розуміння хто допустив" витік інформації перед російським ударом по Сумах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Він розповів, що відбулось закрите засідання безпекового комітету Ради, на якому були присутні начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров та заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко.

За словами Веніславського, на цьому засіданні підняли питання зливу інформації про зібрання військових у центрі Сум перед російським балістичним ударом.

"Відповідь була така: військова служба правопорядку проводить розслідування. На цей момент повна картина ще не зрозуміла, тому очікуємо результати службового розслідування, далі будемо їх аналізувати", - зазначив нардеп.

Читайте: Скасування воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський додав, що спілкувався з представниками військової контррозвідки.

"Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння, хто допустив такий витік інформації. Тому, я думаю, найближчим часом будуть проведені відповідні контррозвідувальні дії, де винуваті особи будуть затримані і притягнуті до відповідальності", — повідомив він.

Нардеп уточнив, що йому повідомили, що "в одному з месенджерів, в групі був допущений злив цієї інформації, яка стала відома ворогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін визнав ракетний удар РФ по Сумах: "ЗСУ отримали заслужену відплату"

Автор: 

Сумська область (3681) Суми (886) Веніславський Федір (288) Сумський район (186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
Ты ли чо ли?
показати весь коментар
22.04.2025 22:58
+25
Особливо, якщо вона і є той самий витік.

Бо до того, як ця курва ********* про нагородження, кацапи про нього і гадки не мали. Тупо лупанули по Сумам, як луплять по Кривому Рогу, Харкову, Одесі.
А Безугла дала кацапам ідеальне виправдання тільки для того, щоб ОП могло людинку Деркача у Суми прилаштуватти.
показати весь коментар
22.04.2025 23:10
+21
а ще є розуміння, що якийсь "совок" знову влаштував построєніє.

може із цього починати, а вже потім "виток"?

.
показати весь коментар
22.04.2025 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли відьму бєзумну палити будемо ?

.
показати весь коментар
22.04.2025 22:54 Відповісти
Тобто це Безугла організувала построєніє і награждєніє і за це її звільнили з посади керівника Сумської ОВА???Про це построєніє вона написала вже ПІСЛЯ удару кацапів.подоляківська мразото які ж ви виродки.
показати весь коментар
23.04.2025 15:16 Відповісти
За кожним витіком інформації повинен бути витік мозку .
показати весь коментар
22.04.2025 22:55 Відповісти
Сігналь Ґеґсєду)
показати весь коментар
22.04.2025 22:56 Відповісти
а ще є розуміння, що якийсь "совок" знову влаштував построєніє.

може із цього починати, а вже потім "виток"?

.
показати весь коментар
22.04.2025 22:57 Відповісти
А самого "построєнія" і не сталося.

Але хтось забагато про це ******.
показати весь коментар
22.04.2025 23:00 Відповісти
а тепер вже х... розбереш,
чи було то построєніє,
чи його не було...

кінці в руїни і в щебінку.

.
показати весь коментар
22.04.2025 23:10 Відповісти
Ты ли чо ли?
показати весь коментар
22.04.2025 22:58 Відповісти
Зелёной парашной плесени на теле Украины посвящается.
показати весь коментар
23.04.2025 07:56 Відповісти
Хммм...

Безугла?
Та ні. Не може бути. Вона ж не хвора на голову? 😁
показати весь коментар
22.04.2025 22:59 Відповісти
Хтось випадково додав ґиґсета у чат, а той про всяк випадок стуканув *******?
показати весь коментар
22.04.2025 23:01 Відповісти
То шо, виходить Безугла не така вже й Безугла?
показати весь коментар
22.04.2025 23:03 Відповісти
Особливо, якщо вона і є той самий витік.

Бо до того, як ця курва ********* про нагородження, кацапи про нього і гадки не мали. Тупо лупанули по Сумам, як луплять по Кривому Рогу, Харкову, Одесі.
А Безугла дала кацапам ідеальне виправдання тільки для того, щоб ОП могло людинку Деркача у Суми прилаштуватти.
показати весь коментар
22.04.2025 23:10 Відповісти
Зверніть увагу, шо її триндьож ніхто не спростував. І якшо стався виток на Безуглу, то це теж треьа розслідувати.
показати весь коментар
22.04.2025 23:12 Відповісти
Вона сама його досить жваво потерла, як тільки з'ясувалося, що ніякого нагородження не сталося.
показати весь коментар
22.04.2025 23:15 Відповісти
Про який тоді витік каже Веніславський?
показати весь коментар
22.04.2025 23:18 Відповісти
Про той, який вигадали постфактум.

Між причиною та виправданням дуже велика різниця.
ЗЕлені хотіли виправдати свої кадрові перестановки, а виправдали кацапський удар.

Причина удару по Сумам та ж, що і в ударів по всім іншим містам України.
Буквально за тиждень до цього лупанули по Кривому Рогу без всяких "нагороджень" та "витоків".
показати весь коментар
22.04.2025 23:25 Відповісти
Путлер сказал что это якобы было "возмездие" за Курскую область, так что им уже не нужно награждение, было оно или нет, для оправдания. Как же было на само деле, станет известно лишь после войны, возможно.
показати весь коментар
23.04.2025 00:10 Відповісти
Безумна виконує завдання Банкової. Всім відомо, що батько Єрмака офіцер ГРУ., син Не може Не бути рузкім агентом,Зе завербований в 2003, про це багато інфи.Можу прислати вам статтю де все докладно .Вони знайшли винуватих у витоках! І я знаю - хто це ! Точно - Порошенко 😀!
показати весь коментар
23.04.2025 08:44 Відповісти
Відповідь була така: військова служба правопорядку проводить розслідування. На цей момент повна картина ще не зрозуміла, тому очікуємо результати службового розслідування, далі будемо їх аналізувати", - зазначив нардеп.Плять.що за куйню він втирає українцям???Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння хто це допустив, - "слуга народу" Веніславський про удар по Сумах Джерело: https://censor.net/ua/n3548249
показати весь коментар
22.04.2025 23:04 Відповісти
Не перший раз так підставляються і ніхто нічому не вчиться
показати весь коментар
22.04.2025 23:04 Відповісти
А организаторы этого мероприятия будут наказаны? Какой идиот додумался вообще проводить, это награждение там же, где планировался детский спектакль через час? Или думали прикрыться гражданскими, типа рф не ударит?
показати весь коментар
22.04.2025 23:06 Відповісти
А что, были случаи когда свинособаки ваши не стреляли когда рядом с военными были гражданские? Ты это серьезно?
показати весь коментар
23.04.2025 06:08 Відповісти
та задовбали ви своїм розумінням ,зеленські іді* ти ... їдіть всім скопом з влади ...
показати весь коментар
22.04.2025 23:08 Відповісти
зливу інформації про зібрання військових у центрі Сум перед російським балістичним ударом був, але при цьому даних про втрати військових на зібранні, генштаб не надав й досі.
показати весь коментар
22.04.2025 23:11 Відповісти
вони в бомбосховищі були, тому без втрат. було інтерв'ю військового якого мали нагороджувати, каже його з курщини спеціально для цього викликали.
показати весь коментар
23.04.2025 07:48 Відповісти
Знову Порошенко ?
показати весь коментар
22.04.2025 23:11 Відповісти
Сигнал-2?
показати весь коментар
22.04.2025 23:12 Відповісти
Є підозра,що десь колись хтось щось комусь сказав.Офігеть,як вони майстерно прикривають свій дебілізм.
показати весь коментар
22.04.2025 23:13 Відповісти
І вже ніхто не згадує, що цей цирк з "витоком" був влаштований для заміни голови Сумської ОВА.

А який витік був у Кривому Розі?
А у Харкові?
Може і там когось нагороджували чи хоча б подяку поштою висилали?
показати весь коментар
22.04.2025 23:14 Відповісти
Знову мессенджери винні... А підари які в них пишуть ні?! Звернуть на якийсь технічний збій, або на кацапських хакерів?
показати весь коментар
22.04.2025 23:17 Відповісти
Невже здадуть Їрмака? 😲
показати весь коментар
22.04.2025 23:17 Відповісти
Масове скупчення військових в центрі багатолюдного міста - це вже величезний ризик як для самих військових, так і для цивільних що перебувають недалеко, починати треба з цього.
показати весь коментар
22.04.2025 23:24 Відповісти
Правда військові у прифронтовому місті - це велика рідкість?
показати весь коментар
22.04.2025 23:28 Відповісти
А оприлюднювати де і коли їх збереться найбільше та призначати масові збори в прифронтовому місті на четвертий рік війни просто дурість? Така дурість це посадовий злочин як мінімум, якщо не навмисна диверсія. Ще й дитячий концерт підлаштували. Та за таку дурість прямо на тому перехресті.
показати весь коментар
23.04.2025 00:15 Відповісти
А хто збирався за тиждень до цього у Кривому Розі?
показати весь коментар
23.04.2025 00:29 Відповісти
Різниця у тому, що били по Сумам, а не по вигаданим військовим.

І це не перший і не останній раз.

Так воно з першого дня війни, коли перший "калібр" лупанув у житловий будинок у Києві. Так було, коли "кинжал" лупанув по торогову центру у Віниці. Так воно було, коли "онікс" лупанув по Охматдиту.

А виправдання кацапи і самі могли б вигадати.
Золоте правило кацапів - куди влучили, там бендерівці або штаб НАТО.
Але є ще й слуги народу, які їм у цьому допоможуть. І це теж не перший раз.
показати весь коментар
23.04.2025 02:24 Відповісти
А в Чернігові кацапи ударили по,організованою зеленою владою,зібранню виробників безпілотних систем,при цьому загинуло багато цивільних.Ці ракети надто дорогі щоб кацапи вбивали ними цивільних громадян.Організовувати паніку можна і значно дешевшими шахедами,котрі кацапи вже давно виготовляють власними силами.
показати весь коментар
23.04.2025 15:32 Відповісти
А хто тобі правду скаже чи не було десь там поряд щось заплановане? Паскуд, які зливають дислокацію чи збори військових, СБУ виловлює щодня, але не вішає на стовпах, тому вони не перевелись. Сьогодні вранці рашисти промазали і розбомбили (непряме влучання, але дві КАБ-500) будинок моєї сестри і ще з 20 сусідніх, її чоловік загинув, сестра жива, але зранена і травмована з голови до п'ят. Поліцейські, які прибули на місце удару, відразу вичислили куди якась **** наводила. Благо до удару хлопці покинули дислокацію, а сусіди вже роз'їхались, тому постраждалих небагато. Розумні місцеві адміністрації, незважаючи на "перемир'я", обмежили навіть пасхальні служби в церквах, що знаходяться недалеко від військових об'єктів, а паскуди оприлюднюють місця зібрань військових і не відмазувати їх треба, а карати нещадно.
показати весь коментар
24.04.2025 00:27 Відповісти
Мабуть психічно нездорова курва з СН нам правду скаже. 😉
показати весь коментар
24.04.2025 00:47 Відповісти
В даному випадку я їй аплодую, бо натикала правохоронців носом в паскуд, які неважливо бездумно чи продумано, але посприяли рашистам у масових вбивствах.
показати весь коментар
24.04.2025 01:33 Відповісти
Просто *********, що їй сказали, і видалила пост, коли з'ясувалося, що не було ніякого нагородження.

І у цього вкиду була мета дуже далека від турбувань про людей.
показати весь коментар
24.04.2025 01:39 Відповісти
Нафіга ти перемелюєш оцю дурню після того як інфу про заплановане нагородження і дитячий концерт після підтвердив сам Артюх, але викручувався, що він лише був запрошений, а не організатор.
показати весь коментар
24.04.2025 02:03 Відповісти
Не було ніякого нагородження.
показати весь коментар
24.04.2025 02:04 Відповісти
А от людинка Деркача чекала посади.
показати весь коментар
24.04.2025 02:05 Відповісти
А те "скупчення" було, насправді?
показати весь коментар
23.04.2025 04:38 Відповісти
Дурня повна. Було там нагородження, чи ні не важливо взагалі. Ви були в Сумах останні півроку? Виходячи з логіки *****, яку воно нещодавно озвучило, то місто потрібно взагалі знести. У кожному українському місті є військові, більше чи менше. Відсутність українських військових в українських містах може означати тільки одне - окупацію
показати весь коментар
23.04.2025 06:58 Відповісти
Невже знову клятий Порошенко?
показати весь коментар
22.04.2025 23:26 Відповісти
Пробували Сору?)

показати весь коментар
22.04.2025 23:26 Відповісти
Це він попередив, щоб швиденько вивезли за кордон кого треба?
показати весь коментар
22.04.2025 23:29 Відповісти
Зелене кодло - цілковите шапіто, і пох як звати клоунів, Безугла чи Веніславський, повні ідіоти.
показати весь коментар
22.04.2025 23:44 Відповісти
У "зелених" єдиний "робочий" орган, який не тільки "достатньо розвинутий", але й ГІПЕРТРОФОВАНИЙ - це ЯЗИК...Ним вони працюють "по-бойовому"...
показати весь коментар
23.04.2025 04:42 Відповісти
Якій витік? Якої інформації? Безугла все набрехала. Не було ж ніякого нагородження.
показати весь коментар
23.04.2025 06:00 Відповісти
Це добре що попередили, що є підозри, підозра мабуть вже кордон перетнула. А цими заявами виправдовують ху....лостан, який убив мирних людей. Може треба у сьому розібратись, а потім вносити на форум
показати весь коментар
23.04.2025 06:13 Відповісти
Підозрюваних швиленько прилаштують в найбоижче оточення президента як берлінську за Чернігів, де загибли також було багато в тому числі дітей. А там всі "підозрювані" як за китайською стіною, всі недоторкані та нагороджені за жерви.
показати весь коментар
23.04.2025 08:53 Відповісти
1. Рашисти не треба ніякого приводу щоб нанести удар по містам України. 2. В Сумах повно військових будь-де - бо це прифронтове місто. 3. Артюх дуже любив піаритись на різного роду "врученнях" і це правда (одного разу, ще в 23 році, він зібрав повний зал, у центрі міста з Троошників та волонтерів але тоді ще Суми не були в центрі уваги путлера). 4. Чи вірно, що його зняли - безумовно так, але подивіться кого призначили. Сумам завжди не щастило з керівниками і це знову підтвердилось.
показати весь коментар
23.04.2025 06:20 Відповісти
У автора замість мізгів--- вонючий язик Він не говорить ,про недопустимість таких заходів в Сумах,а шукає винуватих хто це розповів.
показати весь коментар
23.04.2025 06:44 Відповісти
Страшно даже представить какие дебилы управляют нашей страной, у вас вытекла не информация,

у вас вытекли остатки мозгов, если они ещё там были!
показати весь коментар
23.04.2025 07:32 Відповісти
щось забагато за останні декілька днів того вєнісравського
показати весь коментар
23.04.2025 07:52 Відповісти
Який витік, коли все управління діями України йде з Кремля!
показати весь коментар
23.04.2025 08:17 Відповісти
Вгадаю, Порох допустив.
показати весь коментар
23.04.2025 08:54 Відповісти
є "розуміння хто допустив" витік інформації перед російським ударом по Сумах"

Вгадаю з першого разу - це Порошенко!!!! ДБР терміново відкривати ще одну справу щодо цього клятого Пороха, рішучі санкції - націоналізувати фабрики Рошен
показати весь коментар
23.04.2025 09:14 Відповісти
 
 