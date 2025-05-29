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Новости Оформление ВВК Ограниченно пригодные
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99% "ограниченно годных" после повторного прохождения ВВК являются годными к службе, - "слуга народа" Вениславский

Повторное прохождение ВЛК. 99% признают годными

По состоянию на сегодня повторную военно-врачебную комиссию прошли более половины "ограниченно годных".

Об этом сказал нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день те граждане Украины, которые были до вступления в силу закона, которым мы отменили понятие "ограниченно годный" в военное время, и ввели "годный" или "непригодный", прошли повторное ВВК, чтобы быть признанными "годным" или "непригодным", более половины тех, кто в свое время был признан "ограниченно годным", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, практически 99% тех, то прошел повторную ВВК, признаются годными к военной службе, из них 50% признаны годными к службе без каких-либо замечаний, а другая половина - годными с определенными оговорками

"Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанным "ограниченно годным" была такой лазейкой для злоупотреблений", - добавил нардеп.

Читайте: Продление срока ВВК для ограниченно годных пока не предвидится, - Минобороны

Автор: 

мобилизация (2804) Вениславский Федор (268) военно-врачебная комиссия (197)


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Топ комментарии
+36
Федір а ви підор чому не на фронті?
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29.05.2025 16:26
+27
Та що там дихання - легені відростають, кінцівки, зір відеовлюється, як і слух...
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29.05.2025 16:30
+26
А синок веніславського придатний до служби? Чи цей покидьок думає, якщо запхав його секретарем в МЗС то можна пащу роззявляти?
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29.05.2025 16:28
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А мене в мої 57 вилікували більш ніж рік тому , правда з боєм 4 статті записали з буквами б, в і г , але придатний хоч у десантники. Зараз 58 , щось відчуваю здоров'я погіршилось , думаю може знов пройти , бо у воєнний час типу раз на рік треба , то думаю може знов вилікують і я як у 20, ну хоча б як у 30 , ну на крайній випадок як у 40 , та хрін з ним і як у 50 побіжу !!???
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29.05.2025 18:18 Ответить
Прокурори ,судді ,мусорки,їхні мажорчики ,у якому стані,невже інваліди,?
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29.05.2025 18:25 Ответить
ЧОМУ НЕ 100%?
Це якась маніпуляція порохоботів!
73% відсотки ЗА показник 105%
ВЛК виліковує всіх!
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29.05.2025 18:30 Ответить
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