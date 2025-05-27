Тенденція виїзду за кордон учнів після 11-го класу є, але вона не масова, - Лісовий

Тенденція щодо виїзду за кордон учнів після 11-го класу є, проте вона не носить масовий характер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - пояснив очільник МОН.

Перше питання щодо міграції, і не лише, старшокласників, повʼязано з безпекою, зазначив Лісовий.

Він вважає справедливою тезу віцепрем’єра і міністра національної єдності України Олексія Чернишова, що всі українські діти, які повернуться із-за кордону, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі.

"Більше того, місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - підсумував міністр.

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