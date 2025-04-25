МОН ініціює відстрочку від мобілізації для викладачів гуртків пріоритетних напрямів, - Лісовий

Міністерство освіти і науки ініціює розширення права на відстрочку від призову під час мобілізації для викладачів гуртків позашкільної освіти, які працюють з дітьми за пріоритетними напрямами.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропозиція стосується не всіх, а лише тих викладачів гуртків, які працюють із дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним", - уточнив Лісовий.

Міністр також додав, що йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду.

"Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням", - сказав очільник МОН.

Зазначається, що пропозицію МОН схвалено на засіданні уряду. Наступний етап - розгляд Верховною Радою України.

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