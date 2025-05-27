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Новости Школьники выезжают за границу
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Тенденция выезда за границу учеников после 11-го класса есть, но она не массовая, - Лисовой

Школьники после 11 класса уезжают за границу. Что говорят в МОН

Тенденция по выезду за границу учеников после 11-го класса есть, однако она не носит массовый характер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - пояснил глава МОН.

Первый вопрос относительно миграции, и не только, старшеклассников, связан с безопасностью, отметил Лисовой.

Он считает справедливым тезис вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова, что все украинские дети, которые вернутся из-за границы, независимо от уровня знаний, должны получить место в украинской школе.

"Более того, места для украинских детей, которые будут возвращаться из-за границы, есть. Сегодня мы имеем очень много недоукомплектованных школ. Школы с удовольствием забирают себе детей. Здесь вообще нет проблемы, это абсолютно правильная политика", - подытожил министр.

Читайте: МОН инициирует отсрочку от мобилизации для преподавателей кружков приоритетных направлений, - Лисовой

Автор: 

школа (3019) Лисовой Оксен (53)


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Топ комментарии
+27
Ну звісно, що не масова. А той факт, що абсолютно всі мої знайомі, у кого є сини 15-17 років, вже вивеpли їх за кордон - то просто співпадіння.
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27.05.2025 14:31
+24
Єдиний засіб пом'якшити тенденцію - дозводити виїзд після 18 років. Єдиний спосіб врятувати Україну - відноситися до людей як до людей, а не як до кріпаків, ресурсу та мобрезерву.
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27.05.2025 14:58
+23
а чому заборонений виїзд з 18, якщо мобілізація з 25 років? Це що виходить, що після школи прийдеться тут шаройобитись до 25 років, а потім Тиса?
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27.05.2025 14:27
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а чому заборонений виїзд з 18, якщо мобілізація з 25 років? Це що виходить, що після школи прийдеться тут шаройобитись до 25 років, а потім Тиса?
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27.05.2025 14:27 Ответить
Ви досі думаєте, що виборці клоунів комусь потрібні в країнах Заходу ?
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27.05.2025 14:44 Ответить
Там потрібні і роботящі люди і діти. У вас шеврон з бусиком відірвався наполовину. Голку з ниткою можу дати. Самі впораєтесь?
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27.05.2025 14:53 Ответить
Кирило Зімин- Захід бере до себе лише талановитих з IQ вище 120. Тупоглові 73% представники рода людського там і даром нікому не потрібні. Німеччина теж як і США анонсувала повернення біженців до дому. До дому дорогесеньки. Ваші улюлені клоуни чекають на вас.
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27.05.2025 16:52 Ответить
Вот тебе і не візьмуть, бо у тебе лише «туалети» у голові. І да, ти як раз мені злєашся дуже навіть тупим
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27.05.2025 17:17 Ответить
В Європі робочих рук не вистачає.А молодь там вбудеться і стане такими самими європейцями.Я багатьох знаю,хто дітей вивіз і все в них норм.
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27.05.2025 19:38 Ответить
Люди голосують ногами. загальна світова тенденція.
нікому не хочеться лишати дітей в концтаборі
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27.05.2025 14:59 Ответить
Юрій Б - навіщо ви голосували в 2019 за концтабір?
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27.05.2025 16:47 Ответить
звинувачуєте в тому, чого не знаєте.
ніколи не вважав зеленського проукраїнським, тому він мене не розчарував. це було очікувано
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27.05.2025 18:52 Ответить
недопрацьовують...
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27.05.2025 14:28 Ответить
"Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл" - ось так ненароком і проговорився про те, що масова тенденція виїзду дітей закордон є вже під час навчання в школі, а не після.
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27.05.2025 14:29 Ответить
А чого чекати ?
До того ж , чим раніше дитина переїде - тим швидше адаптується ...
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27.05.2025 14:31 Ответить
Адаптуєтся мити сортири ? Так починати можне вже прямо тут.
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27.05.2025 14:45 Ответить
Я розумію, що ви звикли до немитих. Але то ваша особиста проблема.
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27.05.2025 14:51 Ответить
Розкажіть ці казочки людям, які там працюють на тих самих роботах, що й тут, тільки мають разів у 7 більше) Хоча тим, хто далі рідних Задупинців не виїжджав, розповіді про сортири ще можуть і заходити.
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27.05.2025 14:59 Ответить
Що за кацапські наративи про сортири? Якщо ви все життя мили сортир, це не означає, що у всіх така професія. Українці відкрили в Польщі 90000 компаній

https://censor.net/biz/news/3538534/ukrayintsi-v-polschi-za-try-roky-vidkryly-mayije-90-tysyach-kompaniyi

Мої знайомі за "миття сортирів" в IT компанії скоро вже доплатять іпотеку за гарну двушку в елітному районі в Кракові, а такі дрібниці як автівка та інше можна взагалі не рахувати.
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27.05.2025 14:59 Ответить
Це все ІПСО
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27.05.2025 15:01 Ответить
Мислиш стереотипами. Відкрию тобі секрет: при бажанні, за кордоном можна влаштуватись не гірше ніж в Україні.
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27.05.2025 15:47 Ответить
А что постыдного в деньгах заработанных честным трудом? Стыдно не убирать говно-стыдно жить в говне.
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27.05.2025 16:11 Ответить
Довбойоб, як би сказав Генадій
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27.05.2025 17:16 Ответить
Ну звісно, що не масова. А той факт, що абсолютно всі мої знайомі, у кого є сини 15-17 років, вже вивеpли їх за кордон - то просто співпадіння.
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27.05.2025 14:31 Ответить
Все просто. Не всі фінансово спроможні виїхати, тому тенденція й не масова.
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27.05.2025 15:17 Ответить
Ну то таке: якшо ти тут роботу не найдеш і за кордоном де іі валом для різноробочих - то це твоя проблема
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27.05.2025 17:14 Ответить
У нас майже у всіх, діти після школи їдуть на навчання за кордон
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27.05.2025 14:32 Ответить
Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози"

А у батьків є ряд своїх думок, як їм не довести ситуацію до загрози. Помагай боже!
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27.05.2025 14:34 Ответить
Даю лайфхак. Кому сейчас недалеко до 18 лет. Учите чешский язык - в Чехии все госвузы БЕСПЛАТНЫЕ, если знаете чешский
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27.05.2025 14:39 Ответить
Для ВСЕХ, и в том числе для всех иностранцев
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27.05.2025 14:40 Ответить
Полудурок
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27.05.2025 14:40 Ответить
А навіщо "масово"?
По ОДНОМУ учню з класу у МІСЯЦЬ = через два роки ЖОДНОГО хлопця у школі!
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27.05.2025 14:44 Ответить
Майже всі знайомі мамашки однозначно кажуть:
"Я зроблю все, щоб мої діти не залишилися в Україні".
І це стосовно і хлопчиків, і дівчат.

І я їх дуже добре розумію...
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27.05.2025 14:44 Ответить
Як казала одна моя знайома, яка зараз в Польщі - ще пару років чекаю, якщо сину стукне 16 і війна триватиме, вивожу 100%.
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27.05.2025 14:48 Ответить
А якщо закінчиться, то хай залишиться без перспектив нормального життя у Шапітолії?
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27.05.2025 14:52 Ответить
Ну там можливі варіанти, хтозна що буде потім в тій самій Польщі. Але поки війна - то тут без варіантів, хіба що батьки або дуже патріотичні, або зовсім відбиті на голову.
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27.05.2025 14:55 Ответить
Тут варіанти будуть тепер може років через 50, якщо не 100. Жоден з цих дітей вже не доживе до цих варіантів.

Завдяки тому, що наголосували їх батьки у 2019 році.
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27.05.2025 15:01 Ответить
Тенденція не масова. Вона ЗАГАЛЬНА.
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27.05.2025 14:50 Ответить
В українську школу приїзджає американський дипломат. Йдуть по школі . Перекладача просять перекласти суперечку міністра освіти Лісового з батьком учня.
Той трохи почервонівши перекладає :
Лісовий обіцяє батькам пом'якшити тенденцію і місця в школі
У відповідь на це батько відповідає що вже вступив в гомосексуальні відносини з Лісовим , з усім його міністерством освіти , і що саме неймовірне - крутив він на одному органі всю Верховну Раду ,Офіс президента і самого Найвеличнішого з усіх їх планами Потужності та Незламності .
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27.05.2025 14:52 Ответить
Це типу як старий анекдот. Коли Хрущов стукав черевиком по трибуні і казав, що "Покаже Кузькіну мать". Перекладач перклав його спіч так - "Він згадує мати якогось Кузьми"
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27.05.2025 14:59 Ответить
Єдиний засіб пом'якшити тенденцію - дозводити виїзд після 18 років. Єдиний спосіб врятувати Україну - відноситися до людей як до людей, а не як до кріпаків, ресурсу та мобрезерву.
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27.05.2025 14:58 Ответить
Золоті слова. Все інше демагогія. Кожен сам вирішує долю своїх дітей, а не старі пердуни та жопоголові штабісти
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27.05.2025 15:01 Ответить
Підтримую. Для себе вирішив що при першій можливості виїжджаю з сімʼєю куди подалі від цього "сусіда" та деяких наших 73% які запросто можуть обрати ще щось гірше. Не хочу щоб моя діти колись воювали. Виростуть, там хай самі роблять вибір. Моя задача дати їм хороше майбутнє.
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27.05.2025 15:56 Ответить
Пізно вже. Заборону на виїзд треба було не вводити взагалі, або знімати в перші місяці. Зараз це буде мати вибуховий ефект. Виїдуть як цивільні так і військові. Звісно, через деякий час частина повернеться, але буде вже пізно.
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27.05.2025 15:51 Ответить
вже пізно. люди не вирвали державу з лап чиновників, а значить стали рабами.
навіть якщо війна якимось дивом закінчиться, невже ви думаєте, що концтабір зникне?
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27.05.2025 19:02 Ответить
Правду каже Лісовий.
Після 11-го класу масово не виїжджають.
Вони виїжджають ще після 9-го класу.
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27.05.2025 15:07 Ответить
Это - единичные случаи. (с)
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27.05.2025 15:36 Ответить
Лісовий з своїми " рехвормами" доведе що й менших за віком дітей батьки почнуть вивозити...
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27.05.2025 15:51 Ответить
Та масово, не прибідняйся.
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27.05.2025 15:54 Ответить
Всі вивозять своїх дітей в старших класах, а не після 11 тому що діти можуть безоплатно попасти на навчання в їх школи, і ще до вишу вивчити мову та здати місцеве тестування.

Причому вивозять всі віськові, чиновники, хто не має коштів достатньо то жінки виїзджають і працюють там...
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27.05.2025 16:08 Ответить
Ну звичайно, це зовсім не масове явище. А те, що ВСІ (!!!) мої адекватеі знайомі з синами 15-17 років уже давно вивезли їх за кордон - так, чиста випадковість.
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27.05.2025 16:52 Ответить
А як «помякшите»? Колючку в три ряди?
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27.05.2025 17:11 Ответить
 
 