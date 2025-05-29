99% "обмежено придатних" після повторного проходження ВЛК є придатними до служби, - "слуга народу" Веніславський

Станом на сьогодні повторну військово-лікарську комісію пройшли понад половина "обмежено придатних".

Про це сказав нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогоднішній день ті громадяни України, які були до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття "обмежено придатний" у військовий час, і запровадили "придатний" або "непридатний", пройшли повторне ВЛК, щоб бути визнаними "придатним" або "непридатним", більше половини тих, хто свого часу був визнаний "обмежено придатним", - зазначив парламентар.

За словами Веніславського, практично 99% тих, то пройшов повторну ВЛК, визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина - придатними з певними застереженнями

"Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою для зловживань", - додав нардеп.

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