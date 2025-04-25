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Новини Відстрочки для педагогів
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МОН ініціює відстрочку від мобілізації для викладачів гуртків пріоритетних напрямів, - Лісовий

МОН ініціює відстрочку від мобілізації для викладачів гуртків пріоритетних напрямів

Міністерство освіти і науки ініціює розширення права на відстрочку від призову під час мобілізації для викладачів гуртків позашкільної освіти, які працюють з дітьми за пріоритетними напрямами.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропозиція стосується не всіх, а лише тих викладачів гуртків, які працюють із дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним", - уточнив Лісовий.

Міністр також додав, що йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду.

"Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням", - сказав очільник МОН.

Зазначається, що пропозицію МОН схвалено на засіданні уряду. Наступний етап - розгляд Верховною Радою України.

Читайте також: Педагогів та студентів не мобілізуватимуть, - МОН

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Міносвіти (1412) вчитель (395) мобілізація (3059) Лісовий Оксен (85)


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Ага. Для когось Конституція Закон, а для когось бамажка і спосіб заробити на ухилянтах...
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25.04.2025 20:28 Відповісти
Оооо, зараз керівники гуртків вишивання хрестиком, розпису писанок, адвентісти 7-го дня будуть в іаворі!😁
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25.04.2025 20:46 Відповісти
чМОНі теж заробити хочуть. Роздутий штат, купа замів, помічників, поліціянтів в школи на зарплатну 30 тисяч - сидіти в телефон втикати, коли вчитель 10-12 отримає, бігаючи від дошки до бомбосховища та відповідаючи за дітей. Також дайте можливість справжнім чоловікам-вчителям, а не тим, хто прибіг в школу в останні роки, робити відсрочку на рік, а не кожні 3 міс бігати з челобітними ТЦК, відстоювати багатогодинні черги, щоб отримати тут довідку. Хай це будуть ті, хто вже принаймі 10 чи 15 років відпрацювали в школах, т..я. держава давала індульгенцію тим чоловікам, які 3 роки відпрацювали в навчальних закладах.
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25.04.2025 20:57 Відповісти
***, та скільки можна! Помічники вихователя- чоловіки суперпризовного віку, у всих школах! Тепер ще й керівники гуртків! ***ха, воювати хто буде?
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25.04.2025 21:07 Відповісти
Чергу по запису у "викладачі пріорітетних гуртків" вже відкрили?
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25.04.2025 21:10 Відповісти
 
 