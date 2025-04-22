Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння хто це допустив, - "слуга народу" Веніславський про удар по Сумах
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що є "розуміння хто допустив" витік інформації перед російським ударом по Сумах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Він розповів, що відбулось закрите засідання безпекового комітету Ради, на якому були присутні начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров та заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко.
За словами Веніславського, на цьому засіданні підняли питання зливу інформації про зібрання військових у центрі Сум перед російським балістичним ударом.
"Відповідь була така: військова служба правопорядку проводить розслідування. На цей момент повна картина ще не зрозуміла, тому очікуємо результати службового розслідування, далі будемо їх аналізувати", - зазначив нардеп.
Веніславський додав, що спілкувався з представниками військової контррозвідки.
"Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння, хто допустив такий витік інформації. Тому, я думаю, найближчим часом будуть проведені відповідні контррозвідувальні дії, де винуваті особи будуть затримані і притягнуті до відповідальності", — повідомив він.
Нардеп уточнив, що йому повідомили, що "в одному з месенджерів, в групі був допущений злив цієї інформації, яка стала відома ворогу".
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може із цього починати, а вже потім "виток"?
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Але хтось забагато про це ******.
чи було то построєніє,
чи його не було...
кінці в руїни і в щебінку.
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Безугла?
Та ні. Не може бути. Вона ж не хвора на голову? 😁
Бо до того, як ця курва ********* про нагородження, кацапи про нього і гадки не мали. Тупо лупанули по Сумам, як луплять по Кривому Рогу, Харкову, Одесі.
А Безугла дала кацапам ідеальне виправдання тільки для того, щоб ОП могло людинку Деркача у Суми прилаштуватти.
Між причиною та виправданням дуже велика різниця.
ЗЕлені хотіли виправдати свої кадрові перестановки, а виправдали кацапський удар.
Причина удару по Сумам та ж, що і в ударів по всім іншим містам України.
Буквально за тиждень до цього лупанули по Кривому Рогу без всяких "нагороджень" та "витоків".
А який витік був у Кривому Розі?
А у Харкові?
Може і там когось нагороджували чи хоча б подяку поштою висилали?
І це не перший і не останній раз.
Так воно з першого дня війни, коли перший "калібр" лупанув у житловий будинок у Києві. Так було, коли "кинжал" лупанув по торогову центру у Віниці. Так воно було, коли "онікс" лупанув по Охматдиту.
А виправдання кацапи і самі могли б вигадати.
Золоте правило кацапів - куди влучили, там бендерівці або штаб НАТО.
Але є ще й слуги народу, які їм у цьому допоможуть. І це теж не перший раз.
І у цього вкиду була мета дуже далека від турбувань про людей.
у вас вытекли остатки мозгов, если они ещё там были!
Вгадаю з першого разу - це Порошенко!!!! ДБР терміново відкривати ще одну справу щодо цього клятого Пороха, рішучі санкції - націоналізувати фабрики Рошен