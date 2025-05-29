99% "ограниченно годных" после повторного прохождения ВВК являются годными к службе, - "слуга народа" Вениславский
По состоянию на сегодня повторную военно-врачебную комиссию прошли более половины "ограниченно годных".
Об этом сказал нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день те граждане Украины, которые были до вступления в силу закона, которым мы отменили понятие "ограниченно годный" в военное время, и ввели "годный" или "непригодный", прошли повторное ВВК, чтобы быть признанными "годным" или "непригодным", более половины тех, кто в свое время был признан "ограниченно годным", - отметил парламентарий.
По словам Вениславского, практически 99% тех, то прошел повторную ВВК, признаются годными к военной службе, из них 50% признаны годными к службе без каких-либо замечаний, а другая половина - годными с определенными оговорками
"Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанным "ограниченно годным" была такой лазейкой для злоупотреблений", - добавил нардеп.
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