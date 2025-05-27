Тенденция выезда за границу учеников после 11-го класса есть, но она не массовая, - Лисовой

Тенденция по выезду за границу учеников после 11-го класса есть, однако она не носит массовый характер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - пояснил глава МОН.

Первый вопрос относительно миграции, и не только, старшеклассников, связан с безопасностью, отметил Лисовой.

Он считает справедливым тезис вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова, что все украинские дети, которые вернутся из-за границы, независимо от уровня знаний, должны получить место в украинской школе.

"Более того, места для украинских детей, которые будут возвращаться из-за границы, есть. Сегодня мы имеем очень много недоукомплектованных школ. Школы с удовольствием забирают себе детей. Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика", - подытожил министр.

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