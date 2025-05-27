Рада обговорює пом’якшення правил виїзду за кордон чоловіків до 25 років, - Лісовий

Парламентарі обговорюють ідею часткового послаблення обмежень на виїзд за кордон для чоловіків молодших 25 років, які ще не підлягають призову.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів у коментарі "Телеграфу", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, послаблення він обговорював із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, однак зараз цю ідею не можна анонсувати як рішення, і поки що дана тема залишається на рівні ідеї.

"Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо", - розповів Лісовий.

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Міністр освіти також пояснив, чому саме зараз йдеться про реформи, а не після війни.

"Нині в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. І сформувати розуміння для дітей, які ще беруть участь у школах, що в Україні є перспектива, є відмінні університети, що тут є можливість зростання і, насправді, Україні — країна можливостей", - зауважив він.

Лісовий додав, що батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей. І часто рішення ухвалюють за них.

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