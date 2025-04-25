МОН инициирует отсрочку от мобилизации для преподавателей кружков приоритетных направлений, - Лисовой
Министерство образования и науки инициирует расширение права на отсрочку от призыва по мобилизации для преподавателей кружков внешкольного образования, которые работают с детьми по приоритетным направлениям.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава МОН Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.
"Предложение касается не всех, а только тех преподавателей кружков, которые работают с детьми по приоритетным направлениям: научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, военно-патриотическим, эколого-натуралистическим", - уточнил Лисовой.
Министр также добавил, что речь идет только о тех педагогах, которые работают по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 года и продолжают занимать эту должность.
"Это четкое ограничение, чтобы предотвратить возможные злоупотребления", - сказал глава МОН.
Отмечается, что предложение МОН одобрено на заседании правительства. Следующий этап - рассмотрение Верховной Радой Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль