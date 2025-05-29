Рада розглядає можливість дозволити чоловікам віком до 23-24 років виїжджати за кордон, - "слуга народу" Веніславський. ВIДЕО
У Верховній Раді розглядають можливість дозволити виїзд за кордон для чоловіків віком до 23-24 років.
Про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", - сказав парламентар, відповідаючи на питання про те, що молоді люди до 18-ти років виїжджають за кордон і не повертаються.
Веніславський сказав, що є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.
"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", - додав він.
Водночас, нардеп зазначив, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.
Раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що парламентарі обговорюють ідею часткового послаблення обмежень на виїзд за кордон для чоловіків молодших 25 років, які ще не підлягають призову.
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Кормоваелекторальна база зменшується
Тиждень тому була хвиля "чого ви вивозити дітей!?". Мабуть, зрозуміли, що народ не ведеться.
Розраховують на те, що хтось, отримавши додаткові 6 років не поїде прямо зараз
президент попав у цю категорію...як гадаєш, зараз уже в якому званні верховний головнокомандуючий?
А як буди із повідомленням Прикордонслужби, що " ударне формування на кордоні із сумщиною зформоване"
Зеленьський наступ буде Кварталівцями затикати, чи дідами 55- 60 років?
Ці зелені популісти матір рідну продадуть, не то що країну, чи якість там " Суми"..
За всіх інших, переживає особисто Гетьманцев.
Навіть африканські бандустани не скотилися до такої ганьби, навіть КНДР!
Єдине що це може зменшити відток на навчання за кордон 18річних.
покажи закон це виїжати заборонено...
виїзд за кордон, бусифікація, бронювання та багато чого
це лиш забаганка зеленої влади
яку силовики-підари виконують як закон!!!
яку тцк виконують не маючи на це ніяких повноважень
яку виконують озброєні формування проти населення
що суперечит конституції.
Ну скажем так: те, кто поведётся на данные байки, не имеют критического мышления.
Так что тему можно закрывать.
ипсошники"групи оповіщення" . Людимамулички, наголосовавшие за Хушйню не хотят посылать оболтусов Исправлять Последствия ...
Впрочем инстинкт самосохранения НИкто не отменит! Проблема не в "простих людЯх Наріду" а в отсутствии Власти, как проффесиональной службы, все разрушено трускавецкими выпускниками
хотелмог, чтобы мудрый нарид наконец-то прозрел и поумнел.
Со всех утюгов несется - некому работать, надо всех забронировать.
Я не знаю что сейчас лучше - сохранить генофонд ( массовая эвакуация в Европу или под границы 🇵🇱Полонии) ?
Или сохранить страну неимоверными потерями земли , людей и инфраструктуры.... ?
Ведь главный враг Государственности - ЗЕленый режим лягушенка 🤢🤮🐸, не будь ментальной Капитуляци 2019 года то Силы Обороны справлялись бы с текущими проблемами.