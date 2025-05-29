Рада розглядає можливість дозволити чоловікам віком до 23-24 років виїжджати за кордон, - "слуга народу" Веніславський. ВIДЕО

У Верховній Раді розглядають можливість дозволити виїзд за кордон для чоловіків віком до 23-24 років.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", - сказав парламентар, відповідаючи на питання про те, що молоді люди до 18-ти років виїжджають за кордон і не повертаються.

Читайте: Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння хто це допустив, - "слуга народу" Веніславський про удар по Сумах

Веніславський сказав, що є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", - додав він.

Водночас, нардеп зазначив, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що парламентарі обговорюють ідею часткового послаблення обмежень на виїзд за кордон для чоловіків молодших 25 років, які ще не підлягають призову.

Читайте: В Україні хочуть створити Космічні сили ЗСУ: у Раді зареєстрували законопроєкт