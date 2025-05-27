Рада обсуждает смягчение правил выезда за границу мужчин до 25 лет, - Лисовой

Парламентарии обсуждают идею частичного ослабления ограничений на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, еще не подлежащих призыву.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал в комментарии "Телеграфу", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, послабление он обсуждал с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, однако сейчас эту идею нельзя анонсировать как решение, и пока что данная тема остается на уровне идеи.

"Мы обсуждали с председателем Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде о том, чтобы дать возможность детям до призывного возраста более свободно передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и т.д.", - рассказал Лисовой.

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Министр образования также объяснил, почему именно сейчас речь идет о реформах, а не после войны.

"Сейчас в Украине хотят создать качественную среду для молодежи, которая выехала за границу. И сформировать понимание для детей, которые еще участвуют в школах, что в Украине есть перспектива, есть отличные университеты, что здесь есть возможность роста и, на самом деле, Украина - страна возможностей", - отметил он.

Лисовой добавил, что родители прежде всего заботятся о безопасности своих детей. И часто решения принимают за них.

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