Рада обсуждает смягчение правил выезда за границу мужчин до 25 лет, - Лисовой
Парламентарии обсуждают идею частичного ослабления ограничений на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, еще не подлежащих призыву.
Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал в комментарии "Телеграфу", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, послабление он обсуждал с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, однако сейчас эту идею нельзя анонсировать как решение, и пока что данная тема остается на уровне идеи.
"Мы обсуждали с председателем Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде о том, чтобы дать возможность детям до призывного возраста более свободно передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и т.д.", - рассказал Лисовой.
Министр образования также объяснил, почему именно сейчас речь идет о реформах, а не после войны.
"Сейчас в Украине хотят создать качественную среду для молодежи, которая выехала за границу. И сформировать понимание для детей, которые еще участвуют в школах, что в Украине есть перспектива, есть отличные университеты, что здесь есть возможность роста и, на самом деле, Украина - страна возможностей", - отметил он.
Лисовой добавил, что родители прежде всего заботятся о безопасности своих детей. И часто решения принимают за них.
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У тебе паспорт український ще лишився, чи ведмедчук вже відбрав?
- а "батальйон Монако" про ці можливості знає ?
До речі, при Петі під час воєнного стану 2018 року кордон закрили тільки з москалями, що і логічно...
І до речі - вони були НАСТІЛЬКИ вигідні кацапам , що небажання України й надалі їх дотримуватись , було використані ****** як привід до нападу !
20-25 років це ще діти? В нас на бойових винищувачах вже з 20 років літать і в бойових завданнях приймають участь. Чи їм хтось не дає вільно пересуватися по Україні? А за кордон виїхати так і кажіть що ви хочете щоб вони втекли. Чи їм в тилу не можна роботу знайти? Бо в нас на заводах вже одні жінки працюють. Чи ви суки зрадники вже до виборів готуєтесь і собі електорат набираєте популістичними законами які приведуть до знищення України
Історичний досвід показує нам, що у ВСІХ війнах, де була мобілізація, ставку робили НА МОЛОДЬ!
Самі погуглите, з якого віку призивали в Першій і Другій світовій, Корейській, Вєтнамській, арабо-ізраїльських та інших війнах? Чи сказати?
Спойлер: у жодній із воєн середній вік армії не був 45 років, як у нас зараз!
І взагалі, мобілізація тоді краще проходила - без скандалів і порушень...
(сякається розчулено)
Сказочники...
Пенсійний фонд буде голосувати " за". Економіка повинна бути
економній.
До 25 пом'якшать, виїдуть всі!
Треба навпаки, з 18+ готувати до війни!
Пуй не зупиниться, й може знову з Півночі поперти!