99% "обмежено придатних" після повторного проходження ВЛК є придатними до служби, - "слуга народу" Веніславський
Станом на сьогодні повторну військово-лікарську комісію пройшли понад половина "обмежено придатних".
Про це сказав нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогоднішній день ті громадяни України, які були до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття "обмежено придатний" у військовий час, і запровадили "придатний" або "непридатний", пройшли повторне ВЛК, щоб бути визнаними "придатним" або "непридатним", більше половини тих, хто свого часу був визнаний "обмежено придатним", - зазначив парламентар.
За словами Веніславського, практично 99% тих, то пройшов повторну ВЛК, визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина - придатними з певними застереженнями
"Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою для зловживань", - додав нардеп.
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Так і не пішов.
І це при тому, що критерії не змінилися. Тобто ВЛК просто ігнорують реальний стан здоров'я людей і фальсифікують результати. Та й "придатними з певними застереженнями" - це теж фількіна грамота - бо це просто застереження, а не законодавчі обмеження, тобто - стимулюється самоуправство і корупція.
Нагадайте, який це ган-он вимагав скасування статусу обмежено придатного, заявляючи, що він цього "не розуміє"? З нього ще ліплять нового ідола.
Всі у кого відсутні відповідні записи про діагнози у ЄСОЗ, визнаються придатними фактично автоматично.
це означає тільки одне, якби ви, вилупки, не змінили перелік хвороб, людей би й надалі визнавали непридатними.
а так - придатними навіть ВІЛ та туберкульоз став. і ти - гнидір пеніславський, тепер кажеш що "лазівки"...
Цікаво, а нобеля в галузи медицини їм коли дадуть?
Замість обмежено придатний тепер "придатний з певними застереженнями", всі критерії щодо стану здоров'я залишились тими ж що й були. Тобто або половина обмежено придатних була фальшимо обмежено придатними, або ВЛК просто ігнорують проблеми людей зі здоров'ям.
Залишились ті, хто не вміє обманювати та не регувати на папіри
з ТЦК , як президент України. А коли і цих заберуть, то працювати
буде нема кому. Головне знати -- " кому і кільки " .
А в Україні баз окупантів, все якусь галіматню творять військовозобов'язані, на радість московитів-окупантів!
А в Україні зелені депутати заявляють, що заманювати добровольців до української армії великими грішми неправильно, потрібно вмирати за ідею. І на радість московитів-окупантів депутатсько-чиновницьке кодло безбожно краде у власної армії прикриваючись патріотичними гаслами, тому військовозобов'язані не ведуться на цю галіматню.
Тому, що не має зовсім совісті, чи тому, що обмежений розумово?
Є ще задумуюсь стосовно ТЦК - там теж бувають дива зцілення - ветерани-інваліди ,які не можуть пересуватися на передку - в тилу б'ють рекорди зі спринту доганяючи ухилянтів . Свята країна ....
Замінили "обмежено придатний" на "придатний з певними застереженнями" - і радіють, як макака з банана. А половина "обмежено придатних" стала "придатними" - бо наперсточники з Міноборони змінили текст постанови № 402 (від 14 серпня 2008 року) і знизили вимоги до здоров'я військових.
Навіть у "тоталітарному" СРСР вимоги до здоров'я військових були вищі, ніж в "демократичній" Україні.
Народний депутат від «Слуги народу» https://tsn.ua/********/chy-vidbudetsia-demobilizatsiia-pislia-prypynennia-*********-stanu-poiasnennia-venislavskoho-2811956.html Федір Веніславський зареєстрував проєкт закону про створення Космічних сил у складі ЗСУ.
Про це повідомила нардепка https://t.me/marybezuhla/3437 Мар'яна Безугла, посилаючись на ініціативу члена комітету з питань оборони Федора Веніславського.
«Веніславський реєструє законопроєкт створити Космічні сили ЗСУ», - написала депутатка.
24 січня 2022 року рівно місяць до повномасштабного вторгнення рашистів депутат СН Веніславський виступив проти виділення 50 млрд. для ЗСУ і фракція монобільшості заблокувала додаткове виділення для армії 50 мільярдів гривень.
Тільки лікарі на ВЛК так можуть! Мені, після інфаркту, лікар-кардіолог сказав, що я підлягаю "списанню" за пунктом 60А (якщо не помиляюсь).
І додав: "але на ВЛК хворих немає!"
по-перше, "раніше" було у мирний час і вимоги до здоров'я були геть інші. Всі бачили новий розклад хвороб 2024 року.
по-друге, навіть за таких умов, 50% судячи з того що він написав так і залишились по групі "б" тобто обмежено придатні (забезпечення). А ніяк не 99% обмежених перетворилося в придатних (в)
а по-третє, вклінно подякуй тим хто пройшов влк і добровільно виконав вимоги "твого" закону, а не ображай цих людей. По за іншою половиною "обмежено придатних" будеш з ліхтарями по підвалах та дачах лазити