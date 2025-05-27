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Новости Выезд за границу до 25 лет
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Рада обсуждает смягчение правил выезда за границу мужчин до 25 лет, - Лисовой

Выезд мужчин до 25 лет: Лесовой рассказал об ослаблении

Парламентарии обсуждают идею частичного ослабления ограничений на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, еще не подлежащих призыву.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал в комментарии "Телеграфу", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, послабление он обсуждал с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, однако сейчас эту идею нельзя анонсировать как решение, и пока что данная тема остается на уровне идеи.

"Мы обсуждали с председателем Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде о том, чтобы дать возможность детям до призывного возраста более свободно передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и т.д.", - рассказал Лисовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тенденция выезда за границу учеников после 11-го класса есть, но она не массовая, - Лисовой

Министр образования также объяснил, почему именно сейчас речь идет о реформах, а не после войны.

"Сейчас в Украине хотят создать качественную среду для молодежи, которая выехала за границу. И сформировать понимание для детей, которые еще участвуют в школах, что в Украине есть перспектива, есть отличные университеты, что здесь есть возможность роста и, на самом деле, Украина - страна возможностей", - отметил он.

Лисовой добавил, что родители прежде всего заботятся о безопасности своих детей. И часто решения принимают за них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам за рубежом не выдадут паспорт, если военно-учетные документы недействительны, - МВД

Автор: 

граница (5297) призыв (743) мужчины (132) Лисовой Оксен (55)


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Топ комментарии
+19
А старше 25 років? А я забув - в розумінні зеленої влади ті хто старше 25 років - то кріпаки.... Напевно ще не всіх своїх синів наша влада встигла виввезти кому ще не виповнилось 25!
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27.05.2025 20:15
+17
Знову на ті ж граблі. Спочатку випустять а потім будуть верещати що нема кому воювати і будуть калік і інвалідів відловлювати як це зараз вже роблять коли обмежено придатних знову на ВЛК направляють і вже роблять з них дисантників і морську піхоту.
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27.05.2025 20:17
+14
Вони нам нічого не винні. Це не вони перетворили країну на ******. і не їм за неї помирати. Хоча звичайно краще їх на фронт, чим нас, цензорівських
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27.05.2025 20:21
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Головне - пообіцяти )
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27.05.2025 20:10 Ответить
Правильно, воевать деды будут, 60+! И пенсионному фонду сразу полегчает, если что.
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27.05.2025 20:42 Ответить
виїдуть усі, служити не буде кому і закінчиться тим що можемо не встояти
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27.05.2025 20:11 Ответить
При зелених варінтів мало,тільки один.Справа не в тім,що виїдуть
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27.05.2025 20:12 Ответить
Та Ви що? Рашка ж скоро розвалиться, а партія "яструбів" каже, що у нас ресурсу вистачить повоювати рочків 10 і вийти на кордони України
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27.05.2025 20:45 Ответить
Ти не плутайся, чувак." Ви" це хто?
У тебе паспорт український ще лишився, чи ведмедчук вже відбрав?
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27.05.2025 22:43 Ответить
бубочек на выгул потрибно)
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27.05.2025 20:12 Ответить
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27.05.2025 20:13 Ответить
Це вона натякає на безодню за її губами?..
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27.05.2025 20:59 Ответить
Ця тупа курка і завела в безодню разом з Боневтіком
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27.05.2025 22:24 Ответить
Правильно! "Стариков" угробим а молодежь "деру даст"! И что от Нэньки останется? Чурбанов будем завозить для поддержания демографии?
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27.05.2025 20:13 Ответить
будем завозить, але вже не ми
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27.05.2025 22:26 Ответить
А старше 25 років? А я забув - в розумінні зеленої влади ті хто старше 25 років - то кріпаки.... Напевно ще не всіх своїх синів наша влада встигла виввезти кому ще не виповнилось 25!
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27.05.2025 20:15 Ответить
які помякшеня было 10к зелени станет 5к?
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27.05.2025 20:15 Ответить
..в Україні є перспектива, є відмінні університети, що тут є можливість зростання ..Джерело: https://censor.net/ua/n3554685
- а "батальйон Монако" про ці можливості знає ?
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27.05.2025 20:15 Ответить
Знову на ті ж граблі. Спочатку випустять а потім будуть верещати що нема кому воювати і будуть калік і інвалідів відловлювати як це зараз вже роблять коли обмежено придатних знову на ВЛК направляють і вже роблять з них дисантників і морську піхоту.
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27.05.2025 20:17 Ответить
Такі,як ти підуть,чи ти хворий і непридатний?
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27.05.2025 20:19 Ответить
А чому не мобілізують з 18? - типу генефонд? ТАК ВОНИ Ж ВСІ ВИЇЖДЖАЮТЬ. ЇХ ТУТ НІЧОГО І НЕ ТРИМАЄ - ні майна ні дітей ні коханок
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27.05.2025 20:18 Ответить
Вони нам нічого не винні. Це не вони перетворили країну на ******. і не їм за неї помирати. Хоча звичайно краще їх на фронт, чим нас, цензорівських
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27.05.2025 20:21 Ответить
18-ти річні не повинні відповідати за вибр 73% вумних.Від них нічого не залежало тоді.Як заскиглили тепер,потрібно було раніше головою думати
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27.05.2025 20:22 Ответить
Наприклад я за зеленого недопрезиденту всесвіту не голосував! чому я не можу виїхати з цієї зеленої країни мрій? давайте я виїду звідси а ви залишайтесь тут з вашим кумиром?
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27.05.2025 20:26 Ответить
Я теж не голосував,але посилати інших на війну якось не правильно,тим більше,від яких нічого взагалі не залежало
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27.05.2025 20:28 Ответить
А я когось посилаю? Я кажу відчепитись від мене будь-ласка! Це Ваша влада - ваш 73 процентний обраний **********! можливо варто відповісти за свій тупорилий вибір...
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27.05.2025 20:32 Ответить
А чому твій Петька не сказав в 2014 що хто за нього не голосував той йому нічого не винен? І те що твій кумир наробив до 2019 хто буде розгрібати? І чому ж ти в 2019 не звалив а сидів тут воняв?
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27.05.2025 20:34 Ответить
А тому що при Петрі Порошенку ця країна мала перспективу - поки більшовистке бидло не вибрало зеленого клоуна!
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27.05.2025 20:35 Ответить
Перспективи? Візьми подивись статистику при кому більше всього втекло українців як тільки відкрили границі
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27.05.2025 20:44 Ответить
Втекло саме в 2022 році після початку повномаштабного вторгнення - яке так заперечував наймаштабніший лідер ********** і навіть запрошував на шашлики!
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27.05.2025 20:46 Ответить
Що значить відкрили? Їх і не закривали всі роки незалежності до Зе, а при Зе - спочатку в 2020 ковідні обмеження, потім воєнний стан 2022.

До речі, при Петі під час воєнного стану 2018 року кордон закрили тільки з москалями, що і логічно...
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27.05.2025 20:50 Ответить
- але потім знову відкрили !
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27.05.2025 21:23 Ответить
Ага. Звинувать ще ЗЕ що Європа закрила границі коли був Ковід. Доречі ЗЕ також Ковід розробив і тобі в штани насипав. І не зрівнюй йух з пальцем. При ЗЕ люди тікали від наступаючих рашистських військ а при ПОПі люди тікали від влади що вона витворяла. І я ніколи не забуду як тоді всі кричали українцям що їм ніхто нічого не винен, нічого в них немає тому можуть провалювати з України.
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27.05.2025 21:46 Ответить
Потекло говно в твоїх штанях,то Петро Олексійович тобі навалив.Вся суть тупого бидла,що привело до влади ЗЕ!
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27.05.2025 20:37 Ответить
Ти своє гівно в чужі штани не підкладай. Я не міг привести ЗЕ до влади тому що я не був при владі. ЗЕ привів довлади твій ПОП. І я впевнений що ПОП давно здав би Україну ще в 2022 якби був при владі. Через це ***** так хоче провести вибори в Україні щоб замість ЗЕ знову ПОПа
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27.05.2025 20:41 Ответить
Ти ж проголосувало в 2019р за ЗЕ,бо твій рівень інтелекту наближується до нуля
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27.05.2025 20:45 Ответить
У 2014 у нас армії фактично не було, а в москалів була... Чому ж ПОП у 2014 не здав?
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27.05.2025 20:52 Ответить
Фактично здав - двома мінськими ...
І до речі - вони були НАСТІЛЬКИ вигідні кацапам , що небажання України й надалі їх дотримуватись , було використані ****** як привід до нападу !
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27.05.2025 21:25 Ответить
Повилазили тупі уйобки,боти подоляцькі.
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27.05.2025 23:54 Ответить
Иляш, якщо їх тут нічого не тримає, то логічно: за що їм тут воювати?
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27.05.2025 20:30 Ответить
Ну і навіщо це Україні? З самого початку концентрації війська на кордонах у 21 році за кордон треба було випускати тільки старих і кволих ( інвалідів?). Якщо така вже ж небезпека для жінок з дітьми, то є тисячі пустих сел і хат по Україні.
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27.05.2025 20:19 Ответить
Добре буде, якщо так і станеться. Країну мають захищати ВІЛЬНІ люди.
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27.05.2025 20:23 Ответить
Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо", - розповів Лісовий.

 20-25 років це ще діти? В нас на бойових винищувачах вже з 20 років літать і в бойових завданнях приймають участь. Чи їм хтось не дає вільно пересуватися по Україні? А за кордон виїхати так і кажіть що ви хочете щоб вони втекли. Чи їм в тилу не можна роботу знайти? Бо в нас на заводах вже одні жінки працюють. Чи ви суки зрадники вже до виборів готуєтесь і собі електорат набираєте популістичними законами які приведуть до знищення України
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27.05.2025 20:27 Ответить
Ну так ви от зелених захищаєте, а це їх сране ноу-хау - не чіпати 20-річних, зате призивати 40-60-річних, які з букетом вікових хвороб, а їх визнають 100% придатними.

Історичний досвід показує нам, що у ВСІХ війнах, де була мобілізація, ставку робили НА МОЛОДЬ!
Самі погуглите, з якого віку призивали в Першій і Другій світовій, Корейській, Вєтнамській, арабо-ізраїльських та інших війнах? Чи сказати?
Спойлер: у жодній із воєн середній вік армії не був 45 років, як у нас зараз!
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27.05.2025 21:07 Ответить
А я про що?
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27.05.2025 21:22 Ответить
Ну так при Петі, з усіма його недоліками, 50-річних не хотіли брати в ЗСУ навіть, якщо ті самі приходили! Доводилося в добробати їм іти.
І взагалі, мобілізація тоді краще проходила - без скандалів і порушень...
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27.05.2025 22:21 Ответить
Ти ідіот? Ти порівнюєш АТО з повносмаштабною війною? Якби при Петі таке було б то зараз бі від старих до малих за жабри і на фронт як в 41-му без ніяких броні і відстрочок. Який девіз тої влади був пам'ятаєш? СПОЧАТКУ ПІДКОРЯЙСЯ А ПОТІМ ОБЖАЛУЙ
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27.05.2025 23:07 Ответить
зрадники! всі будете відповідати!
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27.05.2025 20:28 Ответить
О, зараз бубочка разрєшіт прям з тєлємарафона, й рейтинги під 146 зашкалять.
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27.05.2025 20:31 Ответить
ніхто не повірить у цю локшину, будуть і далі вивозити випускників шкіл.
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27.05.2025 20:31 Ответить
Головне, що нарід вам вірить!
(сякається розчулено)
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27.05.2025 20:34 Ответить
''Правильне рішення''!Майбутній гамнофонд ''нації'', який проголосує за найвеличніого лідора, потрібно берегти як зіницю ока!
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27.05.2025 20:36 Ответить
3.14РАСИ!
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27.05.2025 20:39 Ответить
Рада эти сказки обсуждает с 2022 года. И ничего в лучшую сторону не изменилось. Мой знакомый в Польше уже полицеальную школу закончил и на работу устроился))).
Сказочники...
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27.05.2025 20:41 Ответить
Все эти запреты только для наполнения карманов коррумпированных чиновников разного масштаба. Если бы страна доверяла своим гражданам, и не пыталась их обмануть на каждом шагу, было бы больше доверия в ответ, что сказалось бы и на этой войне более благотворно.
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27.05.2025 20:54 Ответить
Просто кондоми використані. Взагалі ці всі заборони були тільки для збагачення корупційного різних чиновників. Потрібно довіряти власним громадянам і тоді вони будуть довіряти державі у відповідь.
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27.05.2025 20:51 Ответить
Пора відминити віковий ценз для пенсіонерів, і покласти їх в окопи.
Пенсійний фонд буде голосувати " за". Економіка повинна бути
економній.
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27.05.2025 21:02 Ответить
А толку от них в окопах? а вот ты...
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27.05.2025 21:23 Ответить
Норм, ще один плювок збоку влади до військовозобовʼязаних та чинних військовослужбовців 25-59.
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27.05.2025 21:04 Ответить
Майбутні вибори примушують владу бути гнучкішою з потенціальними виборцями
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27.05.2025 21:08 Ответить
Здуріли зовсім!
До 25 пом'якшать, виїдуть всі!
Треба навпаки, з 18+ готувати до війни!
Пуй не зупиниться, й може знову з Півночі поперти!
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27.05.2025 21:09 Ответить
Жінкам теж треба заборонити виїзд.
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27.05.2025 22:49 Ответить
Безумовно! Якщо всім, значить - всім!
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27.05.2025 23:18 Ответить
Надо біло в самом начале віезд женщинам запретить. Только пенсионеров віпускать. Но мы не такие... Мы альтернативно не такие....
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27.05.2025 21:19 Ответить
Яке помякшення ? Воювати хто буде ?
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27.05.2025 21:34 Ответить
Война дєло молодих - лєкарство проти морщин! але ці прописні істини невідомі зеленій владі! штурмовики в 60 - це саме та зброя завдякі якій вони намагаються програти війну!
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27.05.2025 21:46 Ответить
за кордон потрібно відпускати військових, які відслужили за мобілізацією два і більше років, а на їх місце направляти "чоловіків" до 25 років. ось це буде абсолютно СПРАВЕДЛИВО!
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27.05.2025 21:52 Ответить
А хто ж тоді буде контракти 18-24 підписувати? Чи всі бажаючі вже скінчилися?
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27.05.2025 22:22 Ответить
говорять, що скоро будуть на полковників відразу набирать, бо в інші спеціальності не хочуть йти
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27.05.2025 22:31 Ответить
це гуд - повністю підтримую. Видно коли влада турбується про всіх дітей, а не лише про своїх
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27.05.2025 22:24 Ответить
Ха, скільки наївних повірили, що випустять назад. Це силок, ятір і ще одна компанія по здиранню грошей з наївних
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27.05.2025 22:26 Ответить
Які "відмінні університети" має на увазі міністр? В світових рейтингах накращий наш заклад опинився в 7-й сотні.
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27.05.2025 22:33 Ответить
 
 