Тенденція виїзду за кордон учнів після 11-го класу є, але вона не масова, - Лісовий
Тенденція щодо виїзду за кордон учнів після 11-го класу є, проте вона не носить масовий характер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - пояснив очільник МОН.
Перше питання щодо міграції, і не лише, старшокласників, повʼязано з безпекою, зазначив Лісовий.
Він вважає справедливою тезу віцепрем’єра і міністра національної єдності України Олексія Чернишова, що всі українські діти, які повернуться із-за кордону, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі.
"Більше того, місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - підсумував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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нікому не хочеться лишати дітей в концтаборі
ніколи не вважав зеленського проукраїнським, тому він мене не розчарував. це було очікувано
До того ж , чим раніше дитина переїде - тим швидше адаптується ...
https://censor.net/biz/news/3538534/ukrayintsi-v-polschi-za-try-roky-vidkryly-mayije-90-tysyach-kompaniyi
Мої знайомі за "миття сортирів" в IT компанії скоро вже доплатять іпотеку за гарну двушку в елітному районі в Кракові, а такі дрібниці як автівка та інше можна взагалі не рахувати.
А у батьків є ряд своїх думок, як їм не довести ситуацію до загрози. Помагай боже!
По ОДНОМУ учню з класу у МІСЯЦЬ = через два роки ЖОДНОГО хлопця у школі!
"Я зроблю все, щоб мої діти не залишилися в Україні".
І це стосовно і хлопчиків, і дівчат.
І я їх дуже добре розумію...
Завдяки тому, що наголосували їх батьки у 2019 році.
Той трохи почервонівши перекладає :
Лісовий обіцяє батькам пом'якшити тенденцію і місця в школі
У відповідь на це батько відповідає що вже вступив в гомосексуальні відносини з Лісовим , з усім його міністерством освіти , і що саме неймовірне - крутив він на одному органі всю Верховну Раду ,Офіс президента і самого Найвеличнішого з усіх їх планами Потужності та Незламності .
навіть якщо війна якимось дивом закінчиться, невже ви думаєте, що концтабір зникне?
Після 11-го класу масово не виїжджають.
Вони виїжджають ще після 9-го класу.
Причому вивозять всі віськові, чиновники, хто не має коштів достатньо то жінки виїзджають і працюють там...