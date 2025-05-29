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Новини Оформлення ВЛК Обмежено придатні
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99% "обмежено придатних" після повторного проходження ВЛК є придатними до служби, - "слуга народу" Веніславський

Повторне проходження ВЛК. 99% визнають придатними

Станом на сьогодні повторну військово-лікарську комісію пройшли понад половина "обмежено придатних".

Про це сказав нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогоднішній день ті громадяни України, які були до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття "обмежено придатний" у військовий час, і запровадили "придатний" або "непридатний", пройшли повторне ВЛК, щоб бути визнаними "придатним" або "непридатним", більше половини тих, хто свого часу був визнаний "обмежено придатним", - зазначив парламентар.

За словами Веніславського, практично 99% тих, то пройшов повторну ВЛК, визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина - придатними з певними застереженнями

"Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою для зловживань", - додав нардеп.

Читайте: Продовження терміну ВЛК для обмежено придатних поки не передбачається, - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3105) Веніславський Федір (289) військово-лікарська комісія (216)


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Топ коментарі
+25
Федір а ви підор чому не на фронті?
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29.05.2025 16:26
+20
А синок веніславського придатний до служби? Чи цей покидьок думає, якщо запхав його секретарем в МЗС то можна пащу роззявляти?
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29.05.2025 16:28
+18
Та що там дихання - легені відростають, кінцівки, зір відеовлюється, як і слух...
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29.05.2025 16:30
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Федір а ви підор чому не на фронті?
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29.05.2025 16:26 Відповісти
Він мабудь представляє той один відсоток обмежено придатних, які стали непридатними. Там ще Баканов є такий.
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29.05.2025 16:29 Відповісти
Та у нього тільки єдне яйце.
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29.05.2025 16:48 Відповісти
І те у голові, замість мізків.
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29.05.2025 17:09 Відповісти
З одним яйцем чи оком придатний,це без кінцівки чи кінця обмежено придатний.
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29.05.2025 17:49 Відповісти
Ето другоє.
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29.05.2025 16:29 Відповісти
Більше року тому, він в інтерв'ю журналістам пообіцяв, що особисто піде у ТЦК для реєстрації та уточнення своїх даних.
Так і не пішов.
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29.05.2025 16:30 Відповісти
Так на те він і ЗЕлуплений, щоб брехати.
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29.05.2025 16:32 Відповісти
Він може спокійно ходити до ТЦК чи куди завгодно, бо він народний депутат і в нього залізна бронь.
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29.05.2025 16:32 Відповісти
мабуть непридатний навіть як останній підор
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29.05.2025 17:01 Відповісти
хтось має смоктати у Зе
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29.05.2025 17:11 Відповісти
В людей відкривається друге дихання
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29.05.2025 16:27 Відповісти
Та що там дихання - легені відростають, кінцівки, зір відеовлюється, як і слух...
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29.05.2025 16:30 Відповісти
диво влк,усе життя ти ледь виживаєш,нікому не потрібний,а тут влк і ти без милиць на ногах, з трьома нирками,з розсмоктаною виразкою,прозрівши потрібний чиновникам та іншим внутрішнім ухилянтам піти замість них до штурмової частини
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29.05.2025 16:36 Відповісти
Ага. Калічвійська в нас теж будуть походу. Зате як з рашистів сміємось
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29.05.2025 16:41 Відповісти
Ісус відпочиває....
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29.05.2025 16:27 Відповісти
Хто б сумнівався!
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29.05.2025 16:27 Відповісти
А синок веніславського придатний до служби? Чи цей покидьок думає, якщо запхав його секретарем в МЗС то можна пащу роззявляти?
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29.05.2025 16:28 Відповісти
батько наказав що не можна,не барська то справа маєтки захищати
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29.05.2025 16:38 Відповісти
депутати які не воювали не мают права займати крісла в ВР, хто за?
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29.05.2025 16:29 Відповісти
За 226 голосів.Рішення прийнято!
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29.05.2025 16:30 Відповісти
Ще потрібен КОЖНОГО тест IQ від 150....
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29.05.2025 16:45 Відповісти
Слухаючи цього ЗЕлупленого підра згадуються поневіряння солдата Швейка в цісарських "медичних" комісія.
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29.05.2025 16:30 Відповісти
Эка веня под дурачка косит, ясное дело если раньше скажем раньше с травмами позвоночника, но без инвалидности , то теперь хоть в пехоту...ясное дело, что 99% придатные
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29.05.2025 16:30 Відповісти
было 1 500 000 не придатных , он говорит что больше половины прошло влк и 99% были призваны, это что 800 000 они набрали получается или как
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29.05.2025 16:30 Відповісти
"з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень"

І це при тому, що критерії не змінилися. Тобто ВЛК просто ігнорують реальний стан здоров'я людей і фальсифікують результати. Та й "придатними з певними застереженнями" - це теж фількіна грамота - бо це просто застереження, а не законодавчі обмеження, тобто - стимулюється самоуправство і корупція.
Нагадайте, який це ган-он вимагав скасування статусу обмежено придатного, заявляючи, що він цього "не розуміє"? З нього ще ліплять нового ідола.
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29.05.2025 16:30 Відповісти
ВЛК просто ігнорують реальний стан здоров'я людей і фальсифікують результати.
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29.05.2025 16:33 Відповісти
главное что он разумів как долбиться в линию суровикина 4 месяца, а потом сказать нечего не получается что то и я уехал в Лондон
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29.05.2025 16:37 Відповісти
Критерії змінилися, при чому змінилися значно. Крім критеріїв змінилися методи досліджень та документи, які беруться до уваги.
Всі у кого відсутні відповідні записи про діагнози у ЄСОЗ, визнаються придатними фактично автоматично.
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29.05.2025 17:05 Відповісти
Ухилянти наносили хабарів всяким Крупам,а тут хоп, всі хвости порубані,всі відсрочки скасовані.Один знайомий тільки у березні порішав,а зараз скиглить як собака.Пропали гроші.
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29.05.2025 16:35 Відповісти
Ну ти ж порішав, тому і не на фронті
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29.05.2025 16:40 Відповісти
Прочитай уважніше.... тикало
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29.05.2025 16:46 Відповісти
Угу,порішав.Я своє відвоював.А ти так не порішаєш,ухилянська гнида.
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29.05.2025 16:50 Відповісти
Ухилянт не ухиляйся від армії.
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29.05.2025 16:59 Відповісти
Ухилятська гнида лякає ветерана війни армією. Соплі підітри,сцикун інтернетний. Шкода що ти до мене в розрахунок не потрапив,ми таких швидко лікували.
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29.05.2025 17:06 Відповісти
Ухилянт не бійя армії і не істери тут, диванний вояка з тцк.
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29.05.2025 17:19 Відповісти
В яму садили, як росіяни своїх?
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29.05.2025 17:47 Відповісти
Вибач, але Крупі заносили прокурори, і вони так і залишилися "інвалідами". Ще й добавку до, і без того, чималенької пенсії отримають!
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29.05.2025 17:49 Відповісти
"це означає... "
це означає тільки одне, якби ви, вилупки, не змінили перелік хвороб, людей би й надалі визнавали непридатними.
а так - придатними навіть ВІЛ та туберкульоз став. і ти - гнидір пеніславський, тепер кажеш що "лазівки"...
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29.05.2025 16:36 Відповісти
Найцікавійше, що перелік не змінився, жодні критерії не змінилися. Просто ранійше це були критерії для визнання обмежено придатними, а зараз це критерії для визнання "придатними з певними застереженнями".
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29.05.2025 16:42 Відповісти
Пенісласький здоровий як віл чому не на фронті?
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29.05.2025 16:37 Відповісти
Найуспішніше лікує людей ВЛК.
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29.05.2025 16:37 Відповісти
Тобто, ВЛК виліковує всіх? 10 хвилин комісії і ти здоровий? Незалежно від стану здоров`я і діагнозу?
Цікаво, а нобеля в галузи медицини їм коли дадуть?
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29.05.2025 16:38 Відповісти
Раніше було 3 категорії, одну прибрали, залишилось 2. Коли люди були не придатні, в них би був статус не придатний для служби. А майже всі обмежено придатні перейшли в категорію придатних. Чому тут дивуватися? Все логічно.
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29.05.2025 16:38 Відповісти
Так само залишилось 3 категорії.
Замість обмежено придатний тепер "придатний з певними застереженнями", всі критерії щодо стану здоров'я залишились тими ж що й були. Тобто або половина обмежено придатних була фальшимо обмежено придатними, або ВЛК просто ігнорують проблеми людей зі здоров'ям.
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29.05.2025 16:45 Відповісти
Ну а хто ж сумнівався що в призовної комісії всі здорові як космонавти. і притому виздоровлюють прямо на очах, ноги відростають, більма розсмокчуються, серце молодіє. Зате хлопчиків в 24 рочків за кордончик хочуть відпустити бо їм дуже нудно в Україні
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29.05.2025 16:38 Відповісти
Цікаво, а прокурорських цей чарівний ВЛК теж діє? А то щось все якось затихло після 2х(!!!) "вилікуваних".
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29.05.2025 16:46 Відповісти
Всі хворі, дуже хворі, надали цілі пачки медичних документів. А в кого пачок нема, то шо вдієш - все по закону.
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29.05.2025 17:05 Відповісти
Ахаха, він навіть вже і не соромиться, а прямо каже, що всім пох на ваші болячки і срачки…
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29.05.2025 16:47 Відповісти
У цю категорію входили особи, придатні до служби в бойових підрозділах, але з обмеженнями при виконанні деяких бойових завдань (класичний випадок - відсутність зубів на одній щелепі)
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29.05.2025 16:55 Відповісти
Та невже...Навіть депутати та прокурори??
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29.05.2025 16:49 Відповісти
А звідки ви думали такі статки у всіх оцих "круп"...
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29.05.2025 16:52 Відповісти
1% таки вислизає - ніби й небагато, а все ж хтось на ВЛК халтурить.
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29.05.2025 16:56 Відповісти
Так у ввас навіть без ока «годєн», а посол Великоі Британіі комісований
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29.05.2025 16:56 Відповісти
Зате преЗЕдент придатний, за повної відсутності мозку.
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29.05.2025 17:42 Відповісти
Будучи здоровим, молодим бугаєм
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29.05.2025 17:50 Відповісти
Федрило ібн веніславський, твой сини є придатними чи обмеженими?
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29.05.2025 16:57 Відповісти
Всі " патріоти" поїхали каву пити у Європу та Америку.
Залишились ті, хто не вміє обманювати та не регувати на папіри
з ТЦК , як президент України. А коли і цих заберуть, то працювати
буде нема кому. Головне знати -- " кому і кільки " .
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29.05.2025 16:57 Відповісти
Дивно, але на ТОТ, всі особи, виявляються ПРИДАТНИМИ до мобілізації, без обмежень, але уже московськими окупантами!
А в Україні баз окупантів, все якусь галіматню творять військовозобов'язані, на радість московитів-окупантів!
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29.05.2025 16:59 Відповісти
Дивно, але москалі не ховаються від військкоматів, а самі масово біжать підписувати контракт. В чому ж причина ? Можливо в тому, що там за підписання контракту одразу дають 20-30 тис. у.о..
А в Україні зелені депутати заявляють, що заманювати добровольців до української армії великими грішми неправильно, потрібно вмирати за ідею. І на радість московитів-окупантів депутатсько-чиновницьке кодло безбожно краде у власної армії прикриваючись патріотичними гаслами, тому військовозобов'язані не ведуться на цю галіматню.
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29.05.2025 17:13 Відповісти
Нема там ніякої мобілізації, крім того можна звалити звідти з укр.паспортом в єс транзитом через рашу.
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29.05.2025 17:18 Відповісти
Там просто хапають силою всіх підряд ...от би і в Україні так - Ваша мрія про сралінські порядки. Але не пощастило вам з народженням по цю сторону кордону . От народилися б на тій стороні порєбріка - все було б органічно - омоновський черевик в зуби - та у воронок -всьо як Сралін заповів ...
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29.05.2025 17:18 Відповісти
В так званих "деенер-леенер" хапали на початку дурнів, що отримали громадянство. А зараз - це все наша пропаганда
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29.05.2025 17:46 Відповісти
Лікарів ВЛК потрібно канонізувати та зарахувати до лику . Подібні "чудеса" масового зцілення не демонстрував навіть сам Ісус Христос.
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29.05.2025 17:00 Відповісти
Ага, у нашого одноокого сусіда, схоже, сліпий глаз прозрів, якщо його в учебку кинули.
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29.05.2025 17:03 Відповісти
На роботі є колега з хронічною виразкою шлунка , його ще в середині 2000-х років виключили з в/о. Але в 2022 викликали у військкомат і сказали, що особова справа загубилася , потрібно знову пройти ВЛК, після ВЛК він став обмежено придатним. В 2025 повторно пройшов ВЛК і виявилося, що він "абсолютно" здоровий , не зважаючи на те, що в нього є довідка від лікаря- гастроентеролога про необхідність операції на шлунку. "Добрий" лікар ВЛК сказав, що ми тебе мобілізуємо з цією довідкою і одразу направимо до госпіталю, а там тобі операцію зроблять безкоштовно.
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29.05.2025 17:32 Відповісти
Зате Залужний комісований ! Які там у нього страшні болячки знайшли, що 99% пройшовших влк стають придатними, а він списаний !?
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29.05.2025 17:07 Відповісти
Обмежено придатні обозрєватєлі Цензор.нет....перелякано і незадоволено засовалися на своїх зручних,ухилянтських диванах....
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29.05.2025 17:07 Відповісти
Чому в 22ому році всі готові були захищати Україну, а зараз кожен хоче ухилитися? Я думаю, що побачили, як "цінять" тих хто готовий стати до зброї
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29.05.2025 17:44 Відповісти
А чому веніславський робить саме такий висновок про 99%, а не той, що ті комісії професійно непридатні?
Тому, що не має зовсім совісті, чи тому, що обмежений розумово?
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29.05.2025 17:09 Відповісти
Пора членів ВЛК канонізувати і зараховувати до лику святих - куди ,там якимсь просвітленим старцям - сотні сліпих стають зрячими, глухі -чути ,інваліди - встають та йдуть...
Є ще задумуюсь стосовно ТЦК - там теж бувають дива зцілення - ветерани-інваліди ,які не можуть пересуватися на передку - в тилу б'ють рекорди зі спринту доганяючи ухилянтів . Свята країна ....
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29.05.2025 17:15 Відповісти
Вони ще скоро по воді почнуть ходити, доганяючи ухилятнів через Тису.
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29.05.2025 17:22 Відповісти
скорее, годными к службе в ТЦК, а это большая разница
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29.05.2025 17:18 Відповісти
Словесний понос від Веніславського - як і все у зелених крутіїв.
Замінили "обмежено придатний" на "придатний з певними застереженнями" - і радіють, як макака з банана. А половина "обмежено придатних" стала "придатними" - бо наперсточники з Міноборони змінили текст постанови № 402 (від 14 серпня 2008 року) і знизили вимоги до здоров'я військових.

Навіть у "тоталітарному" СРСР вимоги до здоров'я військових були вищі, ніж в "демократичній" Україні.
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29.05.2025 17:24 Відповісти
В нас тільки мертвий обмежено придатний. Всі інші годні. В нас країна де будь яку хворлбу лікують «чумаки» і «кашпіровські» в складі ВЛК.
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29.05.2025 17:25 Відповісти
Плавали - знаєм!

Народний депутат від «Слуги народу» https://tsn.ua/********/chy-vidbudetsia-demobilizatsiia-pislia-prypynennia-*********-stanu-poiasnennia-venislavskoho-2811956.html Федір Веніславський зареєстрував проєкт закону про створення Космічних сил у складі ЗСУ.

Про це повідомила нардепка https://t.me/marybezuhla/3437 Мар'яна Безугла, посилаючись на ініціативу члена комітету з питань оборони Федора Веніславського.

«Веніславський реєструє законопроєкт створити Космічні сили ЗСУ», - написала депутатка.

24 січня 2022 року рівно місяць до повномасштабного вторгнення рашистів депутат СН Веніславський виступив проти виділення 50 млрд. для ЗСУ і фракція монобільшості заблокувала додаткове виділення для армії 50 мільярдів гривень.
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29.05.2025 17:26 Відповісти
Ну, слава Всевишньому, вилікувалися.
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29.05.2025 17:27 Відповісти
вениславский хоть одному мобилизованному зубы лечил? Нет? Ну так какого хера ты чьи то зубы решил поюзать
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29.05.2025 17:37 Відповісти
Як кажуть в народі "Так зцілювати людей не міг навіть сам Ісус!"
Тільки лікарі на ВЛК так можуть! Мені, після інфаркту, лікар-кардіолог сказав, що я підлягаю "списанню" за пунктом 60А (якщо не помиляюсь).
І додав: "але на ВЛК хворих немає!"
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29.05.2025 17:42 Відповісти
це свідчить що Веніславський гад і пересмикнув тричі

по-перше, "раніше" було у мирний час і вимоги до здоров'я були геть інші. Всі бачили новий розклад хвороб 2024 року.
по-друге, навіть за таких умов, 50% судячи з того що він написав так і залишились по групі "б" тобто обмежено придатні (забезпечення). А ніяк не 99% обмежених перетворилося в придатних (в)

а по-третє, вклінно подякуй тим хто пройшов влк і добровільно виконав вимоги "твого" закону, а не ображай цих людей. По за іншою половиною "обмежено придатних" будеш з ліхтарями по підвалах та дачах лазити
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29.05.2025 17:45 Відповісти
Дно
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29.05.2025 17:51 Відповісти
ВЕНИСЛАВСКИЙ, А ТВОЯ СЫНА УЖЕ В ОКОПЕ?
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29.05.2025 17:51 Відповісти
довіра до суду - 9 %,до прокуратури - 10%.довіра до ВЛК - 1 %.мотивація за цю країну огуєнна.
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29.05.2025 17:51 Відповісти
 
 