УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5287 відвідувачів онлайн
Новини Виїзд за кордон до 25 років
4 343 72

Рада обговорює пом’якшення правил виїзду за кордон чоловіків до 25 років, - Лісовий

Виїзд чоловіків до 25 років: Лісовий розповів про послаблення

Парламентарі обговорюють ідею часткового послаблення обмежень на виїзд за кордон для чоловіків молодших 25 років, які ще не підлягають призову. 

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів у коментарі "Телеграфу", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, послаблення він обговорював із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, однак зараз цю ідею не можна анонсувати як рішення, і поки що дана тема залишається на рівні ідеї.

"Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо", - розповів Лісовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тенденція виїзду за кордон учнів після 11-го класу є, але вона не масова, - Лісовий

Міністр освіти також пояснив, чому саме зараз йдеться про реформи, а не після війни.

"Нині в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. І сформувати розуміння для дітей, які ще беруть участь у школах, що в Україні є перспектива, є відмінні університети, що тут є можливість зростання і, насправді, Україні — країна можливостей", - зауважив він.

Лісовий додав, що батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей. І часто рішення ухвалюють за них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям за кордоном не видадуть паспорт, якщо військово-облікові документи недійсні, - МВС

Автор: 

кордон (4807) призов (432) чоловіки (158) Лісовий Оксен (90)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
А старше 25 років? А я забув - в розумінні зеленої влади ті хто старше 25 років - то кріпаки.... Напевно ще не всіх своїх синів наша влада встигла виввезти кому ще не виповнилось 25!
показати весь коментар
27.05.2025 20:15
+17
Знову на ті ж граблі. Спочатку випустять а потім будуть верещати що нема кому воювати і будуть калік і інвалідів відловлювати як це зараз вже роблять коли обмежено придатних знову на ВЛК направляють і вже роблять з них дисантників і морську піхоту.
показати весь коментар
27.05.2025 20:17
+14
Вони нам нічого не винні. Це не вони перетворили країну на ******. і не їм за неї помирати. Хоча звичайно краще їх на фронт, чим нас, цензорівських
показати весь коментар
27.05.2025 20:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне - пообіцяти )
показати весь коментар
27.05.2025 20:10 Відповісти
Правильно, воевать деды будут, 60+! И пенсионному фонду сразу полегчает, если что.
показати весь коментар
27.05.2025 20:42 Відповісти
виїдуть усі, служити не буде кому і закінчиться тим що можемо не встояти
показати весь коментар
27.05.2025 20:11 Відповісти
При зелених варінтів мало,тільки один.Справа не в тім,що виїдуть
показати весь коментар
27.05.2025 20:12 Відповісти
Та Ви що? Рашка ж скоро розвалиться, а партія "яструбів" каже, що у нас ресурсу вистачить повоювати рочків 10 і вийти на кордони України
показати весь коментар
27.05.2025 20:45 Відповісти
Ти не плутайся, чувак." Ви" це хто?
У тебе паспорт український ще лишився, чи ведмедчук вже відбрав?
показати весь коментар
27.05.2025 22:43 Відповісти
бубочек на выгул потрибно)
показати весь коментар
27.05.2025 20:12 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2025 20:13 Відповісти
Це вона натякає на безодню за її губами?..
показати весь коментар
27.05.2025 20:59 Відповісти
Ця тупа курка і завела в безодню разом з Боневтіком
показати весь коментар
27.05.2025 22:24 Відповісти
Правильно! "Стариков" угробим а молодежь "деру даст"! И что от Нэньки останется? Чурбанов будем завозить для поддержания демографии?
показати весь коментар
27.05.2025 20:13 Відповісти
будем завозить, але вже не ми
показати весь коментар
27.05.2025 22:26 Відповісти
А старше 25 років? А я забув - в розумінні зеленої влади ті хто старше 25 років - то кріпаки.... Напевно ще не всіх своїх синів наша влада встигла виввезти кому ще не виповнилось 25!
показати весь коментар
27.05.2025 20:15 Відповісти
які помякшеня было 10к зелени станет 5к?
показати весь коментар
27.05.2025 20:15 Відповісти
..в Україні є перспектива, є відмінні університети, що тут є можливість зростання ..Джерело: https://censor.net/ua/n3554685
- а "батальйон Монако" про ці можливості знає ?
показати весь коментар
27.05.2025 20:15 Відповісти
Знову на ті ж граблі. Спочатку випустять а потім будуть верещати що нема кому воювати і будуть калік і інвалідів відловлювати як це зараз вже роблять коли обмежено придатних знову на ВЛК направляють і вже роблять з них дисантників і морську піхоту.
показати весь коментар
27.05.2025 20:17 Відповісти
Такі,як ти підуть,чи ти хворий і непридатний?
показати весь коментар
27.05.2025 20:19 Відповісти
А чому не мобілізують з 18? - типу генефонд? ТАК ВОНИ Ж ВСІ ВИЇЖДЖАЮТЬ. ЇХ ТУТ НІЧОГО І НЕ ТРИМАЄ - ні майна ні дітей ні коханок
показати весь коментар
27.05.2025 20:18 Відповісти
Вони нам нічого не винні. Це не вони перетворили країну на ******. і не їм за неї помирати. Хоча звичайно краще їх на фронт, чим нас, цензорівських
показати весь коментар
27.05.2025 20:21 Відповісти
18-ти річні не повинні відповідати за вибр 73% вумних.Від них нічого не залежало тоді.Як заскиглили тепер,потрібно було раніше головою думати
показати весь коментар
27.05.2025 20:22 Відповісти
Наприклад я за зеленого недопрезиденту всесвіту не голосував! чому я не можу виїхати з цієї зеленої країни мрій? давайте я виїду звідси а ви залишайтесь тут з вашим кумиром?
показати весь коментар
27.05.2025 20:26 Відповісти
Я теж не голосував,але посилати інших на війну якось не правильно,тим більше,від яких нічого взагалі не залежало
показати весь коментар
27.05.2025 20:28 Відповісти
А я когось посилаю? Я кажу відчепитись від мене будь-ласка! Це Ваша влада - ваш 73 процентний обраний **********! можливо варто відповісти за свій тупорилий вибір...
показати весь коментар
27.05.2025 20:32 Відповісти
А чому твій Петька не сказав в 2014 що хто за нього не голосував той йому нічого не винен? І те що твій кумир наробив до 2019 хто буде розгрібати? І чому ж ти в 2019 не звалив а сидів тут воняв?
показати весь коментар
27.05.2025 20:34 Відповісти
А тому що при Петрі Порошенку ця країна мала перспективу - поки більшовистке бидло не вибрало зеленого клоуна!
показати весь коментар
27.05.2025 20:35 Відповісти
Перспективи? Візьми подивись статистику при кому більше всього втекло українців як тільки відкрили границі
показати весь коментар
27.05.2025 20:44 Відповісти
Втекло саме в 2022 році після початку повномаштабного вторгнення - яке так заперечував наймаштабніший лідер ********** і навіть запрошував на шашлики!
показати весь коментар
27.05.2025 20:46 Відповісти
Що значить відкрили? Їх і не закривали всі роки незалежності до Зе, а при Зе - спочатку в 2020 ковідні обмеження, потім воєнний стан 2022.

До речі, при Петі під час воєнного стану 2018 року кордон закрили тільки з москалями, що і логічно...
показати весь коментар
27.05.2025 20:50 Відповісти
- але потім знову відкрили !
показати весь коментар
27.05.2025 21:23 Відповісти
Ага. Звинувать ще ЗЕ що Європа закрила границі коли був Ковід. Доречі ЗЕ також Ковід розробив і тобі в штани насипав. І не зрівнюй йух з пальцем. При ЗЕ люди тікали від наступаючих рашистських військ а при ПОПі люди тікали від влади що вона витворяла. І я ніколи не забуду як тоді всі кричали українцям що їм ніхто нічого не винен, нічого в них немає тому можуть провалювати з України.
показати весь коментар
27.05.2025 21:46 Відповісти
Потекло говно в твоїх штанях,то Петро Олексійович тобі навалив.Вся суть тупого бидла,що привело до влади ЗЕ!
показати весь коментар
27.05.2025 20:37 Відповісти
Ти своє гівно в чужі штани не підкладай. Я не міг привести ЗЕ до влади тому що я не був при владі. ЗЕ привів довлади твій ПОП. І я впевнений що ПОП давно здав би Україну ще в 2022 якби був при владі. Через це ***** так хоче провести вибори в Україні щоб замість ЗЕ знову ПОПа
показати весь коментар
27.05.2025 20:41 Відповісти
Ти ж проголосувало в 2019р за ЗЕ,бо твій рівень інтелекту наближується до нуля
показати весь коментар
27.05.2025 20:45 Відповісти
У 2014 у нас армії фактично не було, а в москалів була... Чому ж ПОП у 2014 не здав?
показати весь коментар
27.05.2025 20:52 Відповісти
Фактично здав - двома мінськими ...
І до речі - вони були НАСТІЛЬКИ вигідні кацапам , що небажання України й надалі їх дотримуватись , було використані ****** як привід до нападу !
показати весь коментар
27.05.2025 21:25 Відповісти
Повилазили тупі уйобки,боти подоляцькі.
показати весь коментар
27.05.2025 23:54 Відповісти
Иляш, якщо їх тут нічого не тримає, то логічно: за що їм тут воювати?
показати весь коментар
27.05.2025 20:30 Відповісти
Ну і навіщо це Україні? З самого початку концентрації війська на кордонах у 21 році за кордон треба було випускати тільки старих і кволих ( інвалідів?). Якщо така вже ж небезпека для жінок з дітьми, то є тисячі пустих сел і хат по Україні.
показати весь коментар
27.05.2025 20:19 Відповісти
Добре буде, якщо так і станеться. Країну мають захищати ВІЛЬНІ люди.
показати весь коментар
27.05.2025 20:23 Відповісти
Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо", - розповів Лісовий.

 20-25 років це ще діти? В нас на бойових винищувачах вже з 20 років літать і в бойових завданнях приймають участь. Чи їм хтось не дає вільно пересуватися по Україні? А за кордон виїхати так і кажіть що ви хочете щоб вони втекли. Чи їм в тилу не можна роботу знайти? Бо в нас на заводах вже одні жінки працюють. Чи ви суки зрадники вже до виборів готуєтесь і собі електорат набираєте популістичними законами які приведуть до знищення України
показати весь коментар
27.05.2025 20:27 Відповісти
Ну так ви от зелених захищаєте, а це їх сране ноу-хау - не чіпати 20-річних, зате призивати 40-60-річних, які з букетом вікових хвороб, а їх визнають 100% придатними.

Історичний досвід показує нам, що у ВСІХ війнах, де була мобілізація, ставку робили НА МОЛОДЬ!
Самі погуглите, з якого віку призивали в Першій і Другій світовій, Корейській, Вєтнамській, арабо-ізраїльських та інших війнах? Чи сказати?
Спойлер: у жодній із воєн середній вік армії не був 45 років, як у нас зараз!
показати весь коментар
27.05.2025 21:07 Відповісти
А я про що?
показати весь коментар
27.05.2025 21:22 Відповісти
Ну так при Петі, з усіма його недоліками, 50-річних не хотіли брати в ЗСУ навіть, якщо ті самі приходили! Доводилося в добробати їм іти.
І взагалі, мобілізація тоді краще проходила - без скандалів і порушень...
показати весь коментар
27.05.2025 22:21 Відповісти
Ти ідіот? Ти порівнюєш АТО з повносмаштабною війною? Якби при Петі таке було б то зараз бі від старих до малих за жабри і на фронт як в 41-му без ніяких броні і відстрочок. Який девіз тої влади був пам'ятаєш? СПОЧАТКУ ПІДКОРЯЙСЯ А ПОТІМ ОБЖАЛУЙ
показати весь коментар
27.05.2025 23:07 Відповісти
зрадники! всі будете відповідати!
показати весь коментар
27.05.2025 20:28 Відповісти
О, зараз бубочка разрєшіт прям з тєлємарафона, й рейтинги під 146 зашкалять.
показати весь коментар
27.05.2025 20:31 Відповісти
ніхто не повірить у цю локшину, будуть і далі вивозити випускників шкіл.
показати весь коментар
27.05.2025 20:31 Відповісти
Головне, що нарід вам вірить!
(сякається розчулено)
показати весь коментар
27.05.2025 20:34 Відповісти
''Правильне рішення''!Майбутній гамнофонд ''нації'', який проголосує за найвеличніого лідора, потрібно берегти як зіницю ока!
показати весь коментар
27.05.2025 20:36 Відповісти
3.14РАСИ!
показати весь коментар
27.05.2025 20:39 Відповісти
Рада эти сказки обсуждает с 2022 года. И ничего в лучшую сторону не изменилось. Мой знакомый в Польше уже полицеальную школу закончил и на работу устроился))).
Сказочники...
показати весь коментар
27.05.2025 20:41 Відповісти
Все эти запреты только для наполнения карманов коррумпированных чиновников разного масштаба. Если бы страна доверяла своим гражданам, и не пыталась их обмануть на каждом шагу, было бы больше доверия в ответ, что сказалось бы и на этой войне более благотворно.
показати весь коментар
27.05.2025 20:54 Відповісти
Просто кондоми використані. Взагалі ці всі заборони були тільки для збагачення корупційного різних чиновників. Потрібно довіряти власним громадянам і тоді вони будуть довіряти державі у відповідь.
показати весь коментар
27.05.2025 20:51 Відповісти
Пора відминити віковий ценз для пенсіонерів, і покласти їх в окопи.
Пенсійний фонд буде голосувати " за". Економіка повинна бути
економній.
показати весь коментар
27.05.2025 21:02 Відповісти
А толку от них в окопах? а вот ты...
показати весь коментар
27.05.2025 21:23 Відповісти
Норм, ще один плювок збоку влади до військовозобовʼязаних та чинних військовослужбовців 25-59.
показати весь коментар
27.05.2025 21:04 Відповісти
Майбутні вибори примушують владу бути гнучкішою з потенціальними виборцями
показати весь коментар
27.05.2025 21:08 Відповісти
Здуріли зовсім!
До 25 пом'якшать, виїдуть всі!
Треба навпаки, з 18+ готувати до війни!
Пуй не зупиниться, й може знову з Півночі поперти!
показати весь коментар
27.05.2025 21:09 Відповісти
Жінкам теж треба заборонити виїзд.
показати весь коментар
27.05.2025 22:49 Відповісти
Безумовно! Якщо всім, значить - всім!
показати весь коментар
27.05.2025 23:18 Відповісти
Надо біло в самом начале віезд женщинам запретить. Только пенсионеров віпускать. Но мы не такие... Мы альтернативно не такие....
показати весь коментар
27.05.2025 21:19 Відповісти
Яке помякшення ? Воювати хто буде ?
показати весь коментар
27.05.2025 21:34 Відповісти
Война дєло молодих - лєкарство проти морщин! але ці прописні істини невідомі зеленій владі! штурмовики в 60 - це саме та зброя завдякі якій вони намагаються програти війну!
показати весь коментар
27.05.2025 21:46 Відповісти
за кордон потрібно відпускати військових, які відслужили за мобілізацією два і більше років, а на їх місце направляти "чоловіків" до 25 років. ось це буде абсолютно СПРАВЕДЛИВО!
показати весь коментар
27.05.2025 21:52 Відповісти
А хто ж тоді буде контракти 18-24 підписувати? Чи всі бажаючі вже скінчилися?
показати весь коментар
27.05.2025 22:22 Відповісти
говорять, що скоро будуть на полковників відразу набирать, бо в інші спеціальності не хочуть йти
показати весь коментар
27.05.2025 22:31 Відповісти
це гуд - повністю підтримую. Видно коли влада турбується про всіх дітей, а не лише про своїх
показати весь коментар
27.05.2025 22:24 Відповісти
Ха, скільки наївних повірили, що випустять назад. Це силок, ятір і ще одна компанія по здиранню грошей з наївних
показати весь коментар
27.05.2025 22:26 Відповісти
Які "відмінні університети" має на увазі міністр? В світових рейтингах накращий наш заклад опинився в 7-й сотні.
показати весь коментар
27.05.2025 22:33 Відповісти
 
 