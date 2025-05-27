Тенденция выезда за границу учеников после 11-го класса есть, но она не массовая, - Лисовой
Тенденция по выезду за границу учеников после 11-го класса есть, однако она не носит массовый характер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - пояснил глава МОН.
Первый вопрос относительно миграции, и не только, старшеклассников, связан с безопасностью, отметил Лисовой.
Он считает справедливым тезис вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова, что все украинские дети, которые вернутся из-за границы, независимо от уровня знаний, должны получить место в украинской школе.
"Более того, места для украинских детей, которые будут возвращаться из-за границы, есть. Сегодня мы имеем очень много недоукомплектованных школ. Школы с удовольствием забирают себе детей. Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика", - подытожил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нікому не хочеться лишати дітей в концтаборі
ніколи не вважав зеленського проукраїнським, тому він мене не розчарував. це було очікувано
До того ж , чим раніше дитина переїде - тим швидше адаптується ...
https://censor.net/biz/news/3538534/ukrayintsi-v-polschi-za-try-roky-vidkryly-mayije-90-tysyach-kompaniyi
Мої знайомі за "миття сортирів" в IT компанії скоро вже доплатять іпотеку за гарну двушку в елітному районі в Кракові, а такі дрібниці як автівка та інше можна взагалі не рахувати.
А у батьків є ряд своїх думок, як їм не довести ситуацію до загрози. Помагай боже!
По ОДНОМУ учню з класу у МІСЯЦЬ = через два роки ЖОДНОГО хлопця у школі!
"Я зроблю все, щоб мої діти не залишилися в Україні".
І це стосовно і хлопчиків, і дівчат.
І я їх дуже добре розумію...
Завдяки тому, що наголосували їх батьки у 2019 році.
Той трохи почервонівши перекладає :
Лісовий обіцяє батькам пом'якшити тенденцію і місця в школі
У відповідь на це батько відповідає що вже вступив в гомосексуальні відносини з Лісовим , з усім його міністерством освіти , і що саме неймовірне - крутив він на одному органі всю Верховну Раду ,Офіс президента і самого Найвеличнішого з усіх їх планами Потужності та Незламності .
навіть якщо війна якимось дивом закінчиться, невже ви думаєте, що концтабір зникне?
Після 11-го класу масово не виїжджають.
Вони виїжджають ще після 9-го класу.
Причому вивозять всі віськові, чиновники, хто не має коштів достатньо то жінки виїзджають і працюють там...