Рада обговорює пом’якшення правил виїзду за кордон чоловіків до 25 років, - Лісовий
Парламентарі обговорюють ідею часткового послаблення обмежень на виїзд за кордон для чоловіків молодших 25 років, які ще не підлягають призову.
Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів у коментарі "Телеграфу", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, послаблення він обговорював із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, однак зараз цю ідею не можна анонсувати як рішення, і поки що дана тема залишається на рівні ідеї.
"Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо", - розповів Лісовий.
Міністр освіти також пояснив, чому саме зараз йдеться про реформи, а не після війни.
"Нині в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. І сформувати розуміння для дітей, які ще беруть участь у школах, що в Україні є перспектива, є відмінні університети, що тут є можливість зростання і, насправді, Україні — країна можливостей", - зауважив він.
Лісовий додав, що батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей. І часто рішення ухвалюють за них.
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У тебе паспорт український ще лишився, чи ведмедчук вже відбрав?
- а "батальйон Монако" про ці можливості знає ?
До речі, при Петі під час воєнного стану 2018 року кордон закрили тільки з москалями, що і логічно...
І до речі - вони були НАСТІЛЬКИ вигідні кацапам , що небажання України й надалі їх дотримуватись , було використані ****** як привід до нападу !
20-25 років це ще діти? В нас на бойових винищувачах вже з 20 років літать і в бойових завданнях приймають участь. Чи їм хтось не дає вільно пересуватися по Україні? А за кордон виїхати так і кажіть що ви хочете щоб вони втекли. Чи їм в тилу не можна роботу знайти? Бо в нас на заводах вже одні жінки працюють. Чи ви суки зрадники вже до виборів готуєтесь і собі електорат набираєте популістичними законами які приведуть до знищення України
Історичний досвід показує нам, що у ВСІХ війнах, де була мобілізація, ставку робили НА МОЛОДЬ!
Самі погуглите, з якого віку призивали в Першій і Другій світовій, Корейській, Вєтнамській, арабо-ізраїльських та інших війнах? Чи сказати?
Спойлер: у жодній із воєн середній вік армії не був 45 років, як у нас зараз!
І взагалі, мобілізація тоді краще проходила - без скандалів і порушень...
(сякається розчулено)
Сказочники...
Пенсійний фонд буде голосувати " за". Економіка повинна бути
економній.
До 25 пом'якшать, виїдуть всі!
Треба навпаки, з 18+ готувати до війни!
Пуй не зупиниться, й може знову з Півночі поперти!