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Новости Отсрочки для педагогов
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МОН инициирует отсрочку от мобилизации для преподавателей кружков приоритетных направлений, - Лисовой

МОН инициирует отсрочку от мобилизации для преподавателей кружков приоритетных направлений

Министерство образования и науки инициирует расширение права на отсрочку от призыва по мобилизации для преподавателей кружков внешкольного образования, которые работают с детьми по приоритетным направлениям.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава МОН Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.

"Предложение касается не всех, а только тех преподавателей кружков, которые работают с детьми по приоритетным направлениям: научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, военно-патриотическим, эколого-натуралистическим", - уточнил Лисовой.

Министр также добавил, что речь идет только о тех педагогах, которые работают по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 года и продолжают занимать эту должность.

"Это четкое ограничение, чтобы предотвратить возможные злоупотребления", - сказал глава МОН.

Отмечается, что предложение МОН одобрено на заседании правительства. Следующий этап - рассмотрение Верховной Радой Украины.

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Минобразования (1736) учитель (496) мобилизация (2765) Лисовой Оксен (52)


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Ага. Для когось Конституція Закон, а для когось бамажка і спосіб заробити на ухилянтах...
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25.04.2025 20:28 Ответить
Оооо, зараз керівники гуртків вишивання хрестиком, розпису писанок, адвентісти 7-го дня будуть в іаворі!😁
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25.04.2025 20:46 Ответить
чМОНі теж заробити хочуть. Роздутий штат, купа замів, помічників, поліціянтів в школи на зарплатну 30 тисяч - сидіти в телефон втикати, коли вчитель 10-12 отримає, бігаючи від дошки до бомбосховища та відповідаючи за дітей. Також дайте можливість справжнім чоловікам-вчителям, а не тим, хто прибіг в школу в останні роки, робити відсрочку на рік, а не кожні 3 міс бігати з челобітними ТЦК, відстоювати багатогодинні черги, щоб отримати тут довідку. Хай це будуть ті, хто вже принаймі 10 чи 15 років відпрацювали в школах, т..я. держава давала індульгенцію тим чоловікам, які 3 роки відпрацювали в навчальних закладах.
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25.04.2025 20:57 Ответить
***, та скільки можна! Помічники вихователя- чоловіки суперпризовного віку, у всих школах! Тепер ще й керівники гуртків! ***ха, воювати хто буде?
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25.04.2025 21:07 Ответить
 
 